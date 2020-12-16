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кримінальна відповідальність (212) кримінальний кодекс (61) Фріс Ігор (8)

У новому кримінальному кодексі будуть три види покарань: штраф, позбавлення волі та довічне, - "слуга народу" Фріс

У новому кримінальному кодексі будуть три види покарань: штраф, позбавлення волі та довічне, -

Нині багато вчених працюють над Кодексом про кримінальні проступки та новим Кримінальним кодексом. У новому кодексі будуть тільки 3 види покарань.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Ігор Фріс.

"Буде штраф, буде позбавлення волі і довічне позбавлення волі. А все решта – це будуть проступки, штрафи, умовно кажучи, заборона на зайняття певними видами діяльності, обмеження волі. Це все буде в кримінальних проступках. Це буде така фундаментальна зміна кримінального законодавства, лібералізація кримінального законодавства. Принцип такий: за економічні злочини людина повинна отримувати удар по гаманцю. Економічні злочини повинні бути невигідні економічно", - розповів парламентарій.

За словами Фріса, така логіка сьогодні існує практично в усьому цивілізованому світі.

"Тому ми якраз і зробили те, що хотів Конституційний Суд і вимагало суспільство: залишили все ж таки кримінальну відповідальність. Тому що це є злочин з однієї частини і кримінальний проступок - з другої. Зроблена певна градація: відтепер розмір штрафу залежить від вартості тих активів, які були завідомо неправдиво вказані у декларації. Тут, до речі, виникає ще додаткове питання, про яке чомусь ніхто не говорить, але воно, на мою думку, так само є десь там в підґрунті цієї проблеми. У нас же суб’єктом декларування є певна особа. Але є ще пов’язані особи, так звані треті особи. За інформацію, надану ними, суб’єкт декларування так само несе відповідальність", - зазначив Фріс.

"Проста банальна історія: тато, з яким ти проживаєш, який є членом твоєї сім’ї, пов’язаною особою, - не сказав тобі про гараж, який йому належить. І ти його не вписав в декларацію. Чому тато не сказав? Забув, просто тебе проігнорував. Або ж у тебе з ним погані відносини, і він захотів тобі зробити каку…Варіанти можуть бути різні, а результат – один: в тебе вже є кримінальна відповідальність. Або адмінка в певній частині, або кримінал – якщо є вина у формі умислу. Тобто особа свідомо повинна вчинити таку дію, направлену на порушення законодавства. Якщо ж це порушення відбувається внаслідок дії третіх осіб, а ми криміналізуємо цю діяльність для суб’єкта… Неправильно це, мені так здається", - пояснив нардеп.

Повний текст інтерв'ю зі "слугою народу" Ігорем Фрісом читайте тут.

Також читайте: Поки юридично існує монобільшість, говорити про створення якихось коаліцій передчасно, - "слуга народу" Кравчук

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Топ коментарі
+9
Ага.. опять нам Андрей "тупой собачий рот" Портнов напишет каличный УК, а наша судебная система будет стимулировать безнаказанностью преступников и рецедевистов на совершение новых преступлений..
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16.12.2020 09:31
+8
смешно...
как будто под себя пишут....
украл миллиард - заплати штраф миллион и даже как будто ничего и не было... маладец... давай ешшо!
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16.12.2020 09:31
+4
сейчас многие ученые работают над Кодексом об уголовныхИсточник: https://censor.net/ru/n3237190

Многие учёные - это Портнов с мертветчуком ?!?😀
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16.12.2020 09:40
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якщо воно буде в клітці, щоб всі бажаючі могли в нього щось кинути чи ще якось паплюжити, то буде досить і одного.
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16.12.2020 10:26 Відповісти
я собі уявляю. Після того, що ці зелені дебіли зробили із відповідальність за керування ТЗ у стані сп'яніння, то новий ККУ буде "шедевром"... А якщо до нього додати КПК "Портнова" то настане золота ера для злодіїв.
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16.12.2020 09:28 Відповісти
глупости.
В цивилизованном мире намного больше видов наказаний.
В частности, за статьи Сепаратизм и Госизмена необходимо ввести ущемление гражданских прав - право избирать и быть избранным в органы власти
есть еще такие виды наказания, как общественные работы, причем по решению судьи это могут быть работы с инвалидами (если хулиган обидел словом или делом человека с инвалидностью), в детских домах, за нежелание носить маску - работа санитаром в терапии с больными ковидом, и т.д.
Есть такой вид наказания как жизнь в закрытых поселениях (это не колония - там более легкие виды ограничений),
и многие другие.
узколобая зелень...
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16.12.2020 10:46 Відповісти
Саме так. Не усі можуть заплатити штраф і не усі заслуговують на позбавлення волі. Ліквідовуючи проміжкові покарання, вони не лишають вибору.
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16.12.2020 11:35 Відповісти
Ага.. опять нам Андрей "тупой собачий рот" Портнов напишет каличный УК, а наша судебная система будет стимулировать безнаказанностью преступников и рецедевистов на совершение новых преступлений..
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16.12.2020 09:31 Відповісти
смешно...
как будто под себя пишут....
украл миллиард - заплати штраф миллион и даже как будто ничего и не было... маладец... давай ешшо!
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16.12.2020 09:31 Відповісти
Гроші ^еліти^ не займай, то святе. Вкрав на поїсти (втратив роботу, та інше) сядь років на 5. Вкрав багато - поділися, та продовжуй, у гіршому випадку на іншому місці ^роботи^(
Закони тільки для бидла. Бидлом є 90% населення.
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16.12.2020 09:39 Відповісти
До написаного: Раніше судимий лучанин, який вкрав коробку цукерок «Raffaello» у магазині, потрапив за ґрати на чотири роки. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть місцеві ЗМІ. Так, 20 квітня минулого року раніше судимий лучанин відкрито викрав цукерки «Raffaello» з магазину «Сім23» на вулиці Рівненській, 105. Сума завданих збитків - 78 гривень 90 копійок. У суді обвинувачений своєї вини не визнав. Він вказав, що дійсно скоїв крадіжку, але не погодився з кваліфікацією справи (грабіж), зазначивши, що цукерки він викрав таємно, ніхто навздогін йому не кричав та не гнався за ним.
Проте докази підтвердили, зокрема покази свідків, що злочинець скоїв саме грабіж, а не крадіжку.
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16.12.2020 09:47 Відповісти
Слуги народа под снбя Уголовный кодекс разрабатывают. Руководитель грппы разработки - Портнов.
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16.12.2020 09:33 Відповісти
сейчас многие ученые работают над Кодексом об уголовныхИсточник: https://censor.net/ru/n3237190

Многие учёные - это Портнов с мертветчуком ?!?😀
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16.12.2020 09:40 Відповісти
"Принцип таков: за экономические преступления человек должен получать удар по кошельку."

ОТМЕНА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА ВОРОВСТВО В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ.


мудрый нарид должен батрачить на прочие народы - потому что БЫДЛО.
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16.12.2020 09:47 Відповісти
Каждое утверждение в статье - это полный бред, не имеющий никакого отношения к реальной борьбе с коррупцией.

Особенно повесели пример с гаражом папы. Вот оказывается в чем суть проблемы: "гаражик забыл указать". Не десятки квартир, не офшорки, не счета в Швейцарии, не путешествия на десяки тысяч $, не элитный автопарк, а ... гаражик!
Мм, да ... Пчелы против меда не бывают.
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16.12.2020 10:18 Відповісти
Винесіть статті в тих частинах, що відноситься до проступків в окремий розділ і досить. Бо під переписуванням КК, насправді ховається більша проблема, переписують під себе, щоб потім не сидіти
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16.12.2020 10:28 Відповісти
Давайте уволнять клоуна - при нём олигархи творят, что хотят.
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16.12.2020 10:34 Відповісти
Я так понял, всё остальное - это проступки, будут исключительно для депутатов и госслужащих применяться.
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16.12.2020 11:57 Відповісти
Я так понял, всё остальное - это проступки, будут исключительно для депутатов и госслужащих применяться.
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16.12.2020 11:59 Відповісти
Ти,мавпа,думаєш що щось розумне розповідаєш?Сміється ж останній.
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16.12.2020 12:06 Відповісти
Вкрав велосипед- спіймали- відсидів - вийшов - купив Мерс.
Де взяв гроші - продав велосипед, а за велосипед вже відсидів!!!!!!!!!
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16.12.2020 14:07 Відповісти
 
 