У новому кримінальному кодексі будуть три види покарань: штраф, позбавлення волі та довічне, - "слуга народу" Фріс

Нині багато вчених працюють над Кодексом про кримінальні проступки та новим Кримінальним кодексом. У новому кодексі будуть тільки 3 види покарань.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Ігор Фріс.

"Буде штраф, буде позбавлення волі і довічне позбавлення волі. А все решта – це будуть проступки, штрафи, умовно кажучи, заборона на зайняття певними видами діяльності, обмеження волі. Це все буде в кримінальних проступках. Це буде така фундаментальна зміна кримінального законодавства, лібералізація кримінального законодавства. Принцип такий: за економічні злочини людина повинна отримувати удар по гаманцю. Економічні злочини повинні бути невигідні економічно", - розповів парламентарій.

За словами Фріса, така логіка сьогодні існує практично в усьому цивілізованому світі.

"Тому ми якраз і зробили те, що хотів Конституційний Суд і вимагало суспільство: залишили все ж таки кримінальну відповідальність. Тому що це є злочин з однієї частини і кримінальний проступок - з другої. Зроблена певна градація: відтепер розмір штрафу залежить від вартості тих активів, які були завідомо неправдиво вказані у декларації. Тут, до речі, виникає ще додаткове питання, про яке чомусь ніхто не говорить, але воно, на мою думку, так само є десь там в підґрунті цієї проблеми. У нас же суб’єктом декларування є певна особа. Але є ще пов’язані особи, так звані треті особи. За інформацію, надану ними, суб’єкт декларування так само несе відповідальність", - зазначив Фріс.

"Проста банальна історія: тато, з яким ти проживаєш, який є членом твоєї сім’ї, пов’язаною особою, - не сказав тобі про гараж, який йому належить. І ти його не вписав в декларацію. Чому тато не сказав? Забув, просто тебе проігнорував. Або ж у тебе з ним погані відносини, і він захотів тобі зробити каку…Варіанти можуть бути різні, а результат – один: в тебе вже є кримінальна відповідальність. Або адмінка в певній частині, або кримінал – якщо є вина у формі умислу. Тобто особа свідомо повинна вчинити таку дію, направлену на порушення законодавства. Якщо ж це порушення відбувається внаслідок дії третіх осіб, а ми криміналізуємо цю діяльність для суб’єкта… Неправильно це, мені так здається", - пояснив нардеп.

Повний текст інтерв'ю зі "слугою народу" Ігорем Фрісом читайте тут.

Також читайте: Поки юридично існує монобільшість, говорити про створення якихось коаліцій передчасно, - "слуга народу" Кравчук