У новому кримінальному кодексі будуть три види покарань: штраф, позбавлення волі та довічне, - "слуга народу" Фріс
Нині багато вчених працюють над Кодексом про кримінальні проступки та новим Кримінальним кодексом. У новому кодексі будуть тільки 3 види покарань.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Ігор Фріс.
"Буде штраф, буде позбавлення волі і довічне позбавлення волі. А все решта – це будуть проступки, штрафи, умовно кажучи, заборона на зайняття певними видами діяльності, обмеження волі. Це все буде в кримінальних проступках. Це буде така фундаментальна зміна кримінального законодавства, лібералізація кримінального законодавства. Принцип такий: за економічні злочини людина повинна отримувати удар по гаманцю. Економічні злочини повинні бути невигідні економічно", - розповів парламентарій.
За словами Фріса, така логіка сьогодні існує практично в усьому цивілізованому світі.
"Тому ми якраз і зробили те, що хотів Конституційний Суд і вимагало суспільство: залишили все ж таки кримінальну відповідальність. Тому що це є злочин з однієї частини і кримінальний проступок - з другої. Зроблена певна градація: відтепер розмір штрафу залежить від вартості тих активів, які були завідомо неправдиво вказані у декларації. Тут, до речі, виникає ще додаткове питання, про яке чомусь ніхто не говорить, але воно, на мою думку, так само є десь там в підґрунті цієї проблеми. У нас же суб’єктом декларування є певна особа. Але є ще пов’язані особи, так звані треті особи. За інформацію, надану ними, суб’єкт декларування так само несе відповідальність", - зазначив Фріс.
"Проста банальна історія: тато, з яким ти проживаєш, який є членом твоєї сім’ї, пов’язаною особою, - не сказав тобі про гараж, який йому належить. І ти його не вписав в декларацію. Чому тато не сказав? Забув, просто тебе проігнорував. Або ж у тебе з ним погані відносини, і він захотів тобі зробити каку…Варіанти можуть бути різні, а результат – один: в тебе вже є кримінальна відповідальність. Або адмінка в певній частині, або кримінал – якщо є вина у формі умислу. Тобто особа свідомо повинна вчинити таку дію, направлену на порушення законодавства. Якщо ж це порушення відбувається внаслідок дії третіх осіб, а ми криміналізуємо цю діяльність для суб’єкта… Неправильно це, мені так здається", - пояснив нардеп.
Повний текст інтерв'ю зі "слугою народу" Ігорем Фрісом читайте тут.
Будь ласка, зачекайте...
В цивилизованном мире намного больше видов наказаний.
В частности, за статьи Сепаратизм и Госизмена необходимо ввести ущемление гражданских прав - право избирать и быть избранным в органы власти
есть еще такие виды наказания, как общественные работы, причем по решению судьи это могут быть работы с инвалидами (если хулиган обидел словом или делом человека с инвалидностью), в детских домах, за нежелание носить маску - работа санитаром в терапии с больными ковидом, и т.д.
Есть такой вид наказания как жизнь в закрытых поселениях (это не колония - там более легкие виды ограничений),
и многие другие.
узколобая зелень...
как будто под себя пишут....
украл миллиард - заплати штраф миллион и даже как будто ничего и не было... маладец... давай ешшо!
Закони тільки для бидла. Бидлом є 90% населення.
Проте докази підтвердили, зокрема покази свідків, що злочинець скоїв саме грабіж, а не крадіжку.
Многие учёные - это Портнов с мертветчуком ?!?😀
ОТМЕНА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА ВОРОВСТВО В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ.
мудрый нарид должен батрачить на прочие народы - потому что БЫДЛО.
Особенно повесели пример с гаражом папы. Вот оказывается в чем суть проблемы: "гаражик забыл указать". Не десятки квартир, не офшорки, не счета в Швейцарии, не путешествия на десяки тысяч $, не элитный автопарк, а ... гаражик!
Мм, да ... Пчелы против меда не бывают.
Де взяв гроші - продав велосипед, а за велосипед вже відсидів!!!!!!!!!