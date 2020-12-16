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"Дія" за 2 доби прийняла 133,9 тис. заявок ФОП і найманих працівників на отримання 8 тис. грн допомоги, - Федоров

Портал "Дія" отримав 133,874 тис. заявок на отримання 8 тис. грн одноразової допомоги від держави від найманих працівників та фізосіб-підприємців, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом на 7:00 середи - 133 874 успішні заявки. Без черг, довідок, суто авторизація і кілька кліків. Мені здається, це найкраща подібна послуга у світі", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За статистикою отримання заявок через мобільний застосунок "Дія" було подано 108 545 тис. і через портал - 25 329 тис.

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Наймані працівники та ФОП, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 по 31 грудня на порталі "Дія" в особистому кабінеті або через застосунок у розділі "Послуги". Кошти будуть автоматично нараховані на особистий гривневий рахунок після перевірки даних.

Дія за 2 доби прийняла 133,9 тис. заявок ФОП і найманих працівників на отримання 8 тис. грн допомоги, - Федоров 01

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Топ коментарі
+3
ФОПы митингуют но заявочки о компенсации отправлять не забывают.))
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16.12.2020 10:01
+2
Заявки то подали, только выплачивать неизвестно когда будут, и будут ли вообще, может разводняк.
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16.12.2020 10:11
+2
Так и есть, ведь целью протестов всегда является улучшение уровня жизни, потому отказ от денег выглядит крайне глупо.
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16.12.2020 10:14
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ФОПы митингуют но заявочки о компенсации отправлять не забывают.))
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16.12.2020 10:01 Відповісти
Так и есть, ведь целью протестов всегда является улучшение уровня жизни, потому отказ от денег выглядит крайне глупо.
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16.12.2020 10:14 Відповісти
УРА! Есть первый миллиард
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16.12.2020 10:03 Відповісти
прилетел тут волшебник
у зельоном вертольоте
и бесплатно подкинул деньжат
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16.12.2020 10:09 Відповісти
В других странах волшебники не раз уже пролетали)
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16.12.2020 10:17 Відповісти
Заявки то подали, только выплачивать неизвестно когда будут, и будут ли вообще, может разводняк.
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16.12.2020 10:11 Відповісти
Шара наше усё!
В нормальных странах бизнес поддерживают, чтобы не закрылся а не тыкают подачи. Сильно поможет 8К гривен не помереть от голода? На месяц хватит, а дальше что? Совок...
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16.12.2020 10:21 Відповісти
Спасибо, что хоть что то, могли вообще ничего не дать.
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16.12.2020 10:23 Відповісти
Вот именно, "дать". А надо не "дать" и "забрать", а "дать заработать" и "работать".
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16.12.2020 10:29 Відповісти
Эти 8 тысяч не на еду, а на покрытие налогов. Как раз хватит налог заплатить.
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16.12.2020 10:57 Відповісти
А не проще ФОПам налоги простить, чем вот это шоу с баблом устраивать?
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16.12.2020 12:29 Відповісти
Мне на неделю не хватит, пусть засунут свои 8000 в себе в жопу
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16.12.2020 13:40 Відповісти
Еще миллиард гривен из казны...
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16.12.2020 10:45 Відповісти
а как же не барыги и не фопы- ложись и помирай с мивиной
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16.12.2020 12:45 Відповісти
 
 