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ОБСЄ зафіксувала 21 порушення перемир'я на Донбасі, 20 з них поблизу Попасної

ОБСЄ зафіксувала 21 порушення перемир'я на Донбасі, 20 з них поблизу Попасної

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 21 порушення перемир'я на Донбасі. У Донецькій області обстрілів не було.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, в Луганській області Місія зафіксувала 21 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), 20 з яких відбулися в районі на північний схід від Попасної.

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За минулу добу в цій області було зафіксовано 1 таке порушення, а саме - вибух невизначеного походження у цьому ж районі.

Загалом від початку перемир'я на Донбасі 27 червня зафіксували вже 3683 порушення режиму припинення вогню.

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ОБСЄ зафіксувала 21 порушення перемир'я на Донбасі, 20 з них поблизу Попасної - Цензор.НЕТ 2687
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16.12.2020 10:28 Відповісти
21 бомбежка, а ермак приказывает зельцу отводить войска. Интересно, когда парашные фашисты займут Киев, они повесят зельца на Майдане?
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16.12.2020 10:35 Відповісти
Єрмак підкорив Сибір!!!!!!! це була військово-політична операція Московської орди.
Тепер аналогічна операція в Україні. Недарма він кричав :"..зробимо їх разом..." їх це українців які захотіли волі, Европи.......

73% ДЛБ ви зробили це разом.
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16.12.2020 13:54 Відповісти
Єрмак підкорив Сибір!!!!!!! це була військово-політична операція Московської орди.
Тепер аналогічна операція в Україні. Недарма він кричав :"..зробимо їх разом..." їх це українців які захотіли волі, Европи.......

73% ДЛБ ви зробили це разом.
показати весь коментар
16.12.2020 13:57 Відповісти
 
 