УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9778 відвідувачів онлайн
Новини
1 928 46
ВР (14832) зброя (7283) легалізація (142) Фріс Ігор (8)

Менше половини нардепів готові підтримати вільний обіг зброї в Україні, - "слуга народу" Фріс

Менше половини нардепів готові підтримати вільний обіг зброї в Україні, -

У Раді готують революційний законопроєкт, який дозволить громадянам мати, купувати, використовувати, зберігати, транспортувати, приймати у спадок, продавати короткоствольну нарізну зброю: пістолети і револьвери.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Слуги народу" Ігор Фріс.

"Та водночас мені поставили в провину (передусім Українська асоціація власників зброї), що я не зміг відстояти питання вільного носіння зброї. Для них це було основним. Численних доводів під час багатогодинних дискусій - мовляв, друзі, зрозумійте, у нас нині немає великої підтримки у питанні вільного обігу зброї, - не почули. Половина Верховної Ради, можливо, й менше, готова його підтримати. Нам треба проводити інформаційну кампанію, переконувати колег, що це необхідно. Що час настав – і треба врегулювати це питання. Злочинці завжди мають зброю. Зброї не мають законослухняні громадяни. Наполягали: ні, нам треба носіння. А подекуди нам треба носіння із глушниками. Вони подали альтернативний до нашого законопроєкт, де це все дозволено", - розповів парламентарій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Фріс про справу Татарова: приплітати сюди Єрмака ні до чого

У той же час, за словами Фріса, зараз є висновок Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про те, що вони підтримують законопроєкт з деякими своїми зауваженнями.

"Легалізації зброї в законопроєкті немає. У першому проєкті була ідея щодо добровільної здачі цієї зброї, ідентифікації, перевірки. Я думаю, що це буде так само предметом розгляду до другого читання. На старті, як на мене, це буде сприйнято неоднозначно", - зазначив Фріс.

Крім того, за словами парламентарія, Міністерство внутрішніх справ лише частково підтримало законопроєкт.

"У всіх одна претензія - ніхто не хоче втрачати право на владу. У цій ситуації Міністерство втрачає монопольний доступ до короткоствола і можливість нагородження ним", - додав Фріс.

Повний текст інтерв'ю з нардепом Ігорем Фрісом читайте тут.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Все правильно... Нардепи прекрасно розуміють, що броньованих "мерседесів", у "ЗЕ-влади", на їх усіх, не вистачить...
показати весь коментар
16.12.2020 10:33
+5
Все преступники вооружены до зубов, полиция не успевает среагировать в экстренных ситуациях. Простые граждане становятся жертвами беспредела. Когда это уже закончится?!
Принимайте законы и разрешите людям защищать себя, свои семьи и своё имущество!!!!

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
показати весь коментар
16.12.2020 10:34
+5
Переймаються власною безпекою. А пожити якомога довше в статусі народного депутата ні в чому собі не відмовляючи так хочеться...
показати весь коментар
16.12.2020 10:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все правильно... Нардепи прекрасно розуміють, що броньованих "мерседесів", у "ЗЕ-влади", на їх усіх, не вистачить...
показати весь коментар
16.12.2020 10:33 Відповісти
передивіться відео про американьских копів, буде в нас у кожного зброя - буде як в америці!
ніхто не буде з вами проводити роз'яснювальні бесіди, найменьший натяк, що у вас є зброя і вас застрілять на місці!
буде у пересічного громадянина пістолет, влада буде озброєна автоматом... буде у пересічного автомат - влада буде озброєна кулеметом... це аксіома! влада завжди буде озброєна краще!
єдина можливіть застосувати свій пістоль, якщо його тобі дозволять мати, це або застрілится, або, якщо твоя дитина його знайте - влаштувати терракт в школі
показати весь коментар
16.12.2020 10:45 Відповісти
А тобі слово "сарказм", знайоме?...
показати весь коментар
16.12.2020 11:16 Відповісти
а тобі?
показати весь коментар
16.12.2020 16:21 Відповісти
мені - так...
показати весь коментар
16.12.2020 16:24 Відповісти
имеем америку. там есть протесты. вы шановный видели что бы там таскались с оружием на митинги?
по этому не надо тут ляля про зедебилов, зевладу и прочее. при порохе как сидели те прокуроры и менты с сбушниками - так сидят и при этой владе. без особых перемен.

стрелять их будут единицы, потому как легальное оружие - каждый ствол, имеет свой неповторимый ,,отпечаток,, пули, как и ваши пальчики. стрельнул - сразу знают кто.
вы будете стрелять зная что при выстреле вы оставили свою подпись - ,.здесь был я,, ?

а пугать хомячков тут ненадо. гоните стадо не туда
показати весь коментар
16.12.2020 11:42 Відповісти
"Алльо, гараж!!!" Я щось писав про "мітинги"? "Памутнєніє сазнания", ге? Ідіот, я кримінальне і кримінально-процесуальне право, криміналістику вчив, у свій час, а ти мені пнешся розказать, "що там, в Гамериці...", та де, які, "пальчики"? Іди на мітинг, і там це мели...
показати весь коментар
16.12.2020 11:56 Відповісти
мені до жопи що ти там вчив. толку від цього мало.
як що ти зацепився за мітінги - добре, не на мітінги. хай просто будуть стріляти депутатів. і зе и по.
де в америці це відбувається массово?

пільчікі... це образно. ти як що вчив криміналістику (в чому я дуже сумніваюсь) це на нарізному стволі є сліди. про це я говорив. але тобі це не відомо - кріміналіст..

хєрню тут трешь. сиди ото під будинком і грай у доміно с дідами. рєплікі воно тут кідає, жене бидло хто зна куди.
показати весь коментар
16.12.2020 12:32 Відповісти
НУ так засунь свій язик туди, куди ти мої слова хочеш "прилаштувать", і не мели дурниць... Що таке балістика і трасологія, я знаю краще тебе, "образотворець"...
показати весь коментар
16.12.2020 12:38 Відповісти
Нада легализировать 100%, тогда акция от ФОПчиков под ОП заиграет новыми красками
показати весь коментар
16.12.2020 10:34 Відповісти
...багровых тонов
показати весь коментар
16.12.2020 10:42 Відповісти
ви що дійсно вважаєте, що мусора сунулися б на Майдан з кийками, якщо б у нас був вільний обіг зброї на кшталт Америки? )))
показати весь коментар
16.12.2020 10:48 Відповісти
Та они боятся что первые применят в зале сразу после принятия такого закона.
показати весь коментар
16.12.2020 10:34 Відповісти
Все преступники вооружены до зубов, полиция не успевает среагировать в экстренных ситуациях. Простые граждане становятся жертвами беспредела. Когда это уже закончится?!
Принимайте законы и разрешите людям защищать себя, свои семьи и своё имущество!!!!

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
показати весь коментар
16.12.2020 10:34 Відповісти
А сейчас что мешает?
показати весь коментар
16.12.2020 11:07 Відповісти
Переймаються власною безпекою. А пожити якомога довше в статусі народного депутата ні в чому собі не відмовляючи так хочеться...
показати весь коментар
16.12.2020 10:36 Відповісти
С принятием оного закона, что очень-очень маловероятно, процент убиенных может подскочить 1000 человек в сутки по стране, правда на непродолжительное время...дальше восстановится видимое спокойствие и общество будут будоражить только эпизодические масшутеры....
показати весь коментар
16.12.2020 10:41 Відповісти
Свободного оборота оружия не бывает, но нам жеж не смысл передать, нам жеж напугать шо бомжи всех перестреляют
показати весь коментар
16.12.2020 10:43 Відповісти
точно. какой свободный оборот оружия? кто пишет заголовки? свободно у нас можно хлеб в магазине купить. его потом регистрировать ни где ненадо.
балбесы))) свободный оборот оружия у бандитов)
показати весь коментар
16.12.2020 11:36 Відповісти
Не свободный оборот оружия, а гражданский оборот короткоствольного оружия.
Это абсолютно разные вещи.
И их законопроект совершенно не решает вопроса необходимой самообороны.

Что касается короткостволов... Абсолютно не уверен, что будет желание купить. Будет лишняя штука евро, может и прикуплю в сейф. Абы було.

Есть такая штука как оружейная дисциплина. Это безусловные рефлексы, вбитые в подкорку мозга.
Стандартных 4 правила + не прикасаться в нетрезвом виде, да и вообще.
Приобретается не сразу.
Потому не понимаю тех, кто раньше оружие видел лишь в фильмах или контр-страйках, но очень хочет пистолет.
Ты, ламер, вначале отстреляй пару тысяч патронов из турецкой помпы, которая стоит копейки. А вот потом, когда оружие станет реальным продолжением тела, может быть, речь пойдет о КС. Если уже сам захочешь.
показати весь коментар
16.12.2020 11:02 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2020 11:31 Відповісти
если там нету нормального закона о применении оружия при самообороне, ношении нормальном - то смысл иметь тот короткоствол?
то опять очередная шляпа от рулевых страны. профанация реформ.
любой и так может купить оружие и иметь его дома. но стрелять ни-ни. смысл тогда его иметь и можно только стирать с него пыль?
капец дебилы если протолкнут очередную шляпу...
показати весь коментар
16.12.2020 11:33 Відповісти
А ти той закон, "ненормальний", читав? Тобі, взагалі, відомо, в якому "законі" розписано порядок застосування зброї?!!! Поналазите, неуки, і теліпаєте язиками, "шо попало..."!
показати весь коментар
16.12.2020 12:07 Відповісти
обапало.. я казав як що там нема. а ти вже тут розпатякав.
ти той закон читав? як що читав -давай розповідай.
є там самооборона? щоб легко завалити мальчіка в трусіках у себе у дврі, хаті і тобі нічого за це не буде?
є там носіння? щоб ходити в повсякденні зі зброєю?

можна як в америці постріляти на подвір'ї? за селом? а не тількі на трєльбіщах якій нема не то що в кожному селі, а навіть не у всякому районному місті?

як що нема цьго - то все це шляпа. очєрєдноє разрєшить так, что би нє повадно било...
показати весь коментар
16.12.2020 12:37 Відповісти
А на біса ти мені здався? Ти, тут, сидиш, з розумним виглядом, "бульби дмеш з носа", критикуючи "закон", якого навіть, не читав, а я повинен тобі "правовий лікбез" вести? Чи не забагато честі? Нормальні люди, якщо не знають, то слухають, що інші кажуть, чи питають, якщо не ясно, а не корчать з себе "знавців"
показати весь коментар
16.12.2020 12:46 Відповісти
ну дак сиди мовчки і не патякай
показати весь коментар
16.12.2020 13:01 Відповісти
А що, мені сидіть і спостерігать, як тут, такі ж як ти, телепні і неуки, з розумним виглядом "молотять дурниці"? Не забагато ти про себе маєш? Тут не "клуб ідіотів" - ти адресою помилився...
показати весь коментар
16.12.2020 13:07 Відповісти
нє.. тобі як раз треба патякати шо попало.
ти раптом на з путіним в одній палаті сидів? як втік - розповідай...
показати весь коментар
16.12.2020 17:37 Відповісти
Йо-пе-ре-се-те!!! Я думав - ти пропав, риєшся в Кодексах, і зараз мене "вб"єш наповал" знанням чинного законодавства у сфері обороту зброї, а ти цілий день "тужився", щоб отак смердюче "пукнуть"? Де вас, клоунів, набирають? На якій помийниці? Чи прямо з "бухаловки" витягують?...
показати весь коментар
16.12.2020 17:47 Відповісти
параллелепіпед - да нахрен ти мені вс..ся? я займався своїми справами. з тобою все вже зрозуміло - ти сюди попіздіти прийшов. розуму нуль, а треш тут щось.
бувай
показати весь коментар
17.12.2020 11:29 Відповісти
Та я розумію... І навіть, "співчуваю"... Ти прийшов сюди, з бажанням "заявить про себе"... А так як розуму нема, то вирішив "показать себе" єдиним чином - висраться на закон... І тут, неочікувано, отримав "підсрачника"... Само собою, це було для тебе образливо.... Ну, що поробиш... Така доля всіх "дрібних паскудників"...
показати весь коментар
17.12.2020 12:20 Відповісти
))ти ще не доріс щоб мені підсрачників виписувати... не той розум.
образливо? де? що ти мені? міг сказати образливого? ну от де? ти щось забагато про себе думаєшь.
ти просто срав, я проходячи повз подивився на тебе... ну і що? ну срав, та й срав. твої проблеми...
це уяви як на вулиці ти йдеш, стоїть толпа і щось там *******. подивився - закон про зброю. кажу що закон щоб був гарним треба те і о те. як що нема - закон гамно. і пішов далі.
ти вибіг із толпи і мені щось в дупу ореш... ти читав? ти знаєшь?
та мені не треба знати, чи читати. як що там нема того що я сказав - закон гамно.
я прийшов показати таким як ти лемєнгам що треба щоб було в законі. так би мовити - направити стадо в потрібне русло.

а те що ти тут среш - то мені все одно... я таких як ти за своє життя бачив багато.
показати весь коментар
17.12.2020 15:58 Відповісти
Ох ти і "розсмердівся"!... Мабуть, я тебе "возом зачепив..." - вдарив по больному мозолю.... Ну, посмерди, посмерди...
показати весь коментар
17.12.2020 16:13 Відповісти
Питання дуже не просте.... с цими продажними "судами" вас зможуть застрелити на раз як що будете мати зброю, навіть у рюкзаку, бо "правєльниє люді" зможуть чере "суддів" за ннвеличку $$$подяку$$$ зробити вас винним , нпвіть як що пістоль ваш буде без набоїв.
С такою роботою судів я вважаю дозволяти зброю НЕ МОЖНА.
показати весь коментар
16.12.2020 11:09 Відповісти
Это да. Неприкосновенность хорошо защищает от уголовного кодекса, а вот от огнестрельного оружия как-то не очень...
показати весь коментар
16.12.2020 11:49 Відповісти
По перше повинен бути паритет у держави і її громадян щодо володіння зброєю як в Конституції - всі рівні перед законом , адже поліція і інші силові органи, це не благодійні організації, вони чітко захищають правлячий клас. По друге не може цидулка внутрішнього наказу МВС регулювати обіг зброї в державі для не поліцейських, для цього потрібний закон. По третє зброя, як всякий товар має свою ціну, і просто забирати її у громадян поліцай з МВС не має права, це повинно вирішуватись законом, чому колекціонер повинен дарувати коштовну зброю якомусь дільничному, який пристібався з тупими вимогами про не той сейф. По четверте, не міліція повинна проводити огляд і встановлювати стан зброї, а спеціалізовані установи в тому числі і приватні , які займаються виготовлення і ремонтом і збутом зброї. По п'яте уряд повинен видавати ліцензію тим приватним компаніям, які хочуть виготовляти мисливську чи цивільну зброю, а можливо і військову. Все це повинно бути врегулювань законом "Про Зброю" який не повинен суперечити Конституції. За основу можна взяти законодавство США де зброя є товаром і вона вільно може носитись там де за законом її власник має продовження його власної території, наприклад салон його автомобіля, стрілецький клуб або тир тощо. Нагадаю що Україну захистили в 2914 не поліцаї, не СБУ які мали найбільший рівень зрадників, не частини ЗСУ які здавали десятки бойових машин ворогу, а добровольці зі старими автоматами .
показати весь коментар
16.12.2020 11:51 Відповісти
все верно,кроме:
СБУ-предатели на 80%.но их спецура воевала.
ЗСУ жоско воевали,хоть и сдавали не десятками,а единицы техники (но в одном инцинденте мне однополчане рассказывали шо не сдать-означало давить гражданскую вату.тогда мы небыли еще готовы).
ДВ воевали всем-от двустволок до трофейных соток.
мусара,да,90%-сдали оружие и за деньги возили вату на мирную Украину.
я даже ВВшников видел там.сидели в урале,не вылазили,боялись шо их правосеки кончат.)))
показати весь коментар
16.12.2020 14:03 Відповісти
ну нарешті!
показати весь коментар
16.12.2020 11:58 Відповісти
У депутатов стреляющий Голобородько с двумя ПП в руках живенько стоИт перед глазами
показати весь коментар
16.12.2020 12:46 Відповісти
Забудь за Голобородько, это миф.
показати весь коментар
16.12.2020 15:50 Відповісти
Это не ко мне. Это к слугам урода.
показати весь коментар
16.12.2020 16:20 Відповісти
Як завжди пишуть невідомо що.

Вільний обіг зброї - це те що ми маємо наразі. Будь-який закон - це певні обмеження.

Законопроектом Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї від 06.11.2020 #4335, який зареєстрував Фріс, передбачена заборона цивільного обігу револьверів.

Законопроект Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї від 06.11.2020 #4335 не забороняє нагородження зброєю. Хто стане влазити у корупційну схему та платити дурні гроші за нагородження якщо буде можливість придбати КНЗ офіційно - то вже інша справа.
показати весь коментар
16.12.2020 16:25 Відповісти
 
 