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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран (1974) Канада (2115) літак (2853) МАУ (821) Шампань (25)

Версія, що літак МАУ в Ірані збили через людську помилку викликає багато запитань, - глава МЗС Канади Шампань

Версія, що літак МАУ в Ірані збили через людську помилку викликає багато запитань, - глава МЗС Канади Шампань

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань не вірить, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий в Ірані через людську помилку. При цьому він не став озвучувати версії катастрофи.

Про це Шампань заявив в інтерв'ю CBC News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Канада не вірить у версію Ірану про причини катастрофи рейсу МАУ.

"Ми повинні дати процесові йти своєю чергою. Але хочу сказати, що ми бачили, як по літаку були випущені ракети, і, на мою думку, це викликає багато питань", - сказав Шампань.

МЗС Канади висловили занепокоєння якістю інформації про розслідування катастрофи, наданої іранською стороною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада оприлюднила звіт про загибель літака МАУ в Ірані

"Я буду піддавати сумніву все, що вони говорять, тому що я нічого не приймаю за чисту монету", - додав Шампань.

Він зазначив, що зараз складно розібратися в причинах катастрофи, тому, що Іран не надає Канаді доступ до свідків, доказів і підозрюваним.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У листопаді стало відомо, що іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.

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Топ коментарі
+6
Самолет был сбит для устрашения Зеленского на переговорах с РФ в Омане !!!
Я писал об этом неоднократно.
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16.12.2020 10:50
+4
Версія, що літак МАУ в Ірані збили через людську помилку викликає багато запитань, - глава МЗС Канади Шампань

А пам'ятаєте, що наш заявив? А він зпаявив, як і московія, один в один " що на борту літака були неполадки" і тільки після того, як Канада, США, Німеччина та інші країни заявили, що літак збили ракетою і показали відео, то наш хриплим голосом з літака російських шпигунів десь з під Оману сказав, що можливо і візьме на особистий контроль.
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16.12.2020 10:41
+4
Не було ніякої помилки. Збили свідомо.
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16.12.2020 11:08
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«Я буду подвергать сомнению все, что они говорят, потому что я ничего не принимаю за чистую монету», - сказал Шампань. «У меня есть вопросы, потому что мы видели слишком много примеров, когда ... они не появлялись», или такой перевод или замысловато выражает мнение?
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16.12.2020 10:32 Відповісти
Комментарии министра были сделаны в тот день, когда специальный советник премьер-министра Джастина Трюдо по уничтожению рейса PS752, https://www.cbc.ca/news/politics/goodale-iran-ps752-crash-1.5842065 Ральф Гудейл, опубликовал отчет . В нем бывший министр федерального кабинета сказал, что Иран не должен оставаться ответственным за расследование, поскольку именно действия иранских военных стали причиной крушения.
«Сторона, ответственная за ситуацию, расследует себя, в основном тайно», - написал Гудейл в отчете. «Это не внушает доверия или уверенности».
«В обстоятельствах этого дела, которые известны до сих пор, есть признаки некомпетентности, безрассудства и бессмысленного пренебрежения к невинной человеческой жизни».
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16.12.2020 12:15 Відповісти
Версія, що літак МАУ в Ірані збили через людську помилку викликає багато запитань, - глава МЗС Канади Шампань

А пам'ятаєте, що наш заявив? А він зпаявив, як і московія, один в один " що на борту літака були неполадки" і тільки після того, як Канада, США, Німеччина та інші країни заявили, що літак збили ракетою і показали відео, то наш хриплим голосом з літака російських шпигунів десь з під Оману сказав, що можливо і візьме на особистий контроль.
показати весь коментар
16.12.2020 10:41 Відповісти
Самолет был сбит для устрашения Зеленского на переговорах с РФ в Омане !!!
Я писал об этом неоднократно.
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16.12.2020 10:50 Відповісти
Только ленивый об этом не писал.
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16.12.2020 11:26 Відповісти
Не було ніякої помилки. Збили свідомо.
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16.12.2020 11:08 Відповісти
Наконец начинает доходить что государственный международный терроризм это угроза для любого жителя планеты. А меры начнут когда нибудь применять к тем кто сбивает гражданские самолеты, для того что бы после своего нападения на кого либо избежать сопротивления со стороны жертвы нападения, терактом гражданского самолета и *широкой общественность* принудить жертву не сопротивляться а договариваться.
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16.12.2020 11:18 Відповісти
ПРАВДА ДОЛЖНА ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ !!!
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16.12.2020 11:40 Відповісти
Иран надо принуждать разоружаться до уровня луков и стрел, чтобы минимизировать опасность ошибок фанатизированных обезьян для окружающих людей. Принуждать санкциями и финансированием партизанских отрядов из нормальных иранцев, которых хватит на всех мулл и всякого рода специалистов, клепающих оружие для фанатиков. Как и гебявой русне, аятоллизированной персии пора в скотомогильник истории или кунсткамеру уродов человеческой истории.
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16.12.2020 14:13 Відповісти
Літак збили козломорді, бо потрібно було відвернути увагу від Оману і бубочки, яку ж самі до нього привернули! Тєпєрь Вова должен!
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16.12.2020 15:37 Відповісти
Ну наконец-то, первый официал отважился сказать то, что было понятно уже 12-го числа. Очевидно, что персы решили пропетлять от американских люлей пнув слабака в лице Украины. Так сказать, сменить направление и накал. Зелёным чмошникам нужно было сразу включать активный диалог с Дональдом, дабы не дать Ирану соскочить. При ПАП такого бы не допустили. А теперь наши утёрлись и скулят, пока канадцы пытаются как-нибудь привлечь аятоллу к ответу.
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17.12.2020 19:00 Відповісти
 
 