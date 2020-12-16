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Завантаженість ліжок для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% в Києві і чотирьох областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% в Києві і чотирьох областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 16 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% в Києві і чотирьох областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Чернігівській областях, а також у Києві.

Завантаженість ліжок по Україні становить 42,9%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з COVID-19 в Україні залишається напруженою. Статистика госпіталізацій "лякає", - Степанов

Завантаженість ліжок для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% в Києві і чотирьох областях України, - МОЗ 01

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