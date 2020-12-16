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НАБУ (4984) КС (1425) Мін'юст (1551) Ситник (862) Малюська Денис (402)

Сьогодні положення закону про НАБУ за процедурою призначення глави Бюро втрачають чинність, але Ситник залишається його повноцінним директором, - Малюська

Сьогодні положення закону про НАБУ за процедурою призначення глави Бюро втрачають чинність, але Ситник залишається його повноцінним директором, - Малюська

У середу, 16 грудня, втрачають чинність окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), визнані неконституційними рішенням Конституційного Суду країни від 16 вересня, однак це жодним чином не змінило статус Артема Ситника як директора НАБУ або статус самого Бюро, наголошує міністр юстиції України Денис Малюська.

"Сьогодні втрачають чинність окремі положення Закону про НАБУ, визнані неконституційними рішенням КСУ від 16/09/2020. Нагадаю, тоді своїм рішенням КСУ встановив 3-місячну відстрочку втрати чинності нормами закону… Унаслідок рішення КСУ зараз не існує процедури призначення директора НАБУ" , - написав Малюська на своїй сторінці у фейсбуці в середу вранці, передає Цензор.НЕТ.

При цьому він додав, що рішення КС, яке набуло чинності, жодним чином не змінило статус Ситника як директора НАБУ або статус самого НАБУ.

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"НАБУ продовжує повноцінно працювати та виконувати свої функції… Артем Ситник залишається повноцінним директором НАБУ", - наголосив Малюська.

За словами міністра юстиції, план влади у зв'язку зі сформованою ситуацією в цьому питанні складається з двох частин.

Перша частина полягає в тому, щоб повернути президенту повноваження призначати та звільняти директора НАБУ. "Єдиний можливий механізм такого повернення – зміни до Конституції. Проєкт таких змін зараз обговорюється народними депутатами", - зазначив він.

Другий пункт плану полягає в тому, щоб на перехідний період (до набуття чинності змінами до Конституції) врегулювати окремі процедури функціонування НАБУ (які не стосуються призначення директора НАБУ) окремим законопроєктом. "Такий законопроєкт уже підготовлено урядом та зареєстровано за №4437. Очікуємо на його розгляд Парламентом уже цієї зими", - зазначив міністр.

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За словами Малюськи, відповідно до такого плану Ситник продовжить працювати і виконувати свої функції або до дня обрання нового директора НАБУ за новою процедурою (після змін у Конституцію та закон про НАБУ), або спливу строку свого призначення – 16 квітня 2022 року (у цьому випадку його повноваження перейдуть до відповідного заступника).

"Директор НАБУ може бути звільнений раніше строку, вказаного вище, лише у випадку виникнення підстав, визначених частиною 4 статті 6 Закону про НАБУ (звільнення за власним бажанням, призначення на іншу посаду, набуття громадянства іншої держави і т.д.). Жодної з таких підстав зараз не існує", - зауважив міністр юстиції.

Сьогодні положення закону про НАБУ за процедурою призначення глави Бюро втрачають чинність, але Ситник залишається його повноцінним директором, - Малюська 01
Сьогодні положення закону про НАБУ за процедурою призначення глави Бюро втрачають чинність, але Ситник залишається його повноцінним директором, - Малюська 02
Сьогодні положення закону про НАБУ за процедурою призначення глави Бюро втрачають чинність, але Ситник залишається його повноцінним директором, - Малюська 03

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Сегодня положения закона о НАБУ по процедуре назначения главы Бюро теряют силу, но Сытник остается его полноценным директором, - Малюська - Цензор.НЕТ 7780
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16.12.2020 10:43 Відповісти
Сегодня положения закона о НАБУ по процедуре назначения главы Бюро теряют силу, но Сытник остается его полноценным директором, - Малюська - Цензор.НЕТ 8383
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16.12.2020 10:43 Відповісти
Цікаво. Згідно рішення КСУ,Сцитник перебуває на посаді фактично незаконно,нелегітимні.відповідно,і його рішення. І нікого в ОПі це не хвилює,немає вереску в парламенті,серед антико-ко-корупцьйонєрів,НАЗК,ніхто не посилає запити в Венеціанку,й не збирається виправляти закони....
Це все,що потрібно знати для розуміння танців з бубном навколо КСУ.
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16.12.2020 11:16 Відповісти
Ні. Бо рішення КС не ставить під сумнів ста ус Ситника, як діючого директора. Навіть більше - у рішенні не вказано про ззвільненн, Ситника, а сказано про необхідність зміни процедури призначення. Щонайцікавіше, рішення КС практично зробило Ситника незалежним від Зєлєнского і його впливу.
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16.12.2020 11:23 Відповісти
Так,Зеленський не може його звільнити.Але.
Рішення КСУ дає можливість оскаржувати рішення Ситника,як неконституційно призначеної особи,й цим неодмінно скористаються (адже парламент не збирається виправляти невідповідність ).
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16.12.2020 12:15 Відповісти
Пане Павле, у рішенні КС не оскаржуються повноваження Ситника, а лише оскаржуються спосіб його призначення.
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16.12.2020 12:20 Відповісти
Рішення КСУ неоднозначне , в цілому не оскаржує повноваження і нормативні акти ,підписані Ситником мінімум до 28 серпня 2020 р.,але не вказує на механізми виправлення ситуації ,чим і скористався ОАСК http://oask.gov.ua/node/4648 ,й виконання рішення ОАСК фактично блокується особисто Малюською .
Ситуація перебуває в режимі ручного керування,замість вирішення в парламенті (валяється проект від http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69792 2 вересня ).
На розгляді в КСУ -подібне подання про конституційність призначення директора ДБР
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16.12.2020 13:03 Відповісти
В дечому Ви праві. Але зеленим вкрай потрібні гроші міжнародних фінансових інституцій, надання яких ними поставлено у срчюяму залежність від збереження Ситника і його повноважень.
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16.12.2020 13:09 Відповісти
 
 