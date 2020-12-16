Сьогодні положення закону про НАБУ за процедурою призначення глави Бюро втрачають чинність, але Ситник залишається його повноцінним директором, - Малюська

У середу, 16 грудня, втрачають чинність окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), визнані неконституційними рішенням Конституційного Суду країни від 16 вересня, однак це жодним чином не змінило статус Артема Ситника як директора НАБУ або статус самого Бюро, наголошує міністр юстиції України Денис Малюська.

"Сьогодні втрачають чинність окремі положення Закону про НАБУ, визнані неконституційними рішенням КСУ від 16/09/2020. Нагадаю, тоді своїм рішенням КСУ встановив 3-місячну відстрочку втрати чинності нормами закону… Унаслідок рішення КСУ зараз не існує процедури призначення директора НАБУ" , - написав Малюська на своїй сторінці у фейсбуці в середу вранці, передає Цензор.НЕТ.

При цьому він додав, що рішення КС, яке набуло чинності, жодним чином не змінило статус Ситника як директора НАБУ або статус самого НАБУ.

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"НАБУ продовжує повноцінно працювати та виконувати свої функції… Артем Ситник залишається повноцінним директором НАБУ", - наголосив Малюська.

За словами міністра юстиції, план влади у зв'язку зі сформованою ситуацією в цьому питанні складається з двох частин.

Перша частина полягає в тому, щоб повернути президенту повноваження призначати та звільняти директора НАБУ. "Єдиний можливий механізм такого повернення – зміни до Конституції. Проєкт таких змін зараз обговорюється народними депутатами", - зазначив він.

Другий пункт плану полягає в тому, щоб на перехідний період (до набуття чинності змінами до Конституції) врегулювати окремі процедури функціонування НАБУ (які не стосуються призначення директора НАБУ) окремим законопроєктом. "Такий законопроєкт уже підготовлено урядом та зареєстровано за №4437. Очікуємо на його розгляд Парламентом уже цієї зими", - зазначив міністр.

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За словами Малюськи, відповідно до такого плану Ситник продовжить працювати і виконувати свої функції або до дня обрання нового директора НАБУ за новою процедурою (після змін у Конституцію та закон про НАБУ), або спливу строку свого призначення – 16 квітня 2022 року (у цьому випадку його повноваження перейдуть до відповідного заступника).

"Директор НАБУ може бути звільнений раніше строку, вказаного вище, лише у випадку виникнення підстав, визначених частиною 4 статті 6 Закону про НАБУ (звільнення за власним бажанням, призначення на іншу посаду, набуття громадянства іншої держави і т.д.). Жодної з таких підстав зараз не існує", - зауважив міністр юстиції.





