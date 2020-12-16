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Побоюємося спалаху COVID-19 після новорічних свят, просимо дотримуватися всіх карантинних заходів, - Степанов

Побоюємося спалаху COVID-19 після новорічних свят, просимо дотримуватися всіх карантинних заходів, - Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я побоюються зростання захворюваності на коронавірус після новорічних свят.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з великою тривогою дивимося на всі святкові дні, щоб у нас не сталося спалаху після святкування новорічних свят. Велике прохання дотримуватися всіх заходів. Не забувайте про маску, дотримуйтеся дистанції, уникайте масового скупчення людей", - підкреслив глава МОЗ.

За словами Степанова, міністерство зараз готується до різних сценаріїв розвитку подій пов'язаних з COVID-19.

Читайте також: Завантаженість ліжок для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% в Києві і чотирьох областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+8
Опасается он. На новогодние праздники надо было локдаун объявить.и отменить все корпоративы, утренники, гуляния. А потом уже поздно .
Блин, то штрафы по 17 000 грн за прогулки в парке без маски весной налаживали, когда не было ничего, а то массовые мероприятия в закрытых помещениях не запрещают зимой в разгар пандемии.
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16.12.2020 10:53
+6
Что бы не было вспышки после праздников, ограничения нужно вводить ДО праздников, как делают во всех нормальных странах.
...https://censor.net/ru/news/3237174/v_polshe_hotyat_esche_na_mesyats_prodlit_karantin_chtoby_izbejat_treteyi_volny_covid19...
... https://censor.net/ru/news/3237172/avstriya_ujestochaet_ogranicheniya_na_vezd_v_stranu_s_19_dekabrya...
...https://censor.net/ru/news/3236955/***********************************************...
... и тд
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16.12.2020 10:57
+4
Дебилоиды, дегенераты зелёнорыговские.
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16.12.2020 11:01
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Опасаемся вспышки COVID-19 после новогодних праздников, просим соблюдать все карантинные меры, - Степанов - Цензор.НЕТ 3127
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16.12.2020 10:46 Відповісти
Опасаемся вспышки COVID-19 после новогодних праздников, просим соблюдать все карантинные меры, - Степанов - Цензор.НЕТ 3748
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16.12.2020 10:50 Відповісти
Опасается он. На новогодние праздники надо было локдаун объявить.и отменить все корпоративы, утренники, гуляния. А потом уже поздно .
Блин, то штрафы по 17 000 грн за прогулки в парке без маски весной налаживали, когда не было ничего, а то массовые мероприятия в закрытых помещениях не запрещают зимой в разгар пандемии.
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16.12.2020 10:53 Відповісти
Дебилоиды, дегенераты зелёнорыговские.
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16.12.2020 11:01 Відповісти
..Так здається на Миколая .вводять додатково .
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16.12.2020 11:01 Відповісти
то умови вводять нові, а нормальні люди вводять сам карантин, основою якого є не шляться по гулянкам і компашкам.
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16.12.2020 12:59 Відповісти
Что бы не было вспышки после праздников, ограничения нужно вводить ДО праздников, как делают во всех нормальных странах.
...https://censor.net/ru/news/3237174/v_polshe_hotyat_esche_na_mesyats_prodlit_karantin_chtoby_izbejat_treteyi_volny_covid19...
... https://censor.net/ru/news/3237172/avstriya_ujestochaet_ogranicheniya_na_vezd_v_stranu_s_19_dekabrya...
...https://censor.net/ru/news/3236955/***********************************************...
... и тд
показати весь коментар
16.12.2020 10:57 Відповісти
опасается ? и фсе? что кроме советов ? какие мероприятия будут чтоб эти опасения не оправдались? отменить тестирование? а может отменить новогодние корпоративы в велюрах и новогодний чес артистов по забитых полубогами залах, ресторанах, турбазах?...
да ну... о чем это я??? как такое можно говорить вслух? ))))
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16.12.2020 11:08 Відповісти
Локдауния стала кошмаром нынешнего века. Во многих фантастических фильмах описывали, как роботы захватят человечество . Сейчас это воплотилось в том, что все сидят возле своих компов и уткнулись везде и всегда в телефоны. Раньше полностью поддерживала локдаун, как единственно эффективный. Сейчас- не поддерживаю. Мне кажется, нам все равно прийдется научиться жить рядом с этой заразой. Как и с многими другими опасными вирусами и инфекциями.
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16.12.2020 11:14 Відповісти
Та ви не "опасаєтесь".Ви обістялися по-повній.
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16.12.2020 11:25 Відповісти
Степашка, украинское общество опасается что тьі, гуано, продолжаешь бьіть министром ОЗ. Вот ето действительно тревожно.
Надеюсь тьі сядеш и сядешь надолго
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16.12.2020 11:33 Відповісти
 
 