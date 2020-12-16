Побоюємося спалаху COVID-19 після новорічних свят, просимо дотримуватися всіх карантинних заходів, - Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я побоюються зростання захворюваності на коронавірус після новорічних свят.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з великою тривогою дивимося на всі святкові дні, щоб у нас не сталося спалаху після святкування новорічних свят. Велике прохання дотримуватися всіх заходів. Не забувайте про маску, дотримуйтеся дистанції, уникайте масового скупчення людей", - підкреслив глава МОЗ.

За словами Степанова, міністерство зараз готується до різних сценаріїв розвитку подій пов'язаних з COVID-19.

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