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Побоюємося спалаху COVID-19 після новорічних свят, просимо дотримуватися всіх карантинних заходів, - Степанов
У Міністерстві охорони здоров'я побоюються зростання захворюваності на коронавірус після новорічних свят.
Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми з великою тривогою дивимося на всі святкові дні, щоб у нас не сталося спалаху після святкування новорічних свят. Велике прохання дотримуватися всіх заходів. Не забувайте про маску, дотримуйтеся дистанції, уникайте масового скупчення людей", - підкреслив глава МОЗ.
За словами Степанова, міністерство зараз готується до різних сценаріїв розвитку подій пов'язаних з COVID-19.
Топ коментарі
+8 Lyk Omore
показати весь коментар16.12.2020 10:53
+6 Леопольд Пупкин 96fd9223
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+4 Володимир Д
показати весь коментар16.12.2020 11:01
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Блин, то штрафы по 17 000 грн за прогулки в парке без маски весной налаживали, когда не было ничего, а то массовые мероприятия в закрытых помещениях не запрещают зимой в разгар пандемии.
...https://censor.net/ru/news/3237174/v_polshe_hotyat_esche_na_mesyats_prodlit_karantin_chtoby_izbejat_treteyi_volny_covid19...
... https://censor.net/ru/news/3237172/avstriya_ujestochaet_ogranicheniya_na_vezd_v_stranu_s_19_dekabrya...
...https://censor.net/ru/news/3236955/***********************************************...
... и тд
да ну... о чем это я??? как такое можно говорить вслух? ))))
Надеюсь тьі сядеш и сядешь надолго