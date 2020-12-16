Агент НАБУ Шевченко: За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком
З ініціативи заступника голови Офісу президента Олега Татарова учасникам Революції Гідності готують підозри.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці агента НАБУ Євгенія Шевченка.
"На особисте прохання Татарова слідчі вивчають і мою роль у подіях того дня - така помста НАБУ. Але я покинув вулицю Інститутську мінімум за пів години до того, як загорілася будівля, тому буде дуже цікаво, які докази вони зможуть пред'явити в суді", - написав Шевченко, коментуючи вручення підозри у вбивстві під час Майдану екснардепці Тетяні Чорновол.
Крім того, за словами агента НАБУ, слідство ретельно досліджує трагічні події від 20 лютого 2014 року, і має намір "оголосити підозру багатьом іншим учасникам Революції Гідності - серед них є, зокрема, і Володимир Парасюк, і його батько Зиновій Парасюк".
Нагадаємо, 10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності Партії регіонів, викрадення людини, побої та мордування, завдання тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
15 грудня Тетяну Чорновол звинуватили в умисному вбивстві. Йдеться про загибель людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" 18 лютого 2014 року. Державне бюро розслідувань завершило розслідування і передає справу до суду. Чорновол назвала звинувачення "цілковитою маячнею" і хоче якнайшвидше отримати виправдувальний вирок.
За Чорновол заступилися Петро Порошенко, Олександр Турчинов і Арсеній Яценюк.
Будь ласка, зачекайте...
Мне, благодаря некоторым обстоятельствам, пока удается быть над всей этой ситуацией. Поэтому не испытываю ни капли жалости к простому нариду. Он это честно заслужил и пусть жрет говно до последней капли.
Порошенко виноват, что https://censor.net/ru/user/34570 аморальный дебил.
токо хером по плечё!
Если кто еще не понял, то Портнов-Татаров-Ермак, ФСБ и им подконтрольные судьи, начали реализовывать план по зачистке от активистов Майдана..
И ведь посадят сотню активистов, а потом начнут пачками сажать ветеранов АТО.. А Зеленский будут изображать "валенка"..
ЗЫ. Кстати Вангую, что Игорек Луценко (тот который приемный сынок Стельмаха), опять отпетляет..
И Вомбата Семенченко тоже не тронут.. он для них свой..
Они прекраснодушны и простоваты!
Только вот есть старинная мудрость - "несть глупости горшия, аки гупость!"
Парасюк, Чорновол... Дали себе ̶В̶и̶к̶о̶р̶и̶с̶т̶а̶т̶и̶ вписати в списки, прикрившись їх чистими іменами і розкрученістю під час трагічних подій зими-весни 2014 року. Наївно думали, що ті, хто НІЧОГо не реформував після Євромайдану прозріють і самі собі відріжуть золоті яйця.
Вірю, що це шлях до одужання і прозріння нашого народу в цілому.
Об этом сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10214642946507239 страницу в фейсбуке агента НАБУ Евгения Шевченко. Источник: https://censor.net/ru/n3237217
Великая французская закончилась императором.
Великая октябрьская - закончилась тираном-людоедом. Тут - или..или...Третьего не дано. Известно: "Революция только тогда чего-нибудь ст0ит, когда умеет себя защищать"...
Такой вот момент правды для Революции достоинства наступает.
И вообще...будучи следующим (адекватным) президентом, мне бы взападло было брать в руки булаву после этого недоделанного, придуркуватого сцЫкуна потерпевшего.
А відповідати за все буде президент... Сам казав...
риторика висловлювань вже повністю з кремлівської кальки, а от посадки робити все ще очко жимає.
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!