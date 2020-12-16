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Новини
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майдан (762) Чорновол Тетяна (254) Парасюк (191) Шевченко Євген (139) Татаров Олег (424)

Агент НАБУ Шевченко: За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком

Агент НАБУ Шевченко: За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком

З ініціативи заступника голови Офісу президента Олега Татарова учасникам Революції Гідності готують підозри.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці агента НАБУ Євгенія Шевченка.

"На особисте прохання Татарова слідчі вивчають і мою роль у подіях того дня - така помста НАБУ. Але я покинув вулицю Інститутську мінімум за пів години до того, як загорілася будівля, тому буде дуже цікаво, які докази вони зможуть пред'явити в суді", - написав Шевченко, коментуючи вручення підозри у вбивстві під час Майдану екснардепці Тетяні Чорновол.

Крім того, за словами агента НАБУ, слідство ретельно досліджує трагічні події від 20 лютого 2014 року, і має намір "оголосити підозру багатьом іншим учасникам Революції Гідності - серед них є, зокрема, і Володимир Парасюк, і його батько Зиновій Парасюк".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов про те, що відбувається в Україні: "Як же швидко почали повертатися часи Януковича. Цікаво, як назвуть наступну революцію"

Нагадаємо, 10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності Партії регіонів, викрадення людини, побої та мордування, завдання тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ті, хто висувають незаконне звинувачення Чорновол, мають самі бути на лаві підсудних, - Яценюк

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

15 грудня Тетяну Чорновол звинуватили в умисному вбивстві. Йдеться про загибель людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" 18 лютого 2014 року. Державне бюро розслідувань завершило розслідування і передає справу до суду. Чорновол назвала звинувачення "цілковитою маячнею" і хоче якнайшвидше отримати виправдувальний вирок.

За Чорновол заступилися Петро Порошенко, Олександр Турчинов і Арсеній Яценюк.

Агент НАБУ Шевченко: За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком 01

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Топ коментарі
+48
ви ж їх не викрили, не спіймали і не посадили, коли були реальною владою...
ви займалися тим, що срали один одному на голову... що ж тепер жилітися?
тепер їхня спроба вас викрити, спіймати і посадити...
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16.12.2020 11:01
+38
Приплыли, да зебилы?
Агент НАБУ Шевченко: По указке Татарова готовятся подозрения многим участникам Майдана, включая меня и Парасюка - Цензор.НЕТ 8844
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16.12.2020 11:01
+30
По инициативе замглавы Офиса президента Олега Татарова участникам Революции Достоинства готовят подозрения.
Об этом сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10214642946507239 страницу в фейсбуке агента НАБУ Евгения Шевченко. Источник: https://censor.net/ru/n3237217

Агент НАБУ Шевченко: За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком - Цензор.НЕТ 3729
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16.12.2020 12:57
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Ну не то, чтобы прямо все.

Мне, благодаря некоторым обстоятельствам, пока удается быть над всей этой ситуацией. Поэтому не испытываю ни капли жалости к простому нариду. Он это честно заслужил и пусть жрет говно до последней капли.
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18.12.2020 12:18 Відповісти
мені не вдається бути над ситуацією, але співчуття до цього довбаного наріду в мене також немає. І не буде . Хай наїдаються 95 кварталу !
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18.12.2020 12:27 Відповісти
Зебіли зрозуміли, що летять у прірву, тому вирішили спровакувати Майдан, щоб потім сказати: "не винувата я!"
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16.12.2020 11:15 Відповісти
..П*ять років було у *свинарчуків * щоб задавити ту гидоту .
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16.12.2020 11:16 Відповісти
Зато твоя ТЮ очень охотно эту гидоту поддерживает и сотрудничает с ней.
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16.12.2020 11:19 Відповісти
Вот только не надо-попередники держали их в стойле,вон парасюк-депутат вообще нехрена не делал против рыг,но зато срал на остальных -теперь сядет
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16.12.2020 11:21 Відповісти
Тримати в стойлі мало - от в Іраку після падіння режиму Саддама всіх його головних посіпак зібрали і без суду і слідства посадили в тюрму Абу-Грейб...
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16.12.2020 11:28 Відповісти
Поэтому костяк ИГИЛ состоит из бывших офицеров иракской армии Саддама.
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16.12.2020 11:30 Відповісти
Садили не простих офіцерів, а топових саддамівців... Армію тоді просто розпустили!
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16.12.2020 11:34 Відповісти
Тому 73% за цю гидоту проголосувало?
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16.12.2020 11:21 Відповісти
Включая самого Лойбыканаха https://censor.net/ru/user/34570.

Порошенко виноват, что https://censor.net/ru/user/34570 аморальный дебил.
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16.12.2020 11:25 Відповісти
Похоже путин поставил Зеленскому ультиматум. Или наказываешь всех участников "переворота" и дальше продолжаем переговоры по Донбассу. Или не будет переговоров. И Зеленский конечно пошел на ультиматум в надежде что что-то выгорит. По его действиям выглядит именно так, всецело окружил себя януковскими и российскими прихвостнями, душит все прозападное.
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16.12.2020 11:26 Відповісти
Дуже правдоподібно
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16.12.2020 11:33 Відповісти
Зеленский видать не настолько умный, как хочет показаться,если не понимает ,что украинцам не нужно перемирие путем капитуляции!
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16.12.2020 18:20 Відповісти
воно взагалі нерозумне
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17.12.2020 08:38 Відповісти
а че ты такой воинственный не в окопах...там бы побежал в атаку...
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17.12.2020 10:27 Відповісти
а я чё,да я не чё
токо хером по плечё!
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17.12.2020 12:03 Відповісти
Дивно, а що у татарова кров не тече? І ніхто неможе його вбити? Не бачу проблеми його застрелити, ви ж маєте ресурс і на кону стоїть ваше життя і свобода, а плачите як маленька дівчинка яку злий дядя обідив
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16.12.2020 11:28 Відповісти
Ви уже багатьох ворогів вбили?
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16.12.2020 17:09 Відповісти
А как же Аваков,на него тоже дело заводить надо.
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16.12.2020 11:29 Відповісти
До речі, Аваков за Чорновол вступився - може її це і врятує...
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16.12.2020 11:30 Відповісти
Наврядчи. Перед портновим всі безсилі
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16.12.2020 11:49 Відповісти
Як глисти в обмороку.))
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16.12.2020 18:43 Відповісти
Никто не знает какие сейчас отношения у Авакова с ОП, и Татарова не просто так брали курировать правоохранительные органы ,конечно могут побояться идти против Авакова,когда Фокин заплыл за берега Аваков жёстко осадил старого маразматика.Далее будет видно.
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16.12.2020 12:21 Відповісти
У Авакова Нацгвардія і добробати в підпорядкуванні, з ним краще не сваритися...
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16.12.2020 17:32 Відповісти
А нацжони кому належать? До речі, у багатьох із них вже й шмарклі підсохли, можуть замість іграшок і гранатами кидатися.
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16.12.2020 18:42 Відповісти
поршенку...
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17.12.2020 10:29 Відповісти
Забавно! А нацгвардия лично Авакову присягу давала? И Аваков курирует добробатов? Как только он уйдет в отставку, то мы уже приплыли?
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17.12.2020 11:17 Відповісти
зато сепарам амнистия и особый статус
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16.12.2020 11:40 Відповісти
Клиента надо приучить к мысли, продолжал возбужденно Бендер, что ему придется отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты… (с)
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16.12.2020 15:46 Відповісти
Мочить сепаров.
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16.12.2020 11:40 Відповісти
Мочить их в сортире.
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16.12.2020 18:49 Відповісти
А потом начнут садить ветеранов АТО..
Если кто еще не понял, то Портнов-Татаров-Ермак, ФСБ и им подконтрольные судьи, начали реализовывать план по зачистке от активистов Майдана..
И ведь посадят сотню активистов, а потом начнут пачками сажать ветеранов АТО.. А Зеленский будут изображать "валенка"..
ЗЫ. Кстати Вангую, что Игорек Луценко (тот который приемный сынок Стельмаха), опять отпетляет..
И Вомбата Семенченко тоже не тронут.. он для них свой..
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16.12.2020 11:46 Відповісти
не получится. За хитродупых ФОПов народ не вступится, а за Таню Черновол - будет настоящий Майдан, без всяких прелюдий в виде "у нас мирный протест".
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16.12.2020 11:58 Відповісти
Никто за неё не пойдёт.
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16.12.2020 19:59 Відповісти
нікому та Чорновол непотрібна, як і ФОПи, які насправді там не ФОПи, а професійні протестувальники. Нормальні ФОПи зараз гроші заробляюють поки сезон, а не товчуться на майдані
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17.12.2020 08:41 Відповісти
таки да - за чорновил выйдет человек 10...
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17.12.2020 10:30 Відповісти
Не ругайте и их!
Они прекраснодушны и простоваты!
Только вот есть старинная мудрость - "несть глупости горшия, аки гупость!"
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16.12.2020 12:19 Відповісти
Януковича снесли после трёх лет царствования, этого ещё раньше снесут, ну а смысл перспектив не видно, страна разваливается разграбляется, уничтожается
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16.12.2020 12:25 Відповісти
Опожопники думают забрать все голосу зелени себе, того они провоцируют Майдан и перевыборы
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16.12.2020 12:30 Відповісти
Правильно думают. 73% опять проголосуют за кого угодно "абынепорох".
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16.12.2020 12:40 Відповісти
Та хорош уже вспоминать старое корыто!
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16.12.2020 21:22 Відповісти
Самі винні. Буде черговим уроком.
Парасюк, Чорновол... Дали себе ̶В̶и̶к̶о̶р̶и̶с̶т̶а̶т̶и̶ вписати в списки, прикрившись їх чистими іменами і розкрученістю під час трагічних подій зими-весни 2014 року. Наївно думали, що ті, хто НІЧОГо не реформував після Євромайдану прозріють і самі собі відріжуть золоті яйця.
Вірю, що це шлях до одужання і прозріння нашого народу в цілому.
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16.12.2020 12:36 Відповісти
Доки ватну ідею підтримують в українцях радянські фільми і комедії, доти люди будуть залишатися ватними
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16.12.2020 12:54 Відповісти
По инициативе замглавы Офиса президента Олега Татарова участникам Революции Достоинства готовят подозрения.
Об этом сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10214642946507239 страницу в фейсбуке агента НАБУ Евгения Шевченко. Источник: https://censor.net/ru/n3237217

Агент НАБУ Шевченко: За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком - Цензор.НЕТ 3729
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16.12.2020 12:57 Відповісти
КАКИЕ МЕРЗКИЕ ЕДАЛА
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16.12.2020 16:04 Відповісти
https://ua24ua.net/konstantin-grinchuk-samoe-luchshee-opisanie-haraktera-i-samogo-metoda-upravleniya-zelenskim-ukrainoy/ «Шляпа-презерватив», как нильзя точно символизирует сегодня ЕГО лично, и как человека, и как руководителя, и как брехуна и труса, не способного на реальные поступки, которые он так ярко играл будучи Голобородько. Агент НАБУ Шевченко: За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком - Цензор.НЕТ 5087
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16.12.2020 12:58 Відповісти
шляпа
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17.12.2020 00:06 Відповісти
Агент НАБУ Шевченко: За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком - Цензор.НЕТ 5211
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16.12.2020 12:58 Відповісти
Самая большая беда в Украине, пассивность, безинициативность, и эта совковость заложена в генах столетиями, особенно комуняками, все свалить на какого-то абстрактного бога, причем еврея, если вам надо на кого то молиться, тогда почешите репу, может сейчас, через 2000 лет Украина получила реинкарнацию иисуса, тогда молитесь на живого, а не на картинки.
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16.12.2020 13:11 Відповісти
Жалость к врагам ведет к гибели друзей.Сейчас совершается растянутый во времени вариант....увы....
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16.12.2020 13:30 Відповісти
КРУТО !!!!
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16.12.2020 14:59 Відповісти
Ну - обычная контрреволюция. Учим матчасть.
Великая французская закончилась императором.
Великая октябрьская - закончилась тираном-людоедом. Тут - или..или...Третьего не дано. Известно: "Революция только тогда чего-нибудь ст0ит, когда умеет себя защищать"...
Такой вот момент правды для Революции достоинства наступает.
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16.12.2020 13:36 Відповісти
Парасюк допинался. Надо было Порошенко на руках носить, а не ногой всех массировать.
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16.12.2020 14:04 Відповісти
До патріотизму треба ще й розуму. А без розуму і вища освіта не допоможе.
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16.12.2020 19:01 Відповісти
а знає про це лише "агент шевченко" ))))
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16.12.2020 14:20 Відповісти
А проти Фемен Феменченка теж готуються справи ?
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16.12.2020 14:22 Відповісти
про що взагалі ця стаття? Хто небудь зрозумів? Про підозри Тетяні Чорновіл?? Так а до чого тут "агєнт шевчєнко"??
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16.12.2020 14:24 Відповісти
Кто такой Шевченко я знаю и знаю что под твоим ником шифруется кАзламордая мразь.
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16.12.2020 14:57 Відповісти
відлізь, малорос.
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16.12.2020 17:35 Відповісти
Может уже скоро этих клоунов и любителей игры на пианино повесят на Майдане как врагов и предателей Украины?!
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16.12.2020 14:33 Відповісти
Для этого надо прийти на майдан
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16.12.2020 14:58 Відповісти
А я писал еще в летом 2019, закончиться все посадками тех кто на майдане был.
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16.12.2020 14:56 Відповісти
Цю правду можна було вивчати на рожах Зелкнського,Богдана, Вєнєдіктової,Разумкова,суддів великих і малих,опрожопівців та їх слуг. Ну, започаткований Державний переворот ще до виборів цих диверсантів нашим безмізуковим та невдячним народом, нині слугує тому,що країна апріорі перестає існувати як Символ та Ознака Державності народу УКРАЇНСЬКОГО. До речі,на каналі НАШ вже започатковуються програми по усункнню поняття "україна, територія народу, самовизначення, кордони, суспільство, політикум" в правах УКРАЇнСЬКОІ ДЕРЖАВНОСТІ. Якщо до 1 січня нічого ми не зрозуміємо,то Україна вже не буде існувати,як окремий суб'єкт міжнародної спільноти. А це вже і видно,бо диверсанти прискорили відрив України від цивілізаційних процесів зі світом....всеціли.
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16.12.2020 15:40 Відповісти
Ситуація з визначенням : чи буде існувати Україна,як країна...вже під питанням. Оскільки всі каральноправові органи змінили орієнтир на подавлення відновленої державності ,то татарови,єрмаки,портнови,медведчуки,вєнєдіктові почали охоту на державників та патріотичне українське середовище. Практично і фактично виправдовано антиконституційне правління Януковича, зрада інтересів країни ними, масштабну крадіжку казни та вивезення її за кордон, перехід членів партії регіонів на бік окупантів, диверсійно-провокативна співпраця багвтьох повернувшихся в Україну з ворогами України і ще-ще. Якщо хто не вірить в те,що 21.04.2019 року відбулись ее вибори,а започатковано Дкржавний переворот зі зміною орієнтирів правління та відношення до Державеості,то це ьуло заявлено привселюдноиЗкленським,Разумковим і іншими. А на каналах Наш,112,Ньювонь,Інтер ,Зік хайль- проводяться масштвбні провокаціі по внесенню в суспільство не солідарної тематики в боротьбі за країну,а фактично проводяться диверсійні акти по розслоєнню суспільства та підрив боєготовності самої арміі. Ну,а прийнятий бюджет показав лише одне....державний переворот подовжується і безпека країни в статтях його вже не визначені взагалі. Армію з 1 січня ми можемо апріорі....ПОХОРОНИТИ,як при Азарову-Януку. Це дуде останній рік Української Державності,якщо не усунемо диверсантів ворога в кабінетах управління. Лише одна у нас законна лінія вижити: ЗМІНА ФОРМИ ПРАВЛІННЯ на КОРОЛІВСЬКО-ГЕТЬМАНСЬКУ і УТВОРЕНЯ КОРОЛІВСЬКОГО КОМІТЕТУ. А рік 2021 масштабно оголосити РОКОМ ДЕРЖАВНОСТІ в УКРАЇНІ!
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16.12.2020 15:30 Відповісти
В стране, где 73% ублюдков, выбирают клоуна в президенты - вы хотите чего-то разумного? Избиратели янелоха - сдохните, и мир станет чище.
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16.12.2020 16:29 Відповісти
По сути, это была либеральная революция. Те, кто в ней участвовал, считали, что свободу завоевывают не только для себя, но и для других. Но, не все оценили дары свободы. Другие считали, что свобода не для всех. Первые голосовали за Зеленского, а вторые - теперь шьют дела на майданiвцiв и добровольцев. Кого теперь винить? Как говорил Черчиль: "кто в молодости не был либералом, то не имеет сердца, а кто в зрелости не стал консерватором, тот не имеет ума". Думаем.
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16.12.2020 16:44 Відповісти
як глибоко реформоване правосуддя за часів пороха. от і хавайте тепер. хто там на черзі? парубій!!!
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16.12.2020 16:57 Відповісти
Нарешті в душі хохла малороса БЕРІЯ проснувся ЖДЕМ АРЕШТИ.
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16.12.2020 17:30 Відповісти
Господин Зеленский! В вашем ближайшем окружении орудует некто - Татаров. Он доведет до цугундера и ваше окружение и Вас лично!
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16.12.2020 18:00 Відповісти
За шесть лет , Порошенко так никого и не посадил со своим кумом, а времени было, валом. Ну, оно и понятно, это ж свои пацаны. Вот только они обид не прощают, хоть никого они и не посадят, но нервы Портнов и Венедиктова, майдановцам попортят.
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16.12.2020 18:09 Відповісти
ох блэать! они утратили всякую возможность на что то открыто влиять, и нужно было всего лишь продолжать выстраивать социум...но нет...вы выбрали себе клоуна, который вернул рычаги влияния этим стервятникам.
И вообще...будучи следующим (адекватным) президентом, мне бы взападло было брать в руки булаву после этого недоделанного, придуркуватого сцЫкуна потерпевшего.
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17.12.2020 11:34 Відповісти
******* неучли одной вещи ....оружия на руках полным полно .не шутите так мрази ...
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16.12.2020 19:00 Відповісти
Рашка тільки цього і чекає, щоб "врятувати" Україну від злих "бєндєровцев", тепер уже по Дніпру.
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16.12.2020 19:48 Відповісти
Зеля пообіцяв: буде багато гучних новин, буде весело...
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16.12.2020 19:11 Відповісти
Провокється новий майдан?
А відповідати за все буде президент... Сам казав...
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16.12.2020 19:45 Відповісти
Революція повинна завершувати почату справу гільотиною. Тоді щось буде мінятися. Зараз у ригів і рашистів страх пройшов і вони знову підняли голови. Хароший чесний парєнь Зеленський - такий же риг і рашист, тільки сором"язливий, але не менш підлючий.
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16.12.2020 19:47 Відповісти
Зеля звичайно клоун, але всі ці тварюки (на кшталт Татарова) в Україні знаходяться завдяки порошенко (((:
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16.12.2020 19:53 Відповісти
МЫ ДОЛЖНЫ ДАЖЕ ОТДАТЬ ВСЁ ЧТОБЫ УБИТЬ КОРРУПЦИЮ !!!
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16.12.2020 20:18 Відповісти
так і буде. треба путлеру в очко заглянути, а умови не виконані.
риторика висловлювань вже повністю з кремлівської кальки, а от посадки робити все ще очко жимає.
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16.12.2020 21:07 Відповісти
Майдан сильнее и может опять погнать этих гнид!!! А то и хуже чего произойдет...
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16.12.2020 21:50 Відповісти
3,14зда блиЗЕнько
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16.12.2020 22:21 Відповісти
татарови, партнови, медведчуки, шуфричі та інша МЕРЗОТА рулять......
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.12.2020 00:05 Відповісти
Всі тут воркують вірогідно: у країні змінено курс на самознищення Державних ознак та символів. Спецслужби РФ при допомозі Зеленського розвернули в державі масштабну антидержавну антипатріотичну антиукраїнську компанію по дискредитаціі всього відновленого після зрадницького правління в часи Януковича-Азарова політичного суспільного лержавного ладу. Зрада Януковича і його диверсійного загалу Зеленським зовсім не береться як антидержавна робота при керуванні Україною. Все це веде лише до одного....суспільного взриву з метою повернення Державних устоїв відповідно Конституції. Путіна влаштовує як підривна робота органів влади України,так і утворення в Київі ядра диверсійного елементу з накопиченням людського ресурсу. Ми на аорозі великого самознищення!
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17.12.2020 00:24 Відповісти
Агент НАБУ Шевченко: За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком - Цензор.НЕТ 9635
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17.12.2020 02:08 Відповісти
Судячи те, що так тяжко завоювали , потом і кровю ... просрали вибравши собі клоуна...Ломати не строіти ...
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17.12.2020 03:58 Відповісти
Вообще-то в 44-ом на Крещатике вешали!!!
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17.12.2020 16:54 Відповісти
Какраз, где потом Ленина поставили - святое место, против Бессарабки!?
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17.12.2020 16:57 Відповісти
Зелёный дурачок допрыгается до того, что его вместе с такими из окна выбросят.
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17.12.2020 19:06 Відповісти
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