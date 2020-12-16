Агент НАБУ Шевченко: За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком

З ініціативи заступника голови Офісу президента Олега Татарова учасникам Революції Гідності готують підозри.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці агента НАБУ Євгенія Шевченка.

"На особисте прохання Татарова слідчі вивчають і мою роль у подіях того дня - така помста НАБУ. Але я покинув вулицю Інститутську мінімум за пів години до того, як загорілася будівля, тому буде дуже цікаво, які докази вони зможуть пред'явити в суді", - написав Шевченко, коментуючи вручення підозри у вбивстві під час Майдану екснардепці Тетяні Чорновол.

Крім того, за словами агента НАБУ, слідство ретельно досліджує трагічні події від 20 лютого 2014 року, і має намір "оголосити підозру багатьом іншим учасникам Революції Гідності - серед них є, зокрема, і Володимир Парасюк, і його батько Зиновій Парасюк".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов про те, що відбувається в Україні: "Як же швидко почали повертатися часи Януковича. Цікаво, як назвуть наступну революцію"

Нагадаємо, 10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності Партії регіонів, викрадення людини, побої та мордування, завдання тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ті, хто висувають незаконне звинувачення Чорновол, мають самі бути на лаві підсудних, - Яценюк

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

15 грудня Тетяну Чорновол звинуватили в умисному вбивстві. Йдеться про загибель людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" 18 лютого 2014 року. Державне бюро розслідувань завершило розслідування і передає справу до суду. Чорновол назвала звинувачення "цілковитою маячнею" і хоче якнайшвидше отримати виправдувальний вирок.

За Чорновол заступилися Петро Порошенко, Олександр Турчинов і Арсеній Яценюк.