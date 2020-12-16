"Локдаун - це смерть": ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Учасники акції на підтримку малих і середніх підприємців руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" продовжують протестувати на Майдані Незалежності в Києві.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Кілька сотень підприємців продовжують протестувати на Майдані Незалежності в центрі Києва. Частина учасників акції провели тут ніч. Нині ситуація видається спокійною. Однак вранці між мітингувальниками і поліцією стався конфлікт через машини з озвучуванням. Правоохоронці відмовилися пропустити на Майдан машину зі звуком і обладнанням для облаштування сцени. ФОПи виступали проти запровадження жорсткого карантину на початку 2021 року, обов'язкових касових апаратів, за перегляд системи компенсацій малому бізнесу на час карантину і за мораторій на всі види перевірок бізнесу до завершення карантину.
За акцією спостерігають правоохоронці.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
16.12.2020
Ермак через свои структуры и спикеров, уже начинает опровергать свою связь с Татаровым и его назначением в ОПУ.
Бывший епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан (Митрофанов) сбежавший из России рассказал как он в качестве сопредседателя двусторонней комиссии по диалогу с Сиро-яковитской церковью, возил деньги Антиохийскому Патриарху Игнатию IV в обмен на промосковскую позицию в вопросе признания Украинской автокефалии. Объявлен в России шпионом.
Выпихивая дурака Татарова на передовую борьбы с "иновлиянием" Ермак усиленно ищет контакты с демократами в США. Там уже и Ламза и Гринштейн и Вуддок - весь зоопарк.
Для отвлечения внимания от реальных вопросов Зеленский\Татаров придумали "дело Чорновол". Доказательная база на "умышленное убийство" - ноль. Татаров пытается отвлечь внимание от своего участия в коррупционных схемах Микитася.
"Дело" Гримчака окончательно развалилось. Но вопрос "Кто ответит на время проведенной в тюрьме этим человеком ?" остается.
Вопрос о столбах упавших на Шулявский мост состоит не в том, "почему они упали?". Вопрос состоит в том, - "Как они до сих пор стояли в НЕЗАКРЕПЛЕННОМ состоянии !" Микитась. Поворозник, Кличко ... миллиард на троих?
За вчерашний день Министерство финансов Украины одолжило через продажу ОВГЗ 51.443 млрд. гривен под среднюю ставку в 10%. Основные покупатели - госбанки. На их долю приходится 43.227 млрд. гривен.
Ночью в боксе спецхранения МВД Украины в результате возникшего пожара повреждены две машины АВС-40 (43118)-327 (водометы) с инвентарными номерами №22...9 и №22...4 (синего цвета). В распоряжении МВД есть еще три АВС-30 (серого цвета).
Але треба спочатку узгодити ЄДИНОГО кандидата в президенти на дострокові, потім проголосувати його на київському віче, потім підписати з ним суспільний договір, опублікувати його і тоді Зєля до вечора того ж дня подасть у відставку(якщо не дурень), бо влади з тих пір у нього не буде. І ніякого порушення Конституції!
Інша справа, що узгодити цього кандидата буде понад складно, враховуючи, що у кожного українця є свій кандидат в президенти. Але треба якось примудритись, переступити через самого себе і узгодити когось одного нормального. Ще й узгодити йому команду з ключових призначенців, перші найважливіші кроки і рішення. Щоб не було несподіванок. Це і буде суспільним договором, який треба підписати з узгодженим кандидатом і опублікувати його. Власне не так важливо - хто буде цим ЄДИНИМ. Важливо, що всі інші мають знятись з перегонів на його користь і це буде прецедент на всі інші часи, якщо знову до влади прийде якийсь пройдисвіт. Головне, що в ідеалі президент міняється протягом декількох годин на Майдані! Тривалість зміни влади залежить від нас самих! Це не виснажливе стояння місяцями на морозі і не безкінечна і мало перспективна процедура імпічменту, яка теж може тривати безкінечно без жодних гарантій.
Це 3468493грн в день.
Ще раз: за 3,5 млн.грн/день Зеля запише десяток відосиків, 15раз злітає на відпочинок з Єрмаком і сім'єю, а решту часу зробить те, що і в 2020му - тобто рівно ніх..я 🤣
**Сношай своих избирателей раскалённым ломом! Может чуть поумнеют... Хотя вряд ли. Просто проголосуют теперь за Петушария или жопоблок...
Сядете в хаті , ввімкнете 5 квартал чи свати ...ви ж їх обожнюєте !
Маленький скрін, який пояснить що/як/хто зливає протести в Україні, хто на протестах зараз намагається отримати політичні плюшки (на скрині - коментар організатора акції SafeФОП, С.Доротича).
ФОПівців, якіх нагнали в Київ, просто використовують.
Поки їх били палками поліцейські, в ВР Слугі + Батьківщина проголосували бюджет на 2021рік, з законом 4313 (РРО для ФОПів) з деякими змінами та відтермінуванням до 2022року.
Думай те....
О.Воронін
А работать эти спекулянты не пробовали?
Там в готелю чувак вискочив з номеру на 7 секунд! Йому було заборонено,бо він
мав позитив на COV-19. Штрафанули на 3 тис. 500 баксів! Н Е Х І Л О !!! Більше
того йому надавали такіх люлей, що на сраку вже тиждень сісти не може. А в нас
хлопчики в труселях по берегу Дніпра швендаються!