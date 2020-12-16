"Локдаун - це смерть": ФОПи продовжують протестувати на Майдані Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники акції на підтримку малих і середніх підприємців руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" продовжують протестувати на Майдані Незалежності в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Кілька сотень підприємців продовжують протестувати на Майдані Незалежності в центрі Києва. Частина учасників акції провели тут ніч. Нині ситуація видається спокійною. Однак вранці між мітингувальниками і поліцією стався конфлікт через машини з озвучуванням. Правоохоронці відмовилися пропустити на Майдан машину зі звуком і обладнанням для облаштування сцени. ФОПи виступали проти запровадження жорсткого карантину на початку 2021 року, обов'язкових касових апаратів, за перегляд системи компенсацій малому бізнесу на час карантину і за мораторій на всі види перевірок бізнесу до завершення карантину.

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За акцією спостерігають правоохоронці.











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ