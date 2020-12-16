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За добу у МВС виявили 360 нових випадків COVID-19, більшість – у Києві. ІНФОГРАФІКА

За добу захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 360 співробітників МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС в Facebook.

"Кількість хворих на COVID-19 правоохоронців: за добу 360 нових випадків. Найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано: в Запорізькій (40), Черкаській (25) областях та місті Київ (+64)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку пандемії коронавірусної хвороби захворіло 26 669 правоохоронців, одужали - 25 736, померли - 86.

Станом на ранок середи зафіксовано 360 нових випадків зараження коронавірусною хворобою серед правоохоронців МВС.

Минулого тижня COVID-19 діагностували у 2173 правоохоронців МВС.

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За добу у МВС виявили 360 нових випадків COVID-19, більшість – у Києві 01


Нагадаємо, що в Україні 16 грудня зафіксовано вже 919 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 10 тисяч.

За добу у МВС виявили 360 нових випадків COVID-19, більшість – у Києві 02

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