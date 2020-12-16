Прихильники опозиції у Вірменії перекрили дорогу в Грузію, вимагаючи відставки Пашиняна

Прихильники опозиції з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна перекрили автотрасу, яка б пов'язала республіку з Грузією.

Про це повідомили в середу вірменські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Демонстранти перекрили автодорогу, що веде з Гюмрі в Бавра, населений пункт поруч з грузинським кордоном, говориться в повідомленні News.am.

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Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.