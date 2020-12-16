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Прихильники опозиції у Вірменії перекрили дорогу в Грузію, вимагаючи відставки Пашиняна

Прихильники опозиції у Вірменії перекрили дорогу в Грузію, вимагаючи відставки Пашиняна

Прихильники опозиції з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна перекрили автотрасу, яка б пов'язала республіку з Грузією.

Про це повідомили в середу вірменські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Демонстранти перекрили автодорогу, що веде з Гюмрі в Бавра, населений пункт поруч з грузинським кордоном, говориться в повідомленні News.am.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменія та Азербайджан обмінялися військовополоненими

Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

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Топ коментарі
+5
Не верное слово "они". Кремль хочет убрать Пашиняна, т.к. он для них очень мутный. Да еще и к власти пришел способом на который в кремле вековая алергия.
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16.12.2020 12:04
+2
С такой же логикой могли бы в Карабах поехать и там дорогу Азербайджану перекрыть
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16.12.2020 11:45
+1
Путло одобрил ?
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16.12.2020 11:28
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Путло одобрил ?
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16.12.2020 11:28 Відповісти
У них что других дорог нет?
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16.12.2020 11:44 Відповісти
ну перекрили ту дорогу і перекрили, та й йух з ними, що з того перекриття?
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16.12.2020 21:08 Відповісти
С такой же логикой могли бы в Карабах поехать и там дорогу Азербайджану перекрыть
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16.12.2020 11:45 Відповісти
Та щас. Там Байрактары могут вежливо попросить "очистить дорогу"
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16.12.2020 11:49 Відповісти
Они же активные, мб камнями бы посбивали или рогаток наделали, по другому не понятно что они вообще хотят в их то ситуации
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16.12.2020 11:51 Відповісти
Не верное слово "они". Кремль хочет убрать Пашиняна, т.к. он для них очень мутный. Да еще и к власти пришел способом на который в кремле вековая алергия.
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16.12.2020 12:04 Відповісти
Думаешь так сложно устроить переворот в Армении? с мацквы прямым рейсом пол страны прилетит и сделает что угодно, а тут какие то не понятные бегают и трассы перекрывают. P/s тот пашинян и так делает все что ему скажут. Как будто бы там был другой результат в Карабахе если бы был кто-то другой у власти - Турция все равно бы всех поставила там раком.
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16.12.2020 13:04 Відповісти
Честно говоря, не вижу смысла общаться с дилетантом у которого в голове полная каша. Ты для начала погугли что Пашинян делал в Армении для независимости от кремля. Например то, что он активно закрывал рускоязычные школы.
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16.12.2020 13:21 Відповісти
Ой да каша, очень много делал и закрывал школы, ок - достижение. Только куда он сразу поехал после выборов? Как запахло жаренным, куда побежал и как себя ведет на мировой арене? То что он там размазывает тонким слоем сопли никому не интересно. Нужно что-то менять (особенно после "революции")? Нужно это делать кардинально и быстро. Сиди там сам свою "кашу" перебирай Прихильники опозиції у Вірменії перекрили дорогу в Грузію, вимагаючи відставки Пашиняна - Цензор.НЕТ 8400
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16.12.2020 15:50 Відповісти
Вот из-за таких умников как ты "кардинально и быстро" у нас теперь нет Крыма и есть ОРДЛО.
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17.12.2020 09:38 Відповісти
А в Армении что-то осталось и они не потеряли? И в добавок, давай расскажи мне эту историю о том как у нас было, очень интересно.
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17.12.2020 13:13 Відповісти
Причем тут "осталось в Армении", если я говорил о Крыме и ОРДЛО. Ты жоп...у с пальцем не сравнивай.
Какой смысл что-то рассказывать человеку, который "с шашкой наголо ... на танки".
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17.12.2020 14:09 Відповісти
А при том, если начнёшь понимать что написано, но это не обязательно в твоём случае
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19.12.2020 12:01 Відповісти
что, и в Армении позакрывали русскоязычные школы?
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19.12.2020 12:11 Відповісти
ЗакрываЮТ. Т.е. процесс идет. Сейчас тормознулся, т.к. активизировалась пророссийская т.н. оппозиция.
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21.12.2020 09:44 Відповісти
Ці "протести" дуже вже нагадують білоруські: ні туди, і не сюди. Не оговталися ще вірмени від нок-аута...
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16.12.2020 14:28 Відповісти
 
 