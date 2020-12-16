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За добу в ЗСУ виявили 144 нові випадки коронавірусу, хворіє 3186 осіб, - командування Медсил

За добу в ЗСУ виявили 144 нові випадки коронавірусу, хворіє 3186 осіб, - командування Медсил

У Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу виявили 144 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, повідомляє командування медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 16 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 3186 осіб", - йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, зі 144 нових випадків захворювання на COVID-19 до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 18 осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 128 осіб.

Зазначається, що стан здоров'я пацієнтів задовільний.

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Загалом за час пандемії одужали - 9145 осіб, летальних випадків - 33. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 421 особа.

За добу в ЗСУ виявили 144 нові випадки коронавірусу, хворіє 3186 осіб, - командування Медсил 01

За добу в ЗСУ виявили 144 нові випадки коронавірусу, хворіє 3186 осіб, - командування Медсил 02

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Сил вам м выздоровления!
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16.12.2020 11:32 Відповісти
Вот ради кого надо лечь костьми, достать действенную вакцину и проколоть всех защитников, сопровождающих их медиков и капелланов.
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16.12.2020 12:08 Відповісти
 
 