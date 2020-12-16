УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7120 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 233 41
карантин (18171) компенсації (669) допомога (7896) підприємці (616) малий бізнес (278) Петрашко (170) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (266) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко

Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко

Міністр економіки закликав подавати документи максимально швидко.

Виплати 8 тисяч гривень компенсації за карантин ФОПам і найманим працівникам розпочнуться 21 грудня 2020 року. Щоб отримати гроші в цьому році, необхідно зареєструватися до цієї дати. Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу закликати всіх подаватися на програми максимально швидко. Щодо 8 тисяч гривень подача документів до 31 грудня, тобто є час. Потрібно зареєструватися, виплати почнуться з 21 числа. Хто звернеться до 21-го, той кошти отримає до кінця року. Хто звернеться після 21-го - вже в новому році", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виплати ФОПам: у перший день подали заявки понад 33 тисячі громадян, - Мінцифри

Нагадаємо, строк подачі заявок на виплати ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень компенсації за карантин продовжили з 21 до 31 грудня. Компенсацію можуть отримати ті, чий основний вид діяльності потрапив до переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.

Відзначимо, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину.

Перша програма - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів, які постраждали від карантину. Заявки необхідно подавати через портал "Дія" до 31 грудня.

Друга програма - це одноразова матеріальна допомога юридичним особам, які використовують працю найманих працівників та основний ВЕД яких не входить до переліку основних ВЕД, до яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи. Заявки подають до центрів зайнятості до 21 грудня.

Третя програма - компенсація суб’єктам господарювання сплаченого у 2020 році Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Розмір одноразової компенсації розраховується як середнє значення сплаченого ЄСВ за останні 10 місяців. Виплачуються відповідно до переліку КВЕД, затвердженого Кабміном. Заявки необхідно подавати до Державної податкової служби до 21 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дія" за 2 доби прийняла 133,9 тис. заявок ФОП і найманих працівників на отримання 8 тис. грн допомоги, - Федоров

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Выплаты ФОПам карантинных 8 тысяч гривен начнутся 21 декабря: просьба подаваться на программы максимально быстро, - Петрашко - Цензор.НЕТ 8393
показати весь коментар
16.12.2020 11:50
+5
Уже начались

Выплаты ФОпам карантинных 8 тысяч гривен начнутся 21 декабря: просьба подаваться на программы максимально быстро, - Петрашко - Цензор.НЕТ 3449
показати весь коментар
16.12.2020 11:47
+4
Выплаты ФОПам карантинных 8 тысяч гривен начнутся 21 декабря: просьба подаваться на программы максимально быстро, - Петрашко - Цензор.НЕТ 122
показати весь коментар
16.12.2020 11:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уже начались

Выплаты ФОпам карантинных 8 тысяч гривен начнутся 21 декабря: просьба подаваться на программы максимально быстро, - Петрашко - Цензор.НЕТ 3449
показати весь коментар
16.12.2020 11:47 Відповісти
Не слишком ли много "кормильцев" Украина кормит ?
показати весь коментар
16.12.2020 11:48 Відповісти
Агов, мудрий наріде! На горизонті видніється халява, ану всі мерщій туди!!!
показати весь коментар
16.12.2020 11:49 Відповісти
Выплаты ФОПам карантинных 8 тысяч гривен начнутся 21 декабря: просьба подаваться на программы максимально быстро, - Петрашко - Цензор.НЕТ 8393
показати весь коментар
16.12.2020 11:50 Відповісти

Интересно: на долго ли хватит памяти?
показати весь коментар
16.12.2020 12:10 Відповісти
А это даже прикольно , когда ротестующие фопы ,видно по "простоте душевной",наяривают текст такого смысла:"при Порошенко нас слушали,но мы выбрали писюниста,т к когда нас не дубасят менты и не имеет налоговая -нам не привычно"
показати весь коментар
16.12.2020 12:31 Відповісти
Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 2273
показати весь коментар
16.12.2020 12:39 Відповісти
Фраза "подаваться на программы максимально быстро" настораживает.Значит помощь получит только первая тисяча.Она так и будет называться-"петрашкина тысяча".Не путать с "Юлиной тысячей"
показати весь коментар
16.12.2020 11:50 Відповісти
Выплаты ФОПам карантинных 8 тысяч гривен начнутся 21 декабря: просьба подаваться на программы максимально быстро, - Петрашко - Цензор.НЕТ 122
показати весь коментар
16.12.2020 11:50 Відповісти
Якщо не фейк, то цей чоловік заслуговує на повагу,
показати весь коментар
16.12.2020 11:52 Відповісти
только все эти плакатики изготовлены разными модификациями рыгов...

Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 3479 Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 4502
показати весь коментар
16.12.2020 11:55 Відповісти
А, он воно шо... доречі, ця панянка не тільки "помилився" а ще й "не опреділився"😁
показати весь коментар
16.12.2020 11:58 Відповісти
Переходящее знамя истинного ДЕбила.
показати весь коментар
16.12.2020 11:59 Відповісти
Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 381
показати весь коментар
16.12.2020 11:56 Відповісти
Це пост того пана, що покаявся на фото вище?
показати весь коментар
16.12.2020 12:00 Відповісти
ні,але це слова подяки лідера saveФОП замовникам акції
показати весь коментар
16.12.2020 12:06 Відповісти
Был тут один "сеня"...
Тоже матерился, что ошибся.
Пропал куда-то.
Может это он?
показати весь коментар
16.12.2020 11:56 Відповісти
Не согласен. Не заслуживает уважения человек, который не думает своей головой. имхо.
показати весь коментар
16.12.2020 12:13 Відповісти
С такими мозгами они Шария выберут или Добкина. Память как у рыбок гуппи.
показати весь коментар
16.12.2020 12:32 Відповісти
а вон шо в монголии творят...чингизофошизды

Выплаты ФОПам карантинных 8 тысяч гривен начнутся 21 декабря: просьба подаваться на программы максимально быстро, - Петрашко - Цензор.НЕТ 3449
показати весь коментар
16.12.2020 11:52 Відповісти
Все разбежались "подаваться".
Кто уже "подался", продолжают "вымагать".
показати весь коментар
16.12.2020 11:54 Відповісти
Подаваться?
показати весь коментар
16.12.2020 11:55 Відповісти
Куда же бедному фопу податься, кроме как на майдан😀
показати весь коментар
16.12.2020 11:57 Відповісти
Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 6015
показати весь коментар
16.12.2020 11:59 Відповісти
лохи73 ! надо так -
Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 6996Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 3274
показати весь коментар
16.12.2020 12:53 Відповісти
Щоб комусь щось виплачувати,треба гроші мати.А у наших "мудрих" зелених клованів дірка в бюджеті розміром з галактику.Вони навіть тими грошима,що є,не можуть правильно розпорядитись.Клептомани.Крадуть все,що бачуть
показати весь коментар
16.12.2020 12:08 Відповісти
може тому що в США всі платять податки, і несплата податків - тяжкий злочин? Тому і гроші в бюджеті є.
показати весь коментар
16.12.2020 12:19 Відповісти
Где они выплачивают? Пока что ни одной копейки не выплатили. Только пиарятся.
показати весь коментар
16.12.2020 13:18 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13385150.html #SaveФОП

Слухаю мітингувальників https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23Save%D0%A4%D0%9E%D0%9F #SaveФОП , один з них:
"Нехай Петро Олексійович нам допоможе!"
Що, вже не Порошенко в усьому винен?
Тільки в 2019-му треба було не московських слуг обирати, а єдину проукраїнську силу "ЄС".
Порошенко поки в опозиції, допомогти вам зможе лише з трибуни Ради.

Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 4515

Слуги довели країну до кризи, нема прошарку населення, який задоволений владою.
Хтось з уряду протестувальників https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23Save%D0%A4%D0%9E%D0%9F #SaveФОП каже:
- Ми вам все зробимо, тільки не треба політичних гасел. Якщо висуватиме політичні лозунги - діалог з владою припиниться!
А у Голобородька так не було!

Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 4912

"Любі мої https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23Save%D0%A4%D0%9E%D0%9F #SaveФОП и! Допоки у вас не з'являться саме політичні гасла та радикальні вимоги до ЗЕ, доти ви плазуватиме і вас травитимуть газами аваківські викормиші, ваші намети відбиратимуть, а вимоги так і залишаться пустими стрясаннями повітря", - учасник Революції Гідності.

Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 5762

У Зеленського побудували репресивний режим, як у Януковича.
Не дивлячись на глибоку кризу в економіці, падіння доходів населення на апарати Зеленського і Разумкова виділять нечувані після Революції бюджетні кошти.
Пенсіонери, робітники, https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23Save%D0%A4%D0%9E%D0%9F%D0%B8 #SaveФОПи почекають, бо треба ж слуг годувати.

Виплати ФОПам карантинних 8 тисяч гривень розпочнуться 21 грудня: прохання подаватися на програми максимально швидко, - Петрашко - Цензор.НЕТ 2752

https://oleg-leusenko.livejournal.com/
показати весь коментар
16.12.2020 12:05 Відповісти
Я работаю администратором в спортивно оздоровительном комплексе на минимальную заработную плату, но основной вид работодателя ФОПа другой и он не подпадает под помощь,(дия заявку не принимает), но другие его виды деятельности попадают, комплекс на карантин был закрыт и будет снова закрыт. Как мне получить помощь??
показати весь коментар
16.12.2020 12:15 Відповісти
Попросить материальную помощь у работодателя. Он, оформив спортивно-оздоровительтный комплекс на ФОП, украл у государства кучу налогов, вот пусть с них тебе твои 8 тысяч и отдаст.
показати весь коментар
16.12.2020 12:22 Відповісти
Тебе что 12 лет, забыл в какой стране живешь? Все визги о "помощи" предпринимателям исключительно для того чтобы создать информационный фон, а не для реальной помощи )) Помощь полагается только оллигархам!
показати весь коментар
16.12.2020 12:24 Відповісти
Дия вообще нихрена не принимает, вся помощ это афера для создания картинки на ТВ
показати весь коментар
16.12.2020 13:20 Відповісти
А как же та картинка красива, не правда ли? Прям как "сваты"... или нет, больше похоже на " слугу нарида".😁
показати весь коментар
16.12.2020 16:06 Відповісти
ну не можуть совки без естафет.
показати весь коментар
16.12.2020 12:51 Відповісти
Те, кто получит вовины 8 тысяч - отзовитесь. И какие условия . И сколько вы налогов заплатили за год, чтобы получить эту помощь .
показати весь коментар
16.12.2020 13:22 Відповісти
Кстати пенсионеры - фопы не подпадают под эту помощь, потому что они ЕСВ не платят ( 1100 грн в месяц, с 1 января 2021 - 1320 грн в месяц)
показати весь коментар
16.12.2020 13:24 Відповісти
 
 