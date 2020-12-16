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ВР (14832) Разумков Дмитро (1526) Абрамовський Роман (58)

Рада зняла з порядку денного питання про відставку міністра екології Абрамовського

Рада зняла з порядку денного питання про відставку міністра екології Абрамовського

Верховна Рада зняла з порядку денного в середу розгляд питання про відставку міністра охорони довкілля і природних ресурсів Романа Абрамовського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Дмитро Разумков під час засідання парламенту.

"У нас на порядку денному було ще питання щодо розгляду заяви про відставку міністра екології. Профільний комітет попросив дати додатковий час на вивчення цього питання та проведення всіх необхідних процедур для підготовки його розгляду в залі. Тому є пропозиція зняти його сьогодні з порядку денного", - сказав спікер.

Як повідомлялося, 15 грудня голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив профільним комітетам парламенту розглянути заяви про звільнення від міністра охорони довкілля і природних ресурсів Романа Абрамовського та міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

Також читайте: Рада звільнила міністра ветеранів Бессараба

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Топ коментарі
+2
Баня одернул слуг -- "Совсем от рук отбились? "Пряников" насыпать?"
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16.12.2020 12:01
+2
хфамилия правильная....
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16.12.2020 12:09
+2
ну вот...а кто там мне доказывал,шо абрамовского менять надо?
оказывается еще не выработал ресурс
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16.12.2020 12:12
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Абрамовський прикриває олігархів, не дає виписувати їм штрафи за забруднення повітря. Всі ці меткомбінати які безмежно отруюють повітря, всі прикриваються Абрамовським та його ручним керівником Екологічної інспекції.
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16.12.2020 11:53 Відповісти
Я був у шоці, коли відкрив онлайн карту насиченості СО2... Над нами пляма найнасиченіша- на рівні східного Китаю...
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16.12.2020 12:00 Відповісти
Коли Єгор Фірсов, екс-керівник Екологічної інспекції почав штрафувати меткобінати його швидко зняли і призначили керованого управлінця, який всі штрафи відмінив.
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16.12.2020 12:04 Відповісти
Заніс? Чи зєлі зателефонували?))
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16.12.2020 11:59 Відповісти
Баня одернул слуг -- "Совсем от рук отбились? "Пряников" насыпать?"
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16.12.2020 12:01 Відповісти
хфамилия правильная....
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16.12.2020 12:09 Відповісти
ну вот...а кто там мне доказывал,шо абрамовского менять надо?
оказывается еще не выработал ресурс
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16.12.2020 12:12 Відповісти
Откупился !!!!
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16.12.2020 13:04 Відповісти
Прикрасив екологію лісів і карпат пеньками і повенями. Немає за що зачепитись.
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16.12.2020 13:27 Відповісти
 
 