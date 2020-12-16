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Новини ДТП
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ДТП (4443) Запорізька область (3369)

Унаслідок ДТП в Запорізькій області загинула 5-річна дівчинка, ще чотири людини госпіталізовано, - поліція. ФОТОрепортаж

В результаті зіткнення двох легкових автомобілів 5-річна дитина загинула, обидва водії та дві пасажирки доставлені в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

"14 грудня приблизно о 16:20 23-річний водій автомобіля "ВАЗ 2108" на автодорозі "Кам’янка-Дніпровська - Велика Білозерка - Веселе" поблизу села Заповітного виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ-2109", за кермом якого знаходився 29-річний водій.

В салоні першого легковика перебували 28-річна пасажирка, а в іншому – 26-річна жінка та 5-річна дівчинка.

В результаті аварії дитина зазнала травм, від яких померла в лікарні. Водії та їхні пасажири з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Покровську водій кросовера насмерть збив 10-річного хлопчика, коли той переходив дорогу, - прокуратура. ФОТО

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Унаслідок ДТП в Запорізькій області загинула 5-річна дівчинка, ще чотири людини госпіталізовано, - поліція 01
Фото: сайт полиции

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются в рамках расследования уголовного производства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Покровске водитель кроссовера насмерть сбил 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу, - прокуратура. ФОТО

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, у которых есть видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой обратиться по телефонам: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или "102".

Напомним, что в Запорожской области полицейские оперативно задержали мужчину, который незаконно завладел автомобилем пенсионера.

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Топ коментарі
+12
а до чого тут літня гума? Там хоч шипи, хоч гусениці, коли олень виїзджає на зустрічну не враховуючи відстані та потужності автівки..
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16.12.2020 11:57
+5
так, але дитину шкода...
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16.12.2020 12:04
+3
Почему не штрафуют за летнюю резину ? Это опасность для всех участников движения .
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16.12.2020 11:54
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Почему не штрафуют за летнюю резину ? Это опасность для всех участников движения .
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16.12.2020 11:54 Відповісти
а до чого тут літня гума? Там хоч шипи, хоч гусениці, коли олень виїзджає на зустрічну не враховуючи відстані та потужності автівки..
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16.12.2020 11:57 Відповісти
Вчера утром ехал на работу больше часа , вместо 20-ти минут . Олени на подъёме шоу устроили на летней резине .
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16.12.2020 12:01 Відповісти
Какая красота!
Но это не гололёд, не летняя резина и не новогодняя иллюминаци.
ФОПы бастуют, движение перекрыто.
Унаслідок ДТП в Запорізькій області загинула 5-річна дівчинка, ще чотири людини госпіталізовано, - поліція - Цензор.НЕТ 2895
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16.12.2020 12:07 Відповісти
два говна в говно... не катайтесь на говне -ездите на хорошем !
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16.12.2020 12:00 Відповісти
так, але дитину шкода...
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16.12.2020 12:04 Відповісти
Жодного дня без жахливих дтп,може комусь відповідати потрібно.
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16.12.2020 13:30 Відповісти
согласен отвечать надо, но кого именно вы подразумеваете под "комусь" ?
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16.12.2020 13:45 Відповісти
Ну так ведра прошлого века, чего ж вы хотите, на нормальных авто может быть и обошлось бы. За нормальную машину нужно родному государству отлистать от 40% и более.
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16.12.2020 15:31 Відповісти
по радио сказали лидер продаж....москвичи.я чот не понял это шо иж святогор с ацинковкой...дич какая......
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16.12.2020 14:35 Відповісти
 
 