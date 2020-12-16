За добу через COVID-19 у Києві померла 21 особа, виявлено 1858 нових випадків, серед захворілих 141 дитина і 70 медиків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу на COVID-19 у Києві захворіли 1858 осіб, 21 людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"У Києві за минулу добу виявили 1858 хворих на COVID-19. Померла 21 особа. Всього за період пандемії в столиці зафіксовано 1631 летальний випадок від вірусу. На сьогодні вже 95 160 підтверджених випадків захворювання", - повідомив Кличко.

Серед захворілих: 1001 жінка віком від 18 до 91 року і 71 дівчинка від 12 днів до 17 років, а також 716 чоловіків віком від 18 до 94 років і 70 хлопчиків віком від двох місяців до 17 років. Захворіли також 70 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнти. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 347 осіб. Всього коронавірус подолали 29 897 жителів столиці.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 593, Дніпровському - 260 та в Солом'янському районі - 161 випадок.

"Трохи зменшилася останніми днями кількість хворих, які потребують госпіталізації. Але не меншає людей, які перебувають у лікарнях у важкому стані, - зауважив мер Києва. - У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1998 хворих на коронавірус. Із них 16 дітей, 1169 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1444 людини. Під апаратами ШВЛ – 32 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – 48 %", - наголосив Кличко.