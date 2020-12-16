УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8568 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
1 145 10

Ситуація в Білорусі залишається викликом для України, особливо з огляду на чинник РФ, - Данілов

Ситуація в Білорусі залишається викликом для України, особливо з огляду на чинник РФ, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що післявиборча ситуація в Білорусі залишається викликом для України, оскільки це пов'язано з чинником російського гібридного впливу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Аналізуючи поточну безпекову ситуацію у Східній Європі, Секретар РНБО України наголосив, що післявиборча ситуація в сусідній Білорусі залишається для України викликом, особливо з огляду на чинник російського гібридного впливу", - йдеться в повідомленні.

Також секретар РНБО наголосив на необхідності активізації спільних зі США програм з питань безпеки.

"Сподіваємося, що після вступу на посаду нового президента США наші відносини набудуть нового змісту", - підсумував Данілов.

Також читайте: Єдина інституція, з якою ми маємо говорити, - це Росія, - Данілов про завершення війни на Донбасі

Автор: 

безпека (933) Білорусь (7929) Данілов Олексій (1259) оборона (4779) РНБО (2281) США (22769)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Чего там на Беларусь кивать? САМИ сделали из УКРАИНЫ Планету Зеленых Обезьян, причем ДИКИХ, разнузданных, беспринципных, продажных и по большей части ВРАЖДЕБНЫХ!
показати весь коментар
16.12.2020 12:46
+2
Татаромордва свободна пока,пока суд да дело в Гааге, только началось рассмотрение военных преступлениий ************* режима и их пособников в Украине ,ответите ,подонки,рано или поздно, процесс запущен ,никто в мире вам такого лядства не простит...
показати весь коментар
16.12.2020 13:17
+1
Надеемся, что до вступления в должность нового президента США , действия СНБО приобретут смысл .
показати весь коментар
16.12.2020 12:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надеемся, что до вступления в должность нового президента США , действия СНБО приобретут смысл .
показати весь коментар
16.12.2020 12:43 Відповісти
В Украине вызовов и Не Осталось , - Да Данилов. Проанализурте в Связи с Чем Украинцы Восстали и Почему все Осталось Как Было и до каких Пор все это Будит Продолжатся.А Белорусы пускай митингуют.
показати весь коментар
16.12.2020 12:46 Відповісти
Речь идет о ситуации в Беларуси ,чебурашка, конкретно в єтом контексте Данилов и говорит . Другие вызовы будут рассматриваться и комментироваться в других постах,тебе понятно, баран? Сейчас у нас один вызов - это загибающаяся агонирующая северная Моржовия ,злобная и подлая!
показати весь коментар
16.12.2020 12:58 Відповісти
Ты Курица должна варить Щи и своей похлебкой кормить свой Выводок , - А не Плевать в Борщ , который не можешь Сварить . И от своей беспомощности плюешься Слюной. Вызов для тебя Один , - не захлебнутся собственными Испражнениями.
показати весь коментар
16.12.2020 13:10 Відповісти
Татаромордва свободна пока,пока суд да дело в Гааге, только началось рассмотрение военных преступлениий ************* режима и их пособников в Украине ,ответите ,подонки,рано или поздно, процесс запущен ,никто в мире вам такого лядства не простит...
показати весь коментар
16.12.2020 13:17 Відповісти
Ти це кому Говориш?, можна конкретніше і Пристойно як подобає жінці , а не як поміло, яке мете і за собою оставляє Смідтя і кучу Пилі.Напряжи мізки і вислови , що ти хочеш Сказать.
показати весь коментар
16.12.2020 13:24 Відповісти
Чего там на Беларусь кивать? САМИ сделали из УКРАИНЫ Планету Зеленых Обезьян, причем ДИКИХ, разнузданных, беспринципных, продажных и по большей части ВРАЖДЕБНЫХ!
показати весь коментар
16.12.2020 12:46 Відповісти
 
 