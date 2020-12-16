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Ситуація в Білорусі залишається викликом для України, особливо з огляду на чинник РФ, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що післявиборча ситуація в Білорусі залишається викликом для України, оскільки це пов'язано з чинником російського гібридного впливу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.
"Аналізуючи поточну безпекову ситуацію у Східній Європі, Секретар РНБО України наголосив, що післявиборча ситуація в сусідній Білорусі залишається для України викликом, особливо з огляду на чинник російського гібридного впливу", - йдеться в повідомленні.
Також секретар РНБО наголосив на необхідності активізації спільних зі США програм з питань безпеки.
"Сподіваємося, що після вступу на посаду нового президента США наші відносини набудуть нового змісту", - підсумував Данілов.
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