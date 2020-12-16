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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки вакцини проти коронавірусу в Україну

Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки вакцини проти коронавірусу в Україну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з Регіональним директором Європейського регіонального бюро (ЄРБ) Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) доктором Гансом Клюге, сторони обговорили протидію COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Україна повністю підтримує ВООЗ у її зусиллях забезпечити належне тестування та схвалення вакцин, а також виступає за рівномірний розподіл вакцин у дусі глобальної солідарності. Переконаний, що Угода про співпрацю між Україною та ВООЗ закладає міцну основу та містить чітку дорожню карту для нашого розширеного співробітництва", - зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль наголосив, що на сьогодні розробка безпечних та ефективних вакцин є шляхом виходу з пандемії.

"Україна є учасником ініціативи Глобального фонду COVAX, завдяки чому ми очікуємо отримати необхідну кількість вакцин у першому кварталі наступного року. Водночас ми були б вдячні за допомогу в отриманні певної кількості вакцин якнайшвидше", - сказав глава уряду.

Шмигаль зазначив, що Україна також розглядає можливість виробництва вакцин із використанням власних фармацевтичних потужностей за умови, що вони відповідатимуть необхідним вимогам компанії-розробника.

Також читайте: Зеленський визначив Шмигаля і Єрмака співголовами оргкомітету з розвитку заповідника "Бабин Яр", - указ

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) Шмигаль Денис (4572) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки вакцини проти коронавірусу в Україну - Цензор.НЕТ 3616
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16.12.2020 12:54
+5
Что-же так? Увас же по статистике сплошная тишь и благодать, и лучшая в Европе медицина.
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16.12.2020 12:44
+2
Для "сирот" народа.
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16.12.2020 12:45
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Навіть не смішно...
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16.12.2020 12:43 Відповісти
Уряд шукає чарівну пігулку, яка позбавить уряд потреби працювати, збільшувати кількість тестувань, збільшувати кількість лікарняних палат, збільшувати кількість медперсоналу, закуповувати кисневе обладнання та покращувати протоколи лікування. Але надії уряду марні, бо чарівна пігулка-вакцина не врятує від епідемії і від подолання наслідків. Краще б уряд зайнявся роботою і покращував ситуацію в лікарнях, організовував нові кисневі станції та магістралі, ставив надувні намети на території лікарень для додаткових ліжко-місць, мобілізовував медиків для нормалізації догляду за пацієнтами, покращував протоколи лікування хворих в лікарнях та на дому, створював додаткові механізми медичного догляду домашніх пацієнтів за допомоги лікарів, медсестер та ******** інформаційних технологій.
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16.12.2020 13:08 Відповісти
...ляшенко, когда "...чарівну пігулку" уже найдут для тебя?
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16.12.2020 14:55 Відповісти
В то же время мы были бы благодарны за помощь в получении определенного количества вакцин как можно быстрее", - отметил глава правительства, наверное для самых незащищенных граждан своей страны старается, или для избранных?
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16.12.2020 12:44 Відповісти
Для "сирот" народа.
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16.12.2020 12:45 Відповісти
Что-же так? Увас же по статистике сплошная тишь и благодать, и лучшая в Европе медицина.
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16.12.2020 12:44 Відповісти
Лучшая в России.

Шмыгаль просит ВОЗ ускорить поставки вакцины от коронавируса в Украину - Цензор.НЕТ 1991
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16.12.2020 12:49 Відповісти
Которые жизнь и не только готовы положить на (за) народ.
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16.12.2020 12:48 Відповісти
Нет желания испытать на себе .
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16.12.2020 12:49 Відповісти
за абеткою майже в кінці списку Україна йде відразу за Угандою,чекайте коли почнуть розподіл між бідними країнами..
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16.12.2020 12:50 Відповісти
А мы не бедные , мы хитрые .
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16.12.2020 12:54 Відповісти
все відносно)
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16.12.2020 13:14 Відповісти
Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки вакцини проти коронавірусу в Україну - Цензор.НЕТ 3616
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16.12.2020 12:54 Відповісти
А вот США не плотят свой взнос в ВОЗ ,считая ее за всемирную шарагу ,которая в сговоре с китаезами,кормится деньгами американских налогоплательщиков
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16.12.2020 12:57 Відповісти
Клоуны не заключили ни одного контракта по закупке вакцины. Рассчитывают лишь получить вакцину на шару в длинной очереди беднейших стран.
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16.12.2020 14:49 Відповісти
Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки вакцини проти коронавірусу в Україну - Цензор.НЕТ 4563
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16.12.2020 15:01 Відповісти
Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки вакцини проти коронавірусу в Україну - Цензор.НЕТ 9492
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16.12.2020 15:00 Відповісти
обьясните этому *******, шо воз не производит вакцины и даже их не фасует. и кроме того не надо спать в оглоблях.
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16.12.2020 15:58 Відповісти
 
 