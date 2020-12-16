Шмигаль просить ВООЗ прискорити поставки вакцини проти коронавірусу в Україну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з Регіональним директором Європейського регіонального бюро (ЄРБ) Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) доктором Гансом Клюге, сторони обговорили протидію COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Україна повністю підтримує ВООЗ у її зусиллях забезпечити належне тестування та схвалення вакцин, а також виступає за рівномірний розподіл вакцин у дусі глобальної солідарності. Переконаний, що Угода про співпрацю між Україною та ВООЗ закладає міцну основу та містить чітку дорожню карту для нашого розширеного співробітництва", - зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль наголосив, що на сьогодні розробка безпечних та ефективних вакцин є шляхом виходу з пандемії.

"Україна є учасником ініціативи Глобального фонду COVAX, завдяки чому ми очікуємо отримати необхідну кількість вакцин у першому кварталі наступного року. Водночас ми були б вдячні за допомогу в отриманні певної кількості вакцин якнайшвидше", - сказав глава уряду.

Шмигаль зазначив, що Україна також розглядає можливість виробництва вакцин із використанням власних фармацевтичних потужностей за умови, що вони відповідатимуть необхідним вимогам компанії-розробника.

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