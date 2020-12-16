Кабмін сьогодні розгляне продовження спецмита на російські вугілля і скраплений газ, а також вихід з договорів, укладених у рамках СНД

Кабінет Міністрів України на черговому засіданні в середу може прийняти проєкт постанови про вихід з окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.

Ініціювати розгляд цього питання буде в.о. міністра енергетики Юрій Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Кабінет Міністрів планує внести зміни до постанов від 17 серпня 2020 р. № 719. Дія спеціального мита на російські важкі дистиляти (газойлі), скраплений газ та вугілля буде продовжена на один рік - до 31 грудня 2021 року.

Постановою продовжується введення спеціального мита на товари походженням з Російської Федерації, незалежно від інших видів мита у відсотках до митної вартості товарів за такими ставками:

1) для важких дистилятів (газойлів) за кодами згідно з УКТЗЕД 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00, які ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом та поміщаються в митний режим імпорту, - 4%;

2) для газів скраплених за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2711 12 11 00 грн, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 і вуглеводнів за кодом згідно з УКТЗЕД 2901 10 00 10, що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту, - 3%;

3) для всіх типів вугілля за товарною позицією згідно з УКТЗЕД 2701 (крім антрацитового вугілля за кодом згідно з УКТЗЕД 2701 11 00 00 незалежно від мети ввезення; бітумінозного вугілля, що коксується, і іншого вугілля за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00 , 2701 19 00 00 для використання в металургійній і коксохімічній промисловості, а також бітумінозного, коксівного вугілля та іншого вугілля з виходом летких речовин в перерахунку на суху безмінеральну основу до 35% включно за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00 , 2701 19 00 00 для використання у виробництві електричної і теплової енергії), які ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту, - 65%

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Згідно з порядком денним, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонує затвердити план заходів з реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації української мови до 2030 року "Сильна мова — успішна держава".

КМУ також може погодити норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події та внести зміни до переліку товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на боротьбу з СОVID-19. Ініціюватиме розгляд цих питань міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонує колегам змінити порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

Міністр фінансів Сергій Марченко ініціюватиме внесення змін до порядку ведення реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до реєстру та виключення з нього. Він же поставить на розгляд зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Прискорення інвестицій у сільське господарство України".

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський представить на затвердження Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Урядовці розглядатимуть проєкти постанов про внесення змін до регламенту Кабінету Міністрів, а також зміни до положення про Міністерство культури та інформаційної політики і положення про Державне агентство розвитку туризму. Вони також можуть внести зміни до порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

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Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запропонує колегам врегулювати деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі, питання використання радіочастотного ресурсу.

Учасники засідання також погодять проєкт Указу Президента про делегацію України для участі у заходах Енергетичного Співтовариства.

Планується, що урядовці погодять низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, зміни до Митного та Кримінального кодексів, до законів про Держслужбу спецзв’язку та захисту інформації, закону про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу, закону щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження рецидивної злочинності, а також до деяких законів щодо підтримки волонтерської діяльності.

Засідання уряду 16 грудня під головуванням Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розпочнеться о 13:00.