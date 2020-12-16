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Новини
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В "Слузі народу" більшість підтримує Шкарлета на посаду міністра освіти, - нардепка Кравчук

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У фракції "Слуга народу" більшість народних депутатів підтримують в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на пост глави відомства.

Про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Є різні думки у фракції, більшість, це ще не 70%, але більшість, підтримує пана Шкарлета. Але, дійсно, є особиста думка кількох народних депутатів, які поки не готові за нього голосувати. Знову ж таки, з огляду на те, що зараз знову немає фізично 226 депутатів з монобільшості, то, очевидно, щоб проголосувати ті чи інші кадрові призначення, потрібно буде все-таки якесь залучення зовнішніх голосів", - сказала Кравчук.

Відповідаючи на питання Цензор.НЕТ, чому немає інших кандидатів на цю посаду без історії з плагіатом, Кравчук зазначила: "Я не з профільного комітету, тому я не можу говорити особисто саме про нього. Але, дійсно, він вчора був єдиним кандидатом. І , до речі, колеги з профільного комітету що не висували інших кандидатів, на відміну від інших комітетів".

Читайте: Зеленський представить "слугам" кандидатів на посади міністрів: Вітренка, Лапутіну, Шкарлета

Відповідаючи на запитання, чи не цікавилася вона особисто, чому саме цього кандидата пропонують, Кравчук сказав: "Прийшов президент, прем'єр-міністр, рекомендували його як кандидата. Зараз ми збираємо сигнальне голосування, буде зрозуміло скільки людей готові підтримати".

Автор: 

Міносвіти (1412) Слуга народу (2812) Кравчук Євгенія (374) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+9
Когда из Греции вон выгнали богов
И по мирянам их делить поместья стали *,
Кому-то и Парнас тогда отмежевали;
Хозяин новый стал пасти на нем Ослов
Ослы, не знаю как-то, знали,
Что прежде Музы тут живали,
И говорят: «Недаром нас
Пригнали на Парнас:
Знать, Музы свету надоели,
И хочет он, чтоб мы здесь пели»
«Смотрите же», кричит один: «не унывай!
Я затяну, а вы не отставай!
Друзья, робеть не надо!
Прославим наше стадо,
И громче девяти сестер
Подымем музыку и свой составим хор!
А чтобы нашего не сбили с толку братства,
То заведем такой порядок мы у нас:
Коль нет в чьем голосе ослиного приятства,
Не принимать тех на Парнас».
Одобрили Ослы ослово
Красно-хитро-сплетенно слово:
И новый хор певцов такую дичь занес,
Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазанных колес.
Но чем окончилось разно-красиво пенье?
Хозяин, потеряв терпенье,
Их всех загнал с Парнаса в хлев.
Мне хочется, невеждам не во гнев,
Весьма старинное напомнить мненье:
Что если голова пуста,
То голове ума не придадут места.
(И. Крылов. "Парнас").
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16.12.2020 13:03
+9
Звичайно ж підтримую. Адже він - плоть із плоті, кров із крові їхній. Такий же брехун, плагіатор і малорос.
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16.12.2020 13:04
+7
Если нет других кандидатур, кроме этого, мягко говоря, слабенького кандидата, назначьте входную дверь, от нее хоть польза будет,- удерживать тепло.
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16.12.2020 13:04
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Когда из Греции вон выгнали богов
И по мирянам их делить поместья стали *,
Кому-то и Парнас тогда отмежевали;
Хозяин новый стал пасти на нем Ослов
Ослы, не знаю как-то, знали,
Что прежде Музы тут живали,
И говорят: «Недаром нас
Пригнали на Парнас:
Знать, Музы свету надоели,
И хочет он, чтоб мы здесь пели»
«Смотрите же», кричит один: «не унывай!
Я затяну, а вы не отставай!
Друзья, робеть не надо!
Прославим наше стадо,
И громче девяти сестер
Подымем музыку и свой составим хор!
А чтобы нашего не сбили с толку братства,
То заведем такой порядок мы у нас:
Коль нет в чьем голосе ослиного приятства,
Не принимать тех на Парнас».
Одобрили Ослы ослово
Красно-хитро-сплетенно слово:
И новый хор певцов такую дичь занес,
Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазанных колес.
Но чем окончилось разно-красиво пенье?
Хозяин, потеряв терпенье,
Их всех загнал с Парнаса в хлев.
Мне хочется, невеждам не во гнев,
Весьма старинное напомнить мненье:
Что если голова пуста,
То голове ума не придадут места.
(И. Крылов. "Парнас").
показати весь коментар
16.12.2020 13:03 Відповісти
Если нет других кандидатур, кроме этого, мягко говоря, слабенького кандидата, назначьте входную дверь, от нее хоть польза будет,- удерживать тепло.
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16.12.2020 13:04 Відповісти
Звичайно ж підтримую. Адже він - плоть із плоті, кров із крові їхній. Такий же брехун, плагіатор і малорос.
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16.12.2020 13:04 Відповісти
В "Слуге народа" большинство поддерживает Шкарлета на должность министра образования, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7212
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16.12.2020 13:11 Відповісти
Почему не написали, за сколько Слуги народа продали должность министра образования?
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16.12.2020 13:06 Відповісти
Это какой-то позор...
В "Слузі народу" більшість підтримує Шкарлета на посаду міністра освіти, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9882
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16.12.2020 13:13 Відповісти
а где праведный гнев 4000-хтысячников учителей? а должен быть...
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16.12.2020 13:18 Відповісти
Таке враження що ви не слуги народу, а слуги диявола.Ганьба покидькам.
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16.12.2020 13:23 Відповісти
Эй, а чо сразу диавол? Чуть что - так сразу диавол. Ему до СН ещё далеко! :/
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16.12.2020 13:36 Відповісти
Собачої не розумію,а чо,болт в ачо.
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16.12.2020 14:01 Відповісти
Не стоит тащить на форум свои сексуальные фантазии. Занимайся с ними дома
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16.12.2020 15:00 Відповісти
Хочеш з нами-українцями розмовляти - вивчи українську.
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16.12.2020 15:34 Відповісти
а его этого скарлетта харю ветром не унесёт? проб з д илось шось у датському князівстві......
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16.12.2020 13:40 Відповісти
Цырк за Шкарлета!
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16.12.2020 13:46 Відповісти
а кого ще ці неучі можуть підтримувати?
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16.12.2020 14:29 Відповісти
 
 