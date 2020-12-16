В "Слузі народу" більшість підтримує Шкарлета на посаду міністра освіти, - нардепка Кравчук
У фракції "Слуга народу" більшість народних депутатів підтримують в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на пост глави відомства.
Про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"Є різні думки у фракції, більшість, це ще не 70%, але більшість, підтримує пана Шкарлета. Але, дійсно, є особиста думка кількох народних депутатів, які поки не готові за нього голосувати. Знову ж таки, з огляду на те, що зараз знову немає фізично 226 депутатів з монобільшості, то, очевидно, щоб проголосувати ті чи інші кадрові призначення, потрібно буде все-таки якесь залучення зовнішніх голосів", - сказала Кравчук.
Відповідаючи на питання Цензор.НЕТ, чому немає інших кандидатів на цю посаду без історії з плагіатом, Кравчук зазначила: "Я не з профільного комітету, тому я не можу говорити особисто саме про нього. Але, дійсно, він вчора був єдиним кандидатом. І , до речі, колеги з профільного комітету що не висували інших кандидатів, на відміну від інших комітетів".
Відповідаючи на запитання, чи не цікавилася вона особисто, чому саме цього кандидата пропонують, Кравчук сказав: "Прийшов президент, прем'єр-міністр, рекомендували його як кандидата. Зараз ми збираємо сигнальне голосування, буде зрозуміло скільки людей готові підтримати".
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И по мирянам их делить поместья стали *,
Кому-то и Парнас тогда отмежевали;
Хозяин новый стал пасти на нем Ослов
Ослы, не знаю как-то, знали,
Что прежде Музы тут живали,
И говорят: «Недаром нас
Пригнали на Парнас:
Знать, Музы свету надоели,
И хочет он, чтоб мы здесь пели»
«Смотрите же», кричит один: «не унывай!
Я затяну, а вы не отставай!
Друзья, робеть не надо!
Прославим наше стадо,
И громче девяти сестер
Подымем музыку и свой составим хор!
А чтобы нашего не сбили с толку братства,
То заведем такой порядок мы у нас:
Коль нет в чьем голосе ослиного приятства,
Не принимать тех на Парнас».
Одобрили Ослы ослово
Красно-хитро-сплетенно слово:
И новый хор певцов такую дичь занес,
Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазанных колес.
Но чем окончилось разно-красиво пенье?
Хозяин, потеряв терпенье,
Их всех загнал с Парнаса в хлев.
Мне хочется, невеждам не во гнев,
Весьма старинное напомнить мненье:
Что если голова пуста,
То голове ума не придадут места.
(И. Крылов. "Парнас").