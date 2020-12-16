В "Слузі народу" більшість підтримує Шкарлета на посаду міністра освіти, - нардепка Кравчук

У фракції "Слуга народу" більшість народних депутатів підтримують в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на пост глави відомства.

Про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Є різні думки у фракції, більшість, це ще не 70%, але більшість, підтримує пана Шкарлета. Але, дійсно, є особиста думка кількох народних депутатів, які поки не готові за нього голосувати. Знову ж таки, з огляду на те, що зараз знову немає фізично 226 депутатів з монобільшості, то, очевидно, щоб проголосувати ті чи інші кадрові призначення, потрібно буде все-таки якесь залучення зовнішніх голосів", - сказала Кравчук.

Відповідаючи на питання Цензор.НЕТ, чому немає інших кандидатів на цю посаду без історії з плагіатом, Кравчук зазначила: "Я не з профільного комітету, тому я не можу говорити особисто саме про нього. Але, дійсно, він вчора був єдиним кандидатом. І , до речі, колеги з профільного комітету що не висували інших кандидатів, на відміну від інших комітетів".

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Відповідаючи на запитання, чи не цікавилася вона особисто, чому саме цього кандидата пропонують, Кравчук сказав: "Прийшов президент, прем'єр-міністр, рекомендували його як кандидата. Зараз ми збираємо сигнальне голосування, буде зрозуміло скільки людей готові підтримати".