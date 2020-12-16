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Новини Агресія Росії проти України
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Громадянину Чехії загрожує 16 років в'язниці за участь у бойових діях на Донбасі, - посол Перебийніс

Громадянину Чехії загрожує 16 років в'язниці за участь у бойових діях на Донбасі, - посол Перебийніс

Прокуратура Чехії пред'явила 26-річному громадянину звинувачення в терористичній діяльності на Донбасі і пропонує засудити його до 16 років ув'язнення.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.

"Чеська юстиція продовжує системно переслідувати тих громадян Чехії, які брали участь у бойових діях на боці росії на окупованому Донбасі. Вже є кілька судових вироків, ціла низка справ перебуває на стадії розслідування або пред’явлення обвинувачення.

Серед останніх, кому було пред’явлене таке обвинувачення – 26-річний Лукаш Н. з Карлових Варів, який у 2015-2016 рр. воював проти ЗС України у складі незаконних військових формувань. Зокрема, як зазначається в обвинуваченні, він "пройшов навчання, був озброєний та оснащений військовими формуваннями сепаратистських структур, виконував різні військові завдання, такі як розвідка, охорона і патрулювання, а також брав участь у боях проти українських військових з наміром завдати їм поранення або смерть", - йдеться в повідомленні.

На думку прокурора, Лукаш Н. вчиняв згадані дії свідомо, а під час військових дій навіть був поранений і декілька тижнів провів у лікарні.

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Прокурор підкреслює, що збройні формування, які діють на сході України, можна охарактеризувати як квазі-воєнізовані підрозділи, що вчиняють систематичні організовані насильницькі злочини, які за своїм характером відповідають визначенню теракт. Саме за участь у терористичній діяльності обвинувачення пропонує засудити Лукаша Н. до 16 років позбавлення волі.

"Хоча обвинувачений в ході розслідування й відмовлявся давати показання, однак наявні у слідства докази у вигляді фотографій і відео, зроблених ним на мобільний телефон, є достатніми підставами для передачі справи до суду. На одному з таких відео він в дусі переважної більшості жертв російської пропаганди зізнається, що пішов воювати проти "українських фашистів". Російське зомбування негативно позначилося й на психіці цього громадянина. За свідченнями його дівчини, після повернення додому Лукаш Н. дуже змінився – "став агресивним, страждав від кошмарів, вночі під подушкою тримав ніж, видавав звуки, схожі на звуки з фільмів жахів", через що був змушений звернутися до психіатрів. Ніяк не заперечуючи того факту, що глибоке занурення у "рускій мір" може спричинити серйозні проблеми для здоров’я, все ж сподіваюся, що ці проблеми не завадять чеському правосуддю призначити Лукашу Н. за його злочини справедливе покарання", - зазначив посол.

Автор: 

прокуратура (3675) тероризм (2866) Чехія (1612) найманець (254) Перебийніс Євген (67)


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Топ коментарі
+6
Немає чим хвалитися. Багато кому багато чого грозить. От коли дадуть реальний термін, тоді можна водити хороводи.
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16.12.2020 13:14
+6
Так должно быть со предателями и теми кто лезет воевать против граждан защищающих свою Страну Украину.
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16.12.2020 13:15
+4
В Україні так саме треба давати реальні тюремні строки за війну російських найманців в Криму і на донбасі. Також треба привести в Україну і судити таких зрадників як крим щочанин Аксьонов. Цікаво чи є він в базі даних інтерполу? Так би його затримали десь в Зімбабве і передали Україні.
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16.12.2020 13:35
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спасибо чехам за системную поддержку в этом вопросе, да.
Вот только бы еще президента чешского как-то отрезвить...
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16.12.2020 13:13 Відповісти
Если только закрыть пивоварни?
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16.12.2020 13:16 Відповісти
Немає чим хвалитися. Багато кому багато чого грозить. От коли дадуть реальний термін, тоді можна водити хороводи.
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16.12.2020 13:14 Відповісти
Так должно быть со предателями и теми кто лезет воевать против граждан защищающих свою Страну Украину.
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16.12.2020 13:15 Відповісти
16 лет тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе / Пример для Израиля , наёмники которой ( Израиль-она) в составе бандформирований ДНР убивают украинцев.
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16.12.2020 13:26 Відповісти
А можна пруф? Бо перший раз про таке чую.
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16.12.2020 13:57 Відповісти
В Интернете есть сведения о убитых в Донбассе израильских наёмниках. По-видимому, в Донбассе есть и пока не убитые израильские наёмники.
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16.12.2020 14:56 Відповісти
Тільки росіяни пишуть "в Донбассе". Це раз.
А два- пруф давай, бо я знайшов лише інфо про громадян Ізраілю, що воюють на нашій стороні.
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16.12.2020 22:42 Відповісти
Тільки росіяни пишуть "в Донбассе".-Может быть.Я тебе скажу больше.Когда Иван Петрович Сидоров промахнётся и молотком врежет себе по пальцу он матерится исключительно по русски. / бо я знайшов лише…. -бороться и искать, найти и не сдаваться.Ты найдёшь,ты сможешь.Найдёшь свежак про израильских наёмников.И что Израиль уже не военный союзник Путина, а Нетаньяха не его проститутка по вызову .Может быть. Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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16.12.2020 23:22 Відповісти
Тобто пруфів у тебе немає. Мені все ясно)
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16.12.2020 23:30 Відповісти
Тобто пруфів у тебе немає. Мені все ясно)/ Пруф-це, мабуть, посилання. Если я дам эту ссылку на халяву, на шару , то ты будешь её опровергать типа Та я не верю. А я буду оправдываться и тебя переубеждать.А это ни к чему. Поэтому поработай сам. Нарой свежее про военное сотрудничество Израиля и РФ , о чём договорились Путин и Нетаньяха, какие пакости они готовят Украине. И мы обменяемся ссылками. Халява - Бесплатно. Ивр. חלב халав - молоко. Шара - бесплатно. Ивр. - שאר , שארים шеар, шеарим - остатки .
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17.12.2020 00:15 Відповісти
"Тягар доведення лежить на стверджуючому")))

Мені розповісти, що це означає?)
А от "Єврейська рота" в УДА є. І вони відстоюють незалежність України.
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17.12.2020 07:07 Відповісти
"Тягар доведення лежить на стверджуючому"))) -ты утверждаешь что в Донбассе не было и нет израильских наёмников, убивающих украинцев-докажи. / А от "Єврейська рота" в УДА є. -Может быть .Как может и есть в УДА еврейский батальон Матилан, о котором никто не знает. А это факты. В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля./ Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона/ Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет ./ Израиль союзница Путина.Как , к примеру, Япония была союзницей Гитлера.
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17.12.2020 10:54 Відповісти
Це той неофіційний візит маргіналів, після якого в Ізраілі спалахнув скандал у ЗМІ та найвищих рівнях влади?)))
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17.12.2020 11:13 Відповісти
Розумієш, так як ти хочеш- суперечка не відбувається. Довести відсутність чогось чи когось- неможливо, саме тому доводять наявність, а не відсутність.
Це т.з. "чайник Рассела"))
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17.12.2020 11:27 Відповісти
Розумієш, так як ти хочеш- суперечка не відбувається. / Иван Петрович Сидоров не воюет с украинскими флажками. Он воюет с путинскими пропагандонами . В том числе и под израильскими флажками.Требующих от украинцев: пару сот виселец на Крещатики. / А во вторник( украинцев) уже снимут со столбов?/ Барыг необходимо мочить!/ Устроить в Украине « бессрочную общенациональную забастовку»/ Только огонь судов Линча может избавить Украину . Они там на верху кроме языка насилия не понимают. / Но: Стоит на вахте мира полтавский хлебороб. И золотом сверкая, на сноп ложится сноп. Он трудится на нивах и житницах страны, Чтоб были мы богаты, чтоб не было( гражданской) войны. Вместе с полтавским хлеборобом на вахте мира стоит Иван Петрович Сидоров.
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17.12.2020 12:20 Відповісти
Он воюет с путинскими пропагандонами /
Отже нам немає про що сперечатись, ворог у нас один))
Гарного Вам дня.
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17.12.2020 12:28 Відповісти
В Україні так саме треба давати реальні тюремні строки за війну російських найманців в Криму і на донбасі. Також треба привести в Україну і судити таких зрадників як крим щочанин Аксьонов. Цікаво чи є він в базі даних інтерполу? Так би його затримали десь в Зімбабве і передали Україні.
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16.12.2020 13:35 Відповісти
А у нас би його відпустили.
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16.12.2020 13:56 Відповісти
Уже второй которого поймали в Чехии и тоже не стоял на блокпосту! Удивительно
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16.12.2020 14:38 Відповісти
На блокпостах та на кухнях лише місцеві були)))
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16.12.2020 14:49 Відповісти
И только у нас дают условное. Или отпускают.
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16.12.2020 15:11 Відповісти
 
 