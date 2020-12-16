Громадянину Чехії загрожує 16 років в'язниці за участь у бойових діях на Донбасі, - посол Перебийніс
Прокуратура Чехії пред'явила 26-річному громадянину звинувачення в терористичній діяльності на Донбасі і пропонує засудити його до 16 років ув'язнення.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.
"Чеська юстиція продовжує системно переслідувати тих громадян Чехії, які брали участь у бойових діях на боці росії на окупованому Донбасі. Вже є кілька судових вироків, ціла низка справ перебуває на стадії розслідування або пред’явлення обвинувачення.
Серед останніх, кому було пред’явлене таке обвинувачення – 26-річний Лукаш Н. з Карлових Варів, який у 2015-2016 рр. воював проти ЗС України у складі незаконних військових формувань. Зокрема, як зазначається в обвинуваченні, він "пройшов навчання, був озброєний та оснащений військовими формуваннями сепаратистських структур, виконував різні військові завдання, такі як розвідка, охорона і патрулювання, а також брав участь у боях проти українських військових з наміром завдати їм поранення або смерть", - йдеться в повідомленні.
На думку прокурора, Лукаш Н. вчиняв згадані дії свідомо, а під час військових дій навіть був поранений і декілька тижнів провів у лікарні.
Прокурор підкреслює, що збройні формування, які діють на сході України, можна охарактеризувати як квазі-воєнізовані підрозділи, що вчиняють систематичні організовані насильницькі злочини, які за своїм характером відповідають визначенню теракт. Саме за участь у терористичній діяльності обвинувачення пропонує засудити Лукаша Н. до 16 років позбавлення волі.
"Хоча обвинувачений в ході розслідування й відмовлявся давати показання, однак наявні у слідства докази у вигляді фотографій і відео, зроблених ним на мобільний телефон, є достатніми підставами для передачі справи до суду. На одному з таких відео він в дусі переважної більшості жертв російської пропаганди зізнається, що пішов воювати проти "українських фашистів". Російське зомбування негативно позначилося й на психіці цього громадянина. За свідченнями його дівчини, після повернення додому Лукаш Н. дуже змінився – "став агресивним, страждав від кошмарів, вночі під подушкою тримав ніж, видавав звуки, схожі на звуки з фільмів жахів", через що був змушений звернутися до психіатрів. Ніяк не заперечуючи того факту, що глибоке занурення у "рускій мір" може спричинити серйозні проблеми для здоров’я, все ж сподіваюся, що ці проблеми не завадять чеському правосуддю призначити Лукашу Н. за його злочини справедливе покарання", - зазначив посол.
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Вот только бы еще президента чешского как-то отрезвить...
А два- пруф давай, бо я знайшов лише інфо про громадян Ізраілю, що воюють на нашій стороні.
Мені розповісти, що це означає?)
А от "Єврейська рота" в УДА є. І вони відстоюють незалежність України.
Це т.з. "чайник Рассела"))
Отже нам немає про що сперечатись, ворог у нас один))
Гарного Вам дня.