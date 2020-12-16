Кадрові перестановки перед Новим роком потрібні, щоб не настав повний колапс у міністерствах, - "слуга народу" Кравчук
Парламент взявся за кадрові перестановки в Кабінеті Міністрів, щоб не настав колапс у міністерствах. Закон дозволяє бути виконувачем обов'язків не більше 30 днів.
Про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, відповідаючи на питання, чому відбуваються кадрові перестановки в уряді перед Новим роком, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Це необхідність. Тому що ми не так давно проголосували законопроєкт, який вже діє, про те, що виконуючий обов'язки не може бути довше, ніж 30 днів. Крім того, його повноваження сильно урізані і фактично є така позиція колег з профільних комітетів і, в принципі, у прем'єр-міністра, що щоб не настав повний колапс в міністерствах, де немає повноцінних міністрів, їх потрібно проголосувати до Нового року", - сказала Кравчук.
Нагадаємо, раніше Кравчук заявляла, що кадрові рішення в Кабміні будуть ухвалюватися вже в наступному році.
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17 грудня на пленарному засіданні Верховної Ради можуть змінити мовне законодавство.
Можуть змінити положення про удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України, повідомляє "https://www.facebook.com/perehodnamovu/posts/3873977985987055 Переходь на українську ".
До частини положення про те, що мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу є державна мова пропонують додати слова "якщо інше не встановлено законом".
"Йдеться не про авіаційні правила, а про будь-які нормативно-правові акти, які на підставі будь-якого закону зможуть видаватися не українською мовою. Це - руйнація однієї з базових статей закону про мову. Науково-експертне управління Верховної Ради у своєму висновку відзначило, що така пропозиція суперечить Конституції України. Аналогічну позицію висловив і уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь", - йдеться в повідомленні.
Гуманітарний комітет парламенту радив вилучити цю норму. Присутні на засіданні керівники Державіаслужби з цим погодилися.
"Однак профільний транспортний комітет несподівано підтримав ухвалення проєкту 3683 за основу без жодних вилучень. Тобто цілком проігнорував позицію гуманітарного комітету, науково-експертного управління і мовного омбудсмена. На словах ініціатори такого рішення обіцяють виправити проблему в другому читанні. Однак, по-перше, жодної віри цим заявам нема, по-друге, регламент Верховної Ради містить безліч можливостей провалити в другому читанні будь-які зміни", - заявили у спільноті.
Колапс близенько.