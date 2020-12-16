Кадрові перестановки перед Новим роком потрібні, щоб не настав повний колапс у міністерствах, - "слуга народу" Кравчук

Парламент взявся за кадрові перестановки в Кабінеті Міністрів, щоб не настав колапс у міністерствах. Закон дозволяє бути виконувачем обов'язків не більше 30 днів.

Про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, відповідаючи на питання, чому відбуваються кадрові перестановки в уряді перед Новим роком, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це необхідність. Тому що ми не так давно проголосували законопроєкт, який вже діє, про те, що виконуючий обов'язки не може бути довше, ніж 30 днів. Крім того, його повноваження сильно урізані і фактично є така позиція колег з профільних комітетів і, в принципі, у прем'єр-міністра, що щоб не настав повний колапс в міністерствах, де немає повноцінних міністрів, їх потрібно проголосувати до Нового року", - сказала Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявляла, що кадрові рішення в Кабміні будуть ухвалюватися вже в наступному році.

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