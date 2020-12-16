УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8541 відвідувач онлайн
Новини
628 4

Рада зробила крок до підвищення штрафу за пожежі в екосистемах до 6 тис. грн

Рада зробила крок до підвищення штрафу за пожежі в екосистемах до 6 тис. грн

Верховна Рада має намір посилити відповідальність за пожежі в екосистемах і підвищити штрафи за такі порушення до 5 950 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт №3755 за основу підтримали 324 народні депутати на пленарному засіданні в середу.

Так, законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства в сфері захисту природних екосистем від пожеж, пропонується значно збільшити штрафи за порушення правил пожежної безпеки.

Зокрема, за порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському і річковому транспорті пропонується штрафувати громадян на суму від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн). У чинному законодавстві штраф за такі порушення становить від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 грн).

Також читайте: Пів мільйона гривень штрафів за тиждень заплатили порушники маскового режиму, - поліція

Щодо посадових осіб штрафи пропонується встановити на рівні від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн), тоді як нині - це від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-170 грн).

Разом з тим за порушення встановлених правил пожежної безпеки на повітряному транспорті пропонується ввести штраф для громадян від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550-4250 грн), тоді як нині він становить від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому для посадових осіб пропонується ввести штраф від 250 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4250-5950 грн). Нині штраф становить від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Автор: 

ВР (14971) пожежа (4322) штраф (1862)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас зараз законодавчий спам, ні один суддя, ні один юрист не знають законів, всім треба інтернет і підпис над документом "чинний" При Київській Русі всі закони вміщались на аркуші папера формата А3, це при тому шо закона про формати ще не придумали. по тюрмах, замурованих, сиділо всього 2-3 людини, та й ті підозрювались в державній зраді і не інакше
показати весь коментар
16.12.2020 14:16 Відповісти
6 тис грн. за підпал лісу це ж не штраф, а разовий абонемент.
показати весь коментар
16.12.2020 14:24 Відповісти
Барнаульска ЧК доки не стала розстрілювать в 1927 році на місці паліїв, ніякими штарфами їх не зупинила. Це тільки банда могла такі штрафи придумати щоб і далі випалювали ліси під вирубування їх баригами, для забудов, для захапування тощо. Не 6 000 а 6000 і повна конфіскація майна з житлом разом в фонд лісових насаджень для компенсації порушеного виродками лісового біоценозу Ці тупорилі депутати ніби не розуміють що згарища це знищений цілий взаємоповязаний світ живої природи. А крім цього, потрібно організувати охорону і протипожежні заходи від природніх і штучних стихій.
показати весь коментар
16.12.2020 15:53 Відповісти
 
 