Рада зробила крок до підвищення штрафу за пожежі в екосистемах до 6 тис. грн

Верховна Рада має намір посилити відповідальність за пожежі в екосистемах і підвищити штрафи за такі порушення до 5 950 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт №3755 за основу підтримали 324 народні депутати на пленарному засіданні в середу.

Так, законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства в сфері захисту природних екосистем від пожеж, пропонується значно збільшити штрафи за порушення правил пожежної безпеки.

Зокрема, за порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському і річковому транспорті пропонується штрафувати громадян на суму від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн). У чинному законодавстві штраф за такі порушення становить від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 грн).

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Щодо посадових осіб штрафи пропонується встановити на рівні від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн), тоді як нині - це від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-170 грн).

Разом з тим за порушення встановлених правил пожежної безпеки на повітряному транспорті пропонується ввести штраф для громадян від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550-4250 грн), тоді як нині він становить від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому для посадових осіб пропонується ввести штраф від 250 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4250-5950 грн). Нині штраф становить від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.