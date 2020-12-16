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Новини Новий рік
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Все за правилами карантину: в Києві створили святковий пішохідний маршрут головними новорічними місцями завдовжки 8 км

У Києві створили святковий пішохідний маршрут головними новорічними місцями міста, який відповідатиме правилам карантину і унеможливить скупчення людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Facebook Управління туризму та промоцій КМДА.

Згідно з повідомленням, розроблений маршрут не вимагатиме перекриття проїжджої частини вулиць. Його довжина в обидві сторони становить майже 8 км, а складається він з 7 зон:

  • Софійська Площа
  • Головна ялинка України висотою 31 м, за традицією, розташується на Софіївській площі та буде оформлена у тематиці "Чарівний ліс".
  • Арка Дружби Народів
  • Біля Арки Дружби Народів на вас чекатиме головна ялинка Києва, ковзанка та 200 метрів гірлянди "Зоряне небо".
  • Велосипедно-пішохідний міст
  • Володимирська гірка
  • Алея художників
  • Андріївський узвіз
  • Контрактова площа

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Все за правилами карантину: в Києві створили святковий пішохідний маршрут головними новорічними місцями завдовжки 8 км 01

Як зазначається, на Подолі кияни та гості столиці потраплять до Петриківської казки, оскільки ялинка на Контрактовій буде прикрашена тарілками з традиційним розписом, яблуками і горіхами.

Крім того, в КМДА зазначили, що згідно з рекомендаціями МОЗ, цього року святкування проходитиме без фестивальних подій, великих сцен, концертів та фудкортів.

Все за правилами карантину: в Києві створили святковий пішохідний маршрут головними новорічними місцями завдовжки 8 км 02

Автор: 

КМДА (2369) Київ (19457) Новий рік (551)


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Гарний же маршрут. Що вам знову не так?
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16.12.2020 14:36 Відповісти
в Киеве создали праздничный пешеходный маршрут по главным новогодним местам города длиной в 8 км (c)

Пешеходов будет сопровождать карета скорой помощи с травматологом, гипсовыми бинтами и костылями с палками...
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16.12.2020 14:10 Відповісти
та нібито + 1 в Києві. Навіщо травматолог?
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16.12.2020 14:30 Відповісти
Цей святковий маршрут не одноразовий. Льод ще є і буде. Між будинками підсилюється вітер і на цій ділянці дуже можливе утворювання нової ковзанки...
То мабуть краще у швидку карету одразу мішок алебастру вкинуть .
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16.12.2020 17:44 Відповісти
Ви гадаєте, що Андріївський узвіз тимчасово перетвориться на спуск?
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16.12.2020 14:35 Відповісти
Я не гадаю, я бачив! Коли дівчинка , з торбою за плечима, дерлася в гору, то в цей момент, якийсь молодик промайнув летячи вниз. Не знаю з якої стіни, або дерева його виколупували, але я впенений, що то був "СПУСК" десь 45км на годину .
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16.12.2020 17:35 Відповісти
Молодець, Кличко!
Не забуває і про свята!
Гарним буде президентом
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16.12.2020 15:35 Відповісти
Ага... Да... Ещё и немецкий знает...
Только жаль, что мы не поржем с его перл, бо не знаем немецкого... .
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16.12.2020 17:48 Відповісти
 
 