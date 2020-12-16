Все за правилами карантину: в Києві створили святковий пішохідний маршрут головними новорічними місцями завдовжки 8 км
У Києві створили святковий пішохідний маршрут головними новорічними місцями міста, який відповідатиме правилам карантину і унеможливить скупчення людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Facebook Управління туризму та промоцій КМДА.
Згідно з повідомленням, розроблений маршрут не вимагатиме перекриття проїжджої частини вулиць. Його довжина в обидві сторони становить майже 8 км, а складається він з 7 зон:
- Софійська Площа
- Головна ялинка України висотою 31 м, за традицією, розташується на Софіївській площі та буде оформлена у тематиці "Чарівний ліс".
- Арка Дружби Народів
- Біля Арки Дружби Народів на вас чекатиме головна ялинка Києва, ковзанка та 200 метрів гірлянди "Зоряне небо".
- Велосипедно-пішохідний міст
- Володимирська гірка
- Алея художників
- Андріївський узвіз
- Контрактова площа
Як зазначається, на Подолі кияни та гості столиці потраплять до Петриківської казки, оскільки ялинка на Контрактовій буде прикрашена тарілками з традиційним розписом, яблуками і горіхами.
Крім того, в КМДА зазначили, що згідно з рекомендаціями МОЗ, цього року святкування проходитиме без фестивальних подій, великих сцен, концертів та фудкортів.
Будь ласка, зачекайте...
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То мабуть краще у швидку карету одразу мішок алебастру вкинуть .
Не забуває і про свята!
Гарним буде президентом
Только жаль, что мы не поржем с его перл, бо не знаем немецкого... .