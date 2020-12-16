Все за правилами карантину: в Києві створили святковий пішохідний маршрут головними новорічними місцями завдовжки 8 км

У Києві створили святковий пішохідний маршрут головними новорічними місцями міста, який відповідатиме правилам карантину і унеможливить скупчення людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Facebook Управління туризму та промоцій КМДА.

Згідно з повідомленням, розроблений маршрут не вимагатиме перекриття проїжджої частини вулиць. Його довжина в обидві сторони становить майже 8 км, а складається він з 7 зон:

Софійська Площа

Головна ялинка України висотою 31 м, за традицією, розташується на Софіївській площі та буде оформлена у тематиці "Чарівний ліс".

Арка Дружби Народів

Біля Арки Дружби Народів на вас чекатиме головна ялинка Києва, ковзанка та 200 метрів гірлянди "Зоряне небо".

Велосипедно-пішохідний міст

Володимирська гірка

Алея художників

Андріївський узвіз

Контрактова площа

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держлісагентство планує продати 500 тисяч ялинок і назвало ціну на новорічний атрибут

Як зазначається, на Подолі кияни та гості столиці потраплять до Петриківської казки, оскільки ялинка на Контрактовій буде прикрашена тарілками з традиційним розписом, яблуками і горіхами.

Крім того, в КМДА зазначили, що згідно з рекомендаціями МОЗ, цього року святкування проходитиме без фестивальних подій, великих сцен, концертів та фудкортів.





