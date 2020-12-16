МЗС передасть Євросоюзу списки причетних до системних переслідувань громадян України в окупованому Криму

Оскільки в Європейському Союзі затвердили санкційний механізм за грубі порушення прав людини, Міністерство закордонних справ України передасть ЄС списки причетних до системних переслідувань громадян України в окупованому Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макєєв.

"Буквально в понеділок у нас відбулися традиційні щорічні консультації з ЄС щодо статусу Автономної Республіки Крим, де МЗС, Прокуратура АРК порушували питання про системні порушення прав людини в Криму. Ми передаватимемо списки тих причетних до системних переслідувань громадян України в окупованому Криму нашим європейським партнерам", - розповів спецпредставник міністерства.

За словами Макєєва, в п'ятницю він зустрінеться з представниками місії ЄС у Києві, які детально представлять свої алгоритми і програми відповідно до нових механізмів щодо санкцій за порушення прав людини.

"Це також одна з моїх цілей. У новому українському санкційному законодавстві ми маємо чітко передбачити можливість для України застосування санкцій за системні порушення прав людини. Тут Україна має відігравати провідну роль з огляду на те, яка кількість наших громадян переслідуються російським режимом на окупованих територіях, і яка кількість політичних в'язнів утримується сьогодні в російських в'язницях", - наголосив спецпред МЗС України.

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