НАБУ у справі "Роттердам+" опублікувало розмову топменеджера ДТЕК про призначення глави Міненерго: "Є кандидат, жінка. Вона - моя остання надія"
Слідство у справі "Роттердам +" зафіксувало факти, які можуть свідчити про вплив групи компаній ("ДТЕК") - ініціатора введення формули - на кадрові призначення у владі, "наслідком чого стала кардинальна зміна позиції профільного міністерства в питанні відшкодування збитків" закладам за дії формули.
Про це заявили в НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
НАБУ навело ключові аргументи детективів у справі.
"Слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній в 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, щоб воно включило в тариф (ціну) на електроенергію, яку виробляли ТЕС цієї групи, витрати, які насправді не проводились, а саме - витрати на доставку і перевалку вітчизняного енергетичного вугілля в Україні з портів в Європі для погашення власних кредитів групи за рахунок споживачів", - говориться в повідомленні.
Також наголошується, що НКРЕКП повинна була забезпечити баланс інтересів між виробниками електроенергії, державою і споживачами, захищати інтереси споживачів електроенергії, а також обмежити вплив суб'єктів господарювання на державну політику в сфері регулювання цін на електричну енергію.
"Замість цього Комісія передбачила неіснуючі витрати у формулі, за якою розрахувався тариф (ціна) для всієї теплової генерації", - додали в НАБУ.
"Глава НКРЕКП до листопада 2015 року виступав проти збільшення тарифу на електричну енергію, проте згодом став прихильником формули "Роттердам+", будучи свідомим того, які суми незаконних коштів принесе формула групі компаній-ініціаторів введення формули.
НАБУ вважає закладення у вартість електричної енергії, виробленої з вугілля українського видобутку, транспортних витрат з транспортування вугілля з-за кордону, необґрунтованим", - йдеться в позиції відомства.
"У розпорядженні слідства - наукові дослідження національних та іноземних фахівців, експертні висновки державних експертних установ та фахових приватних експертів. Вони свідчать про заподіяння майже 40 млрд грн збитків народу України.
Відповідно до висновків експертиз, домінуюча позиція компаній групи-ініціатора запровадження "Роттердам+" на ринку вугілля (86% видобутку) та на ринку теплової генерації (70%) створює ризик диктату цін і непрозорості ціноутворення; не прогнозовані та не понесені витрати на транспортування враховані у ціні на електроенергію неправомірно", - додали в НАБУ.
Також підкреслюється, що слідство має експертизу, яка підтверджує завдання щонайменше 18,87 млрд грн збитків внаслідок дії формули "Роттердам+" впродовж 2016-2017 років.
У НАБУ наголосили на зміні прокурора у справі та заявили про важливість звернення до суду з цивільним позовом "від імені держави для повернення їй вкрадених коштів".
"Слідство зафіксувало факти, які можуть свідчити про вплив групи компаній - ініціаторів введення "Роттердам+" - на кадрові призначення у владі, наслідком чого стала кардинальна зміна позиції профільного міністерства в питанні відшкодування збитків, заподіяних державі за дії зазначеної формули", - зазначили в НАБУ.
Детективи наводять фрагмент перехопленої розмови одного з топменеджерів групи "ДТЕК" з іноземною особою. У розмові йдеться про жінку-кандидата в міністри енергетики (незабаром т.в.о. міністра стала Ольга Буславець. - Ред.).
Топменеджер каже, зокрема, говорить, що "є кандидат, жінка, з якою у нас хороші відносини ... якщо за неї проголосують - це істотно полегшить наше життя", "її остання посада була Директор департаменту електроенергії", "вона - моя остання надія".
Також топменеджер, зокрема, говорить, що "нам потрібен хтось, хто може консолідувати все це, потоки і різних людей в секторі ...".
Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів збитків від формули або вчинення будь-ким кримінально правопорушення.
17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам +".
У той же день Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам +".
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Источник: https://biz.censor.net/n3076442 "
Источник: https://biz.censor.net/n3076442
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/leshchenko-poroshenko-stal-fakticheskim-sovladelcem-kompanii-dtek-ahmetova-213543.html
Почитайте!
Что-то у вас, кацапрылых сегодня путаница в методичках.
Не то пишите про минского Миролюбця!
"Ціна електроенергії з вугільних електростанцій у нас на 40% дорожча, ніж в Європі і на 75% дорожча, ніж в Росії,
Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердилаhttp://nerc.gov.ua/?id=19817 нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля. Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
И почему Запад называл формулу Р+ прозрачной и антикоррупционной?
Зебилье!
Обе формулы имеют одинаковый принцип - стоимость энергоносителя согласно базовому Европейскому индексу + его доставка в Украину. Обе формулы были приняты практически одновременно.
Схожий принцип действует и на рынке нефтепродуктов.
Что такое индекс API2 и нужно ли покупать уголь именно в Роттердаме?
Нет, в Роттердаме его покупать не обязательно. Тем более, что его там не добывают. Просто в Роттердаме (а, вернее, в угольном хабе АРА - Амстердам, Роттердам, Антверпен) самые актуальные цены на уголь для всей Европы.
ИНДЕКС API2 - ЭТО ПРИНЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, КОТОРАЯ СУЩЕСТВУЕТ ПОЧТИ 20 ЛЕТ.
Он широко используется в Европе - почти три миллиарда тонн угля в год индексируется API 2.
Именно привязка к этой рыночной цене должна снимать спекуляции о заниженной или завышенной стоимости угля для украинских ТЭС.
Если считать по формуле тогда цена угля на складах шахт должна быть "Роттердам -"
Уголь с Павлограда на Криворожскую ТЭС считаю затраты по доставке через Роттердам, а почему не стоимость реальных жд тарифов на 200 км,?
Просто НАБУ поступила команда фас вот они и задергались.
Открываем википедию и смотрим.
Шмыгаль - 2017-2018 - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК.
Буславец, родом из Макеевки. Она категорически отвергает что как-то связана с ДТЭК.
Так вот в те времена когда она начинала свою деятельность, без чуткого внимания Рината Леонидовича мышь бы не проскочила а тут такой бурный рост. Так бы и сидела она бухгалтером в ДП «Донецькенерговугілля». Максимум стала бы на сегодняшний день главбухом.
"Згодом стало відомо, що приватна компанія, яка проводила експертизу за рік отримала від НАБУ 520 тис. грн без проведення відкритих тендерів. До співпраці з НАБУ, компанія спеціалізувалась на експертизах по цивільному праву оцінювала розмір пені за кредитними картами та вартість спадкового майна." За півляма ,-чому ж нє...
https://censor.net/ua/news/3237266/sprava_rotterdam_slidstvo_zafiksuvalo_fakty_yaki_mojut_svidchyty_pro_vplyv_dtek_na_kadrovi_pryznachennya
А довідки для кишенькової експертизи надавались самими ж детективами НАБУ Тобто стороною обвинувачення ! https://ukraina24.segodnya.ua/ua/dengi-news/5342-deystviya-nabu-vnov-priznali-nezakonnymi-advokat-o-dele-rotterdam-plyus Законність отримання висновку експертів про заподіяння збитку у справі поставлено під сумнів
Какие иксперты?
Вопрос простой - как СФОРМУЛИРОВАНО - "цена на уголь на бирже Роттердама" или "цена на уголь, купленный на бирже Роттердама".
Составляющие цены на газ
В ЕС обычно различают стоимость энергии и стоимость транспортировки газа.
Ценовой индекс HEPI учитывает обе эти компоненты, а также НДС и энергетические налоги (если таковые применяются).
https://104.ua/ru/gas-and-money/id/porivnjannja-cin-na-gaz-dlja-pobutovih-spozhivachi-34633
Для рынка газа - формула расчета на основе котировок европейского индекса NCG+ или, как ее называют политики «Дюссельдорф+».
Для угля - европейского угольного индекса «API2+» (Роттердам+).
Схожий принцип действует и на рынке нефтепродуктов.
Что такое индекс API2 и нужно ли покупать уголь именно в Роттердаме?
Нет, в Роттердаме его покупать не обязательно. Тем более, что его там не добывают. Просто в Роттердаме (а, вернее, в угольном хабе АРА - Амстердам, Роттердам, Антверпен) самые актуальные цены на уголь для всей Европы.
ИНДЕКС API2 - ЭТО ПРИНЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, КОТОРАЯ СУЩЕСТВУЕТ ПОЧТИ 20 ЛЕТ.
Он широко используется в Европе - почти три миллиарда тонн угля в год индексируется API 2.
Никак.
Риккетс Брайан, генеральный секретарь Европейской ассоциации каменного и бурого угля EURACOAL, отметил, что
формула «Роттердам+» - это антикоррупционная формула.
В ней невозможна коррупция, поскольку существует электронная платформа в которой можно увидеть все отгрузки угля, его цену, тех кто его покупает и тех, кто его продает.
Тупое дебилье!
ЦЕНА ЭНЕРГИИ: ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕН НА УГОЛЬ
Секретариат Энергетической Хартии 2010
© Секретариат Энергетической Хартии, 2010 Boulevard de la Woluwe, 56 B-1200 Brussels, Belgium ISBN: 978-905948-089-6
Настоящий доклад публикуется с моей санкции как Генерального Секретаря Секретариата Энергетической Хартии без ущерба для позиций Договаривающихся Сторон и их прав и обязанностей по Договору к Энергетической Хартии и по соглашениям ВТО.
Андрэ Мернье Генеральный Секретарь Брюссель, март 2010 год
https://www.ueex.com.ua/files/coal-study-2010-rus.pdf