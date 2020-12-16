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Новини
14 193 83

НАБУ у справі "Роттердам+" опублікувало розмову топменеджера ДТЕК про призначення глави Міненерго: "Є кандидат, жінка. Вона - моя остання надія"

НАБУ у справі

Слідство у справі "Роттердам +" зафіксувало факти, які можуть свідчити про вплив групи компаній ("ДТЕК") - ініціатора введення формули - на кадрові призначення у владі, "наслідком чого стала кардинальна зміна позиції профільного міністерства в питанні відшкодування збитків" закладам за дії формули.

Про це заявили в НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

НАБУ навело ключові аргументи детективів у справі.

"Слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній в 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, щоб воно включило в тариф (ціну) на електроенергію, яку виробляли ТЕС цієї групи, витрати, які насправді не проводились, а саме - витрати на доставку і перевалку вітчизняного енергетичного вугілля в Україні з портів в Європі для погашення власних кредитів групи за рахунок споживачів", - говориться в повідомленні.

Також наголошується, що НКРЕКП повинна була забезпечити баланс інтересів між виробниками електроенергії, державою і споживачами, захищати інтереси споживачів електроенергії, а також обмежити вплив суб'єктів господарювання на державну політику в сфері регулювання цін на електричну енергію.

"Замість цього Комісія передбачила неіснуючі витрати у формулі, за якою розрахувався тариф (ціна) для всієї теплової генерації", - додали в НАБУ.

"Глава НКРЕКП до листопада 2015 року виступав проти збільшення тарифу на електричну енергію, проте згодом став прихильником формули "Роттердам+", будучи свідомим того, які суми незаконних коштів принесе формула групі компаній-ініціаторів введення формули.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора саботує справу "Роттердам+", - НАБУ

НАБУ вважає закладення у вартість електричної енергії, виробленої з вугілля українського видобутку, транспортних витрат з транспортування вугілля з-за кордону, необґрунтованим", - йдеться в позиції відомства.

"У розпорядженні слідства - наукові дослідження національних та іноземних фахівців, експертні висновки державних експертних установ та фахових приватних експертів. Вони свідчать про заподіяння майже 40 млрд грн збитків народу України.

Відповідно до висновків експертиз, домінуюча позиція компаній групи-ініціатора запровадження "Роттердам+" на ринку вугілля (86% видобутку) та на ринку теплової генерації (70%) створює ризик диктату цін і непрозорості ціноутворення; не прогнозовані та не понесені витрати на транспортування враховані у ціні на електроенергію неправомірно", - додали в НАБУ.

Також підкреслюється, що слідство має експертизу, яка підтверджує завдання щонайменше 18,87 млрд грн збитків внаслідок дії формули "Роттердам+" впродовж 2016-2017 років.

Також читайте: Доказів у "справі Роттердам+" достатньо для завершення досудового слідства, - НАБУ

У НАБУ наголосили на зміні прокурора у справі та заявили про важливість звернення до суду з цивільним позовом "від імені держави для повернення їй вкрадених коштів".

"Слідство зафіксувало факти, які можуть свідчити про вплив групи компаній - ініціаторів введення "Роттердам+" - на кадрові призначення у владі, наслідком чого стала кардинальна зміна позиції профільного міністерства в питанні відшкодування збитків, заподіяних державі за дії зазначеної формули", - зазначили в НАБУ.

Детективи наводять фрагмент перехопленої розмови одного з топменеджерів групи "ДТЕК" з іноземною особою. У розмові йдеться про жінку-кандидата в міністри енергетики (незабаром т.в.о. міністра стала Ольга Буславець. - Ред.).

Топменеджер каже, зокрема, говорить, що "є кандидат, жінка, з якою у нас хороші відносини ... якщо за неї проголосують - це істотно полегшить наше життя", "її остання посада була Директор департаменту електроенергії", "вона - моя остання надія".

Також топменеджер, зокрема, говорить, що "нам потрібен хтось, хто може консолідувати все це, потоки і різних людей в секторі ...". 

НАБУ у справі Роттердам+ опублікувало розмову топменеджера ДТЕК про призначення глави Міненерго: Є кандидат, жінка. Вона - моя остання надія 01
НАБУ у справі Роттердам+ опублікувало розмову топменеджера ДТЕК про призначення глави Міненерго: Є кандидат, жінка. Вона - моя остання надія 02

Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів збитків від формули або вчинення будь-ким кримінально правопорушення.

17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам +".

У той же день Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам +".

НАБУ у справі Роттердам+ опублікувало розмову топменеджера ДТЕК про призначення глави Міненерго: Є кандидат, жінка. Вона - моя остання надія 03
НАБУ у справі Роттердам+ опублікувало розмову топменеджера ДТЕК про призначення глави Міненерго: Є кандидат, жінка. Вона - моя остання надія 04
НАБУ у справі Роттердам+ опублікувало розмову топменеджера ДТЕК про призначення глави Міненерго: Є кандидат, жінка. Вона - моя остання надія 05

Автор: 

НАБУ (5068) розслідування (2269) енергетика (2594) ДТЕК (1982) НКРЕКП (1816) Роттердам+ (298)


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Топ коментарі
+31
"Роттердам +" вы порохоботы скажите еще что это все Зе придумал, шоколадные тут не причем
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16.12.2020 13:57
+16
Там не тільки Аметовське "ДТЕК" - згадаймо хто очолив тоді новостворену структуру НКРЭКУ.
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16.12.2020 13:52
+14
Порошенко стал фактическим совладельцем компании ДТЭК Ахметова
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/leshchenko-poroshenko-stal-fakticheskim-sovladelcem-kompanii-dtek-ahmetova-213543.html
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16.12.2020 14:36
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Там не тільки Аметовське "ДТЕК" - згадаймо хто очолив тоді новостворену структуру НКРЭКУ.
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16.12.2020 13:52 Відповісти
"Старший сын Виктора Януковича Александр продал ПАО "Донбассэнерго" депутату Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко Максиму Ефимову.
В состав "Донбассэнерго" входит Старобешевская ТЭС (временно неконтролируемая территория Донецкой области) и Славянская ТЭС "
Источник: https://biz.censor.net/n3076442 "


Источник: https://biz.censor.net/n3076442
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16.12.2020 14:01 Відповісти
Порошенко стал фактическим совладельцем компании ДТЭК Ахметова
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/leshchenko-poroshenko-stal-fakticheskim-sovladelcem-kompanii-dtek-ahmetova-213543.html
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16.12.2020 14:36 Відповісти
И брата в Приднестровье зарезал, а его почку продал в Турцию!
Почитайте!
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16.12.2020 16:34 Відповісти
Это Байден был - в Приднестровье зарезал, а его почку продал в Турцию!
Что-то у вас, кацапрылых сегодня путаница в методичках.
Не то пишите про минского Миролюбця!
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16.12.2020 17:48 Відповісти
Не Байден, дятел, а Сорос!
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16.12.2020 18:18 Відповісти
гондонюа, що може бути тупіше, хіба тільки ще с.ру ресурси
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17.12.2020 07:28 Відповісти
М.Єфімов не був у партії "Блок П.Порошенка" а лише у його(Порошенка) фракції у ВР.
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16.12.2020 15:11 Відповісти
ахметорошеновське.так точнее.
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16.12.2020 14:35 Відповісти
https://censor.net/ua/user/310038. "Ахметопорошенковське" - месидж від х**лоботів чи зелеботів ?
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16.12.2020 15:14 Відповісти
пока только твой
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16.12.2020 15:50 Відповісти
Ну и кто Кого. Силовая структура государства Украины и Законодательная и Исполнительная Власть , - Украины.Так кто и с кем Борится.
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16.12.2020 13:54 Відповісти
Та не может такого быть.
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16.12.2020 13:54 Відповісти
Дело "Роттердам+": Следствие зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии "ДТЭК" на кадровые назначения во власти, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1000
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16.12.2020 13:55 Відповісти
"Роттердам +" вы порохоботы скажите еще что это все Зе придумал, шоколадные тут не причем
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16.12.2020 13:57 Відповісти
а они всегда не при чем , а ещё им Зе часто в штаны кладёт
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16.12.2020 14:04 Відповісти
І це пише зєлєбоба, якому Порошенко наклав у портки таку купу, що по ногах тече? 😁
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16.12.2020 14:08 Відповісти
Ти порівняй ціну до Зєлєнского і ціну, яка діє зараз. А особливо, яка буде діяти з наступного року. І пясеюни, чому при дії формули "Роттердам+" ціни були нижчими? Можливо доблесне НАБУ мало б зацікавити я таким фактом? Як мислиш, зелєбоб?
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16.12.2020 14:06 Відповісти
не звезди, тепловую генерацию при порохе продавали от 1,8 грн до 2,1 грн за кВт*час

"Ціна електроенергії з вугільних електростанцій у нас на 40% дорожча, ніж в Європі і на 75% дорожча, ніж в Росії,
Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердилаhttp://nerc.gov.ua/?id=19817 нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля. Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
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16.12.2020 14:15 Відповісти
и что тебя не устраивало в такой формуле? то, что ахметкин мало зарабатывал? тогда с тобой всё ясно.
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16.12.2020 14:22 Відповісти
А о какой стране Европы идет речь? Можно более точные данные и абсолютные цифры?
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16.12.2020 15:07 Відповісти
в Европе нету постоянной цены на эл.энергию, если конкретно то в 2018 когда ахметка продавал теплову. генерацию по 7 евроцентов ( эквиваленте цены в Украине) в Германии средняя стоимость эл.энергии на рынке была 5 евроцентов
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16.12.2020 16:05 Відповісти
То зараз Зеленський поставив Ахметова на місце і встановив справедливу ціну на теплову генерацію? Чи може її стали менше купляти?
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16.12.2020 17:02 Відповісти
Ну вот, ты уже 2 раза соврал. Во-первых, когда сравнил с ценой Европы. А потом сам сказал, что цена в Европе - разная. А во вторых - цена электроэнергии от ДТЭК в 18 году была - 1.8 грн, а евро - стоил в 18 году от 32,45 до 31,38, что делает цену на электроэнергию не 7 евроцентов, а 5.6 .
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16.12.2020 18:40 Відповісти
Звіздун, почитай ще раз мій пост і порівняй ціну тоді і тепер. Це так важко для твого мозку? 😊
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16.12.2020 20:50 Відповісти
Так ВАЗеленський вже сказав, що в Ротердамі не знайшли криміналу. Ти що, не віриш вєлічайшому?
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16.12.2020 20:23 Відповісти
Если так плох Роттердам, то почему лохдаун ввел Амстердам+ ?
И почему Запад называл формулу Р+ прозрачной и антикоррупционной?
Зебилье!
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17.12.2020 02:16 Відповісти
Для рынка газа - формула расчета на основе котировок европейского индекса NCG+ или, как ее называют политики «Дюссельдорф+». Для угля - европейского угольного индекса «API2+» (Роттердам+).
Обе формулы имеют одинаковый принцип - стоимость энергоносителя согласно базовому Европейскому индексу + его доставка в Украину. Обе формулы были приняты практически одновременно.
Схожий принцип действует и на рынке нефтепродуктов.
Что такое индекс API2 и нужно ли покупать уголь именно в Роттердаме?
Нет, в Роттердаме его покупать не обязательно. Тем более, что его там не добывают. Просто в Роттердаме (а, вернее, в угольном хабе АРА - Амстердам, Роттердам, Антверпен) самые актуальные цены на уголь для всей Европы.
ИНДЕКС API2 - ЭТО ПРИНЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, КОТОРАЯ СУЩЕСТВУЕТ ПОЧТИ 20 ЛЕТ.
Он широко используется в Европе - почти три миллиарда тонн угля в год индексируется API 2.
Именно привязка к этой рыночной цене должна снимать спекуляции о заниженной или завышенной стоимости угля для украинских ТЭС.
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17.12.2020 11:43 Відповісти
вопрос сколько Украинского угля было поставлено в Роттердам что потом оплачивали его обратную доставку?
Если считать по формуле тогда цена угля на складах шахт должна быть "Роттердам -"
Уголь с Павлограда на Криворожскую ТЭС считаю затраты по доставке через Роттердам, а почему не стоимость реальных жд тарифов на 200 км,?
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17.12.2020 13:26 Відповісти
"Давили на руководство...". Ага, коррупция. Нееет, не слышали. Хорошие люди просто попросили.
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16.12.2020 14:08 Відповісти
там и без следствия все понятно.
Просто НАБУ поступила команда фас вот они и задергались.
Открываем википедию и смотрим.
Шмыгаль - 2017-2018 - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК.
Буславец, родом из Макеевки. Она категорически отвергает что как-то связана с ДТЭК.
Так вот в те времена когда она начинала свою деятельность, без чуткого внимания Рината Леонидовича мышь бы не проскочила а тут такой бурный рост. Так бы и сидела она бухгалтером в ДП «Донецькенерговугілля». Максимум стала бы на сегодняшний день главбухом.
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16.12.2020 14:22 Відповісти
Не зрозуміло, Роттердам + був 2 роки тому, а Богуславець, з"явилася в 2020 році. Як цю прослушку можна прив"язати до Роттердама?
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16.12.2020 20:22 Відповісти
Цікаво подивитись,які авторитети проводили ті "експертизи" для НАБУ .
"Згодом стало відомо, що приватна компанія, яка проводила експертизу за рік отримала від НАБУ 520 тис. грн без проведення відкритих тендерів. До співпраці з НАБУ, компанія спеціалізувалась на експертизах по цивільному праву оцінювала розмір пені за кредитними картами та вартість спадкового майна." За півляма ,-чому ж нє...

https://censor.net/ua/news/3237266/sprava_rotterdam_slidstvo_zafiksuvalo_fakty_yaki_mojut_svidchyty_pro_vplyv_dtek_na_kadrovi_pryznachennya

А довідки для кишенькової експертизи надавались самими ж детективами НАБУ Тобто стороною обвинувачення ! https://ukraina24.segodnya.ua/ua/dengi-news/5342-deystviya-nabu-vnov-priznali-nezakonnymi-advokat-o-dele-rotterdam-plyus Законність отримання висновку експертів про заподіяння збитку у справі поставлено під сумнів
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16.12.2020 14:39 Відповісти
Я же говорил, вынужденные переселенцы укореняются под покровительством Ахметова.
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16.12.2020 15:01 Відповісти
Фамилия Шмыгаль ДТЕКом следствию не пахнет?
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16.12.2020 15:59 Відповісти
Какие, в жопу, факты?
Какие иксперты?
Вопрос простой - как СФОРМУЛИРОВАНО - "цена на уголь на бирже Роттердама" или "цена на уголь, купленный на бирже Роттердама".
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16.12.2020 16:37 Відповісти
Та вы шо.....
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16.12.2020 16:38 Відповісти
бабки вирішують усе , і + і - , і мінус з плюсом - кому як потрібно, аби платили потрібним людям
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16.12.2020 18:02 Відповісти
НАБУ у справі "Роттердам+" опублікувало розмову топменеджера ДТЕК про призначення глави Міненерго: "Є кандидат, жінка. Вона - моя остання надія" - Цензор.НЕТ 3574
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16.12.2020 18:33 Відповісти
ЦЕНЫ НА ГАЗ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ И ЕС В ИЮНЕ 2019 ГОДА
Составляющие цены на газ
В ЕС обычно различают стоимость энергии и стоимость транспортировки газа.
Ценовой индекс HEPI учитывает обе эти компоненты, а также НДС и энергетические налоги (если таковые применяются).
https://104.ua/ru/gas-and-money/id/porivnjannja-cin-na-gaz-dlja-pobutovih-spozhivachi-34633
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17.12.2020 11:54 Відповісти
За те бабки, что Ахметка поимел со всех нас на этой формуле, он может купить не только судей и прокуратуру, но и галимого клоуна в придачу. Ну а Пороха он уже давно в кармане держит.
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16.12.2020 19:40 Відповісти
..А придурки з НАБУ все ніяк не вгомоняться з цим - ротердамом . Ну ну ,, "попердіть" ще трохи ... .
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16.12.2020 20:13 Відповісти
у всех свой дерибан!!и хороши придурки!!уже года на судах деньги делают(читай налогоплательщиков)не удивлюсь что под ,,занавес" ещё и ,,международным партнёрам" дадут ,,подзаработать"(читай международные суды)так весело и живёте!!(с чем остаётся и паздравить!_)
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16.12.2020 23:28 Відповісти
Формула Роттердам+ дуже проста: щоб встановити більш-менш справедливу ринкову ціну на вугілля в Україні, прив"язали ціну вугілля до цін на ринку вугілля в порту Роттердама. плюс доставка до електростанцій. Після введення цієї формули ціна вугілля встановлювалася автоматично, а не так як до того в ручному режимі регулятором НКРЕКП. Після цього споживачі могли купляти вугілля де хотіли в межах ринкових цін. Коли ЗЕвлада припинила використання цієї формули - настала кінець епохи бідності наближених до преЗЕдента: ціни вугілля визначалися в ручному режимі, відповідно, ціни на електроенергію -теж. Чи була шкідливою ця формула досить порівняти ціни на електроенергію для теплових станцій в 2018 р і в 2020. Зараз, щоб знизити ціни на електроенергію для населення, державні АЕС вимушені відпускати половину своєї електроенергії за 1 коп (!). Оце економіка по новому. Зате не Порошенко
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16.12.2020 20:17 Відповісти
Мамон - добре розповів- але ринково будь де можна було купляти навіть у фірми папірця і везти з самого Чілі. Але створювали ці папірці прокладки саме олігархи. Саме цікаве що якість вугілля не відповідала той що була насправді. Тобто купляли якесь гівно під прямий контракт з прокладкою у якої вже купляла Україна. Але експертиза показала низьку якість цього вугілля. Без особах зусиль також купляли вугілля в ОРДЛО і потім вантажили в Маріуполі і далі це вугілля через нейтральні води легко « перетворювалось» в іноземне ..... Але там кримінальна схема та багато кто може злити.... «Культуріст» сам побіг до ОРДЛО домовлятись..... Тільки Чілійська схема краще- близькість прокладок та закордонний транзит.....Це просто - це як шахи - якщо розумієш як рухаються фігури- тоді все бачиш хто шо замислив. Про сивогетьмана зрозуміло одразу було- Сако вірно сказав ( хоч і популіст бебебебебе)
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17.12.2020 00:01 Відповісти
Ти так і не зрозумів про що мова. Основне і сказаного - ціну визначає біржа в Роттердамі. А де споживач насправді купив вугілля - немає значення. Зараз же визначає ціну український регулятор, а там дійсно можна купити любу бамажку. Каломойський вже довів цю істину, продаючи Центренерго російське вугілля за подвійною ціною, вищою, ніж в Роттердамі.
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17.12.2020 09:16 Відповісти
Все я прекрасно зрозумів... Але мені здається що ти трохи не розумієш суть проблеми..... Це якість вугілля. Ця формула мала лише занижуючи фактор ціни.... і все. Про якість та походження ніхто не питав. Це коли торгують папірцями на біржі. В ціну не включена доставка. Тобто я з Антарктиди може продавати по 1$- тонна. Але доставка? Беня не мав сенсу везти ОРДЛО вугілля задешево. Дуже багато відкатів та прокладок. Походження вугілля це основна проблема. І таке інше. Ціна в Роттердамі-це ціна папірця з цифрами .... А витрати на доставку та сертифікат якості. Я більше трохи знаю з цієї теми.... Бачив особисто в 17 році.... В Роттердамі на біржі торгуються усім світовим вугіллям.... Ти можеш купити навіть в перу .... за 2 $ тонну з домішками і таке інше... Довго пояснювати цей процес сертифікаціі
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17.12.2020 16:29 Відповісти
Доставка із Роттердама, а не з Марса
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17.12.2020 17:06 Відповісти
Ну тогда рассаажи почему в Одессу байдарки шли из Чили а не из Роттердама.... В Роттердаме биржа.....
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17.12.2020 18:57 Відповісти
Якщо це не перевищує вартість перевезення з Роттердама, - та хоч з Марса.
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17.12.2020 20:11 Відповісти
Мальдівський вже давно співвласник ДТЕК і косить бабло з ротердама, так що і цю свиню треба на нари разом з рижим!
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16.12.2020 21:00 Відповісти
А то ви сумнівались)))))) хіба хто буде курку яка несе золоті яєчка різати?
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17.12.2020 00:03 Відповісти
Ти б підлікувався, баран.
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17.12.2020 09:17 Відповісти
Для рынка газа - формула расчета на основе котировок европейского индекса NCG+

Для рынка газа - формула расчета на основе котировок европейского индекса NCG+ или, как ее называют политики «Дюссельдорф+».
Для угля - европейского угольного индекса «API2+» (Роттердам+).
Схожий принцип действует и на рынке нефтепродуктов.
Что такое индекс API2 и нужно ли покупать уголь именно в Роттердаме?
Нет, в Роттердаме его покупать не обязательно. Тем более, что его там не добывают. Просто в Роттердаме (а, вернее, в угольном хабе АРА - Амстердам, Роттердам, Антверпен) самые актуальные цены на уголь для всей Европы.
ИНДЕКС API2 - ЭТО ПРИНЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, КОТОРАЯ СУЩЕСТВУЕТ ПОЧТИ 20 ЛЕТ.
Он широко используется в Европе - почти три миллиарда тонн угля в год индексируется API 2.
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17.12.2020 11:27 Відповісти
Как Роттердам+ влияет на тариф за электроэнергию для населения?
Никак.
Риккетс Брайан, генеральный секретарь Европейской ассоциации каменного и бурого угля EURACOAL, отметил, что
формула «Роттердам+» - это антикоррупционная формула.
В ней невозможна коррупция, поскольку существует электронная платформа в которой можно увидеть все отгрузки угля, его цену, тех кто его покупает и тех, кто его продает.
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17.12.2020 11:32 Відповісти
Вот именно - все видно - чилийский шлак шёл пол мира в Одессу Южный и Черноморск....
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17.12.2020 18:59 Відповісти
Андрей , с доками в Прокуратуру!
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17.12.2020 11:56 Відповісти
Ахметов і Коломойський і Со.нас обкрадають постійно. Ні для кого не секрет, що НКРЕКП- це цілком підставна структура, яка працює на олігархів, хоча всім відомо, що вугілля це йшло або з копанок або з шахт на окупованій території і Росія крала це вугілля, а ми це вугілля купуємо у загарбника!!! І це огидно!!! Але олігархам цього прибутку виявилося замало, тому вони придумали ще додати ціну за допомогою " Роттрдам+". Багато хто скаже, що це було ще за Порошенка, так, було. Але тоді чому генпрокурорка Венедиктова блокує розслідування цієї справи??? Чи Зеленського це теж влаштовує???? Так що винуваті не тільки попередники!!!!!
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16.12.2020 21:44 Відповісти
Просто вони платять гроші за « мовчання» Забув як Кучму до ГПУ викликали за «гонгадзе» .... Пінчук лярд за тестя дав швейцарськими маєтками...... Ось уся роль ГПУ.....
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17.12.2020 00:05 Відповісти
Типа мы не знали что гудок держит страну в заложниках
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16.12.2020 23:21 Відповісти
Как только отменили Р+, так сразу начали закупать эл-энергию у рахи...
Тупое дебилье!
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17.12.2020 02:18 Відповісти
І вугілля також. Для Каломойського дешево. Тільки не для баранів, яких треба стригти, а не годувати
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17.12.2020 09:18 Відповісти
Чтоб не молоть ерунду , читайте как формируется в мире цена на уголь.


ЦЕНА ЭНЕРГИИ: ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕН НА УГОЛЬ
Секретариат Энергетической Хартии 2010
© Секретариат Энергетической Хартии, 2010 Boulevard de la Woluwe, 56 B-1200 Brussels, Belgium ISBN: 978-905948-089-6
Настоящий доклад публикуется с моей санкции как Генерального Секретаря Секретариата Энергетической Хартии без ущерба для позиций Договаривающихся Сторон и их прав и обязанностей по Договору к Энергетической Хартии и по соглашениям ВТО.
Андрэ Мернье Генеральный Секретарь Брюссель, март 2010 год
https://www.ueex.com.ua/files/coal-study-2010-rus.pdf
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17.12.2020 12:18 Відповісти
петрушка не виноват.
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17.12.2020 17:16 Відповісти
 
 