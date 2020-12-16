НАБУ у справі "Роттердам+" опублікувало розмову топменеджера ДТЕК про призначення глави Міненерго: "Є кандидат, жінка. Вона - моя остання надія"

Слідство у справі "Роттердам +" зафіксувало факти, які можуть свідчити про вплив групи компаній ("ДТЕК") - ініціатора введення формули - на кадрові призначення у владі, "наслідком чого стала кардинальна зміна позиції профільного міністерства в питанні відшкодування збитків" закладам за дії формули.

Про це заявили в НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

НАБУ навело ключові аргументи детективів у справі.

"Слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній в 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, щоб воно включило в тариф (ціну) на електроенергію, яку виробляли ТЕС цієї групи, витрати, які насправді не проводились, а саме - витрати на доставку і перевалку вітчизняного енергетичного вугілля в Україні з портів в Європі для погашення власних кредитів групи за рахунок споживачів", - говориться в повідомленні.

Також наголошується, що НКРЕКП повинна була забезпечити баланс інтересів між виробниками електроенергії, державою і споживачами, захищати інтереси споживачів електроенергії, а також обмежити вплив суб'єктів господарювання на державну політику в сфері регулювання цін на електричну енергію.

"Замість цього Комісія передбачила неіснуючі витрати у формулі, за якою розрахувався тариф (ціна) для всієї теплової генерації", - додали в НАБУ.

"Глава НКРЕКП до листопада 2015 року виступав проти збільшення тарифу на електричну енергію, проте згодом став прихильником формули "Роттердам+", будучи свідомим того, які суми незаконних коштів принесе формула групі компаній-ініціаторів введення формули.

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НАБУ вважає закладення у вартість електричної енергії, виробленої з вугілля українського видобутку, транспортних витрат з транспортування вугілля з-за кордону, необґрунтованим", - йдеться в позиції відомства.

"У розпорядженні слідства - наукові дослідження національних та іноземних фахівців, експертні висновки державних експертних установ та фахових приватних експертів. Вони свідчать про заподіяння майже 40 млрд грн збитків народу України.

Відповідно до висновків експертиз, домінуюча позиція компаній групи-ініціатора запровадження "Роттердам+" на ринку вугілля (86% видобутку) та на ринку теплової генерації (70%) створює ризик диктату цін і непрозорості ціноутворення; не прогнозовані та не понесені витрати на транспортування враховані у ціні на електроенергію неправомірно", - додали в НАБУ.

Також підкреслюється, що слідство має експертизу, яка підтверджує завдання щонайменше 18,87 млрд грн збитків внаслідок дії формули "Роттердам+" впродовж 2016-2017 років.

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У НАБУ наголосили на зміні прокурора у справі та заявили про важливість звернення до суду з цивільним позовом "від імені держави для повернення їй вкрадених коштів".

"Слідство зафіксувало факти, які можуть свідчити про вплив групи компаній - ініціаторів введення "Роттердам+" - на кадрові призначення у владі, наслідком чого стала кардинальна зміна позиції профільного міністерства в питанні відшкодування збитків, заподіяних державі за дії зазначеної формули", - зазначили в НАБУ.

Детективи наводять фрагмент перехопленої розмови одного з топменеджерів групи "ДТЕК" з іноземною особою. У розмові йдеться про жінку-кандидата в міністри енергетики (незабаром т.в.о. міністра стала Ольга Буславець. - Ред.).

Топменеджер каже, зокрема, говорить, що "є кандидат, жінка, з якою у нас хороші відносини ... якщо за неї проголосують - це істотно полегшить наше життя", "її остання посада була Директор департаменту електроенергії", "вона - моя остання надія".

Також топменеджер, зокрема, говорить, що "нам потрібен хтось, хто може консолідувати все це, потоки і різних людей в секторі ...".





Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів збитків від формули або вчинення будь-ким кримінально правопорушення.

17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам +".

У той же день Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам +".





