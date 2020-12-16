Прокуратура повідомила про підозру жителю Казахстану, який убив чоловіка в переході на Майдані
Столична прокуратура повідомила про підозру 44-річному жителю Казахстану, який смертельно поранив чоловіка в центрі Києва (ч. 1 ст. 115 КК України).
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 8 грудня близько 20 години на лінію "102" надійшло повідомлення, що в підземному переході станції Київського метрополітену "Площа Майдан Незалежності" виявлено тіло чоловіка. Встановлено, що під час спільного розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, у результаті один з них вдарив свого опонента ножем у живіт та втік з місця вчинення злочину. Від поранення 30-річний чоловік помер на місці ще до приїзду швидкої.
За результатами проведеного розслідування, правоохоронцями встановлено особу, причетну до вбивства чоловіка. Ним виявився 44-річний громадянин Республіки Казахстан. Йому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу.
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