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"Слуга народу" Гетманцев про можливе призначення Вітренка: неоднозначна фігура, яка судиться з державою

Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає неоднозначною особистістю кандидата на посаду першого віцепрем'єра - міністра енергетики - колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка. Водночас він зазначив, що парламент має прислухатися до думки профільного комітету.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Неоднозначна фігура, суперечлива, з якою пов'язані деякі публічні скандали. Фігура, яка судиться з державою сьогодні і цей судовий конфлікт вийшов у публічну площину, і це не йде на користь його кандидатури. З іншого боку, давайте прислухаємося до думки комітету", - сказав Гетманцев.

Нардеп зазначив, що під час ухвалення будь-якого рішення в Раді вирішальним має бути думка комітету.

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Вітренко співпрацював з "Нафтогазом" з 2002 року. Він був радником керівників компанії, в 2004-2005 роках працював начальником одного з відділів НАК. У 2014 році повернувся в "Нафтогаз", був директором з розвитку бізнесу, з 2018-го - виконавчим директором. Брав участь у Стокгольмському арбітражі, який задовольнив вимоги України в спорах з "Газпромом" щодо закупівлі і транзиту російського газу.

13 травня 2020 року він повідомив, що через два місяці буде звільнений у зв'язку зі скороченням посади.

Автор: 

призначення (2286) Вітренко Юрій (632) Гетманцев Данило (878)


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Топ коментарі
+9
Він судиться з зеленою владою, а не з державою.
Це велика різниця.
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16.12.2020 14:03
+8
фигура, которая ПРИНЕСЛА(не наоборот) государству миллиарды.
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16.12.2020 13:57
+7
Вашему зелёному дебилы до этого Витренко как до эшторила рачки
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16.12.2020 14:03
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фигура, которая ПРИНЕСЛА(не наоборот) государству миллиарды.
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16.12.2020 13:57 Відповісти
Уважаемый! Не нужно скатываться до уровня детсада! Ты что переубедил себя, что именно Витренко сам единоличо получил решение Стокгольмского суда? Кто такой Витренко для Стокгольмского или другого международного суда? Ноль без палочки - его может там не зают даже по фамилии и видели может раз.! В этих судах решения тоже принимают не судьи этого суда, а совсем другие люди, которые решают многие глобальные вопросы на планете Земля - например, что такое Украина и что с ней делать и с ней будет! И эти люди тоже это всё делают не без личного интереса - такова жизнь. И эти обещанные Витренко ещё $4 млн. где-то и кто-то ждут. Будь реалистом, а фантазером!
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16.12.2020 14:59 Відповісти
Чувак, ну не може твій розум осягнути цей ФАКТ.
Ти ж не котиш бочку на Ньютона, тому что не розумієш дифереціальне числення.
Отож махни гранча, і закуси.
І всьо пройдьот.
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16.12.2020 15:06 Відповісти
Есть результат, принесший деньги. Любой результат - это работа коллектива, в котором он был во главе. Это очевидно. Но коллектив не поставить на должность министра, нужен кто-то один. Потому приходится выбирать...
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16.12.2020 15:07 Відповісти
Договорилась с прорабом построить сарай. По окончании тоже скажу: 1) Дохрена. 2) Ты не сам строил
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16.12.2020 16:18 Відповісти
Та нет канешно!
Он в носу ковырял, а выиграть в стокгльмском арбитраже может любой идиот!
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17.12.2020 10:18 Відповісти
Гєтманцєв ще більш неоднозначна фігура. Можна сказати - одіозна.
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16.12.2020 14:01 Відповісти
Гетманцев вполне однозначная фигура - ватник и рашист.
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16.12.2020 15:10 Відповісти
Це Ви пишете про 25 відсотків. 😊 Для них він справді однозначна фігура.
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16.12.2020 20:53 Відповісти
Вашему зелёному дебилы до этого Витренко как до эшторила рачки
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16.12.2020 14:03 Відповісти
Він судиться з зеленою владою, а не з державою.
Це велика різниця.
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16.12.2020 14:03 Відповісти
А то шо твоя беня судится-это нормально)
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16.12.2020 14:07 Відповісти
"..."Слуга народу" Гетманцев про можливе призначення Вітренка: неоднозначна фігура, яка судиться з державою..."
===
блаЗЄнський узагалі цю державу обпльовував. Тепер шефом у "гетьманцева". Чи "вітренко" ще недостатньо зневажає Україну, щоб його призначили?
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16.12.2020 14:13 Відповісти
"судиться з державою", чи з Нафтогазом?
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16.12.2020 14:35 Відповісти
А при чому, хто кому син?
Вітренко разом з Коболєвим відсудили у Рашки 3,4 мільярди долларів для України.
А от ти, що зробив на користь України?
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16.12.2020 15:11 Відповісти
засранцев-це українофоб скотиняка та виродок якщо він когось критукує значить оппонент- доволі порядна людина
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16.12.2020 15:14 Відповісти
Этот чмошник почему-то забыл сказать с каким государством судился Витренко, и сумму которую он отсудил у того гасударства.
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16.12.2020 17:20 Відповісти
Чистая отмывка денег в пользу ермаковцев. Ничего более. Нашли повод облегчить ГП и пополнить свои карманы. Договорняк и пилеж.
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17.12.2020 10:09 Відповісти
Витренко судился, когда его после внутренних тёрок в Нафтогазе выперли оттуда.
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17.12.2020 10:19 Відповісти
 
 