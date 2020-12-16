"Слуга народу" Гетманцев про можливе призначення Вітренка: неоднозначна фігура, яка судиться з державою
Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає неоднозначною особистістю кандидата на посаду першого віцепрем'єра - міністра енергетики - колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка. Водночас він зазначив, що парламент має прислухатися до думки профільного комітету.
Про це він сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Неоднозначна фігура, суперечлива, з якою пов'язані деякі публічні скандали. Фігура, яка судиться з державою сьогодні і цей судовий конфлікт вийшов у публічну площину, і це не йде на користь його кандидатури. З іншого боку, давайте прислухаємося до думки комітету", - сказав Гетманцев.
Нардеп зазначив, що під час ухвалення будь-якого рішення в Раді вирішальним має бути думка комітету.
Вітренко співпрацював з "Нафтогазом" з 2002 року. Він був радником керівників компанії, в 2004-2005 роках працював начальником одного з відділів НАК. У 2014 році повернувся в "Нафтогаз", був директором з розвитку бізнесу, з 2018-го - виконавчим директором. Брав участь у Стокгольмському арбітражі, який задовольнив вимоги України в спорах з "Газпромом" щодо закупівлі і транзиту російського газу.
13 травня 2020 року він повідомив, що через два місяці буде звільнений у зв'язку зі скороченням посади.
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Ти ж не котиш бочку на Ньютона, тому что не розумієш дифереціальне числення.
Отож махни гранча, і закуси.
І всьо пройдьот.
Он в носу ковырял, а выиграть в стокгльмском арбитраже может любой идиот!
Це велика різниця.
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блаЗЄнський узагалі цю державу обпльовував. Тепер шефом у "гетьманцева". Чи "вітренко" ще недостатньо зневажає Україну, щоб його призначили?
Вітренко разом з Коболєвим відсудили у Рашки 3,4 мільярди долларів для України.
А от ти, що зробив на користь України?