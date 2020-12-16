Петрашко щодо протестів ФОПів на Майдані: Скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко прокоментував протестні акції руху "SaveФОП"
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це міністр заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".
"В Україні ФОПи стали великою частиною економіки. Ми з розумінням ставимося до підприємців, проводимо з ними консультацію. Міністерство економіки активно бере участь у розробці змін щодо відтермінування обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) платниками єдиного податку, які були ухвалені. Адже від 1 січня мали вступити в дію багато жорстких обмежень. Наразі більшість з них перенесли у часі на рік, окрім ризикових груп товарів", - зазначив міністр.
Він наголосив, що скасувати локдаун, що також вимагають люди, не вдасться. За словами міністра, вони ведуть діалог та зустрічі із представниками асоціацій, які представляють ФОПів.
"Програми підтримки, які робить уряд, в першу чергу орієнтовані на ФОПів. Наприклад, програма щодо кредитування бізнесу, яка запрацювала і буде подовжена, і грошова допомога у розмірі вісім тисяч. За два зареєструвалося понад 120 тисяч осіб. Це все переважно ФОПи", - підсумував Петрашко.
Нагадаємо, 15 грудня підприємці цілий день протестували в центрі Києва і залишилися ночувати на Майдані. Вони вимагають, щоб уряд не забороняв їм працювати під час локдауну з 8 по 24 січня. Між протестувальниками та поліцейськими постійно виникали сутички, силовики застосовували сльозогінний газ. У Нацполіціі заявляють про 40 постраждалих співробітників. Увечері 15 грудня учасники протесту спробували поставити на Майдані намети, але поліція їх знесла.
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2. ну кто ты такой кто ты такой золотой теленок
3. ведут диалог можно отслюнявить только лидерам и меньше
олени
Если вы внимательно прочитаете бюджет на 2021 год, то увидите, что финансирование выплат компенсаций ФОПам в Новом году - не предусмотрено.
Выплаты закончатся в 2020-том году.
31 декабря карета превратится в тыкву. Ну и дальше по списку, да.
Закон Зеленского про компенсации - это очередной пиар.
Простите за ошибки в слове "пи*дёж".
Вы пострадали от дебильного карантина и рассчитывали на помощь государства?
Вас снова нае... обманули.😃
Пора бы и привыкнуть.
Почти два года уже наё...ют 🤣
Алена Подгорная
якщо в будні дні накрутити ціни на товарах і послугах можуть на 100-200%, то в новорічні св'ята на 500% і це ще по-божому.
ех, мало вас менти п"здять на Майдані.
https://censor.net/ru/user/112189
Щедро же Пеця ассигнует на срач
https://censor.net/ru/user/468610
Я на ассигнации Пороха щас коньяк пить буду.Или с тебя штука баксов, или признаёшь что срач в каментах твоя работа.
В двох реченнях у вас 5 ком пропущено...
...
я сначала спорил с соседями зелепуками что-то доказывая...потом плюнул...просто наблюдал... не злорадствую никогда !!!...а теперь один говорит - я был в коме? чего ты меня не ё****...вместо слов)))...а другой, упоротый...как встречает говорит - если ты сейчас хоть слово скажешь я за себя не ручаюсь ))) т.е я как бы опять виноват? ))))
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Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!.....