Петрашко щодо протестів ФОПів на Майдані: Скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко прокоментував протестні акції руху "SaveФОП"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це міністр заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

"В Україні ФОПи стали великою частиною економіки. Ми з розумінням ставимося до підприємців, проводимо з ними консультацію. Міністерство економіки активно бере участь у розробці змін щодо відтермінування обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) платниками єдиного податку, які були ухвалені. Адже від 1 січня мали вступити в дію багато жорстких обмежень. Наразі більшість з них перенесли у часі на рік, окрім ризикових груп товарів", - зазначив міністр.

Він наголосив, що скасувати локдаун, що також вимагають люди, не вдасться. За словами міністра, вони ведуть діалог та зустрічі із представниками асоціацій, які представляють ФОПів.

"Програми підтримки, які робить уряд, в першу чергу орієнтовані на ФОПів. Наприклад, програма щодо кредитування бізнесу, яка запрацювала і буде подовжена, і грошова допомога у розмірі вісім тисяч. За два зареєструвалося понад 120 тисяч осіб. Це все переважно ФОПи", - підсумував Петрашко.

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Нагадаємо, 15 грудня підприємці цілий день протестували в центрі Києва і залишилися ночувати на Майдані. Вони вимагають, щоб уряд не забороняв їм працювати під час локдауну з 8 по 24 січня. Між протестувальниками та поліцейськими постійно виникали сутички, силовики застосовували сльозогінний газ. У Нацполіціі заявляють про 40 постраждалих співробітників. Увечері 15 грудня учасники протесту спробували поставити на Майдані намети, але поліція їх знесла.