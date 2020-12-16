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Петрашко щодо протестів ФОПів на Майдані: Скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться

Петрашко щодо протестів ФОПів на Майдані: Скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко прокоментував протестні акції руху "SaveФОП"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це міністр заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

"В Україні ФОПи стали великою частиною економіки. Ми з розумінням ставимося до підприємців, проводимо з ними консультацію. Міністерство економіки активно бере участь у розробці змін щодо відтермінування обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) платниками єдиного податку, які були ухвалені. Адже від 1 січня мали вступити в дію багато жорстких обмежень. Наразі більшість з них перенесли у часі на рік, окрім ризикових груп товарів", - зазначив міністр.

Він наголосив, що скасувати локдаун, що також вимагають люди, не вдасться. За словами міністра, вони ведуть діалог та зустрічі із представниками асоціацій, які представляють ФОПів.

"Програми підтримки, які робить уряд, в першу чергу орієнтовані на ФОПів. Наприклад, програма щодо кредитування бізнесу, яка запрацювала і буде подовжена, і грошова допомога у розмірі вісім тисяч. За два зареєструвалося понад 120 тисяч осіб. Це все переважно ФОПи", - підсумував Петрашко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кількасот мітингувальників-підприємців залишилися на Майдані. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 15 грудня підприємці цілий день протестували в центрі Києва і залишилися ночувати на Майдані. Вони вимагають, щоб уряд не забороняв їм працювати під час локдауну з 8 по 24 січня. Між протестувальниками та поліцейськими постійно виникали сутички, силовики застосовували сльозогінний газ. У Нацполіціі заявляють про 40 постраждалих співробітників. Увечері 15 грудня учасники протесту спробували поставити на Майдані намети, але поліція їх знесла

Автор: 

підприємці (618) протест (2397) Петрашко Ігор (170)


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Топ коментарі
+18
У них з самого початку не правильна мета. Потрібно не вимагати відміни локдаун, який вводить вся Європа, а достйної компенсації за вимушений простій. А оскільки зелена влада цього забезпечити не може, то відповідно і ї' відставки.
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16.12.2020 14:11
+13
Петрашко щодо протестів ФОПів на Майдані: Скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться - Цензор.НЕТ 4947
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16.12.2020 14:20
+11
Поліціянти, розганяйте вже цих хитрозроблених смєтатєлєй.
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16.12.2020 14:05
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Кто ж спорит... Как и везде-всегда... Но призрак Жареного Петуха уже маячит
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16.12.2020 17:03 Відповісти
1. во время лизнуть это не лизнуть а предвидеть в.гафт ф.гараж
2. ну кто ты такой кто ты такой золотой теленок
3. ведут диалог можно отслюнявить только лидерам и меньше

олени
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16.12.2020 14:45 Відповісти
ДаВсегдаУдастса'Бросить,гранату,среди,Аваковских,дебилов,и,дело,пойдет*
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16.12.2020 14:47 Відповісти
Це влада не мая понять ні в якій галузі. Вони не знають що таке ФОПи.
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16.12.2020 14:50 Відповісти
31 декабря, карета превратится в тыкву
Если вы внимательно прочитаете бюджет на 2021 год, то увидите, что финансирование выплат компенсаций ФОПам в Новом году - не предусмотрено.
Выплаты закончатся в 2020-том году.
31 декабря карета превратится в тыкву. Ну и дальше по списку, да.
Закон Зеленского про компенсации - это очередной пиар.
Простите за ошибки в слове "пи*дёж".
Вы пострадали от дебильного карантина и рассчитывали на помощь государства?
Вас снова нае... обманули.😃
Пора бы и привыкнуть.
Почти два года уже наё...ют 🤣
Алена Подгорная
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16.12.2020 14:59 Відповісти
А зелий что не пиар на фоне сывочолого?
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16.12.2020 15:15 Відповісти
їм і так ніхто не збирається платити, заяви то приймають, але умови такі, що пропетляти можна, що шмаркляві і робитимуть
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17.12.2020 08:30 Відповісти
причина протестів ФОПів - новорічні св'ята!
якщо в будні дні накрутити ціни на товарах і послугах можуть на 100-200%, то в новорічні св'ята на 500% і це ще по-божому.
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16.12.2020 15:15 Відповісти
Дядя айболит поставь себе клизму , а там посмотрим твое нутро. Гнильцом от тебя несет.
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16.12.2020 15:24 Відповісти
тобто, ви націнку в 500% для людей, а "гнильцой от меня несет"
ех, мало вас менти п"здять на Майдані.
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16.12.2020 15:30 Відповісти
Земля круглая , сегодня их -завтра тебя . Не проси тогда о помощи ,я расскажи тебе какие врачи взяточники и как их пи..ть надо.
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16.12.2020 15:40 Відповісти
Кстати докторишка я к ФОПам как к марсианинам отношусь
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16.12.2020 15:41 Відповісти
Ви забули про нас. Ми не готові платити вам ваші 500% в новорічні свята. Відкриті ви, чи закриті, нам все одно. Не бийте поліцію, бийте нас, це ми у вас нічого не купимо.
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16.12.2020 15:42 Відповісти
Кому ты всрался терпила, будет и на тебя беркутня , но попозже.
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16.12.2020 15:52 Відповісти
то-то под Радой и КМ сплошь женевский автосалон от ФОПов стоит...купаются в деньгах, проклятые барыги...всяким лохам на зависть))
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16.12.2020 17:17 Відповісти
Ніхто у вас не змушує в новорічні свята скупатися у кіосках - ідіть в Ашан чи АТБ, там ціни не накручує ніхто на свята!
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17.12.2020 00:10 Відповісти
Давай по факту на что делают накрутку в 500 процентов?
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17.12.2020 06:10 Відповісти
то нехай працюють, поки сезон і накручують 500%, а не товчуться на майдані, тож нічого не зароблять, логічно ж. а знаєш чому не працюють, бо то не ФОПи, а наймані протестувальники
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17.12.2020 08:33 Відповісти
Ти ба, як розкрився, шанувальник дурних грошей і жопоблока.
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16.12.2020 15:58 Відповісти
С такой же вероятность я могу предполагать что ты педофил. Оснований у меня даже больше. Вешать ярлыки казламордые твари большие спецы. Это у тебя наследственное ?
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16.12.2020 16:12 Відповісти
Горобчик я дам тебе штуку баксов если ты докажешь что у меня есть хоть одна незаработанная копейка или я сказал хоть одно доброе слово про жопоблок.
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16.12.2020 16:14 Відповісти
Горобчик я дам тебе штуку баксов если ты докажешь что у меня есть хоть одна незаработанная копейка
https://censor.net/ru/user/112189
Щедро же Пеця ассигнует на срач
https://censor.net/ru/user/468610
Я на ассигнации Пороха щас коньяк пить буду.Петрашко щодо протестів ФОПів на Майдані: Скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться - Цензор.НЕТ 6273Или с тебя штука баксов, или признаёшь что срач в каментах твоя работа.Петрашко щодо протестів ФОПів на Майдані: Скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться - Цензор.НЕТ 6273
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16.12.2020 16:42 Відповісти
Дрыщ какие ассигнации - таков и коньяк. А вообще Гюльчатай открой личико , может я тебе и за нанесения тяжких должен. Я многих казламордых обидел и за поркси не прячусь.
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16.12.2020 17:03 Відповісти
Прокси.
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16.12.2020 17:04 Відповісти
Приятно конечно что за мной читают , но постарайтесь не делать орфографических ошибок. Хотя от женщины такой вульгарщины слышать не приятно и на ты сразу переходят женщины легкодоступные ( так классики утверждают), но тем не менее обоснуйте более аргументировано (желательно фото)
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16.12.2020 17:13 Відповісти
А В ОТВЕТ ТИШИНА.... А я надеялся , я ждал..
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16.12.2020 17:32 Відповісти
Приставте себе, приставте себе, прожорливое брюшко. Ви не тільки дурні, а ще й хворі. Розходьтесь, караул устал.
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16.12.2020 16:23 Відповісти
Так ты все таки педофил ? по мальчикам или девочек ********** ?
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16.12.2020 16:26 Відповісти
Перед тем как на других ярлыки вешать вспомни что дерьмом проще обмазать чем отмыться. Горобчик ты мал и глуп и не видал больших за...п.
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16.12.2020 16:30 Відповісти
Цитую: "но постарайтесь не делать орфографических ошибок"

В двох реченнях у вас 5 ком пропущено...
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17.12.2020 00:11 Відповісти
ФОПЫ, кончайте свой ЛОКДАУН на майдане, идите зарабатывайте деньги до праздников и не валяйте дурака.
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16.12.2020 16:02 Відповісти
Ты за членограя переживаешь? Если нет , то объясни каким боком тебя сношают их требования ?
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16.12.2020 16:08 Відповісти
О как , теперь опять Порох виноват ,что зельц обосрался. Я на ассигнации Пороха щас коньяк пить буду.
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16.12.2020 16:21 Відповісти
Заглянь під ліжко, може там Порошенко сидить. Може він допомагає тобі дружину трахать.Там ті фопи себе пяткою лівої ноги в груди б'ють, що вони правовірні зебіли і тільки Зебеня у них надьожа цар. інших не визнають. Погнали Гончарука з Фединою як ті щось вякнуть хотіли.
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16.12.2020 17:20 Відповісти
Локдаун вже зараз треба вводити, а не чекати 8 січня! Я проти смертей українців.
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16.12.2020 16:25 Відповісти
как там пагодка в Ольгино?
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16.12.2020 17:15 Відповісти
Пора организовать майдан против прививок!
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16.12.2020 16:30 Відповісти
Феерично! Сам придумал?
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16.12.2020 16:36 Відповісти
Нарид требует!
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16.12.2020 16:51 Відповісти
ФОПЫ, кончайте свой ЛОКДАУН на майдане, идите зарабатывайте деньги до праздников и не валяйте дурака.
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16.12.2020 16:47 Відповісти
этот пост уже был. Ты сколковский андроид, шоле?
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16.12.2020 17:15 Відповісти
Надежда , наш компас Земной ты за членограя переживаешь? Если нет , то объясни каким боком тебя сношают их требования ? Это для тех кто в бронемашине и чукчей писателей , а не читателей
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16.12.2020 17:19 Відповісти
Петрашко щодо протестів ФОПів на Майдані: Скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться - Цензор.НЕТ 3043

...
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16.12.2020 17:03 Відповісти
Сразу после выборов где победил членограй , я сказал политическому оппоненту; " я буду рад если мои прогнозы по зеееее не оправдаются и оно пойдет на пользу Украине. И я буду рад ,если окажется что оно ЧМО конченное-так как я окажусь прозорливым человеком. В любом случае я в выйграше " Так вот оно Чмо , а мне не радостно и горько что страна погибает. Василий все это хреново.
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16.12.2020 17:29 Відповісти
подписываюсь под каждым словом...
я сначала спорил с соседями зелепуками что-то доказывая...потом плюнул...просто наблюдал... не злорадствую никогда !!!...а теперь один говорит - я был в коме? чего ты меня не ё****...вместо слов)))...а другой, упоротый...как встречает говорит - если ты сейчас хоть слово скажешь я за себя не ручаюсь ))) т.е я как бы опять виноват? ))))
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16.12.2020 17:41 Відповісти
ФОПам компенсація в мізерні 8 тис. грн, але міністр не сказав як вижити людям, які працюють на цих ФОПів, але неофіційно, так як вони не бажають іх оформлювати на роботу. Краще б міністр попіклувався за людей в яких буде нічим годувати свої сім'ї. Логдауном позбавлять цих людей навіть тієї мізерної зарплатні, на яку вони працюють по 12-15 годин на добу.
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16.12.2020 17:20 Відповісти
Їм в 2019 році казали "ДУМАЙТЕ"
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16.12.2020 18:08 Відповісти
Эти ФОПовцы за свои барыши готовы и сами подохнуть и всю страну заморить.
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16.12.2020 20:21 Відповісти
ЛОКДАУН НИНІ - СУВОРА НЕОБХІДНІСТЬ ВИСТУПАТИ ПРОТИ НЬОГО -ШЛЯХ ДО ПОГІРШЕННЯ СИТУАЦІЇ
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16.12.2020 21:08 Відповісти
Их проплатил Порошенко и ОПЗЖ😁😁😁😁
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16.12.2020 23:39 Відповісти
Почему в Беларуси, Швеции особенно и ряде др. стран никаких локдаунов, а заболевших в % отношении меньше чем в Украине
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17.12.2020 03:07 Відповісти
Доброго дня всім, в мене виникла маленька проблема з мікро кредитами, зараз є вирішення цього питання, але для цього потрібно найняти гарного адвоката щоб представляв мої інтереси і вирішив моє питання.
Якщо буде Ваша ласка, допоможіть мені оплатити адвоката для вирішення мого подальшого життя (скільки можливо), а то колектори вже набридають і погрожують (вже не знаю що робити)..
Хто може допомогти будь-ласка допоможіть, номер карти 5375-4141-1414-8009.
Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!.....
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17.12.2020 11:38 Відповісти
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