Повторне інфікування коронавірусом в Україні підтверджено у 2161 особи, з них 250 - медики, - ЦГЗ

До середині грудня в Україні у 2161 людини повторно підтверджено захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.

"Прецеденти повторного інфікування SARS-CoV-2 фіксували і в Україні - 0,25% загальної кількості інфікованих від початку пандемії. Але на сьогодні в Україні не було досліджень, які би підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повторний позитивний результат ПЛР, отриманий не раніше 40 днів від першого позитивного результату, виявлено у 2161 людини. З них 12% - 250 людей - медичні працівники.

Також повідомляється, що сьогодні відбувається чимало досліджень, щоб краще зрозуміти імунну реакцію після інфікування SARS-CoV-2. Деякі з них показують, що у більшості людей, які перенесли інфекцію SARS-CoV-2, виробляються антитіла, специфічні для цього вірусу. Однак рівні цих антитіл можуть бути різними: у пацієнтів з тяжкою формою захворювання - вище, а у тих, у кого був легкий або безсимптомний перебіг захворювання, - нижче. Точних даних, які рівні антитіл необхідні для захисту і як довго ці антитіла зберігаються в організмі, ще немає.

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Відомо, що переважно в людей, інфікованих SARS-CoV-2, імунна реакція розвивається протягом декількох перших тижнів після інфікування. У глобальних масштабах дослідження поширеності на основі серологічного скринінгу показують, що серед людей, охоплених дослідженнями, інфіковано менше 10%, а це значить, що переважна більшість населення світу залишається вразливою до цього вірусу.

Ймовірно, в групі ризику повторного зараження новим коронавірусом є люди, які перенесли захворювання в легкій формі.

Імунітет до інших коронавірусів, що спричиняють звичайні застудні захворювання, SARS-CoV-1 і вірусу, що зумовлює близькосхідний респіраторний синдром (MERS), з часом знижується, як і в разі інших захворювань.

Водночас повідомляється, що доки немає науково обґрунтованих доказів щодо тривалості імунітету й рівня його напруженості, найкращий спосіб запобігти інфікуванню - це уникати впливу вірусу. Для цього слід дотримуватися простих рекомендацій: