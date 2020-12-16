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Новини Коронавірус і карантин
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Повторне інфікування коронавірусом в Україні підтверджено у 2161 особи, з них 250 - медики, - ЦГЗ

Повторне інфікування коронавірусом в Україні підтверджено у 2161 особи, з них 250 - медики, - ЦГЗ

До середині грудня в Україні у 2161 людини повторно підтверджено захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.

"Прецеденти повторного інфікування SARS-CoV-2 фіксували і в Україні - 0,25% загальної кількості інфікованих від початку пандемії. Але на сьогодні в Україні не було досліджень, які би підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повторний позитивний результат ПЛР, отриманий не раніше 40 днів від першого позитивного результату, виявлено у 2161 людини. З них 12% - 250 людей - медичні працівники.

Також повідомляється, що сьогодні відбувається чимало досліджень, щоб краще зрозуміти імунну реакцію після інфікування SARS-CoV-2. Деякі з них показують, що у більшості людей, які перенесли інфекцію SARS-CoV-2, виробляються антитіла, специфічні для цього вірусу. Однак рівні цих антитіл можуть бути різними: у пацієнтів з тяжкою формою захворювання - вище, а у тих, у кого був легкий або безсимптомний перебіг захворювання, - нижче. Точних даних, які рівні антитіл необхідні для захисту і як довго ці антитіла зберігаються в організмі, ще немає.

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Відомо, що переважно в людей, інфікованих SARS-CoV-2, імунна реакція розвивається протягом декількох перших тижнів після інфікування. У глобальних масштабах дослідження поширеності на основі серологічного скринінгу показують, що серед людей, охоплених дослідженнями, інфіковано менше 10%, а це значить, що переважна більшість населення світу залишається вразливою до цього вірусу.

Ймовірно, в групі ризику повторного зараження новим коронавірусом є люди, які перенесли захворювання в легкій формі.

Імунітет до інших коронавірусів, що спричиняють звичайні застудні захворювання, SARS-CoV-1 і вірусу, що зумовлює близькосхідний респіраторний синдром (MERS), з часом знижується, як і в разі інших захворювань.

Водночас повідомляється, що доки немає науково обґрунтованих доказів щодо тривалості імунітету й рівня його напруженості, найкращий спосіб запобігти інфікуванню - це уникати впливу вірусу. Для цього слід дотримуватися простих рекомендацій:

  • ретельно і часто мийте руки щонайменше 40 секунд, за відсутності такої можливості — користуйтеся антисептиками із вмістом спирту від 60%;
  • не торкайтеся обличчя, особливо очей, рота, носа;
  • дотримуйтеся фізичної дистанції — 1 метр від інших;
  • одягайте маску в громадських будинках і спорудах та громадському транспорті, маска має закривати ніс і рот;
  • кашляйте і чхайте у згин ліктя чи одноразову серветку;
  • стежте за своїм здоров’ям, і якщо з’являються симптоми захворювання, негайно звертайтеся до лікаря.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
тебе что подмешали в вакцЫну, холоп бункерфюрера, что так глючит моск?
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16.12.2020 14:21
+3
Один говорит что остатки вируса можно обнаружить и через 70 дней. Другой с помощью кока-колы вообще довел пригодность тестов до абсурда. Исследователи говорят что тесты не для диагностики, а именно для исследований.

А людям все ездят и ездят по ушам с повторными зарвжениями.

Опять заразились! Ойойойой! Ховайтесь в кукурузу!!!
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16.12.2020 14:33
+2
Аномальное "повторное инфицирование" в отдельно взятой стране вполне может быть плодом используемых в этой стране тестов с большой вероятностью ошибки.
У австрийцев вот тест и вовсе на кока колу реагирует позитивно, как оказалось.
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16.12.2020 14:18
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а як же вакцинація поголовна
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16.12.2020 14:13 Відповісти
тебе что подмешали в вакцЫну, холоп бункерфюрера, что так глючит моск?
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16.12.2020 14:21 Відповісти
обратись к зоологам. Они наверное могут оценить правоту блеяний, чириканий, ржаний, гримас и прочих сигналов от зверьков.
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16.12.2020 14:30 Відповісти
Бояру.
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16.12.2020 14:33 Відповісти
чого ти сюди забрело ? не для твоїх мозгів тема . тут не про бояру з балалайками козломорда
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16.12.2020 14:38 Відповісти
Аномальное "повторное инфицирование" в отдельно взятой стране вполне может быть плодом используемых в этой стране тестов с большой вероятностью ошибки.
У австрийцев вот тест и вовсе на кока колу реагирует позитивно, как оказалось.
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16.12.2020 14:18 Відповісти
сильно багато повторних захворювань , як для помилки тесту , це і при вакцинації вакцина раз через раз захищати буде.І надійся на неї.
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16.12.2020 14:31 Відповісти
ну це само-собою, мати заробіток всі хотять
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16.12.2020 14:19 Відповісти
хайпануть и хапануть.
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16.12.2020 14:24 Відповісти
Один говорит что остатки вируса можно обнаружить и через 70 дней. Другой с помощью кока-колы вообще довел пригодность тестов до абсурда. Исследователи говорят что тесты не для диагностики, а именно для исследований.

А людям все ездят и ездят по ушам с повторными зарвжениями.

Опять заразились! Ойойойой! Ховайтесь в кукурузу!!!
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16.12.2020 14:33 Відповісти
Блин полный треш!!!! заражение мы зафиксировали...но подтвердить не можем потому как не исследовали нихрена...Это звиздец, с учетом того что на середину октября в МИРЕ было отмеченно ПЯТЬ случаев, ПЯТЬ !! Это ведь и страны где наука и медицина на порядки круче!
Так шо вы там фиксируете?
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16.12.2020 14:45 Відповісти
Повторне інфікування коронавірусом в Україні підтверджено у 2161 особи, з них 250 - медики, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2328
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16.12.2020 14:48 Відповісти
главное, чтобы справно деньги за лечение платили, а тем, кто не сможет - отключим газ
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16.12.2020 15:47 Відповісти
Уровни антител выше или ниже - а в цифрах сколько? У меня, например, IgG 8,14. Это много или мало?
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16.12.2020 18:04 Відповісти
 
 