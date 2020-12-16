Повторне інфікування коронавірусом в Україні підтверджено у 2161 особи, з них 250 - медики, - ЦГЗ
До середині грудня в Україні у 2161 людини повторно підтверджено захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.
"Прецеденти повторного інфікування SARS-CoV-2 фіксували і в Україні - 0,25% загальної кількості інфікованих від початку пандемії. Але на сьогодні в Україні не було досліджень, які би підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що повторний позитивний результат ПЛР, отриманий не раніше 40 днів від першого позитивного результату, виявлено у 2161 людини. З них 12% - 250 людей - медичні працівники.
Також повідомляється, що сьогодні відбувається чимало досліджень, щоб краще зрозуміти імунну реакцію після інфікування SARS-CoV-2. Деякі з них показують, що у більшості людей, які перенесли інфекцію SARS-CoV-2, виробляються антитіла, специфічні для цього вірусу. Однак рівні цих антитіл можуть бути різними: у пацієнтів з тяжкою формою захворювання - вище, а у тих, у кого був легкий або безсимптомний перебіг захворювання, - нижче. Точних даних, які рівні антитіл необхідні для захисту і як довго ці антитіла зберігаються в організмі, ще немає.
Відомо, що переважно в людей, інфікованих SARS-CoV-2, імунна реакція розвивається протягом декількох перших тижнів після інфікування. У глобальних масштабах дослідження поширеності на основі серологічного скринінгу показують, що серед людей, охоплених дослідженнями, інфіковано менше 10%, а це значить, що переважна більшість населення світу залишається вразливою до цього вірусу.
Ймовірно, в групі ризику повторного зараження новим коронавірусом є люди, які перенесли захворювання в легкій формі.
Імунітет до інших коронавірусів, що спричиняють звичайні застудні захворювання, SARS-CoV-1 і вірусу, що зумовлює близькосхідний респіраторний синдром (MERS), з часом знижується, як і в разі інших захворювань.
Водночас повідомляється, що доки немає науково обґрунтованих доказів щодо тривалості імунітету й рівня його напруженості, найкращий спосіб запобігти інфікуванню - це уникати впливу вірусу. Для цього слід дотримуватися простих рекомендацій:
- ретельно і часто мийте руки щонайменше 40 секунд, за відсутності такої можливості — користуйтеся антисептиками із вмістом спирту від 60%;
- не торкайтеся обличчя, особливо очей, рота, носа;
- дотримуйтеся фізичної дистанції — 1 метр від інших;
- одягайте маску в громадських будинках і спорудах та громадському транспорті, маска має закривати ніс і рот;
- кашляйте і чхайте у згин ліктя чи одноразову серветку;
- стежте за своїм здоров’ям, і якщо з’являються симптоми захворювання, негайно звертайтеся до лікаря.
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У австрийцев вот тест и вовсе на кока колу реагирует позитивно, как оказалось.
А людям все ездят и ездят по ушам с повторными зарвжениями.
Опять заразились! Ойойойой! Ховайтесь в кукурузу!!!
Так шо вы там фиксируете?