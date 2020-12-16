Звільнений міністр Бессараб може залишитися на "якійсь посаді з меншим навантаженням", - "слуга народу" Кравчук

Сергію Бессарабу, якого сьогодні Верховна Рада відправила у відставку з посади міністра у справах ветеранів, може бути запропонована посада з меншим навантаженням.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в коментарі журналістам сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Він на лікарняному зараз. Він хворий, тому він не міг прийти в зал і відзвітувати. Я спілкувалася з профільним комітетом, і вони нормально про нього відгукувалися. Але, очевидно, за станом здоров'я він не може повноцінно виконувати свої обов'язки. Але я знаю, що прем'єр-міністр все-таки чи запропонував, чи запропонує йому якусь посаду з меншим навантаженням, не таким графіком роботи", - зауважила вона.

Кравчук також уточнила, що Бессараб не просто на лікарняному, а "навіть у лікарні".

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Нагадаємо, сьогодні Рада звільнила міністра ветеранів Сергія Бессараба.