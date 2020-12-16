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Звільнений міністр Бессараб може залишитися на "якійсь посаді з меншим навантаженням", - "слуга народу" Кравчук

Звільнений міністр Бессараб може залишитися на

Сергію Бессарабу, якого сьогодні Верховна Рада відправила у відставку з посади міністра у справах ветеранів, може бути запропонована посада з меншим навантаженням.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в коментарі журналістам сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Він на лікарняному зараз. Він хворий, тому він не міг прийти в зал і відзвітувати. Я спілкувалася з профільним комітетом, і вони нормально про нього відгукувалися. Але, очевидно, за станом здоров'я він не може повноцінно виконувати свої обов'язки. Але я знаю, що прем'єр-міністр все-таки чи запропонував, чи запропонує йому якусь посаду з меншим навантаженням, не таким графіком роботи", - зауважила вона.

Кравчук також уточнила, що Бессараб не просто на лікарняному, а "навіть у лікарні".

Також читайте: Кадрові перестановки перед Новим роком потрібні, щоб не настав повний колапс у міністерствах, - "слуга народу" Кравчук

Нагадаємо, сьогодні Рада звільнила міністра ветеранів Сергія Бессараба.

Автор: 

Міністерство у справах ветеранів (304) Кравчук Євгенія (374) Бессараб Сергій (9)


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Топ коментарі
+2
Поверніть всіх клованів в цирк.
Я вас прошу....
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16.12.2020 14:20
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За чинним законодавством - людину на лікарняному не можна звільнити. Однак блазням це байдуже - "А какая разніца..."
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16.12.2020 14:16 Відповісти
Поверніть всіх клованів в цирк.
Я вас прошу....
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16.12.2020 14:20 Відповісти
Любите Зелю, набутылочные?
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16.12.2020 14:30 Відповісти
а що там ваше фуйло ?
ше живий дід ?
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16.12.2020 14:50 Відповісти
Мы сейчас все больные от ваших ДОСТИЖЕНИЙ в руководстве страной!
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16.12.2020 14:27 Відповісти
Цирк продолжается. Почему бы не утверждать на должность людей, которые тянут? Или назначайте испытательный срок, а то сразу бах! бешеная зарплата министра! А он , оказывается , на меньшую должность только способен, т.е. на меньшую загрузку! А зарплату при этом ему уменьшат? Или оставят министерскую в качестве компенсации за причиненный ущерб?
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16.12.2020 15:11 Відповісти
Цирк продолжается. Почему бы не утверждать на должность людей, которые тянут? Или назначайте испытательный срок, а то сразу бах! бешеная зарплата министра! А он , оказывается , на меньшую должность только способен, т.е. на меньшую загрузку! А зарплату при этом ему уменьшат? Или оставят министерскую в качестве компенсации за причиненный ущерб?
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16.12.2020 15:13 Відповісти
"Уволенный министр Бессараб может остаться на "какой-то должности с меньшей нагрузкой"." Без него никак. Ну вообще никак... Ну как без него?!
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16.12.2020 15:52 Відповісти
Битва генералів. Лампаси ситий не будешь.
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16.12.2020 15:53 Відповісти
Ну, к примеру можно дворником его определить. А свинопасы и потомки гречкосеев из СН это же трудяги!
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16.12.2020 17:14 Відповісти
 
 