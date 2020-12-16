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Підприємство "Укроборонпрому" купило позашляховик Toyota зі скляним панорамним дахом за 1,6 млн грн

Підприємство

Держпідприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченка, яке входить до складу концерну "Укроборонпром", купило автомобіль Toyota зі скляним панорамним дахом за 1,64 мільйона гривень.

Про це пишуть "Наші гроші" за результатами тендера від 8 грудня, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними системи "Прозорро", ТОВ "Восток Автомир" поставить повнопривідний позашляховик Toyota Highlander у комплектації, що відповідає Premium.

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Автомобіль матиме скляний панорамний дах з люком, навігаційну систему GPS, подушки безпеки, підігрів та вентиляцію передніх сидінь, камеру заднього виду, підігрів керма, мультифункціональне кермо, хромове обрамлення решітки радіатора, автоматичний клімат контроль.

Зазначається, що закупівлю, яка не підпадає під закон "Про публічні закупівлі", провели за допороговою процедурою. "Восток Автомир" був єдиним учасником. Сума купівлі відповідає очікуваній вартості.

Засновниками запорізького ТОВ "Восток Автомир" є Олексій Кравчун та ТОВ "Компанія з управління активами "Інвестгруп". Директором фірми є Денис Сидоров.

Держпідприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченка очолює Ігор Кравченко.

Автор: 

авто (6164) держзакупівлі (383) тендер (2393) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+21
Предприятие "Укроборонпрома" купило внедорожник Toyota со стеклянной панорамной крышей за 1,6 млн грн - Цензор.НЕТ 2779
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16.12.2020 14:35
+19
Это для обороны. Нужно же отстреливаться от незнакомых беспилотников. Обзор нужен. И внедорожник. Без него никак.
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16.12.2020 14:31
+11
Підприємство "Укроборонпрому" купило позашляховик Toyota зі скляним панорамним дахом за 1,6 млн грн - Цензор.НЕТ 165
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16.12.2020 14:41
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Это для обороны. Нужно же отстреливаться от незнакомых беспилотников. Обзор нужен. И внедорожник. Без него никак.
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16.12.2020 14:31 Відповісти
Через стеклянную крышу беспилотник с афигенной 8К оптикой будет фотографировать совсекретные документы
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16.12.2020 15:18 Відповісти
В цій машині можна буде тільки голу бабу сфотографувати через скляний дах. Ніхто там ніякими документами займатись не буде, не для того такі машини купляються щоб працювати на роботі.
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16.12.2020 15:34 Відповісти
Во-во! А то злые языки тут зраду разводят, говорят, что закупки для армии провалили! Лжецы, все нужное закупается не считаясь с расходами и внедорожники с панорамными крышами и ручки Паркер....!!!
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16.12.2020 15:18 Відповісти
Під час другої світової війни радянські шофери знімали дахи з полуторок і пересувалися таким чином навіть взимку . Так було легше почути ворожі літаки .
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16.12.2020 17:08 Відповісти
Следующей закупкой , мабуть , будет кабриолет .
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16.12.2020 17:11 Відповісти
та ну, це ж для з'йомки видосиків, тепер без них ніяк не можна
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16.12.2020 20:44 Відповісти
для наема наверное...дела идут вгору...
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16.12.2020 14:32 Відповісти
Предприятие "Укроборонпрома" купило внедорожник Toyota со стеклянной панорамной крышей за 1,6 млн грн - Цензор.НЕТ 9146
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16.12.2020 14:33 Відповісти
опять порошенко виноват- почему не сидят свинарчуки?
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16.12.2020 14:33 Відповісти
Дык кто ж их посадит ? Они ж памятники ! ( с ) . ))
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16.12.2020 17:20 Відповісти
Предприятие "Укроборонпрома" купило внедорожник Toyota со стеклянной панорамной крышей за 1,6 млн грн - Цензор.НЕТ 2779
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16.12.2020 14:35 Відповісти
а отримали по рОжі.
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16.12.2020 14:37 Відповісти
Підприємство "Укроборонпрому" купило позашляховик Toyota зі скляним панорамним дахом за 1,6 млн грн - Цензор.НЕТ 165
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16.12.2020 14:41 Відповісти
То вони, мабуть, про свою безпеку дбають - щоб через "панорамний дах" вчасно помітить ворожі безпілотники, які підглядають за їх таємницями...
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16.12.2020 14:36 Відповісти
Предприятие "Укроборонпрома" купило за 1,6 млн грн внедорожник Toyota с панорамной крышей - Цензор.НЕТ 3785
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16.12.2020 14:37 Відповісти
https://twitter.com/MonicaYaneloh
https://twitter.com/MonicaYaneloh @MonicaYaneloh

Якби цю Тойоту не купив найєм, її б купили солдати НАТО.
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16.12.2020 14:37 Відповісти
Только Волонтерам и не безразлична Украина и только Волонтеры продолжают поддерживать Свою Армию, а укроборонпром кормит Чужую, - Потому что Налоги простых Украинцев пускает на свои Нужды , - Подрывая тем Самым Украину из Нутри.
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16.12.2020 14:38 Відповісти
Ну, ладно, иномарку, но зачем в Запорожье внедорожник, еще и "горец"?!
Вова ж дорог понастроил, езди-не хочу?!
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16.12.2020 14:40 Відповісти
У руководителей этого госпредприятия "жизнь удалась" за счет государства... А могли бы для развития производства деньги использовать. Враги ...
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16.12.2020 14:41 Відповісти
У руля страны бесхребетное существо , которое все делает под диктовку олигархов. Поэтому ни кто ни чего не боится.
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16.12.2020 14:41 Відповісти
Підприємство "Укроборонпрому" купило позашляховик Toyota зі скляним панорамним дахом за 1,6 млн грн - Цензор.НЕТ 6153
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16.12.2020 14:42 Відповісти
Ну що зебільйО, як вам відсутність Бариги при владі ?
Ніхто тепер в бюджет не краде..
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16.12.2020 14:42 Відповісти
Лісапєт року.
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16.12.2020 14:42 Відповісти
Это - мародёрство - во время войны,во время пандемии, во время кризиса тратить миллионы и миллиарды на прихоти чиновников - воров, отнимая деньги у фронта, у медицины,у стариков, у детей и инвалидов расийско - украинской войны.... За такое надо лишать жизни. Самым изуверским способом.....
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16.12.2020 14:46 Відповісти
А Богуслаев розрешилПокатушки ?
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16.12.2020 14:47 Відповісти
А плісняві казали, що грошей немає. Чи немає, виключно, на захист України?
14.12.20 19:54 https://censor.net/ru/news/3236912/slujba_vneshneyi_razvedki_za_god_kupila_44_avto_premiumklassa_na_385_mln_grn_transparency_international
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16.12.2020 14:55 Відповісти
ну честно говоря - Кемри по цене менее миллиона - это бомж-комплектация
уж никак не премиум класс
я уж молчу про Короллы и Дастеры
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16.12.2020 15:03 Відповісти
Ну купили, ну и что, в чем проблема, уважаемые?
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16.12.2020 15:02 Відповісти
и что вы нам сделаити?
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16.12.2020 15:16 Відповісти
А слабо директора вмісті з буЗГалЬтЄром на бутилку посадити?
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16.12.2020 15:32 Відповісти
Всіх хто постав підписи про купівлю цього авто в час коли не виконано жодної оборонної програми, постановою ВР відправити разом з головнокомандувачем як розрахунок для стріби з міномету "Молот" виробництва Украоборонпрому. випустять кожний по 10 бойових мін і нехай їздять.
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16.12.2020 15:40 Відповісти
Интересно, куда подевалась проститутка наем, чего молчит? Или язык об сраку зеленского стер?
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16.12.2020 15:41 Відповісти
Какого черта вообще чиновники покупают иномарки, когда в стране есть национальный автопроизводитель, ради которого введена охренительно высокая растаможка? Украинские чиновники должны ездить исключительно на украинских автомобилях
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16.12.2020 15:46 Відповісти
або на велосипеді як "передвиборчий" голобородька
Підприємство "Укроборонпрому" купило позашляховик Toyota зі скляним панорамним дахом за 1,6 млн грн - Цензор.НЕТ 2702
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16.12.2020 17:59 Відповісти
все как пел когда-то Трофим - https://soundcloud.com/user-134936436/trofim-tushite-svet-poperlo-bydlo-k-verkhu-zoopsu Тушите Свет Поперло Быдло К Верху.
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16.12.2020 16:27 Відповісти
 
 