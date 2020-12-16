НКРЕКП дозволила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі всупереч позиції Зеленського
НКРЕКП зняла всі обмеження на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні 16 грудня. Відповідні зміни прийнято комісією без обговорення. Своїм рішенням НКРЕКП дозволила трейдерам контрактувати електроенергію з Росії та Білорусі для поставки на 2021 рік.
За два дні до рішення НКРЕКП чотири компанії купили на 2021 рік доступ до міждержавних ліній електропередачі для імпорту 200 МВт з енергосистеми Білорусі.
Закупівлі електроенергії очікуються з нововведеної білоруської АЕС, побудованої за гроші і за технологіями корпорації "Росатом" у м. Островець на півночі Білорусі. Бойкот цієї АЕС оголосили країни Балтії та Польща.
Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі був припинений в березні 2020 р. Він спровокував найбільшу за всі часи незалежності країни кризу на енергоринку. Тоді ж, у березні 2020 р., під час виступу у Верховній Раді проти імпорту електроенергії висловився особисто президент Володимир Зеленський. З жовтня 2019-го по березень 2020 року Україна придбала у Росії понад 1 млрд кВт.год електроенергії, чим було завдано прямих збитків виробникам на суму 3 млрд грн. Головним постраждалим стала державна компанія "Енергоатом".
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До складу Комісії входить Голова і шість членів Комісії, яких призначає на посади та звільняє з посад Президент України.
Україна може сама себе забезпечити електрикою .
Але хтось хоче купити дешевше ! Тому і вплинув на членів НКРЭКУ ...
А СБУ - що ? СБУ "безмолствует" ...
Согласно статистике Украина купила 232,4 тысячи тонн битума по цене 350,1 доллара за тонну. Остальной мир покупал у Беларуси битум по 227,6 доллара за тонну, что вполне соответствует нормальной цене для этого продукта нефтепереработки. Цена, по которой «битум» продавался в Украину, оказалась даже выше, чем цена, по которой Беларусь в третьем квартале экспортировала нефть (302,8 доллара за тонну) и нефтепродукты (324,1 доллара за тонну).
Не стыдно запускать подобные "новости"?
Им приказали разрешить они исполнили.
Шкода, що Литва матиме збитки через те, що 73% xxL*баранів обрали блаЗЄнського-совка.
Але знайте, що в Україні є люди, що вважають Литву за найкращого українського друга та союзника. Звісно, що це не дуже велика втіха для Литви. Alas.
Коломою нужна энергия из Роиси.
А позиция ЗЕ - сцать в глаза электорату, шоб не думали, что он под дудку Коломоя пляшет.