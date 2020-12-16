НКРЕКП дозволила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі всупереч позиції Зеленського

НКРЕКП зняла всі обмеження на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні 16 грудня. Відповідні зміни прийнято комісією без обговорення. Своїм рішенням НКРЕКП дозволила трейдерам контрактувати електроенергію з Росії та Білорусі для поставки на 2021 рік.

За два дні до рішення НКРЕКП чотири компанії купили на 2021 рік доступ до міждержавних ліній електропередачі для імпорту 200 МВт з енергосистеми Білорусі.

Закупівлі електроенергії очікуються з нововведеної білоруської АЕС, побудованої за гроші і за технологіями корпорації "Росатом" у м. Островець на півночі Білорусі. Бойкот цієї АЕС оголосили країни Балтії та Польща.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі був припинений в березні 2020 р. Він спровокував найбільшу за всі часи незалежності країни кризу на енергоринку. Тоді ж, у березні 2020 р., під час виступу у Верховній Раді проти імпорту електроенергії висловився особисто президент Володимир Зеленський. З жовтня 2019-го по березень 2020 року Україна придбала у Росії понад 1 млрд кВт.год електроенергії, чим було завдано прямих збитків виробникам на суму 3 млрд грн. Головним постраждалим стала державна компанія "Енергоатом".