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НКРЕКП дозволила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі всупереч позиції Зеленського

НКРЕКП дозволила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі всупереч позиції Зеленського

НКРЕКП зняла всі обмеження на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні 16 грудня. Відповідні зміни прийнято комісією без обговорення. Своїм рішенням НКРЕКП дозволила трейдерам контрактувати електроенергію з Росії та Білорусі для поставки на 2021 рік.

За два дні до рішення НКРЕКП чотири компанії купили на 2021 рік доступ до міждержавних ліній електропередачі для імпорту 200 МВт з енергосистеми Білорусі.

Закупівлі електроенергії очікуються з нововведеної білоруської АЕС, побудованої за гроші і за технологіями корпорації "Росатом" у м. Островець на півночі Білорусі. Бойкот цієї АЕС оголосили країни Балтії та Польща.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі був припинений в березні 2020 р. Він спровокував найбільшу за всі часи незалежності країни кризу на енергоринку. Тоді ж, у березні 2020 р., під час виступу у Верховній Раді проти імпорту електроенергії висловився особисто президент Володимир Зеленський. З жовтня 2019-го по березень 2020 року Україна придбала у Росії понад 1 млрд кВт.год електроенергії, чим було завдано прямих збитків виробникам на суму 3 млрд грн. Головним постраждалим стала державна компанія "Енергоатом".

Автор: 

імпорт (2597) НКРЕКП (1816) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+55
це вже бізнес на крові для зеленої мразоти чи ще ні??
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16.12.2020 14:37
+31
Твари вонючие.
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16.12.2020 14:41
+28
вопреки позиции Зеленского
Не стыдно запускать подобные "новости"?
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16.12.2020 14:42
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це вже бізнес на крові для зеленої мразоти чи ще ні??
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16.12.2020 14:37 Відповісти
Нє, що ви таке кажитє. Бубачка дєшовий свєт купує
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16.12.2020 16:57 Відповісти
Ну при чём здесь Коломойский. Виновата зелёная энергетика. Все знают.
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16.12.2020 14:41 Відповісти
зеленский ообще нивчом не виноват и ни за что не отвечает.

До складу Комісії входить Голова і шість членів Комісії, яких призначає на посади та звільняє з посад Президент України.
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16.12.2020 15:05 Відповісти
У НАС ПРОФИЦИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ эти гниды загнали в ноль гидроэнергетику останавливают аварийно и типа на ремонт Реакторы АЭС ДТЭК вместе с тем было оштрафовано на сотни миллионов гривен штрафа почти 2890 млн за злоупотребление монополизмом в Буршинском энерго острове а альтернатива там одна покупать свет в Европе а нет правда сейчас большой поток света в Европу там настоящая зима и холода спрос вырос кратно...
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16.12.2020 15:20 Відповісти
Факт !
Україна може сама себе забезпечити електрикою .
Але хтось хоче купити дешевше ! Тому і вплинув на членів НКРЭКУ ...
А СБУ - що ? СБУ "безмолствует" ...
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16.12.2020 18:59 Відповісти
Нужно писать ЗЕленая энергетика.
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16.12.2020 16:26 Відповісти
Твари вонючие.
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16.12.2020 14:41 Відповісти
Телеграм-канал Кастрычніцкі эканамічны форум проанализировал внешнюю торговлю Беларуси в третьем квартале 2020 года и нашел несколько интересных фактов, пишет https://news.tut.by/economics/711697.html tut.by .

Согласно статистике Украина купила 232,4 тысячи тонн битума по цене 350,1 доллара за тонну. Остальной мир покупал у Беларуси битум по 227,6 доллара за тонну, что вполне соответствует нормальной цене для этого продукта нефтепереработки. Цена, по которой «битум» продавался в Украину, оказалась даже выше, чем цена, по которой Беларусь в третьем квартале экспортировала нефть (302,8 доллара за тонну) и нефтепродукты (324,1 доллара за тонну).
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16.12.2020 21:51 Відповісти
вопреки позиции Зеленского
Не стыдно запускать подобные "новости"?
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16.12.2020 14:42 Відповісти
вопреки позиции Зеленского, что-то я не пойму, а кем там работает этот Зеленский если его позицию в упор не замечают. Видать третьесортным клерком. А сколько было надежд !?
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16.12.2020 19:53 Відповісти
класс! свою электроэнергию девать некуда, АЭС работают в четверть мощности, но мы импортируем. еще и из россии.
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16.12.2020 14:42 Відповісти
Так стоит из-за поребрика 2 задачи которые очень увязаны между собой:банкротить "энергоатом" чтобы 2.посадить на энергетическую иглу (зависимость от рашки, считай как в свое время была газовая) Украину и при прочной зависимости у Украины не получиться просто спрыгнуть и это уже вопрос нац.безопасности на минуту можете представить деятельность государства в современных реалиях без электроэнергии?Это покруче чем остаться без газа
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16.12.2020 15:21 Відповісти
Всю комиссию на Фронт в полном Составе, а если сбежат , то попадут в русский мир где то на чукотке , назад не пущать , как бы не просили.
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16.12.2020 14:43 Відповісти
ты дите малое? и не знаешь что НКРЕ назначается лично президентом?

Им приказали разрешить они исполнили.
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16.12.2020 14:45 Відповісти
Президентом Коломойским,если точнее.
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16.12.2020 14:48 Відповісти
Правильное уточнение, поддерживаю!
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16.12.2020 14:52 Відповісти
Я хоть Дитя , а ты Младенец. Если тебе прикажут рострелять народное восстание , ты я так понял Ростреляешь не моргнув глазом!!!
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16.12.2020 14:51 Відповісти
какое востание? Мудрого нарида во главе с Зеленским, против тирании НКРЕ назначеной тоже Зеленским?
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16.12.2020 14:56 Відповісти
Я же не Оспариваю , что за все несет Ответственность президент , а , что Должен нести ответственность каждый персонально , а если не Хотет , -Пускай уходит в Отставку.Вот выше по строке Цензора Палица заявил , что Слугам платили 25 тыс дол .за бюджет и этим Заплатили , только россияне , ну и. В пролете только Украина. Завтра закроют наши атомные , оставят Ахметова и поднимут цену на Электричество , для Украинцев . Вот и весь Росклад
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16.12.2020 15:07 Відповісти
Забил, ты еще не понял где твое мнение вертили?
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16.12.2020 15:14 Відповісти
А свое мнение , - Ты уже просрал , дятел или у тебя его никогда и не было ввиду плоскостопия и отсутствия Серого вещества.Научись , читать , анализировать подавать информацию . Да забыл как научится Чего Нет.
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16.12.2020 15:24 Відповісти
це вже зебика даже сподвижники ни во что не ставят.
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16.12.2020 14:43 Відповісти
они зебилов ни чо что не ставят раз кормят такой откровенной лажей.
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16.12.2020 14:57 Відповісти
зепадаль уничтожает економику. Продолжаем ржать по-приколу....
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16.12.2020 14:43 Відповісти
НКРЕ виконало наказ президента. Був би інший, - виконали б його.
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16.12.2020 14:47 Відповісти
якщо напалмом, то змiниться
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16.12.2020 14:48 Відповісти
НКРЕКП дозволила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі всупереч позиції Зеленського - Цензор.НЕТ 3204
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16.12.2020 14:45 Відповісти
Ай-я-яй! Какой же всё-таки этот Порошенко БАРЫГА!!!
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16.12.2020 14:46 Відповісти
Хотелось бы услышать по этому поводу компетентное мнение зе-дебилов.
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16.12.2020 14:50 Відповісти
Язык в одно место засунули,чтобы не пукнуть.Ждем повышения на ээнергию.
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16.12.2020 17:07 Відповісти
Демократия демократией, но за такое, при таких мощностях атомной энергетики, нужно просто расстрелять всех причастных к этому масштабному предательству.
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16.12.2020 14:51 Відповісти
Litve budet nedovolni sto zakupajetsia iiz Ostravskoj AES,mne kazetsia nas prezident ob etom govoril s vasej vlastiu no vidimo nepomoglo
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16.12.2020 14:52 Відповісти
Розумієте, блаЗЄнський є кімнатним песиком коломИйського. А коломИйському треба ел.енергія. Тому, звісно, на Литву вони не зважатимуть.
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16.12.2020 15:11 Відповісти
Tak no kogda budet resat vasi problemi Litva toze nebudet vmesyvatsia .Nam principe eto AES kak vam SP2.So vsemi nasi dogovorilis iz sesedej ES,,a tut proval kazestia polucilsia xotia etogo i nado bylo ozidat pri etoj vlasti
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16.12.2020 15:27 Відповісти
Для блаЗЄнського&коломИйського Україна стоїть на десятому місці після їх шкурних інтересів, а Ви хочете, щоб вони думали про Литву. Якщо коротко -- то блаЗЄнський є патентованим совком. І саме така людина треба коломИйському на посаді президента України.
Шкода, що Литва матиме збитки через те, що 73% xxL*баранів обрали блаЗЄнського-совка.
Але знайте, що в Україні є люди, що вважають Литву за найкращого українського друга та союзника. Звісно, що це не дуже велика втіха для Литви. Alas.
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16.12.2020 15:38 Відповісти
Neprijedit k vam nas prezident ili drugyje bolse, poka eta vasa vlast Zelenskogo Kolomojskogo uvydyte.Eto serijozno obyditsia nasa vlast
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16.12.2020 16:01 Відповісти
Я б на місці литовської влади зробив би так само. Щоб не бруднити руки об блаЗЄнських.
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17.12.2020 09:18 Відповісти
Пабєрєгісь ! Редутники йдуть ! Ні торговлі на крові !
НКРЕКП дозволила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі всупереч позиції Зеленського - Цензор.НЕТ 8018

НКРЕКП дозволила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі всупереч позиції Зеленського - Цензор.НЕТ 9645
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16.12.2020 14:52 Відповісти
Нет торговле с Московией !
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16.12.2020 15:06 Відповісти
НКРЭКУ всем скопом занести в базу "Миротворца"
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16.12.2020 14:54 Відповісти
Слабая у нас оппозиция для такой массы предателей и коррупционеров! Одному Порошенко с таким скопищем антиукраинских вражин не справиться.А другие- либо ситуативные союзники, как "Голос", либо латентные флюгера, как "Матькивщина". Невеселая ситуация, но делать что-то надо!
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16.12.2020 14:58 Відповісти
Самий перший зрадник завжди був Порошенко.
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16.12.2020 15:07 Відповісти
Не надо было "Самопомiч" гнобить, глядишь и союзников побольше было бы.
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16.12.2020 16:39 Відповісти
Геть зеленую банду коллаборантов-капитулянтов!
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16.12.2020 15:01 Відповісти
А кто сказал, что Зеленский против? Как раз Зеленский согласен с олигархами в этом вопросе.
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16.12.2020 15:05 Відповісти
А чому всупереч позиції блаЗЄнського? Хіба він не стоїть в позиції "р*ком" перед кацапією?
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16.12.2020 15:08 Відповісти
Ну шо, попздели и затнулись. Вот и вся эрекция, лохи...
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16.12.2020 15:22 Відповісти
Ось і все, що потрібно було довести! Виручим і бацька, і хуууула, загробимо своїх виробників - аби папі було добре!
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16.12.2020 15:22 Відповісти
Просто Бубочке не с кем работать.
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16.12.2020 15:25 Відповісти
А де видно позицію Зеленського? Призначені ним в комісію знайомі знайомих прийняли це рішення! Яка так позиція?
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16.12.2020 15:25 Відповісти
(а в цей час )Балтійські країни почали об'єднувати енергосистеми з континентальною Європою і Скандинавією: з Польщі до Литви побудований енергоміст Litpol link (500 МВт), з Швеції - морський кабель Nord Balt (700 МВт), продовжується будівництво кабелю Harmony link (700 МВт) з Польщі згідно рішення на 100% вийти з расейськоі єнергозалежності.... Ось так от...
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16.12.2020 15:27 Відповісти
Da ecio jest kabel Finliadiji do Estoniji.Tut dolzno zakrytsia torgovlia energijej s tretimi stranami s 2025 goda
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16.12.2020 15:32 Відповісти
Po gazu v etom godu Litva zakupila 49% s Norvegji,37% s ameriki i 14% s raski ,toze neploxo
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16.12.2020 18:18 Відповісти
Gut!
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16.12.2020 19:55 Відповісти
вішати зелену мразоту
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16.12.2020 15:49 Відповісти
Ну так. У братух жеж кризис, надо спасать.
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16.12.2020 15:53 Відповісти
Кому там ще вішаємо локшину - що всупереч позиції зеленського? Це його прмя вказівка купувати у білорусів і кацапів, бо її відмовилися купувати єквропейські країни. Зеля пішов виручати свого братана-великороса. Малорос на своєму місті. А ви думали, що він наш патріот?
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16.12.2020 15:54 Відповісти
Какой позиции?

Коломою нужна энергия из Роиси.

А позиция ЗЕ - сцать в глаза электорату, шоб не думали, что он под дудку Коломоя пляшет.
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16.12.2020 15:57 Відповісти
Ну тогда чего гнать пургу в сторону Германии с ее Северным потоком?
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16.12.2020 16:49 Відповісти
У нас свою энергетику девать некуда!!! АЭС работают на 50%. Какой импорт! Это подрыв экономики Украины направленный на уничтожение страны! Шо вы твари понавыбирали???
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16.12.2020 16:53 Відповісти
Пора и презиков оттуда нанимать! Во Параша!!!
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16.12.2020 19:41 Відповісти
 
 