Сумська райрада засудила дії правоохоронців під час акції протесту ФОПів на Майдані, - депутат Сумської облради Салатенко
Дії правоохоронців на акції протесту ФОПів у Києві засудила Сумська районна рада.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив старший лейтенант ЗСУ, командир піхотної роти 128-ї гірсько-штурмової бригади, депутат і ексголова Сумської обласної ради Семен Салатенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумська районна рада засудила насильницькі дії правоохоронців у місті Київ 15.12.2020 проти підприємців", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що "за" проголосували 36 депутатів.
Нагадаємо, 15 грудня підприємці цілий день протестували в центрі Києва і залишилися ночувати на Майдані. Вони вимагають, щоб уряд не забороняв їм працювати під час локдауну з 8 по 24 січня. Між протестувальниками та поліцейськими постійно виникали сутички, силовики застосовували сльозогінний газ. У Нацполіціі заявляють про 40 постраждалих співробітників. Увечері 15 грудня учасники протесту спробували поставити на Майдані намети, але поліція їх знесла.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль