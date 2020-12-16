Сумська райрада засудила дії правоохоронців під час акції протесту ФОПів на Майдані, - депутат Сумської облради Салатенко

Дії правоохоронців на акції протесту ФОПів у Києві засудила Сумська районна рада.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив старший лейтенант ЗСУ, командир піхотної роти 128-ї гірсько-штурмової бригади, депутат і ексголова Сумської обласної ради Семен Салатенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумська районна рада засудила насильницькі дії правоохоронців у місті Київ 15.12.2020 проти підприємців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "за" проголосували 36 депутатів.

Нагадаємо, 15 грудня підприємці цілий день протестували в центрі Києва і залишилися ночувати на Майдані. Вони вимагають, щоб уряд не забороняв їм працювати під час локдауну з 8 по 24 січня. Між протестувальниками та поліцейськими постійно виникали сутички, силовики застосовували сльозогінний газ. У Нацполіціі заявляють про 40 постраждалих співробітників. Увечері 15 грудня учасники протесту спробували поставити на Майдані намети, але поліція їх знесла.

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