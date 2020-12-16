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Новини
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70% дітей в будинках дитини мають затримку розвитку через брак належного догляду

70% дітей потрапляють в будинки дитини цілком здоровими, але без індивідуальної турботи й піклування починають відставати в розвитку.

"Надія і житло для дітей" провели дослідження стану 415 дітей в п’яти будинках дитини, що функціонують у Полтавській, Херсонській та Дніпропетровській областях. "Ранній період — час величезних можливостей, які дитина може втратити назавжди, якщо не отримує любові та індивідуального піклування, які так необхідні їй для виживання і розвитку. Дослідження у сфері нейронаук доводять, що на формування мозку впливають не лише генетичні фактори, але й життєвий досвід та середовище, в якому зростає дитина. Це і правильне харчування, і відчуття безпеки, важливі для раннього віку ігри, а також адекватна комунікація. А в будинку дитини, на жаль, ніхто з персоналу не в змозі замінити дитині маму і дати їй такі важливі речі, як тактильна близькість, турбота чи емоційний контакт. Саме через це малюки починають відставати у розвитку", — зазначила Галина Постолюк, директорка регіонального офісу МБО "Надія і житло для дітей".

Дослідження також виявило, що 68% дітей мали невідповідне їхнім потребам і стану здоров’я харчування. У більшості випадків діагноз "Білково-енергетична недостатність" не був встановлений і необхідну корекцію харчування дитині не проводили. Відтак, 58,6% дітей мають затримку росту, 20,2% — низьку масу тіла.

За даними медичної документації будинків дитини, діагноз "здоровий" був лише у 3,4% дітей. Але аналіз виявив у дітей "міфічні" діагнози, у деяких випадках – неповну інформацію щодо медичного стану, особливо це стосується неврологічних діагнозів. Загалом виявилось, що кількість здорових дітей сягала 67,6% і вони мали лише затримки у розвитку через середовище в якому перебували.

70% дітей в будинках дитини мають затримку розвитку через брак належного догляду 01

Те, що більшість дітей в будинках дитини сироти — не більше, ніж міф: приблизно у 40% дітей є батьки, які влаштували дітей у заклади через матеріальні або соціальні причини. Вони могли б доглядати за малечею вдома за належної соціальної підтримки.

70% дітей в будинках дитини мають затримку розвитку через брак належного догляду 02

У 49% сімей, яких вдалося відвідати в ході дослідження, батьки мали власний досвід проживання в інтернатних закладах. Тож, коли в сім’ї виникали проблеми, батьки не бачили іншої можливості, ніж віддати дитину в будинок дитини.

Ще 40% дітей можуть бути всиновлені або взяті під опіку, якщо займатися цим питанням системно і професійно. 54,7% батьків не відвідували своїх дітей після влаштування у будинки дитини, діти формально залишаються "батьківськими" і втрачають можливість потрапити в іншу сім’ю. Тобто, процедури усиновлення відтерміновуються, а перебування дитини в інституційному закладі продовжується.

70% дітей в будинках дитини мають затримку розвитку через брак належного догляду 03

Отже, за належної підтримки держави, місцевих органів влади і громади можна попередити влашутвання дітей раннього віку у будинки дитини.

Попри те, що у Національній стратегії з реформування інтернатів передбачено з 2020 року припинити влаштовувати дітей віком до трьох років до будь-яких закладів, поки цього не сталось. Наразі 2756 дітей раннього віку залишаються в будинках дитини.

Наведені в дослідженні дані свідчать про незадовільний стан здоров’я і розвитку дітей та підтверджують висновки міжнародних досліджень, проведених в інших країнах. Частина виявлених фактів є шокуючими в контексті забезпечення прав і найкращих інтересів дітей, але, на жаль, такою є реальна ситуація, знання якої повинно спонукати уряд, місцеві органи влади й самоврядування до невідкладних дій.

Автор: 

діти (5064) дитбудинок (26)


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Топ коментарі
+5
Да ні. Нема перешкод. Просто в нас інше суспільство. Суспільство, де процвітає корупція, кумівство та нехтування іншими в угоду власній егоїстичності. Короче - такі ми. А покинуті діти - це лише наслідок, а не причина.
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16.12.2020 14:53
+3
Ну так наші дитячі будинки,це тюрми.Вони ж до нас прийшли з території москальщини і так і залишились.В нас нінащо грошей немає,окрім держиморд біля влади.Ви ж зрозумійте,ці діти.це також майбутнє України.
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16.12.2020 14:56
+2
У нас для этого, кмк, созданы не условия, а преграды.
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16.12.2020 14:49
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В некоторых обществах детей разбирают по семьям. А украинцам украинские дети - чужие?
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16.12.2020 14:47 Відповісти
У нас для этого, кмк, созданы не условия, а преграды.
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16.12.2020 14:49 Відповісти
Да ні. Нема перешкод. Просто в нас інше суспільство. Суспільство, де процвітає корупція, кумівство та нехтування іншими в угоду власній егоїстичності. Короче - такі ми. А покинуті діти - це лише наслідок, а не причина.
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16.12.2020 14:53 Відповісти
Не "мы", а 75% населения. Мой ребенок может попасть в интернат только в случае смерти или полной инвалидности всех членов млей семьи, включая двоюродных, коих человек 12. Вероятность данного события околонулевая.
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16.12.2020 15:13 Відповісти
Сообщите об этом презЕденту -- чтоб взял на контроль.
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16.12.2020 14:48 Відповісти
Его недоразвитые выбрали. Так что ЗЕ это только на руку.
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16.12.2020 15:49 Відповісти
Ну так наші дитячі будинки,це тюрми.Вони ж до нас прийшли з території москальщини і так і залишились.В нас нінащо грошей немає,окрім держиморд біля влади.Ви ж зрозумійте,ці діти.це також майбутнє України.
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16.12.2020 14:56 Відповісти
детдома - их само существование является позором нации.
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16.12.2020 15:34 Відповісти
Точно не 73%?
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16.12.2020 15:48 Відповісти
Тут знакомая занималась вопросом усыновления ребенка, так вот с ее слов, даже встав в очередь, никто вам ребенка не предложит на усыновление. Нужно лично самому искать, что баз каких-то на эту тему нет, чтобы будущие родители, которые хотят усыновить ребенка, могли выбрать малыша.
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16.12.2020 16:07 Відповісти
Самое плохое, что мы не можем ничем сущестенно помочь этим несчасным детям, тем более в условиях коронавирусного кризиса. Погуглите зарплату логопеда, дефектолога да и просто воспитателя. Выпускница педвуза лучшее пойдет в фирму или обычный детский сад. Дети сложные, выгорание сотрудников которые там работают очень быстрое. Есть два два пути решения проблемы: отменить выплату на ребенка, что бы алкаши и наркоманы и прочие ассоциалы не рожали детей ради денег, которые потом пропивают, а ребенок в итоге оказывается в детдоме. Это кстати сэкономит и без того нищий бюджет, а деньги напрвить на надбавки к зарплатам коррекционных педагогов и медработников, работающих в детдомах и интернатах и улучшения содержания воспитаннников, а главное на контроль за условиями содержания детей в этих заведениях. Второе: пропаганда, стимуляция усыновления украинских детей иностранцами посредством неправительственных организаций и благотворительных что бы эти несчастные дети в развитых странах обрели ту любовь и заботу, которую не смогло или не захотело дать им наше государство. В нашей стране у большинства из них печальное будущее.
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17.12.2020 00:13 Відповісти
свабоду Юрию Деточкину!!!
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17.12.2020 08:46 Відповісти
 
 