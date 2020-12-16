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До справи "Роттердам+" потрібно долучити Шмигаля, Зеленського і Коболєва за створення аналогічної формули "Амстердам+", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко

До справи

До кримінального провадження щодо "Роттердам+" потрібно долучити Дениса Шмигаля, Володимира Зеленського, Андрія Коболєва та всіх інших, причетних до підписання меморандуму з МВФ, який створив формулу "Амстердам+", тотожну "Роттердам+".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп ("Батьківщина") Олексій Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

"Запропонував учора антикорупційному комітету Ради та НАБУ у межах їхньої справи щодо "Роттердам+" долучити до кримінального провадження чинних посадовців – Дениса Шмигаля, Володимира Зеленського, Андрія Коболєва та решту причетних до підписання меморандуму з МВФ, який створив формулу "Амстердам+". Тотожну "Роттердам+".

Також читайте: Справа "Роттердам+": Слідство зафіксувало факти, які можуть свідчити про вплив "ДТЕК" на кадрові призначення у владі, - НАБУ

Це була моя відповідь на доповідь детективів НАБУ у справі "Роттердам+" на комітеті. Вони заявляють, що у формулі завідомо не обґрунтовані витрати не підтверджені документально. Я нагадаю, що у формулі "Амстердам+" є повністю необґрунтовані витрати на доставку газу з Амстердама. Я заявляю: ніколи в історії України газ, видобутий на Полтавщини, не прокачувався в Амстердам, а потім не повертався в Україну. Більш того "Укргазвидобування" на 100% забезпечувало своїм видобутком населення. А відповідно, усі 100% кубометрів з українських надр йшли до населення. Яка тут доставка з Амстердама? Однак МВФ бачить це інакше. І керманичі нашої країни підкорилися свого часу. Тож сьогодні, якщо НАБУ заявляє що "Роттердам+" злочинний, потрібно бути послідовними і негайно відкрити справу проти означених мною осіб.

Такий перебіг подій мене особисто повністю влаштовує. Забезпечу в межах своїх знань усіляку підтримку задля того, щоб розібратись у цих енергетичних питаннях.

Відповідне звернення до Генпрокурора вже відправлене, - написав він

До справи Роттердам+ потрібно долучити Шмигаля, Зеленського і Коболєва за створення аналогічної формули Амстердам+, - нардеп Батьківщини Кучеренко 01
До справи Роттердам+ потрібно долучити Шмигаля, Зеленського і Коболєва за створення аналогічної формули Амстердам+, - нардеп Батьківщини Кучеренко 02
До справи Роттердам+ потрібно долучити Шмигаля, Зеленського і Коболєва за створення аналогічної формули Амстердам+, - нардеп Батьківщини Кучеренко 03

Автор: 

НАБУ (5068) ВР (14971) Зеленський Володимир (23810) Кучеренко Олексій (79) МВФ (3069) Коболєв Андрій (822) Роттердам+ (298) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+10
у всьому світі саме так і підраховують,

а такі ыканамізди, як ти, досі спекуляцію вважають кримінальним злочином
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16.12.2020 15:07
+10
США возят СПГ в LNG -терминалы Европы за свой счёт. Логистические компании в Украине так же доплачивают потребителю со своего кармана, чтобы он приобрёл тот товар, который компания доставила.
ты прям готовый Министр экономики-тамада-парень из нарида.
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16.12.2020 15:08
+7
За усі ці формули треба садити посадовців в в'язниці. Формула достави вугілля в Україну CIF Yuzhny или CIF Chornomorsk, ні хто в світі не підраховує вартість вугілля від проміжних портів. Це все від лукавого.
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16.12.2020 15:01
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16.12.2020 14:58 Відповісти
За усі ці формули треба садити посадовців в в'язниці. Формула достави вугілля в Україну CIF Yuzhny или CIF Chornomorsk, ні хто в світі не підраховує вартість вугілля від проміжних портів. Це все від лукавого.
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16.12.2020 15:01 Відповісти
у всьому світі саме так і підраховують,

а такі ыканамізди, як ти, досі спекуляцію вважають кримінальним злочином
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16.12.2020 15:07 Відповісти
Кликуху свою поганую на человеческое имя поменяй прежде чем сюда лезть, москалику.
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16.12.2020 15:22 Відповісти
США возят СПГ в LNG -терминалы Европы за свой счёт. Логистические компании в Украине так же доплачивают потребителю со своего кармана, чтобы он приобрёл тот товар, который компания доставила.
ты прям готовый Министр экономики-тамада-парень из нарида.
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16.12.2020 15:08 Відповісти
В даному випадку полтавський газ поставляють в Полтаву. А оплата за доставку - через Амстердам. Якась кримінальна контора-паразит отримає за це гроші.
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16.12.2020 15:19 Відповісти
от бида. газовщики ещё касками не барабанят на майдане, требуя 4000 убитых енотов?
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16.12.2020 15:23 Відповісти
полтавський газ поставляють в Полтаву


немає ніякого "полтавського" газу

є газ, який належить якійсь комерційній структурі

мета діяльності комерційної структури - отримання прибутку, а не максімальноє удовлетворєніє растущих потрєбностєй населєнія.

тому покупець може послати нах цю жадібну комерційну структуру і купити газ в іншого власника.

в Амстердамі, наприклад
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16.12.2020 15:32 Відповісти
Якщо ціна українського газу буде меншою ринкової то всякі каломойські і т.д. продаватимуть його під виглядом імпортованого а різницю кластимуть у кишеню.
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16.12.2020 15:27 Відповісти
А в Южном и Черноморске уже появилась международная газовая биржа, как в Амстердаме?)))
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17.12.2020 12:04 Відповісти
І за кучеряве Ги+Ги тоже треба
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16.12.2020 15:07 Відповісти
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16.12.2020 15:45 Відповісти
Украина на 2-3 месте в мире по залежам газа, - Гройсман. ВИДЕО
https://censor.net/ru/video_news/464429/ukraina_na_23_meste_v_mire_po_zalejam_gaza_groyisman_video
😁
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16.12.2020 16:04 Відповісти
А так как дела по Роттердаму уже нет, то и преследовать некого, правда, товарищ Кучеренко?)) зато тебе лично и партии пиар
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16.12.2020 16:27 Відповісти
А я думав,що Амстердам+ це куріння бамбуку...
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16.12.2020 20:13 Відповісти
"Амстердам +","Роттердам +" - фігня. порох з ахметкою лоханулись,потрібно було купляти вугілля за схемою "Нью-Йорк +". Український,найгуманніший суд в світі,всеодно б вирішив що ця схема законна,бо жодних збитків для держави не було б.
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16.12.2020 20:25 Відповісти
3, 2, 1 и змінили одне на інше...
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16.12.2020 21:32 Відповісти
 
 