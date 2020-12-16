До справи "Роттердам+" потрібно долучити Шмигаля, Зеленського і Коболєва за створення аналогічної формули "Амстердам+", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко

До кримінального провадження щодо "Роттердам+" потрібно долучити Дениса Шмигаля, Володимира Зеленського, Андрія Коболєва та всіх інших, причетних до підписання меморандуму з МВФ, який створив формулу "Амстердам+", тотожну "Роттердам+".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп ("Батьківщина") Олексій Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

"Запропонував учора антикорупційному комітету Ради та НАБУ у межах їхньої справи щодо "Роттердам+" долучити до кримінального провадження чинних посадовців – Дениса Шмигаля, Володимира Зеленського, Андрія Коболєва та решту причетних до підписання меморандуму з МВФ, який створив формулу "Амстердам+". Тотожну "Роттердам+".

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Це була моя відповідь на доповідь детективів НАБУ у справі "Роттердам+" на комітеті. Вони заявляють, що у формулі завідомо не обґрунтовані витрати не підтверджені документально. Я нагадаю, що у формулі "Амстердам+" є повністю необґрунтовані витрати на доставку газу з Амстердама. Я заявляю: ніколи в історії України газ, видобутий на Полтавщини, не прокачувався в Амстердам, а потім не повертався в Україну. Більш того "Укргазвидобування" на 100% забезпечувало своїм видобутком населення. А відповідно, усі 100% кубометрів з українських надр йшли до населення. Яка тут доставка з Амстердама? Однак МВФ бачить це інакше. І керманичі нашої країни підкорилися свого часу. Тож сьогодні, якщо НАБУ заявляє що "Роттердам+" злочинний, потрібно бути послідовними і негайно відкрити справу проти означених мною осіб.

Такий перебіг подій мене особисто повністю влаштовує. Забезпечу в межах своїх знань усіляку підтримку задля того, щоб розібратись у цих енергетичних питаннях.

Відповідне звернення до Генпрокурора вже відправлене, - написав він





