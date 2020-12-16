"ЄС" пропонує перенаправити 422 млн грн невикористаних коштів з бюджету Києва на боротьбу з коронавірусом, - Марина Порошенко

У столичному бюджеті в результаті аудиту виявлено 422 мільйони гривень невикористаних коштів, які ще в цьому році можна перенаправити в лікарні Києва на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила голова постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики, депутатка "Європейської Солідарності" Марина Порошенко.

Порошенко закликала мера Києва провести позачергову сесію 21 грудня, щоб встигнути направити невикористані гроші на фінансування медичних установ столиці.

"Європейська Солідарність" як і обіцяла з перших днів своєї роботи в новому складі Київської міської ради, почала аудит цільового використання бюджету на поточний рік для міста Києва", – розповіла Марина Порошенко.

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За її словами, відбулася низка зустрічей з депутатами і працівниками департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, в результаті вдалося знайти додатково 422 мільйони гривень, які можна спрямувати на боротьбу з пандемією коронавірусу.

"422 млн – це суттєва сума, яка допоможе нашим лікарням пережити цей перехідний період між бюджетами, коли у нас буде локдаун, свята, але кияни продовжують хворіти і потребують невідкладної медичної допомоги. Таким чином ми зможемо, не знижуючи темпи надання допомоги, не знижуючи якості надання допомоги таким хворим, пережити цей складний період, доки підуть нові надходження з бюджету 21 року", – зазначила Марина Порошенко.

"Сьогодні відбулося перше засідання комісії з питань охорони здоров’я і соціальної політики, де ми вийшли з ініціативою щодо перерозподілу цих бюджетних коштів на боротьбу з ковід, – підкреслила вона. – Ми запропонували міському голові Віталію Кличку провести позачергову сесію 21 грудня. Щоб ще цього року лікарні Києва отримали додаткові кошти і змогли придбати необхідні ліки і захисні костюми, щоб надавати необхідну якісну допомогу хворим на коронавірус".