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Новини Коронавірус і карантин
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"ЄС" пропонує перенаправити 422 млн грн невикористаних коштів з бюджету Києва на боротьбу з коронавірусом, - Марина Порошенко

У столичному бюджеті в результаті аудиту виявлено 422 мільйони гривень невикористаних коштів, які ще в цьому році можна перенаправити в лікарні Києва на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила голова постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики, депутатка "Європейської Солідарності" Марина Порошенко.

Порошенко закликала мера Києва провести позачергову сесію 21 грудня, щоб встигнути направити невикористані гроші на фінансування медичних установ столиці.

"Європейська Солідарність" як і обіцяла з перших днів своєї роботи в новому складі Київської міської ради, почала аудит цільового використання бюджету на поточний рік для міста Києва", – розповіла Марина Порошенко.

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За її словами, відбулася низка зустрічей з депутатами і працівниками департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, в результаті вдалося знайти додатково 422 мільйони гривень, які можна спрямувати на боротьбу з пандемією коронавірусу.

"422 млн – це суттєва сума, яка допоможе нашим лікарням пережити цей перехідний період між бюджетами, коли у нас буде локдаун, свята, але кияни продовжують хворіти і потребують невідкладної медичної допомоги. Таким чином ми зможемо, не знижуючи темпи надання допомоги, не знижуючи якості надання допомоги таким хворим, пережити цей складний період, доки підуть нові надходження з бюджету 21 року", – зазначила Марина Порошенко.

"Сьогодні відбулося перше засідання комісії з питань охорони здоров’я і соціальної політики, де ми вийшли з ініціативою щодо перерозподілу цих бюджетних коштів на боротьбу з ковід, – підкреслила вона. – Ми запропонували міському голові Віталію Кличку провести позачергову сесію 21 грудня. Щоб ще цього року лікарні Києва отримали додаткові кошти і змогли придбати необхідні ліки і захисні костюми, щоб надавати необхідну якісну допомогу хворим на коронавірус".

Автор: 

бюджет (2990) карантин (18172) Київ (19461) Київрада (794) Порошенко Марина (106) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
гарна ініциатива!
закупіть на ці гроші оті кляті кисневі концентратори !
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16.12.2020 15:13
+6
пані Марині респект !
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16.12.2020 15:14
+3
Чиюсь ничку знайшли.
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16.12.2020 15:01
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Инициатива не Плохая , - А затем эти средства направят на дороги , извиняюсь , на дорогу в 1.5 километра.
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16.12.2020 14:54 Відповісти
Це абсолютно ідіотська ініціатива, бо проблема не у відсутності коштів, а у відсутності лікарів та медсестер в лікарнях, через що хворі не отримують якісної медичної допомоги! Проблема у відсутності ********* обладнання в лікарні і кисневого й іншого, проблема у відсутності міжнародних протоколів лікування хворих, у непідготовленості лікарів до лікування коронавірусу, у відсутності координації лікування зі сторони влади - ніхто не контролює як лікарі лікують і наскільки успішне це лікування, проблема у відсутності відповідальності лікарів за результати лікування хворих - масова фальсифікація діагнозів і результатів лабораторних та інструментальних досліджень це вже норма для України! У нас немає медицини, тому грошима цю проблему не вирішити і про це потрібно було думати порошенку, коли він не давав гроші на реформи Супрун!
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16.12.2020 15:14 Відповісти
Да , - Ви висловили крик Душі.Хто лікувався , всі за Власний кошт, а хто не зміг , - Уже Там.
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16.12.2020 15:19 Відповісти
Я Вам більше скажу, що всі гроші які заплатили люди за лікування - можна було не витрачати! Тільки кисневі концентратори можна купляти або орендувати, все решта це повна дурні. Від коронавірусу немає ліків, а препарати які підтримують життєдіяльність організму під час хвороби мають видавати за державний кошт. Лікарі як останні мародери витягують з людей гроші на абсолютно безглузді ліки, які потім ніхто і не використовує під час лікування, бо вони непотрібні!
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16.12.2020 15:24 Відповісти
Розумні речі говорете , но багато людей не розуміють впадають в Паніку і підпадають під тих , хто заробляє на цьому.
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16.12.2020 15:30 Відповісти
Звідки ти взяв що Порошенко ( саме - ПОРОШЕНКО , це ж треба ) не давав їй гроші . ? Де скарги Супрун , про те що їй хоч раз - не дали грошей ?? Чи тобі - аби " зіпсувати повітря " , а правда то чи ні , пох . ?
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16.12.2020 16:03 Відповісти
Тому що саме порошенко контролював більшість в парламенті і саме порошенко вирішував куди і скільки грошей направити в бюджеті на наступний рік і саме порошенко блокував всі реформи Супрун і не фінансував їх, бо мудка!
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16.12.2020 16:17 Відповісти
Тормоз , я тебе питаю - коли Супрун скаржилась на те що їй не виділяють на реформу грошей ?? Питання зрозумів , чи знову ні ? Навіщо ти брешеш , йолоп .??
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16.12.2020 16:23 Відповісти
Супрун була змушена поділити медреформу на кілька етапів і підвищувати зарплати тільки медикам першої ланки, а всі інші медики не отримали підвищення зарплат і сталось це через те що порошенко не дав грошей на медреформу! Це розуміє кожен хто не ідіот!
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16.12.2020 16:33 Відповісти
..Звідки ти взяв що вона була ЗМУШЕНА ??

Я тебе ще раз питаю , мудозвон гриценківський , ДЕ СКАРГИ СУПРУН НА ТЕ ЩО ЇЙ НЕ ДАЮТЬ ГРОШЕЙ НА РЕФОРМУ .??? Ти заї ..... своїми фантазіями та вигадками , відповідай на запитання . А не знаєш що казати , то заткнися й не звизди . !! Брехло . .
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16.12.2020 16:42 Відповісти
Кличко про дефицит бюджета говорил весной, а тут остатки даже.
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16.12.2020 14:54 Відповісти
Чиюсь ничку знайшли.
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16.12.2020 15:01 Відповісти
гарна ініциатива!
закупіть на ці гроші оті кляті кисневі концентратори !
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16.12.2020 15:13 Відповісти
пані Марині респект !
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16.12.2020 15:14 Відповісти
Марина Порошенко нуждается в деньгах? Спасибо семье Порошенко за распил бюджета города Киева.
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16.12.2020 15:14 Відповісти
"ЄС" пропонує перенаправити 422 млн грн невикористаних коштів з бюджету Києва на боротьбу з коронавірусом, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 1749. .
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16.12.2020 16:05 Відповісти
Киевляне, кого вы навыбирали?
Теперь хавайте!
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16.12.2020 15:47 Відповісти
Молодець,Марина!Знайшла заначку ,яка пiде на гарну справу.
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16.12.2020 15:49 Відповісти
422 миллиона завалялись - нифига себе поскребли по сусекам ...
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16.12.2020 18:25 Відповісти
 
 