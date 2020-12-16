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Велика частина "Слуги народу" відмовляється голосувати за Шкарлета, голоси можуть дати "Батьківщина", "За майбутнє", "Довіра" та частина ОПЗЖ, - нардепка "Голосу" Совсун

Велика частина

Частина депутатів "Слуги народу" не підтримуватиме кандидата на посаду міністра освіти Сергія Шкарлета, який зараз є в.о. глави МОН. Освітній комітет рекомендує парламенту прийняти рішення щодо Шкарлета на розсуд залу.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ нардепка "Голосу", ексзаступник міністра освіти і науки Інна Совсун.

"З того аналізу ситуації, яким я володію, питання є вкрай непевним. Тому що велика частина фракції "Слуга народу" зараз не готова голосувати за Шкарлета, вони відмовляються голосувати за нього. Теоретично, частину голосів планує дати "Батьківщина", "За майбутнє", "Довіра" та, мабуть, частина ОПЗЖ. Мене дуже насторожує такий підбір партій, які потенційно готові підтримувати. Думаю, це має також насторожити інших людей, які зараз вагаються. Теоретично, цих голосів може вистачити, щоб призначити Шкарлета, а може і не вистачити. Зараз підрахунки дуже на межі", - сказала Совсун.

Совсун каже, що в освітньому комітеті немає голосів на підтримку Шкарлета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення Вітренка на посаду міністра енергетики можуть не винести в зал через брак голосів, - нардепка "Голосу" Совсун

"Це всі знають, голова комітету категорично проти цього призначення. Скоріше за все, це буде або без рішення комітету, або з рішенням на кшталт "визначатися", - додала нардепка.

Член Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук підтвердив Цензор.НЕТ, що комітет буде пропонувати парламенту визначатись в залі.

"Я не підтримував минулого разу, коли комітет призначав і розглядав його кандидатуру. Моя думка не змінилась… В комітеті, коли ми попередньо розглядали влітку, то ми не знайшли голосів на підтримку. Але не знайшли не на підтримку. Тому, коли завтра буде виноситись питання, є рішення на розсуд залу. Тобто немає ні позитивної, ні негативної оцінки комітету", - сказав Грищук.

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.

Автор: 

Міносвіти (1412) Батьківщина (586) Совсун (51) Грищук Максим (45) Слуга народу (2812) Голос партія (512) Шкарлет Сергій (353) За майбутнє (26)


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Топ коментарі
+23
Она такой всегда была. Самая продажная партия Украины. Сколько тушек рыгам подарила?
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16.12.2020 15:34
+21
Большая часть "Слуги народа" отказывается голосовать за Шкарлета, голоса могут дать "Батькивщина", "За майбутнє", "Довіра" и часть ОПЗЖ, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 103
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16.12.2020 15:43
+20
Шкаралєт це квота руского міра.
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16.12.2020 15:35
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Шкарлет не має ніякої цінності, чого за нього так боротись? Краще знайти іншу кандидатуру, яка проведе справжні реформи!
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16.12.2020 15:32 Відповісти
Шкаралєт це квота руского міра.
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16.12.2020 15:35 Відповісти
За квоту руського міру потрібно платити американськими баксами, бо депутати нікому не віддадуть Україну, даром.
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16.12.2020 15:38 Відповісти
вже оплачено. Це квота яку ти віддав росії наголосувавши зелене шапіто.
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16.12.2020 15:45 Відповісти
російське шапіто було за порошенка, коли навіть керівники обласних управлінь МВС призначались з Криму та окупованого Донбасу, бо саме вони підконтрольні путіну. Керівником Вінницького УМВС був Шевцов, який сидів в Криму і ходив на мітинги за путіна, а рахувався кадровиком в добровольчому батальйоні Луганськ і за час війни здійснив десятки переїздів через кордон в Крим, вивозячі всі особисті дані бійців бат. Луганськ в Крим до ФСБ. А керівником Одеського УМВС був Дмітрій Головін, кримський мент, бойфренд ******** прокурорші Поклонської, сам з Луганська. Тобто такого російського шапіто яке було за порошенка я надіюсь вже ніколи не буде!
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16.12.2020 16:07 Відповісти
Я дивлюся герой-полковник інженерно-електрифікаційних військ Гриценко таки присмоктався до зеленої сісі?
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16.12.2020 16:20 Відповісти
Ви заздрите че боїтесь конкуренції?
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16.12.2020 16:22 Відповісти
Гидко.
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16.12.2020 16:46 Відповісти
Да чего прицепились то к нормальному мужику: пиво не крал, девок не носиловал (наверное) лысого в Раде не гонял, не пойму...
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16.12.2020 15:32 Відповісти
Если не ошибаюсь, от него воняет украденной диссертацией или другим плагиатом. Такие министры нам не нужны...
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16.12.2020 15:36 Відповісти
Вы не ошибаетесь и в его поддержку при назначении высказались такие же плагиаторы ( из научной средынемногочисленные но нашлись и такие "Письмо, в частности, подписали глава профсоюза работников образования и науки Украины, президент Союза ректоров высших учебных заведений Украины, президент Академии педагогических наук Украины, президент Ассоциации ректоров педагогических университетов Европы, председатель правления Всеукраинской ассоциации работников высших учебных заведений, глава Ассоциации университетов Украины и другие представители образовательной сферы.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/obrazovatelnye-organizacii-ukrainy-poprosili-prezidenta-naznachit-shkarleta-ministrom-obrazovaniya-1531433.html) как и он.Надо отдать должное, что все же более 200 ученых высказались против в открытом письме "Среди подписантов обращения указаны академики Национальной академии наук Украины, профессора, доктора и кандидаты наук (всего - более 200 человек, список подписантов постоянно обновляется) "Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/ukrainskie-uchenye-prosyat-ne-naznachat-shkarleta-ministrom-obrazovaniya-1531701.html
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16.12.2020 15:57 Відповісти
завжди читайте даний ресурс, не дарма ж "Телебачення Торонто" номінувало його на:"Андон Року", але там жорстка конкуренція, можливо, отримає почесне друге?
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16.12.2020 16:35 Відповісти
Спасибо.
Вот только вынужден добавить, что считаю "Больше читайте тут:
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16.12.2020 17:21 Відповісти
Глючат скрипты на сайте.
гордон.юа считаю той еще помойкой.
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16.12.2020 17:24 Відповісти
https://censor.net/ru/user/447490 - ага, какая разница!
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16.12.2020 15:55 Відповісти
"мамківщина" все більш схожа на панянку з Окружної...
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16.12.2020 15:32 Відповісти
Она такой всегда была. Самая продажная партия Украины. Сколько тушек рыгам подарила?
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16.12.2020 15:34 Відповісти
Ага, Портнов, Королэвська, Писаренко і тд і тп...
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16.12.2020 15:38 Відповісти
Да, все это дерьмо из Юли вылезло.
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16.12.2020 15:39 Відповісти
Еще и Олейник Московский. Еще один "великий" юрист.
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16.12.2020 15:42 Відповісти
+ Яценко, Ляшко и Лозинского не забываем. Из этой песочницы, кажется, только Турчинов не производит однозначно хренового впечатления.
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16.12.2020 17:40 Відповісти
Ну Хмара ще норм...
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16.12.2020 17:41 Відповісти
Один Андрійко Портнов чого коштує . А ще Наталочка Королевська .. .
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16.12.2020 15:39 Відповісти
протестую, що значить ТЮ та подарувала? Відкопала, відмила, навчила та обміняла на символічну компенсацію...
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16.12.2020 16:38 Відповісти
Юлька уже продалась, как всегда и делала. Выходит новая коалиция - СН, Беня и Юлька. Ото они докрадут все, что еще осталось
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16.12.2020 15:46 Відповісти
Почему похожа, она и есть.

Большая часть "Слуги народа" отказывается голосовать за Шкарлета, голоса могут дать "Батькивщина", "За майбутнє", "Довіра" и часть ОПЗЖ, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 6310
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16.12.2020 15:56 Відповісти
жЮля розпустила косу та пішла по руках
а ви кажете при чому тут зачіска
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16.12.2020 17:22 Відповісти
Табачника , - Школа , а Это многое чего значит , агент под Прикрытием.
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16.12.2020 15:34 Відповісти
У зебилов вырисовывается красивая ширка с рыгами и карманными олигархическими партиями. Зеленский не досидит до конца срока.
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16.12.2020 15:36 Відповісти
Даааа. Вот леди ТЮ наконец и пригодилась ЗЕ.

Где там Сулима и Лойбыканах?
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16.12.2020 15:37 Відповісти
Переживают кризис мироздания. Их мир накрывается медным тазом прямо на глазах.
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16.12.2020 15:40 Відповісти
Мир агиток тимошонки не изменился для тупого вани.
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16.12.2020 16:37 Відповісти
Поменяться они не смогут. Остался один вариант- дождаться,пока сдохнут эти лоботомированные.
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16.12.2020 16:39 Відповісти
А що їм?
Факти, то для них не доказ.
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16.12.2020 15:49 Відповісти
вчора, СуліВано залишив шедевральний допис, але сам його й прибрав... Залишилось мною скопійоване.
https://censor.net/ua/user/98956
Топлю дровами. Якщо не я, то багато людей залишуться взимку без житла.
https://censor.net/ua/comments/locate/3237138/01921494-2bdb-71fe-aca4-9c070b5e91e4Велика частина "Слуги народу" відмовляється голосувати за Шкарлета, голоси можуть дати "Батьківщина", "За майбутнє", "Довіра" та частина ОПЗЖ, - нардепка "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 2476
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16.12.2020 16:53 Відповісти
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16.12.2020 17:23 Відповісти
перепрошую, допис є: https://censor.net/ua/comments/locate/3237138/01921494-2bdb-71fe-aca4-9c070b5e91e4
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16.12.2020 17:24 Відповісти
Ну а хто ж ще за ватніка прогаласує?
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16.12.2020 15:38 Відповісти
Баба Юля уже не кроясь работает на Беню и олигархов. Зато как красиво ездит по ушам своих лохов.
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16.12.2020 15:39 Відповісти
Большая часть "Слуги народа" отказывается голосовать за Шкарлета, голоса могут дать "Батькивщина", "За майбутнє", "Довіра" и часть ОПЗЖ, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 103
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16.12.2020 15:43 Відповісти
- Стоп. Вы с Тимошенко друзья, я правильно услышал?
- Друзья. Тем более, если она меня называет другом, я не могу сказать, что мы с ней не друзья. Мы с ней друзья.
- После выборов вы с ней нормально общаетесь?
- Да, и будем помогать ей на парламентских выборах.
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16.12.2020 15:51 Відповісти
Таки да. Беня заводил в Раду подстраховку для Зели.
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16.12.2020 15:53 Відповісти
Так.
Двухходівка.
Капітельман була заманухою для Авакова.
Планувалось у другому турі мати Капітельман і Зеленського.
А потім торг.
Але ж Беня знав, що другим буде Порошенко.

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16.12.2020 16:03 Відповісти
А ви, шановний https://censor.net/ru/user/427783, ще той естет... Мої асоціації з цими хвойдами, геть у цю концепцію (балярунів) не вписуються...
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16.12.2020 17:13 Відповісти
жЮля розпустила косу та пішла по руках

а ви кажете при чому тут зачіска
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16.12.2020 17:23 Відповісти
ездит по ушам своих лохов )) Не завжди . Інколи " їздить " і по жопі Арахамії . .
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Большая часть "Слуги народа" отказывается голосовать за Шкарлета, голоса могут дать "Батькивщина", "За майбутнє", "Довіра" и часть ОПЗЖ, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 6236 .
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16.12.2020 15:44 Відповісти
ЧТО ЗЕЛЁНАЯ ПЛЕСЕНЬ НЕ МОЖЕТ ВЫДВИНУТЬ ЧТО-ТО ДОСТОЙНОЕ ?
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16.12.2020 15:45 Відповісти
Невозможно слепить конфетку из дерьма. Они как коллективный царь Мидас -- к чему не прикоснутся , все превращается в фекалии.
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16.12.2020 15:51 Відповісти
вы это - зеленый расскажите кто такой та этот Мидас )))
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16.12.2020 16:09 Відповісти
На фоне всей этой ЗЕбанутой плесени этот шкарлет хоть и своровал диссертацию, самый умный из всех эти зепарикмахеров и зефотографов, временно работающих в ВР по направлению из биржи.
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16.12.2020 15:54 Відповісти
«По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлетаhttp://false-science.ucoz.ua/news/stattja_sergija_shkarleta_dlja_doktorskoji_disertaciji_sucilnij_plagiat/2020-08-09-99?fbclid=IwAR1HUZHOrNozmVnj5Zl3HCTvCqsBpESjOELC5W-kckiuRVHBFplGBu9rKNI сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4% . »Источник: https://censor.net/ru/n3237301

Ну, якщо б хоч 73,22%, то ще нічого, а от 87,4%, то вже перебор...
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16.12.2020 15:46 Відповісти
В работах врио министра образования Шкарлета есть плагиат(воровство). -Свой среди своих в воровском кодлане Коломойского. "Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования "- Как социально близкому: Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского.
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16.12.2020 15:47 Відповісти
ех, де бабка стара хвойда немита, не пропадала?)) любі мАї, ми пАвинні зараз усі взяти і прАгАлАувати за цього прекраснАго кандидата( тьху, іуда, блд
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16.12.2020 15:47 Відповісти
Кокошник слуг все четче виден...
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16.12.2020 15:47 Відповісти
Та й балалайка стирчить...
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16.12.2020 16:06 Відповісти
Зебанутое большинство жаба давит. Видимо, этот Шкарлет не слишком ЗЕленый, а может даже школу закончил, все 11 классов, в отличии от слуг.
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16.12.2020 15:49 Відповісти
Батькивщина скатилась к реваншистам
ОНА ЗАБЫЛА КТО ЕЕ В ТЮРЬМУ ПОСАДИЛ
Может хочет повторить ?
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16.12.2020 15:53 Відповісти
Та їм і котитись було недалеко...
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16.12.2020 16:08 Відповісти
Я был бы не против,если бы жулька стала завсегдатаем Качановки.
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16.12.2020 16:17 Відповісти
Шкарлет-это ганьба украинского образования! И вот эту "ганьбу" Зеленский и его банда собираются сделать полноценным министром.
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16.12.2020 16:00 Відповісти
Ганьба української освіти, то 73,22%.
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16.12.2020 16:09 Відповісти
Поряд із Зеленським Шкарлет вже не вигляда таким зашкварним.
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16.12.2020 18:14 Відповісти
вот и ширка с опзж, а как дышали мол ни-ни...
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16.12.2020 16:11 Відповісти
Політичні хвойди бют майбах,довіра і вороги України зажопники. Фу як тхне ******.
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16.12.2020 16:44 Відповісти
Награда из рук врага Украины в руки плагиатора и врага Украины

Велика частина "Слуги народу" відмовляється голосувати за Шкарлета, голоси можуть дати "Батьківщина", "За майбутнє", "Довіра" та частина ОПЗЖ, - нардепка "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 4874
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16.12.2020 16:47 Відповісти
Потенциально и теоретически, зачетная статья.
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16.12.2020 16:56 Відповісти
Юлька - воровка вирішила прибарахлитися... зад не лусне, як говорив Членограй.
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16.12.2020 17:35 Відповісти
 
 