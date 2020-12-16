Велика частина "Слуги народу" відмовляється голосувати за Шкарлета, голоси можуть дати "Батьківщина", "За майбутнє", "Довіра" та частина ОПЗЖ, - нардепка "Голосу" Совсун

Частина депутатів "Слуги народу" не підтримуватиме кандидата на посаду міністра освіти Сергія Шкарлета, який зараз є в.о. глави МОН. Освітній комітет рекомендує парламенту прийняти рішення щодо Шкарлета на розсуд залу.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ нардепка "Голосу", ексзаступник міністра освіти і науки Інна Совсун.

"З того аналізу ситуації, яким я володію, питання є вкрай непевним. Тому що велика частина фракції "Слуга народу" зараз не готова голосувати за Шкарлета, вони відмовляються голосувати за нього. Теоретично, частину голосів планує дати "Батьківщина", "За майбутнє", "Довіра" та, мабуть, частина ОПЗЖ. Мене дуже насторожує такий підбір партій, які потенційно готові підтримувати. Думаю, це має також насторожити інших людей, які зараз вагаються. Теоретично, цих голосів може вистачити, щоб призначити Шкарлета, а може і не вистачити. Зараз підрахунки дуже на межі", - сказала Совсун.

Совсун каже, що в освітньому комітеті немає голосів на підтримку Шкарлета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення Вітренка на посаду міністра енергетики можуть не винести в зал через брак голосів, - нардепка "Голосу" Совсун

"Це всі знають, голова комітету категорично проти цього призначення. Скоріше за все, це буде або без рішення комітету, або з рішенням на кшталт "визначатися", - додала нардепка.

Член Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук підтвердив Цензор.НЕТ, що комітет буде пропонувати парламенту визначатись в залі.

"Я не підтримував минулого разу, коли комітет призначав і розглядав його кандидатуру. Моя думка не змінилась… В комітеті, коли ми попередньо розглядали влітку, то ми не знайшли голосів на підтримку. Але не знайшли не на підтримку. Тому, коли завтра буде виноситись питання, є рішення на розсуд залу. Тобто немає ні позитивної, ні негативної оцінки комітету", - сказав Грищук.

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.