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Кабмін погодив призначення Старуха та Бойчука новими головами Запорізької та Івано-Франківської ОДА

Кабмін погодив призначення Старуха та Бойчука новими головами Запорізької та Івано-Франківської ОДА

Кабінет Міністрів України погодив призначення нових голів Запорізької та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На пост глави Запорізької облдержадміністрації погоджено Олександра Старуха, а на посаду голови Івано-Франківської - Андрія Бойчука.

Старух уже обіймав посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації в 2008-2010 роках.

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Бойчук є засновником благодійного фонду "Центр волонтерських ініціатив". Бойчук раніше був помічником міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана, очолював Департамент з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міненерго.

Кабмін також погодив звільнення Віталія Боговіна з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації у зв'язку з переходом на виборну посаду.

Автор: 

Кабмін (14085) ОДА (1629) Запорізька область (3599) Івано-Франківська область (949)


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