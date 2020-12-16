Призначення Вітренка на посаду міністра енергетики можуть не винести в зал через брак голосів, - нардепка "Голосу" Совсун

Верховна Рада в четвер може не розглядати призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики через брак підтримки його кандидатури.

Про це розповіла у коментарі Цензор.НЕТ нардепка "Голосу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Інна Совсун.

"Щодо міністра енергетики видається більш непевною з точки зору можливого призначення. Тому що станом на сьогодні голосів у фракції більшості так само немає. Комітету не призначили співбесіду кандидата. Можу сказати офіційний коментар з чату комітету: у голови комітету поки що немає подання на призначення міністра енергетики. Відповідно, формально немає причини, щоб проводити зустріч комітету з кандидатом. Але мені видається так, що ймовірність, що його не будуть виносити в залу, щоб не провалювати питання, бо це буде політичний удар. А голосів зібрати навряд чи вдасться", - сказала Совсун.

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