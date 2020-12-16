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Призначення Вітренка на посаду міністра енергетики можуть не винести в зал через брак голосів, - нардепка "Голосу" Совсун

Призначення Вітренка на посаду міністра енергетики можуть не винести в зал через брак голосів, - нардепка

Верховна Рада в четвер може не розглядати призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики через брак підтримки його кандидатури.

Про це розповіла у коментарі Цензор.НЕТ нардепка "Голосу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Інна Совсун.

"Щодо міністра енергетики видається більш непевною з точки зору можливого призначення. Тому що станом на сьогодні голосів у фракції більшості так само немає. Комітету не призначили співбесіду кандидата. Можу сказати офіційний коментар з чату комітету: у голови комітету поки що немає подання на призначення міністра енергетики. Відповідно, формально немає причини, щоб проводити зустріч комітету з кандидатом. Але мені видається так, що ймовірність, що його не будуть виносити в залу, щоб не провалювати питання, бо це буде політичний удар. А голосів зібрати навряд чи вдасться", - сказала Совсун.

Також читайте: "Слуга народу" Гетманцев про можливе призначення Вітренка: неоднозначна фігура, яка судиться з державою

Автор: 

ВР (14971) призначення (2286) Совсун (51) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+3
На Витренко, который выиграл у кацапов мильярды в международном суде, у зелёной плесени голосов не хватает ,
А НА НОВОГО ТАБАЧНИКА( Шкарлета) - хватает ? Слуги уперто стремятся на елку 😀😀😀
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16.12.2020 15:50
+3
Син і мати Вітренко зовсім різні.
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16.12.2020 16:06
+2
Витренко получал миллионные премии. 20.09.2018 г. Витренко перечислил со счетов «Ощадбанка» на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов./ Во время войны с РФ получать такие премии за выполнение служебных -в кабинете, не в окопе-обязанностей это мародёрство.
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16.12.2020 15:56
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На Витренко, который выиграл у кацапов мильярды в международном суде, у зелёной плесени голосов не хватает ,
А НА НОВОГО ТАБАЧНИКА( Шкарлета) - хватает ? Слуги уперто стремятся на елку 😀😀😀
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16.12.2020 15:50 Відповісти
Вітренко син проросійської мами, яка десятиліттями жила за гроші росії і просувала російські інтереси в український політикум, тому Вітренко це абсолютно проросійська кандидатура. Але заспокоює те що грошей у Зеленського немає, щоб займатись політичною корупцією і підкуповувати депутатів, а коломойський йому свої гроші не дасть після призначення Голови Дінпровської ОДА. Корупція депутатів та слабкість Президента знову рятує Україну від путіна!
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16.12.2020 15:58 Відповісти
Син і мати Вітренко зовсім різні.
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16.12.2020 16:06 Відповісти
Чому вони різні? Саме мати Вітренко всунула сина в Нафтогаз по своій проросійській квоті і Вітренко-син встиг за час свого перебування на посаді в Нафтогазі такого наговорити в ЗМІ, що його мали арештувати відразу за розголошення державної таємниці, але не посадили і путін його далі рухає в керівництво!
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16.12.2020 16:08 Відповісти
Путін рухає далі? 😂😂😂 А слуги мужньо чинять опір. 😂😂😂
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16.12.2020 16:23 Відповісти
Виходить так.
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16.12.2020 16:37 Відповісти
А стокгольмский арбитраж видимо был хитрый план Путина, не могу понять в чем, но ты сейчас точно объяснишь
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16.12.2020 16:43 Відповісти
назви оптимальну з твого погляду кандидатуру
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16.12.2020 16:07 Відповісти
Я вважаю що керівнком міненерго має бути фахівець який розуміє проблематику хоча б в якомусь одному напрямку - газ, нафта, електрика, вугілля. Зрозуміло що людина не може бути у всіх сферах професіоналом, але хоча б в одному напрямку потрібно добре розумітись без експертів і знати проблематику досконально! Проблема в тім що всі керівники в енергетиці замазані відносинами з олігархічними групами і немає незалежних керівників та експертів, тому потрібно розглянути можливість залучення міжнародної команди фахівців, які візьмуть під управління міненерго і будуть професійно керувати галуззю!
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16.12.2020 16:12 Відповісти
я не просив писати, яким вын має бути.

я просив назвати
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16.12.2020 16:13 Відповісти
У Байдена син юрист звільнивсі від співпраці з Бурісмою, може очолити!
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16.12.2020 16:15 Відповісти
тобто ти шуткамі в стилі 95 кварталу вирішив дупою по вазєліну з'їхати від відповіді на питання )))
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16.12.2020 16:28 Відповісти
Я знайду більше 1000 достойних кандидатів якщо почну шукати кандидатуру і вони не будуть проросійськими агентами!
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16.12.2020 16:35 Відповісти
та ти вже преЗЕдента знайшов
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16.12.2020 16:43 Відповісти
Зеленському я тільки допоміг в другому турі, хоча він не мій кандидат.
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16.12.2020 16:55 Відповісти
а хто твій кандидат ?
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16.12.2020 17:30 Відповісти
Кто выиграл, стесняюсь спросить, витренко?
Та нееее, выиграли иностранные юристы, которым заплатили украинцы, а премию себе выписал витренко
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16.12.2020 16:11 Відповісти
Вітренко робив заяву що Стокгольмський арбітраж хоче присудити росії десятки мільярдів доларів штрафів на користь України. Потім арбітраж запропонував сторонам домовитись самим і строни домовились на мізерну суму штрафу 2 млрд доларів, які росія так і не сплатила. Тобто відбулась катастрофа - українська делегація в якій був Вітренко за погодженням з порошенком фактично подарувала путіну десятки мільярдів доларів штрафів які міг присудити Стокгольмський арбітраж!
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16.12.2020 16:14 Відповісти
в том же суде такие же иностранные юристы, но без Витренко, а с Бойко, десятилетием раньше вчистую просрали тому же Газпрому 6 лярдов баксов.

Прикинь, суд тот же самый - стокгольмский арбитраж,

стороны те же самые - Газпром и Нафтогаз

юристы все как на подбор иностранные в обоих случаях,

но там Бойко и проигрыш

а тут Витренко и выигрыш.

почему ?
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16.12.2020 16:32 Відповісти
Тому що ситуації по контрактам і діям сторін під час конфлікту були різні. В останньому конфлікті путін реально бикував і міг отримати 40 млрд. баксів штрафних санкцій. Але агент порошенко та агент вітренко зробили все щоб врятувати бикуючу дупу путіна від грандіозної катастрофи! путін їм за це видав по ордену.
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16.12.2020 16:37 Відповісти
тобто Порошенко з Вітренком не дали отримати ***** 40 лярдів і тому вони прєдатєлі ?
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16.12.2020 16:45 Відповісти
путін мав сплатити 40 млрд доларів штрафів Україні, а порошенко та вітренко спустили це на гальмах і тіпа домовились з путіним без Стокгольмського арбітражу - полюбовно за 2 млрд доларів які путін виплатить Україні і арбітраж цю домовленість просто затвердив своїм рішенням. Але Україна могла вимагати від путіна виплати всіх 37 млрд. доларів штрафів, які передбачені газовою угодою і арбітраж готовий був це затвердити, але дав шанс сторонам домовитись полюбовно і порошенко з вітренком продали Україну! "Жму руку, обнімаю" ваш порошенко!
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16.12.2020 16:54 Відповісти
Але Україна могла вимагати від путіна виплати всіх 37 млрд. доларів штрафів, які передбачені газовою угодою


Ты какие-то специальные галлюциногены принимаешь ?
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16.12.2020 17:29 Відповісти
За що така честь, ще не все поділили і розікрали. Невже не залишилось в країні хоч одного нормального і не злодія.
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16.12.2020 15:50 Відповісти
да полно, но они сейчас все заняты - таксуют
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16.12.2020 15:52 Відповісти
а яка нормальна людина піде працювати в команду зелених дебілів ?
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16.12.2020 16:04 Відповісти
Витренко получал миллионные премии. 20.09.2018 г. Витренко перечислил со счетов «Ощадбанка» на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов./ Во время войны с РФ получать такие премии за выполнение служебных -в кабинете, не в окопе-обязанностей это мародёрство.
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16.12.2020 15:56 Відповісти
а вот бомжи с мусорок не получали никаких премий от государства и не украли ни копейки бюджетных денег, поэтому бомжи с мусорок - настоящие патриоты
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16.12.2020 16:08 Відповісти
а вот бомжи с мусорок/ Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» уплатить $4,63 млрд «Нафтогазу Украины». «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд .За что«Нафтогаз» отозвал остальные иски к «Газпрому» на сумму $12 млрд . Аннулированы претензии к «Газпрому» со стороны Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд.
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16.12.2020 16:17 Відповісти
и такая хренотень произошла благодаря Зеленскому, которого ті вібрал.
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16.12.2020 16:27 Відповісти
Зеленскому, которого ті вібрал./ Бомжам с мусорок -не верь.
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16.12.2020 16:30 Відповісти
я верю тем, кто приносит результат,

а ты веришь тем, кто не получает премий
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16.12.2020 16:35 Відповісти
А что? Хоть один толковый будет в Кабмине!
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16.12.2020 16:28 Відповісти
Украина не вынесет такого назначения.
Скоре вынесут Витренка - подошвами вперёд.
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16.12.2020 19:10 Відповісти
 
 