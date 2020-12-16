Призначення Вітренка на посаду міністра енергетики можуть не винести в зал через брак голосів, - нардепка "Голосу" Совсун
Верховна Рада в четвер може не розглядати призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики через брак підтримки його кандидатури.
Про це розповіла у коментарі Цензор.НЕТ нардепка "Голосу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Інна Совсун.
"Щодо міністра енергетики видається більш непевною з точки зору можливого призначення. Тому що станом на сьогодні голосів у фракції більшості так само немає. Комітету не призначили співбесіду кандидата. Можу сказати офіційний коментар з чату комітету: у голови комітету поки що немає подання на призначення міністра енергетики. Відповідно, формально немає причини, щоб проводити зустріч комітету з кандидатом. Але мені видається так, що ймовірність, що його не будуть виносити в залу, щоб не провалювати питання, бо це буде політичний удар. А голосів зібрати навряд чи вдасться", - сказала Совсун.
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А НА НОВОГО ТАБАЧНИКА( Шкарлета) - хватает ? Слуги уперто стремятся на елку 😀😀😀
я просив назвати
Та нееее, выиграли иностранные юристы, которым заплатили украинцы, а премию себе выписал витренко
Прикинь, суд тот же самый - стокгольмский арбитраж,
стороны те же самые - Газпром и Нафтогаз
юристы все как на подбор иностранные в обоих случаях,
но там Бойко и проигрыш
а тут Витренко и выигрыш.
почему ?
Ты какие-то специальные галлюциногены принимаешь ?
а ты веришь тем, кто не получает премий
Скоре вынесут Витренка - подошвами вперёд.