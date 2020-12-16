В Україні розділили звернення до швидкої допомоги залежно від стану пацієнта, - Шмигаль
На засіданні Кабінету Міністрів прийнято рішення про введення додаткових критеріїв виклику бригади швидкої медичної допомоги залежно від стану пацієнта.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд підтримав рішення про введення додаткових критеріїв виклику швидкої за пріоритетністю надання медичної допомоги. Залежно від стану пацієнта звернення до швидкої будуть розділятися на критичні, екстрені, неекстренні і непрофільні", - написав Шмигаль.
Він зазначив, що це дозволить знизити рівень смертності, оскільки буде встановлюватися пріоритет для пацієнтів з критичним станом. Норматив прибуття медбригад до таких хворих становитиме 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
+++++++++++++
-Хорошо, а сколько Вам лет?
-67...
-Пенсионный фонд благодарит Вас за звонок, пи-пи-пи......
Так це все одно, що рвать гланди через жопу...
"Экстренный" - пациент ЕЩЁ матюкается
"Неэкстренный" - пациент УЖЕ не теплый
"Непрофильный" - пациент- марсианин
Это называется ЗЕ-бильная медицина или медицина для ЗЕ-билов...
- Альо, это скорая?
- Ніт, велике крадівницьтво.
Ко второй категории относятся артисты, многие из которых успевают заработать за новогодние праздники на год вперед. Поэтому когда власть Зеленского отложила карантин на 8 января, это можно было понять.
Кому как не президенту Украины лучше всех знать о ценности для своего брата-артиста этих, без преувеличения, "золотых" новогодних дней?
Забрать эти дни у артистов, устроив так называемый локдаун? Так проклянут. Если не самого президента, так тот день, когда проголосовали за него "по приколу".
Когда же нам сообщили, что президент на новый год на работе не будет, закралась небезосновательно подозрение, что и сам Зеленский решил воспользоваться моментом и заработать немного, выступив на паре-тройке новогодних корпоративов. Почему нет?
Представляете, сколько будет стоить вечеринка с выступлением действующего президента Украины? Как после этого можно щеголять перед теми, кто там не был!
Но огласки несложно избежать, позабирая на входе у всех гостей телефоны и другую электронику.
Опыт есть - мы знаем о многочисленных вечеринки во время "карантина выходного дня"? Только то, что те вечеринки были и никому за это ничего не было.
Дело может быть даже не в деньгах - может, наш действующий президент стремится хоть на мгновение "открутить назад" пленку быстротекущей жизни и снова стать веселым артистом, "ничево Ника нэ должен".
Не получится. За корпоративы нужно платить. Кто именно и сколько именно заплатит за годы нашей жизни, превращенные в бессмысленный корпоратив волей семидесяти трех процентов болванов?
Думаю, они и заплатят, поняв, что нельзя воспринимать жизнь как пирушку и наоборот. Они уже за это платят, еще этого не осознав.
Ну а Зеленский теперь может выступать только на закрытых вечеринках. Очень закрытых. Вернуться на сцену и снова стать тем, кем был до весны 2019-го уже не получится. Время не то. И публика изменилась.
Николай НЕСЕНЮК
Скорая: - У вас состояние больше 1 миллиона?
Больной: - Да, больше.
Скорая: - Выезжаем!
- алло! алло! "скорая" умоляю вас... быстрее приезжайте... мой муж на*бнулся...
- женщина спокойно! сейчас выедем! мне надо только уточнить диагноз... чтоб знать какую бригаду направлять... на*бнулся - это упал ил умер?