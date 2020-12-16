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В Україні розділили звернення до швидкої допомоги залежно від стану пацієнта, - Шмигаль

В Україні розділили звернення до швидкої допомоги залежно від стану пацієнта, - Шмигаль

На засіданні Кабінету Міністрів прийнято рішення про введення додаткових критеріїв виклику бригади швидкої медичної допомоги залежно від стану пацієнта.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд підтримав рішення про введення додаткових критеріїв виклику швидкої за пріоритетністю надання медичної допомоги. Залежно від стану пацієнта звернення до швидкої будуть розділятися на критичні, екстрені, неекстренні і непрофільні", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що це дозволить знизити рівень смертності, оскільки буде встановлюватися пріоритет для пацієнтів з критичним станом. Норматив прибуття медбригад до таких хворих становитиме 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера.

Також читайте: На Донеччині жінка побила фельдшерку швидкої: вимагала ПЛР-тест для дитини

Автор: 

Кабмін (14085) швидка (266) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+12
А определять кто будет...и как?? Тот кто вызывпет скорую должен диагноз поставить??
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16.12.2020 16:00
+8
А ставить діагноз і визначать, що саме є - "критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные", будуть по телефону?

Так це все одно, що рвать гланди через жопу...
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16.12.2020 16:02
+8
-Я задыхаюсь!
-Хорошо, а сколько Вам лет?
-67...
-Пенсионный фонд благодарит Вас за звонок, пи-пи-пи......
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16.12.2020 16:08
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А определять кто будет...и как?? Тот кто вызывпет скорую должен диагноз поставить??
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16.12.2020 16:00 Відповісти
так - каждый зеленый может поставить диагноз - только почему нормальные при этом должны не получать помощь ,мне не понятно - а зеленых на дурку могут и сами доехать
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16.12.2020 16:04 Відповісти
,мне не понятно - а зеленых на дурку могут и сами доехать
В Україні розділили звернення до швидкої допомоги залежно від стану пацієнта, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5596 +++++++++++++В Україні розділили звернення до швидкої допомоги залежно від стану пацієнта, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5596
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16.12.2020 16:10 Відповісти
Потрібно забрати лікарів зі швидкої і лишити тільки парамедиків, щоб швидка їхала до всіх але без лікаря. Лікар має працювати в лікарні а не кататись по місту.
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16.12.2020 16:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/336463 Який ти розумний, аж страшно! А, якщо допомогу, потрібно буде надати, собливо дитині, на місці, а парамедик не зможе і повезе до лікарні і не довезе? І ти, мабуть, незнайомий, із роботою лікарів, на "швидкій", інакше б не казав про "кататись".
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16.12.2020 17:06 Відповісти
Якщо пацієнт хоче померти його ніхто не довезе ані парамедик, ані лікар. Ви не думайте що в швидкій лікарі-боги, вони там працюють на рівні парамедиків і тому немає жодного сенсу тримати лікарів в каретах швидкої допомоги!
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16.12.2020 17:16 Відповісти
https://censor.net/ru/user/336463 Яких парамедиків? Де Ви їх бачили? Навіщо говорити про те, чого немає?
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16.12.2020 17:32 Відповісти
Так у Європах ... Чого Ви кричете ???
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16.12.2020 18:10 Відповісти
В Україні розділили звернення до швидкої допомоги залежно від стану пацієнта, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8903 https://censor.net/ru/user/226165 Хіба що в Європах.
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17.12.2020 15:34 Відповісти
-Я задыхаюсь!
-Хорошо, а сколько Вам лет?
-67...
-Пенсионный фонд благодарит Вас за звонок, пи-пи-пи......
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16.12.2020 16:08 Відповісти
та так и будет с такой циничной властью сейчас
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16.12.2020 16:17 Відповісти
Я скажу - так вже є.
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16.12.2020 16:45 Відповісти
так, вірніше нада знать, що казать, щоб попасти під швидке рішення.
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16.12.2020 19:20 Відповісти
у кого большое состояние, тому в первую очередь
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16.12.2020 16:01 Відповісти
А ставить діагноз і визначать, що саме є - "критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные", будуть по телефону?

Так це все одно, що рвать гланди через жопу...
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16.12.2020 16:02 Відповісти
зеленая логика = это вам не доктор смерть как г +г придумали
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16.12.2020 16:05 Відповісти
Зверніть увагу - яким чином рвуть гланди, таким чином і приймають такі рішення про виклики швидкої.
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16.12.2020 16:10 Відповісти
О это из серии "оставайтесь на линии мы рады вашему звонку если..... нажмите цифру..., а если .... нажмите другу цифру и тд"?
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16.12.2020 16:03 Відповісти
ні, це: ти описуєш свою ситуацію і телефоність тобі ставить діагноз.
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16.12.2020 19:21 Відповісти
А про телефониста там ничего не сказано. Так что вполне возможно с автоматом будем выбирать себе диагноз.
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16.12.2020 19:32 Відповісти
а хто по твоєму приймає виклики на станції швидкої?
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16.12.2020 19:47 Відповісти
После этого постановления узнаем. А у вас кто принимает?
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16.12.2020 19:48 Відповісти
оператор, телефоніст, у якого список до кого виїзжає безкоштовна таксі, а до кого ні. лікаря в ній немає, лікар їде окремо на своїй тачці з іншого місця, ніж таксі.
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16.12.2020 19:56 Відповісти
Надо сделать как у нас, если врачи не оставили в больнице то вызов скорой платный.
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16.12.2020 16:06 Відповісти
Так в ту лікарню, блін, ще треба попасти!
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16.12.2020 16:13 Відповісти
Тобто если сомневаешся,то лучше вызывать не "скорую", а " медленную"?
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16.12.2020 16:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/459425 Надо сделать зарплаты и пенсии, как у вас, а потом поговорим об оплате.
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16.12.2020 17:08 Відповісти
меня всегда добивало когда спрашивают сколько вам полных лет... я ещё понимаю чтобы понять вам 40 или 70 лет, но зачем полных, тут помираешь ещё и высчитывай сколько полных лет, типа есть разница 51 или 52
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16.12.2020 16:07 Відповісти
Этот вопрос должен добить вызывающего окончательно,либо глубоко озадачить,человек со склерозом может вообще забыть зачем звонил.
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16.12.2020 16:29 Відповісти
Тетя сидя за 15 км , будит определять состояние пациента , - Это что то новое.
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16.12.2020 16:08 Відповісти
так точно.
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16.12.2020 19:23 Відповісти
дольше выяснять твое состояние приоритетности будут)))
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16.12.2020 16:11 Відповісти
- ми їдемо, їдемо! але спочатку давайте заповнимо невеличку анкетку з всього сорока пунктиків...
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16.12.2020 16:14 Відповісти
Ні, щоб відразу про банківський рахунок спитати, а то ще стани якісь визначай...
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16.12.2020 16:14 Відповісти
"Критический" - пациент УЖЕ не матюкается
"Экстренный" - пациент ЕЩЁ матюкается
"Неэкстренный" - пациент УЖЕ не теплый
"Непрофильный" - пациент- марсианин

Это называется ЗЕ-бильная медицина или медицина для ЗЕ-билов...
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16.12.2020 16:16 Відповісти
Шоб к авторам сего непревзойденного закона так скорая выезжала. Дебилы - можно назвать и по другому, админ забанит.
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16.12.2020 16:16 Відповісти
А якщо , не дай Бог , чхне чи кашляне , чи не так пукне , іх сіятєльство , вєрховний вождь зебілів ,,а десь хтось буде в комі , то - до кого першого поїде швидка ?? .
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16.12.2020 16:18 Відповісти
Вже навчились лікувати по телефону, тепер пацієнтам потрібно знати, який у нього стан і віртуально за 10 хвилин доставлять куди треба...якщо стан критичний.
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16.12.2020 16:19 Відповісти
Степанов, выходи, прокомментируй эту маячню, хоть поржем паприколу.
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16.12.2020 16:21 Відповісти
А что такое "непрофильные"?

- Альо, это скорая?
- Ніт, велике крадівницьтво.
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16.12.2020 16:25 Відповісти
А колись нам впарювали, що часи мають можливість зателефонутати до швидкої.
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16.12.2020 16:27 Відповісти
врачи - убийцы в белых халатах, а правительство патологоанатомы украины
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16.12.2020 16:39 Відповісти
Офигеть можно, всегда было по состоянию кошелька,а теперь по состоянию поциента.
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16.12.2020 16:41 Відповісти
В предновогодние дни народ у нас делится на тех, кто тратит деньги, и на тех, кто эти деньги зарабатывает.

Ко второй категории относятся артисты, многие из которых успевают заработать за новогодние праздники на год вперед. Поэтому когда власть Зеленского отложила карантин на 8 января, это можно было понять.

Кому как не президенту Украины лучше всех знать о ценности для своего брата-артиста этих, без преувеличения, "золотых" новогодних дней?

Забрать эти дни у артистов, устроив так называемый локдаун? Так проклянут. Если не самого президента, так тот день, когда проголосовали за него "по приколу".

Когда же нам сообщили, что президент на новый год на работе не будет, закралась небезосновательно подозрение, что и сам Зеленский решил воспользоваться моментом и заработать немного, выступив на паре-тройке новогодних корпоративов. Почему нет?

Представляете, сколько будет стоить вечеринка с выступлением действующего президента Украины? Как после этого можно щеголять перед теми, кто там не был!

Но огласки несложно избежать, позабирая на входе у всех гостей телефоны и другую электронику.

Опыт есть - мы знаем о многочисленных вечеринки во время "карантина выходного дня"? Только то, что те вечеринки были и никому за это ничего не было.

Дело может быть даже не в деньгах - может, наш действующий президент стремится хоть на мгновение "открутить назад" пленку быстротекущей жизни и снова стать веселым артистом, "ничево Ника нэ должен".

Не получится. За корпоративы нужно платить. Кто именно и сколько именно заплатит за годы нашей жизни, превращенные в бессмысленный корпоратив волей семидесяти трех процентов болванов?

Думаю, они и заплатят, поняв, что нельзя воспринимать жизнь как пирушку и наоборот. Они уже за это платят, еще этого не осознав.

Ну а Зеленский теперь может выступать только на закрытых вечеринках. Очень закрытых. Вернуться на сцену и снова стать тем, кем был до весны 2019-го уже не получится. Время не то. И публика изменилась.

Николай НЕСЕНЮК
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16.12.2020 16:45 Відповісти
в зависимости от состояния пациента..

Скорая: - У вас состояние больше 1 миллиона?
Больной: - Да, больше.
Скорая: - Выезжаем!
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16.12.2020 16:53 Відповісти
абы поскалозубить! в этом есть смысл. 5 профессиональных вопросов хватит, чтобы понять, перед вами инфарктник или алкаш. А последних - каждый второй вызов.
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16.12.2020 16:59 Відповісти
***
- алло! алло! "скорая" умоляю вас... быстрее приезжайте... мой муж на*бнулся...
- женщина спокойно! сейчас выедем! мне надо только уточнить диагноз... чтоб знать какую бригаду направлять... на*бнулся - это упал ил умер?
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16.12.2020 17:02 Відповісти
Идея эта неплохая и, диспетчера, давно выясняют, нужна- ли "скорая", какая и зачем. Но, с учетом того, как эти, зеленые вредители, все воплощают, можно предположить, что "скорую" мы будем ждать долго и безуспешно.
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16.12.2020 17:13 Відповісти
Короче, пока не сдох - скорою не вызывай!
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16.12.2020 17:24 Відповісти
Чомусь всі реформи запроваджені урядом йдуть не по принципу зробити хоч щось добре для своїх громадян, для платників податків, а тільки по принципу "дабьі пиджачок хорошо сидел на министру", тобто вся пара йде на гудок, а не на силу тяги. З повагою до панів міністрів і їм подібним, - звільніть добровільно свої місця і дайте дорогу ФАХІВЦЯМ !
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16.12.2020 17:39 Відповісти
цікаво, це і бригади будуть різної підготовки і устаткування? а до непрофільного приїде лише воділа з пустою машиною, чи взагалі не приїде ніхто?
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16.12.2020 19:29 Відповісти
всё, скорая теперь хрен приедет
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16.12.2020 22:09 Відповісти
 
 