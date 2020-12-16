В Україні розділили звернення до швидкої допомоги залежно від стану пацієнта, - Шмигаль

На засіданні Кабінету Міністрів прийнято рішення про введення додаткових критеріїв виклику бригади швидкої медичної допомоги залежно від стану пацієнта.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд підтримав рішення про введення додаткових критеріїв виклику швидкої за пріоритетністю надання медичної допомоги. Залежно від стану пацієнта звернення до швидкої будуть розділятися на критичні, екстрені, неекстренні і непрофільні", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що це дозволить знизити рівень смертності, оскільки буде встановлюватися пріоритет для пацієнтів з критичним станом. Норматив прибуття медбригад до таких хворих становитиме 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера.

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