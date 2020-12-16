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У Запоріжжі "Слуга народу", "Опоблок", "Батьківщина" та "Єднання" захопили владу і оголосили про обрання "голови" облради, – заява фракції "ЄС"

У Запоріжжі

У Запорізькій обласній раді 43 депутати з фракцій "Слуга народу", "Опозиційний блок", "Батьківщина" та "Єднання" мають намір заявити про результати своєї незаконної сесії та оголосити так званим новообраним головою Запорізької обласної ради депутата від "Слуги Народу" Віталія Боговіна.

Про це йдеться в заяві фракції "Європейська Солідарність" у Запорізькій обласній раді, передає Цензор.НЕТ.

"Зірвавши засідання сесії і відмовившись реєструватись в сесійній залі, ці 43 депутати зачинились у 300-й залі Запорізької державної адміністрації (тобто фактично в кабінеті голови ОДА), і за відсутності камер, фото чи відео фіксації, за відсутності лічильної комісії провели своє зібрання, оголосивши його "сесією".

На зібранні присутні під тиском "обирали" так званим головою Запорізької обласної ради Віталія Боговіна. Як стало відомо, депутатів, які знаходились в 300-й залі, примушували по декілька разів переголосовувати, поки вони не поставлять позначку за Віталія Боговіна. Навіть в таких незаконних умовах "голосування" проходило під тиском і не таємно.

Разом з тим депутати від інших фракцій не були допущені до зали засідань № 300, що передбачає порушення ст. 351. КК України "Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради". Охорону приміщення ОДА № 300 забезпечували невстановлені особи без позначок або будь-яких посвідчень – тобто "тітушки", – повідомляють депутати фракції "Європейська Солідарність".

Слід зауважити, що депутат Запорізької обласної ради від "Слуги народу" Віталій Боговін, який організував незаконне зібрання, і про чию "перемогу" наразі заявляють учасники так званої "сесії", є головою Запорізької обласної державної адміністрації.

В "Європейській Солідарності" такі дії розцінюють як захоплення влади.

"Вище перераховане свідчить про те, що в Запорізькій області фактично відбулось захоплення влади Віталієм Боговіним та партіями "Слуга Народу", "Опозиційний блок", "Батьківщина" та "Єднання".

"Європейська Солідарність" глибоко обурена діями представників цих політичних партій та особисто Віталія Боговіна. Ми не визнаємо результатів так званого "голосування" і вимагаємо представників правоохоронних органів негайно дати правову оцінку ситуації та притягти до відповідальності всіх, хто був задіяний в захопленні влади". – повідомляється в заяві.

Найближчим часом представники партії "Європейська Солідарність" звернуться до СБУ, Нацполіції, прокуратури та ДБР з відповідними заявами.

Автор: 

Запоріжжя (2265) облрада (283) Запорізька область (3599) Батьківщина (586) опозиційний блок (269) Слуга народу (2812) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+28
НУ ШО ЗЕЛЕНЫЙ ДЕБИЛЫ - ШИРКА ПОШЛА - ВЧЕРА НАЧАЛИ БИТЬ ПРОТЕСТУЮЩИХ - ВСЕ ТАКИ ПОВТОРЯТЬСЯ - НУ НЕ СЧИТАЯ ТОГО ШО У НАС ПОЧТИ 400 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ - НЕ СТРАШНО ,А ДЕБИЛЫ
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16.12.2020 16:15
+16
Ну головне, що ви вже любові до Жопаблоку не приховуєте.
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16.12.2020 16:29
+15
в Украине нет партий. в Украине бандформирования.....
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16.12.2020 16:10
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Уви і ах! Зубожіле і змучене бидло повинно сповна хлєбнуть щєй. Жаль тільки тих, хто в силу своїх гастрономічних вподобань, цю похльобку на дух не переносить.
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16.12.2020 16:09 Відповісти
в Украине нет партий. в Украине бандформирования.....
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16.12.2020 16:10 Відповісти
Перше місце- за кремлівською хвойдою Тимошенко. Далі жопоблок, слуги, майбутнє Бєні.
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16.12.2020 16:56 Відповісти
А порохосвиней до корита не допустили ? Де їхня совість... ?
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16.12.2020 17:28 Відповісти
За кого голосував 21.04.2019 та 21.07.2019?
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16.12.2020 19:16 Відповісти
Борьба за ресурсы , и обьединяются те которые боятся их Потерять , оттуда и Договорняки и общие цели Шкурные.
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16.12.2020 16:11 Відповісти
Не так.
https://censor.net/ru/user/401725
Фи, - как грубо. Очевидно шо бой идет за право обеспечить мудрому нариду молочные реки и кисельные берега.
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16.12.2020 16:28 Відповісти
Да какая разница
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16.12.2020 16:11 Відповісти
Кто-то везал, что запорожны могут повторить закидывание рыгов яйцами...

А запорожцы рыгов с хлебом-солью встретили. Память у люмпенов, как у улитки.
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16.12.2020 16:12 Відповісти
Запорожцы не закидывали никого яйцами. Вернее, одна малочисленная группа людей в Запорожье закидала яйцами другую малочисленную группу. Выборы же показали, у кого где больше симпатиков. Это если реально оценивать ситуацию. Разве в Запорожье были акции из десятков тысяч готовых "закидать рыгов яйцами"? Не было. Это не те масштабы, которые приводят к переменам.
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17.12.2020 00:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/195243 ,А ,что вы хотите от феодального государства
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16.12.2020 16:13 Відповісти
НУ ШО ЗЕЛЕНЫЙ ДЕБИЛЫ - ШИРКА ПОШЛА - ВЧЕРА НАЧАЛИ БИТЬ ПРОТЕСТУЮЩИХ - ВСЕ ТАКИ ПОВТОРЯТЬСЯ - НУ НЕ СЧИТАЯ ТОГО ШО У НАС ПОЧТИ 400 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ - НЕ СТРАШНО ,А ДЕБИЛЫ
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16.12.2020 16:15 Відповісти
вии цапские картинки перестаньте постить - почти два года показали кто есть кто
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16.12.2020 16:50 Відповісти
У Запоріжжі "Слуга народу", "Опоблок", "Батьківщина" та "Єднання" захопили владу і оголосили про обрання "голови" облради, – заява фракції "ЄС" - Цензор.НЕТ 2186
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16.12.2020 16:58 Відповісти
и хер знает сколько оружия на руках.
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16.12.2020 18:42 Відповісти
добре що ще не копняками дартаньянів з будівлі неповигоняли...
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16.12.2020 16:16 Відповісти
Бабуля пошла во все тяжкие, последний шанс Ну, а слуги с ОПЗЖ ожидаемо для всех кроме Зесептиконов.
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16.12.2020 16:17 Відповісти
там не "опзж". а "оппозиционный блок"...прочем разница не большая
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16.12.2020 16:29 Відповісти
Та один хер
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16.12.2020 16:33 Відповісти
Тот случай когда не совсем 'один хер', поскольку Опзж так же как и Ес выступило тоже против главы облсовета от Слуг Народа. Там все чуть запутанней
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16.12.2020 16:43 Відповісти
Та дело же не в главе я думаю, а в механизме как его избрали. В статье об этом речь.
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16.12.2020 17:01 Відповісти
Конфігурація політичних сил у Запорізькій облраді:

Партія Володимира Буряка «Єднання» 9
Опозиційний блок 8

Слуга народу 19

За майбутнє 7

Батьківщина 7
Європейська Солідарність 10
ОПЗЖ 23

безпартійний 1

ВСЬОГО 84

Маємо фактично єдину з можливих робочих коаліцій, - ахмєтовці (Партія Володимира Буряка «Єднання», Опозиційний блок), коломойці (Слуга народу, За майбутнє) і "прімкнувшу" до них "Батьківщину". Разом 50 мандатів.
За бортом залишаються ЄС (10 мандатів) і зажопніки (23 мандата).
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16.12.2020 17:21 Відповісти
"Активи" Бабулі Ю пішли "на розпродаж"
а торганти є чим :

https://ba.org.ua/ivan-krulko-batkivshhina-otrimala-druge-misce-za-kilkistyu-obranix-deputativ-na-miscevix-viborax/ У Запоріжжі "Слуга народу", "Опоблок", "Батьківщина" та "Єднання" захопили владу і оголосили про обрання "голови" облради, – заява фракції "ЄС" - Цензор.НЕТ 6220
https://ba.org.ua/ivan-krulko-batkivshhina-otrimala-druge-misce-za-kilkistyu-obranix-deputativ-na-miscevix-viborax/ Іван Крулько: «Батьківщина» отримала друге місце за кількістю обраних депутатів на місцевих виборах
Центральна виборча комісія оприлюднила офіційні результати місцевих виборів, які відбулись 25 жовтня, і означила лідерство «Батьківщини» і «Слуги народу»

Не йдеться про Чесне Імя.Його ніколи не було
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16.12.2020 21:06 Відповісти
Как быстро вы консервы вскрываться начали, да пох что ширка с ОПЗЖ ну хоть не ЕС)))
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16.12.2020 16:31 Відповісти
уточненння
Ляшка нема-
у його ролі Шуфрич :

У Запоріжжі "Слуга народу", "Опоблок", "Батьківщина" та "Єднання" захопили владу і оголосили про обрання "голови" облради, – заява фракції "ЄС" - Цензор.НЕТ 6462
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16.12.2020 21:14 Відповісти
И что дальше, как всегда обосрутся? И это плюс!
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16.12.2020 16:22 Відповісти
Суліму ніхто не бачив?
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16.12.2020 16:22 Відповісти
Отак.Закрив скотів в загончику,зробив,що хотів,і нічого йому за це не буде.
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16.12.2020 16:24 Відповісти
Тимошенко демонстрировала, что она - вместе с властью. То есть что она максимально близка к Зеленскому.
Бюджет-2021 получил при окончательном голосовании 289 голосов «за». Его поддержали 225 из 246 «слуг народа», 21 из 24 членов группы «За майбутнє», все 20 членов группы «Доверие», 12 из 24 представителей «Батьківщини» и 11 из 18 внефракционных (в т.ч. спикер Дмитрий Разумков и вице-спикер Елена Кондратюк).
У правительства был громадный запас голосов за бюджет. И если бы «Батьківщина» не дала ни одного голоса, результат все равно был бы весьма убедительным (276 голосов «за»). Поэтому у Тимошенко нет возможности объяснять свои действия тем, что она «спасала страну, которая погибла бы без бюджета». Тимошенко не спасала ни страну, ни бюджет, ни правительство. Она демонстрировала, что она - вместе с властью. То есть что она максимально близка к Зеленскому.

https://www.dsnews.ua/politics/naperekor-pravitelstvu-pochemu-v-parlamente-triumfalno-proshli-popravki-v-byudzhetnyy-kodeks-15122020-409513 Бюджет-2021. Чем Зеленский расплатился с партией Тимошенко и остальными
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16.12.2020 16:24 Відповісти
Поки СуліВанат зайнятий рятуванням (https://censor.net/ua/user/98956Топлю дровами. Якщо не я, то багато людей залишуться взимку без житла. https://censor.net/ua/comments/locate/3237138/01921494-2bdb-71fe-aca4-9c070b5e91e4У Запоріжжі "Слуга народу", "Опоблок", "Батьківщина" та "Єднання" захопили владу і оголосили про обрання "голови" облради, – заява фракції "ЄС" - Цензор.НЕТ 1199на захист клаповухої, вкинуто іншого ВсевоВанутого...
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16.12.2020 17:06 Відповісти
От то біда- ніхто не любить пЄСів!)))))))))))
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16.12.2020 16:26 Відповісти
Ну головне, що ви вже любові до Жопаблоку не приховуєте.
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16.12.2020 16:29 Відповісти
так обошлись в обл.раде Запорожья и без Жопаблока, чего скавчите пЕСики, косточки не дали
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16.12.2020 16:43 Відповісти
Ой простите оппоблок, я просто в сортах гауна не разбираюсь.
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16.12.2020 16:45 Відповісти
шоколадное гавно ваше родное, так что не звездите что не спец
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16.12.2020 16:55 Відповісти
Вони ще після Львіву не оговтаються!)))
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16.12.2020 16:49 Відповісти
Від першого місця по області и 6 з 7 голів ОТГ?)))
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16.12.2020 16:53 Відповісти
Це тобі нарошені розповіли?
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16.12.2020 16:48 Відповісти
Статью зелень прочитай.
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16.12.2020 16:50 Відповісти
Це ти своєю радістю розповів, тебе не турбує порушення закону, коаліція з опоблоком, головне, що недовольна ЕС. Якби таке сталось при Пороху, в тебе б пердак півроку полихав)))
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16.12.2020 16:52 Відповісти
В тебе й твоєї отари він вже півтора року палає!)))))))))))
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16.12.2020 16:54 Відповісти
Ну хоч у вас все добре ВВП мінус, бюджет діра 300млрд, Нафтогаз, Укренерго мільярдні збитки, на фронті премії щоб не стріляли, Зеля відпочів раз 15, Єрмак і вагнеровці і Зебізяна bash на сьомому небі від щастя))) Зажив імбіцил?
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16.12.2020 16:58 Відповісти
Не любит кто? Желеножопые и родина слившиеся в экстазе с рыгами? Вам дебилом есть, чем гордиться.
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16.12.2020 16:49 Відповісти
В ближайшее время представители партии "Европейская Солидарность" обратятся в СБУ, Нацполицию, прокуратуру и ГБР с соответствующими заявлениями.Источник:https://censor.net/ru/n3237313
Давно пора обратиться! Только судьи поставят точку этом деле захвата власти. И виновные будут наказаны. И справедливость восторжествует! Одно вызывает сомнение.... ВСЕ партии заперлись в зале 300 (что вызывает удивление - СН и ОПЗЖ идут одним стройным рядом), а ЕС у ВСЕХ в оппозиции... Мало верится что именно так и было, но одна надежда на справедливый суд...
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16.12.2020 16:26 Відповісти
"СН и ОПЗЖ идут одним стройным рядом"

======="Оппоблок"это не ЗАЖОП =====
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16.12.2020 17:18 Відповісти
А разница?
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16.12.2020 17:39 Відповісти
Оппоблок это огрызок ПР , и они не совсем согласны с ЗАЖОПом, в Запорожье именно ЕС и ЗАЖОП , с помощью титушек, не пускали депутатов в зал заседаний, поэтому председателя пришлось выбирать в другом месте, о чём сегодня и была перепалка в ВР между Шуфричем и Соболевым
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16.12.2020 18:02 Відповісти
Пруфчика конечно не будет как обычно? Просто ты придумал что так, а прокся немецкая особенно правдоподобности добавляет)))
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16.12.2020 19:29 Відповісти
http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-v-zale-oga-kuda-ne-pustili-zhurnalistov-i-konkuriruyushchie-partii-vybrali-novog
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16.12.2020 20:57 Відповісти
Ну красавчик подтвердил новость выше))) Что я должен был нового узнать?)))
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16.12.2020 21:02 Відповісти
Также глава фракции "Батькивщина", бывший помощник Генпрокурора Владислав Куценко заявил, что выборы снимались на камеру и по его мнению все прошло законно. Почему не пускали в зал журналистов и депутатов других партий, он так же пояснить не смог.

Все нормально да??? Ну просто не смог обьяснить почему не пускали и все, а так все честно
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16.12.2020 21:06 Відповісти
Соболев(Тимошенко) -Шуфріч(Медведчук)
Мілиє бранятся- значіт любятся

У Запоріжжі "Слуга народу", "Опоблок", "Батьківщина" та "Єднання" захопили владу і оголосили про обрання "голови" облради, – заява фракції "ЄС" - Цензор.НЕТ 8421
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16.12.2020 21:11 Відповісти
Не, Шуфрич возмущался , что обидели ЕС и ЗАЖОП а Соболев посылал
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16.12.2020 21:15 Відповісти
для Украины это норма. странно, что кто-то еще удивляется. все предыдущие революции закончились именно так. не за горами появление какой-нибудь "партии" типа "единая Украина", по аналогии со всем известной "партией", где наконец соберутся все осколки рыгоаналов, разбросанные Майданом, в один, под родным сердцу триколором. подобный исход был очевиден уже в 2015-м году.
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16.12.2020 16:30 Відповісти
Странно! А при чьей власти вор и КГБ-шник Брыль вводил эти порядки в области?
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16.12.2020 16:31 Відповісти
Слишком много людей в камментах. Пытаются понять где тут кремлеботы а где украинцы. Только время тратим на х***ню. А время уже вышло.
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16.12.2020 16:43 Відповісти
ЧОМУ ПОРОШЕНКО ВОСКРЕСИВ З ПОЛІТИЧНОГО ЗАБУТТЯ МЕДВЕДЧУКА, НА ПРІЗВИСЬКО СОКОЛОВСЬКИЙ, ГОЛОВНОГО РЕЗИДЕНТА ФСБ МОСКОВІЇ І ДАВ ЙОМУ, ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ ТА ТОЙ ЩО ВІДПОВІДАЄ ЗА НАЦБЕЗПЕКУ, РОЗВИВАТИ ЙОМУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БІЗНЕС, А ПОТІМ НА ЦІ КОШТИ. КУПЛЯТИ УКРАЇНСЬКІ ТЕЛЕКАНАЛИ І ПРИ ЦЬОМУ ВІН, МЕДВЕДЧУК, НЕ СИДИТЬ ЗА СЕПАРАТИЗМ ТА ЗДАЧУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ НА КОРИСТЬ МОСКОВІЇ???...
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16.12.2020 16:45 Відповісти
Та досить вже триндіти , мудачука воскресив х.йло , а не Порошенко . Той 10 років сидів в нафталіні , допоки його куму не знадобився хтось , хто може розхитати Україну з середини .. .

До речі , де мудачук закликає до сепаратизму ? За що його саджати , за скупку каналів .? Це що , злочин ??

Мудачило хитре як ніхто , він знає межі законів , і не переходить червоні лінії , тому " вкусити " його надзвичайно важко . Легше просто вбити .
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16.12.2020 17:06 Відповісти
ЗеленЫе мрази и подонки
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16.12.2020 16:51 Відповісти
У Запоріжжі "Слуга народу", "Опоблок", "Батьківщина" та "Єднання" захопили владу і оголосили про обрання "голови" облради, – заява фракції "ЄС" - Цензор.НЕТ 2464
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16.12.2020 16:52 Відповісти
Плачьте, бобики, рыдайте!
🤣
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16.12.2020 17:06 Відповісти
Ну не в усіх же є такий привід для радості , на відміну від тебе . Ригобидло захопило в Запоріжжі владу ,, тому - радій ти ,, поки що ...
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16.12.2020 17:16 Відповісти
Більша частина ригобидла сконцентрувалася у зажопніків. А зажопніки, як і ЄС, опинилися в опозиції в Запорізькій облраді.
Так що, уточнюючи, можна так перефразувати вашу думку, - "ахмєтобидло, ************ і юлєбидло захопило в Запоріжжі владу".
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16.12.2020 17:28 Відповісти
А чего ПЕСов бортанули? Сильно буянили?
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16.12.2020 17:52 Відповісти
У Запоріжжі "Слуга народу", "Опоблок", "Батьківщина" та "Єднання" захопили владу і оголосили про обрання "голови" облради, – заява фракції "ЄС" - Цензор.НЕТ 9800
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16.12.2020 20:39 Відповісти
https://verge.zp.ua/2020/12/v-zaporozhskih-otg-srochno-sozyvajut-sessii-na-kotoryh-vystupjat-protiv-rejderskogo-zahvata-vlasti-bogovinym/?fbclid=IwAR1SHudbjAiwZJfkUAANBW8hwc40GIHzVikQytSAsWVq0KxLwe3p_4Be1Go
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16.12.2020 23:17 Відповісти
 
 