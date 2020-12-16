У Запоріжжі "Слуга народу", "Опоблок", "Батьківщина" та "Єднання" захопили владу і оголосили про обрання "голови" облради, – заява фракції "ЄС"
У Запорізькій обласній раді 43 депутати з фракцій "Слуга народу", "Опозиційний блок", "Батьківщина" та "Єднання" мають намір заявити про результати своєї незаконної сесії та оголосити так званим новообраним головою Запорізької обласної ради депутата від "Слуги Народу" Віталія Боговіна.
Про це йдеться в заяві фракції "Європейська Солідарність" у Запорізькій обласній раді, передає Цензор.НЕТ.
"Зірвавши засідання сесії і відмовившись реєструватись в сесійній залі, ці 43 депутати зачинились у 300-й залі Запорізької державної адміністрації (тобто фактично в кабінеті голови ОДА), і за відсутності камер, фото чи відео фіксації, за відсутності лічильної комісії провели своє зібрання, оголосивши його "сесією".
На зібранні присутні під тиском "обирали" так званим головою Запорізької обласної ради Віталія Боговіна. Як стало відомо, депутатів, які знаходились в 300-й залі, примушували по декілька разів переголосовувати, поки вони не поставлять позначку за Віталія Боговіна. Навіть в таких незаконних умовах "голосування" проходило під тиском і не таємно.
Разом з тим депутати від інших фракцій не були допущені до зали засідань № 300, що передбачає порушення ст. 351. КК України "Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради". Охорону приміщення ОДА № 300 забезпечували невстановлені особи без позначок або будь-яких посвідчень – тобто "тітушки", – повідомляють депутати фракції "Європейська Солідарність".
Слід зауважити, що депутат Запорізької обласної ради від "Слуги народу" Віталій Боговін, який організував незаконне зібрання, і про чию "перемогу" наразі заявляють учасники так званої "сесії", є головою Запорізької обласної державної адміністрації.
В "Європейській Солідарності" такі дії розцінюють як захоплення влади.
"Вище перераховане свідчить про те, що в Запорізькій області фактично відбулось захоплення влади Віталієм Боговіним та партіями "Слуга Народу", "Опозиційний блок", "Батьківщина" та "Єднання".
"Європейська Солідарність" глибоко обурена діями представників цих політичних партій та особисто Віталія Боговіна. Ми не визнаємо результатів так званого "голосування" і вимагаємо представників правоохоронних органів негайно дати правову оцінку ситуації та притягти до відповідальності всіх, хто був задіяний в захопленні влади". – повідомляється в заяві.
Найближчим часом представники партії "Європейська Солідарність" звернуться до СБУ, Нацполіції, прокуратури та ДБР з відповідними заявами.
Будь ласка, зачекайте...
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Фи, - как грубо. Очевидно шо бой идет за право обеспечить мудрому нариду молочные реки и кисельные берега.
А запорожцы рыгов с хлебом-солью встретили. Память у люмпенов, как у улитки.
Партія Володимира Буряка «Єднання» 9
Опозиційний блок 8
Слуга народу 19
За майбутнє 7
Батьківщина 7
Європейська Солідарність 10
ОПЗЖ 23
безпартійний 1
ВСЬОГО 84
Маємо фактично єдину з можливих робочих коаліцій, - ахмєтовці (Партія Володимира Буряка «Єднання», Опозиційний блок), коломойці (Слуга народу, За майбутнє) і "прімкнувшу" до них "Батьківщину". Разом 50 мандатів.
За бортом залишаються ЄС (10 мандатів) і зажопніки (23 мандата).
а торганти є чим :
https://ba.org.ua/ivan-krulko-batkivshhina-otrimala-druge-misce-za-kilkistyu-obranix-deputativ-na-miscevix-viborax/
https://ba.org.ua/ivan-krulko-batkivshhina-otrimala-druge-misce-za-kilkistyu-obranix-deputativ-na-miscevix-viborax/ Іван Крулько: «Батьківщина» отримала друге місце за кількістю обраних депутатів на місцевих виборах
Центральна виборча комісія оприлюднила офіційні результати місцевих виборів, які відбулись 25 жовтня, і означила лідерство «Батьківщини» і «Слуги народу»
Не йдеться про Чесне Імя.Його ніколи не було
Ляшка нема-
у його ролі Шуфрич :
Бюджет-2021 получил при окончательном голосовании 289 голосов «за». Его поддержали 225 из 246 «слуг народа», 21 из 24 членов группы «За майбутнє», все 20 членов группы «Доверие», 12 из 24 представителей «Батьківщини» и 11 из 18 внефракционных (в т.ч. спикер Дмитрий Разумков и вице-спикер Елена Кондратюк).
У правительства был громадный запас голосов за бюджет. И если бы «Батьківщина» не дала ни одного голоса, результат все равно был бы весьма убедительным (276 голосов «за»). Поэтому у Тимошенко нет возможности объяснять свои действия тем, что она «спасала страну, которая погибла бы без бюджета». Тимошенко не спасала ни страну, ни бюджет, ни правительство. Она демонстрировала, что она - вместе с властью. То есть что она максимально близка к Зеленскому.
https://www.dsnews.ua/politics/naperekor-pravitelstvu-pochemu-v-parlamente-triumfalno-proshli-popravki-v-byudzhetnyy-kodeks-15122020-409513 Бюджет-2021. Чем Зеленский расплатился с партией Тимошенко и остальными
Давно пора обратиться! Только судьи поставят точку этом деле захвата власти. И виновные будут наказаны. И справедливость восторжествует! Одно вызывает сомнение.... ВСЕ партии заперлись в зале 300 (что вызывает удивление - СН и ОПЗЖ идут одним стройным рядом), а ЕС у ВСЕХ в оппозиции... Мало верится что именно так и было, но одна надежда на справедливый суд...
======="Оппоблок"это не ЗАЖОП =====
Все нормально да??? Ну просто не смог обьяснить почему не пускали и все, а так все честно
Мілиє бранятся- значіт любятся
До речі , де мудачук закликає до сепаратизму ? За що його саджати , за скупку каналів .? Це що , злочин ??
Мудачило хитре як ніхто , він знає межі законів , і не переходить червоні лінії , тому " вкусити " його надзвичайно важко . Легше просто вбити .
🤣
Так що, уточнюючи, можна так перефразувати вашу думку, - "ахмєтобидло, ************ і юлєбидло захопило в Запоріжжі владу".