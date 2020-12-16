Німеччина хоче хороших відносин із РФ, але пам'ятає про Україну і справу Навального, - Меркель

Берлін бажає хороших відносин із Москвою, але не можна ігнорувати такі речі, як ситуація навколо опозиціонера Олексія Навального і недостатні успіхи у врегулюванні ситуації в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель.

"З одного боку, ми хотіли б хороших стратегічних відносин з Росією, а з іншого боку, ми маємо справу з дійсністю - справою Навального і браком прогресу з питань України", - зазначила канцлерка.

Також серед складнощів у німецько-російських відносинах вона згадала вбивство влітку 2019 року в берлінському районі Тіргартен Торніке К., він же Зелімхан Хангошвілі - за підозрою у вбивстві пізніше затримали громадянина Росії.

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У той же час Меркель зазначила, що уряд ФРН не змінив свого ставлення до проєкту будівництва газопроводу "Північний потік 2".