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Німеччина хоче хороших відносин із РФ, але пам'ятає про Україну і справу Навального, - Меркель

Німеччина хоче хороших відносин із РФ, але пам'ятає про Україну і справу Навального, - Меркель

Берлін бажає хороших відносин із Москвою, але не можна ігнорувати такі речі, як ситуація навколо опозиціонера Олексія Навального і недостатні успіхи у врегулюванні ситуації в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель.

"З одного боку, ми хотіли б хороших стратегічних відносин з Росією, а з іншого боку, ми маємо справу з дійсністю - справою Навального і браком прогресу з питань України", - зазначила канцлерка.

Також серед складнощів у німецько-російських відносинах вона згадала вбивство влітку 2019 року в берлінському районі Тіргартен Торніке К., він же Зелімхан Хангошвілі - за підозрою у вбивстві пізніше затримали громадянина Росії.

Також читайте: Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії, - Йозвяк

У той же час Меркель зазначила, що уряд ФРН не змінив свого ставлення до проєкту будівництва газопроводу "Північний потік 2".

Автор: 

Німеччина (7350) Меркель Ангела (1139) росія (65129) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+19
цікаво, взагалі існує такая купа лайна, яку б московія висрала на німеччину і та, нарешті більше б не захотіла "добрих відносин" з нею?
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16.12.2020 16:16
+11
А про Чечню, Грузию забыли? А про самолёт Качиньского?
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16.12.2020 16:19
+8
терористична росія може бути "хорошою" тільки якщо вона мертва, у всіх інших випадках росія представляє собою смертельну загрозу.
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16.12.2020 16:24
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А про Чечню, Грузию забыли? А про самолёт Качиньского?
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16.12.2020 16:19 Відповісти
терористична росія може бути "хорошою" тільки якщо вона мертва, у всіх інших випадках росія представляє собою смертельну загрозу.
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16.12.2020 16:24 Відповісти
100%.
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16.12.2020 16:28 Відповісти
Великобритания хочет хороших отношений с Рейхом, но помнит про Бухенвальд и Дюнкерк.
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16.12.2020 16:15 Відповісти
а ви бачете як непомітно врегулювали ситуацію з отруєнням Скрипалів?
я так розумію, уряд Британії отримав пару лярдів компенсації, вибачення по закритим каналам і на цьому все закінчилося - ані тобі розлідувань, ані тобі гучних справ, ані тобі оголошення війни за використання москалями бойової отруйної речовини... тиша
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16.12.2020 16:19 Відповісти
Тут хотят Брезит любой ценой, deal or no deal.
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16.12.2020 16:20 Відповісти
и трубу хотят пососать, и триппер при этом не заработать. нихрена не выйдет.
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16.12.2020 16:16 Відповісти
В европе уже давно сифилис левого мозга, какой триппер, причем уже поражен и правый. Тут нужны десятки Качиньских и Трампов, чтобы пациент очухался и пошел на поправку.
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16.12.2020 16:27 Відповісти
И рыбку съесть, и ног не намочить...
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16.12.2020 16:16 Відповісти
цікаво, взагалі існує такая купа лайна, яку б московія висрала на німеччину і та, нарешті більше б не захотіла "добрих відносин" з нею?
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16.12.2020 16:16 Відповісти
Нуу ... У Німеччині поки що тільки чеченця пристрелили.
Поки що нікого не труїли ...
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16.12.2020 18:04 Відповісти
не зря политиков называют - политическими проститутками - вот пример
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16.12.2020 16:20 Відповісти
Когда уже эта мисс Риббентроп свалит?
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16.12.2020 16:21 Відповісти
Не требуйте от Германии прыгать выше головы с ее пивным животом. Если Фрау свалят, то набегут неошрёдеровские пониматели пуйла из соцдемов, левых и "альтернативы" (АфД).
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16.12.2020 16:32 Відповісти
Так озабочиваться могут только профессионалы .Высший пилотаж от Меркель.
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16.12.2020 16:21 Відповісти
Болезный Алешка, сам, опередил всю Украину. И не Германия в этом виновата.
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16.12.2020 16:24 Відповісти
Скажи мені, хто твій "партньор" і я скажу, хто ти. Нє, фрау Меркель? Росія людей труїть хімічною зброєю!!! Альо! Гараж!.. 21-ше століття ))) Зовсім мізки прогнили?
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16.12.2020 16:26 Відповісти
хто всім друг, той нікому не друг.
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16.12.2020 19:04 Відповісти
Хочет и помнит. Одне активне, а друге пасивно - рефлективне. Це і є політика Німеччини на сьогодні
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16.12.2020 16:27 Відповісти
фрау Меркель ніц не пасує такий шпагат
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16.12.2020 16:27 Відповісти
вона то не бачить як шпагат. то ти так його бачиш, а знач то лише твої психологічні трабли.
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16.12.2020 19:08 Відповісти
ппц як хвилююсь за навальнога)))
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16.12.2020 16:28 Відповісти
Тошно подобное читать. Куда катится этот мир?
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16.12.2020 16:29 Відповісти
К Большому Ресету по планам кукловодов Бай дона - к конвергенции добра и зла, левых и правых, свободы и тирании, коммунистов и фашистов, палачей и жертв, воров и работающих, черных и белых ... и всё это под цензурой фейсбуков, присмотром твиттеров и под шуршание банкнот в карманах заоблачных триллионеров.
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16.12.2020 16:38 Відповісти
Там у власти наверное много бывших сотрудников штази,которые сотрудничали с кгб а теперь с фсб.Немцев с яйцами перебили во вторую мировую,а это дети советских "освободителей".Они на генетическом уровне боятся рашку.
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16.12.2020 16:35 Відповісти
чо бьівших. такие знания не теряются, а передаются.
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16.12.2020 19:09 Відповісти
одно знаю точно - путин в германии работал!! И навального, если бы надо, убрали бы красиво и с легендой!!!
А это цирк!!! И Навальный клоун путинский!!! И Северный поток путин и меркель зубами защищают!!!
Так что!!! Просыпайтесь!!! Не так все просто!!
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16.12.2020 16:38 Відповісти
А за справу Ребета і Бандери не пам'ятають? То на їх терииторії букли знищені наші лідери і сотні інших за яких ми знаємо і не знаємо. За чеченців, яких знищили на території Німеччини і Франції? А на застосування біологічної зброї в Болгарії, в Великобританії? Ще невідомо до кінця, звідки взявся короновірус. Пройде час і я не здивуюся, що завозили і застосовували його кацапи і все спихують на китайців і кажанів.
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16.12.2020 16:40 Відповісти
Много хочешь-мало получишь ! Все нормальные страны хотят , только вот пока пуйло со своим ОПГ у власти на рашке, ни у кого ни чего не получится ! Друзья у них сейчас могут быть только людоеды-диктаторы и бандиты-террористы !
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16.12.2020 16:46 Відповісти
Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодой- сказала Меркель.
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16.12.2020 17:01 Відповісти
Скорее, Макрель...
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16.12.2020 19:07 Відповісти
Германия хочет хороших отношений с РФ. Как можно желать хороших отношений с самой большой террористической организацией мира, которая желает весь мир утопить в крови, которая убивает с без всякого повода, которая не признает международного права, границ, суверенитета. Эта организация - Россия, представляет опасность всему живому. С ней нельзя поддерживать хорошие отношения, ее необходимо расчленить, чтобы ее не было на политической карте мира.
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16.12.2020 17:09 Відповісти
"С одной стороны, мы хотели бы хороших стратегических отношений с Россией, а с другой стороны, мы имеем дело с действительностью - ...нехваткой прогресса по Украине", - отметила канцлер.
С третьей стороны,мы хотели бы хороших стратегических отношений с Украиной, а с четвёртой стороны, мы имеем дело с действительностью...
Was hat Zelensky damit zu tun?
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16.12.2020 17:11 Відповісти
а нічого, бо Зе досяг "про Украну без України!"
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16.12.2020 19:17 Відповісти
Фрау Анжела хочет быть наполовину беременной?
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16.12.2020 17:13 Відповісти
Другими словами, за Россию без Путина, Германия)
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16.12.2020 17:23 Відповісти
Німеччина хоче хороших відносин із РФ, але пам'ятає про Україну і справу Навального, - Меркель - Цензор.НЕТ 9901
Недостаточные успехи?!! Окаких (недостаточных) успехах блеет эта старая комсомолка?! Крым оккупирован. Часть Донбасса как была оккупирована так и остается. Кацапье не прекращает туда поставки оружия и орков. Ху...ло не собирается прекращать войну, а Риббентропша про какието успехи. И де ана их увидила?!
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16.12.2020 17:37 Відповісти
Вот вопрос. Почему Шредер стал председателем совета директоров роснефти? Главой комитета северного потока? Просто даже не шифруются эти раздираемые противоречиями немцы.
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16.12.2020 17:47 Відповісти
Чого причепилися до фрау ???
Вона агент Пу ... Одного віку люди. Пу її вербанув ще у 80-і ...
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16.12.2020 18:07 Відповісти
Щоб ти всралась курва, гарні стосунки вона хоче. Чули б її справжні старі німці 30-40 років
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16.12.2020 18:09 Відповісти
Стареет Меркель. Уже забыла как несколько лет назад говорила, что Путин живет в ином мире. На какие хорошие отношения она расчитывает с таким "миром" Путина? Волк не станет вегетарианцем.
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16.12.2020 18:11 Відповісти
Посмотрите биографию Меркель и ее родителей и все вопросы отпадут.
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16.12.2020 18:40 Відповісти
відповідь зовсім не там.
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16.12.2020 19:18 Відповісти
 
 