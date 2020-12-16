Німеччина хоче хороших відносин із РФ, але пам'ятає про Україну і справу Навального, - Меркель
Берлін бажає хороших відносин із Москвою, але не можна ігнорувати такі речі, як ситуація навколо опозиціонера Олексія Навального і недостатні успіхи у врегулюванні ситуації в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель.
"З одного боку, ми хотіли б хороших стратегічних відносин з Росією, а з іншого боку, ми маємо справу з дійсністю - справою Навального і браком прогресу з питань України", - зазначила канцлерка.
Також серед складнощів у німецько-російських відносинах вона згадала вбивство влітку 2019 року в берлінському районі Тіргартен Торніке К., він же Зелімхан Хангошвілі - за підозрою у вбивстві пізніше затримали громадянина Росії.
У той же час Меркель зазначила, що уряд ФРН не змінив свого ставлення до проєкту будівництва газопроводу "Північний потік 2".
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я так розумію, уряд Британії отримав пару лярдів компенсації, вибачення по закритим каналам і на цьому все закінчилося - ані тобі розлідувань, ані тобі гучних справ, ані тобі оголошення війни за використання москалями бойової отруйної речовини... тиша
Поки що нікого не труїли ...
А это цирк!!! И Навальный клоун путинский!!! И Северный поток путин и меркель зубами защищают!!!
Так что!!! Просыпайтесь!!! Не так все просто!!
С третьей стороны,мы хотели бы хороших стратегических отношений с Украиной, а с четвёртой стороны, мы имеем дело с действительностью...
Was hat Zelensky damit zu tun?
Недостаточные успехи?!! Окаких (недостаточных) успехах блеет эта старая комсомолка?! Крым оккупирован. Часть Донбасса как была оккупирована так и остается. Кацапье не прекращает туда поставки оружия и орков. Ху...ло не собирается прекращать войну, а Риббентропша про какието успехи. И де ана их увидила?!
Вона агент Пу ... Одного віку люди. Пу її вербанув ще у 80-і ...