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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Справа Чорновол: ДБР завершило досудове розслідування і направило обвинувальний акт до суду

Справа Чорновол: ДБР завершило досудове розслідування і направило обвинувальний акт до суду

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екснардепа Тетяни Чорновол в умисному вбивстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За результатами досудового розслідування народний депутат України VIII скликання обвинувачується в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - говориться в повідомленні.

У ДБР зауважують, що за даними досудового розслідування, "18 лютого 2014 року підозрювана керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі у центрі Києва на вулиці Липська, в якій знаходився офіс однієї з політичних партій. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у приміщені партійного офісу".

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Наразі сторона захисту ознайомилася з усіма матеріалами кримінального провадження.

Обвинувальний акт у відповідності до вимог статті 291 КПК України направлено до суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов про те, що відбувається в Україні: "Як же швидко почали повертатися часи Януковича. Цікаво, як назвуть наступну революцію"

Нагадаємо, 15 грудня екснардепу Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності Партії регіонів, викрадення людини, побої та мордування, завдання тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ті, хто висувають незаконне звинувачення Чорновол, мають самі бути на лаві підсудних, - Яценюк

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Автор: 

Чорновол Тетяна (254) злочини проти Майдану (309) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+29
Сергій Таран

ДБР офіційно звинуватило Т.Чорновол у вбивстві під час Євромайдану. Це не лише юридичний прецедент, після якого подібні звинувачення можна вручати кожному майданівцю, це тест влади наскільки суспільство далі готове толерувати переписування Зеленським історії по лекалам кремля.
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16.12.2020 16:33
+26
Оце ШВИДКІСТЬ!!! Прудкі, як "електровіники"! Вони-б, так, розслідували справи стосовно сепарюг!!!
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16.12.2020 16:28
+21
Всем участникам Майдана приготовиться. Зеробили їх разом, да Зебізяни?
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16.12.2020 16:28
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Оце ШВИДКІСТЬ!!! Прудкі, як "електровіники"! Вони-б, так, розслідували справи стосовно сепарюг!!!
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16.12.2020 16:28 Відповісти
Всем участникам Майдана приготовиться. Зеробили їх разом, да Зебізяни?
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16.12.2020 16:28 Відповісти
Сергій Таран

ДБР офіційно звинуватило Т.Чорновол у вбивстві під час Євромайдану. Це не лише юридичний прецедент, після якого подібні звинувачення можна вручати кожному майданівцю, це тест влади наскільки суспільство далі готове толерувати переписування Зеленським історії по лекалам кремля.
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16.12.2020 16:33 Відповісти
Вони не пробачили Порошенку, що він не потішив їх стрільбою з двох рук «Інґремами», по депутатам в Раді.
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16.12.2020 17:12 Відповісти
Турборежим, вот это дааа!!!
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16.12.2020 16:28 Відповісти
Борцам с "торговлей на крови" и "абы не Порох", приготовится.
Все протестующие на майдане ФОПы, могут получить свои 8000 грв., прямо там, ударами дубинки по горбу...
Дело Чорновол: ГБР завершило досудебное расследование и направило обвинительный акт в суд - Цензор.НЕТ 2053
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16.12.2020 16:34 Відповісти
200 тыс. ФОПов подали заявления в мобильном приложении "Дія" и получат свои 8 тыс. грн.
как бы ты не истерил, уважаемый аноним. Для успокоения советую скушать шоколадную рошенку, может поможет.
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16.12.2020 16:41 Відповісти
та ой же ж вей..
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16.12.2020 16:45 Відповісти
200000х8000=1 600 000 000. Деньги уже напечатали, или из ковид фонда выдадут?
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16.12.2020 19:50 Відповісти
Дело Чорновол: ГБР завершило досудебное расследование и направило обвинительный акт в суд - Цензор.НЕТ 5909
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16.12.2020 16:49 Відповісти
Роздача 8000 грн. ФОПам.
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16.12.2020 17:17 Відповісти
они ждали халяву, все ждали халяву.
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16.12.2020 17:55 Відповісти
Та кому вони тепер потрібні...
Відпрацьований шлак.
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16.12.2020 17:16 Відповісти
Так хоть слово бы сказали, полный отказ...
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16.12.2020 19:47 Відповісти
а суда над Антоненко, Кузьменко почему-то нет! тянут-потянут - вытянуть не могут.
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16.12.2020 17:54 Відповісти
Потому и тянут, не знают как теперь соскочить.
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16.12.2020 19:51 Відповісти
Умысне? Она знала этого охранника? Обвинения пробивает очередное юридическое дно
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16.12.2020 16:30 Відповісти
Але вона,коли закликала спалити офіс і особисто кидала "коктейль Молотова" знала,що там - люди...І цього досить...А в тому,що регіонали нелюди і агенти Москви,також і інших нюансах розбереться суд...
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16.12.2020 16:46 Відповісти
Хто розбереться?! Треба було ще в 14-тому с судами розібратися
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16.12.2020 17:17 Відповісти
Ця людина декілъка разів виходила з цього приміщення і поверталась туди, виносила диски і матеріали ПР. Чорновол примушувала його це робити? Хто йому винен? Тим більше, якщо була загроза спалення будунку.
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16.12.2020 17:25 Відповісти
Непосредственно участвовала в поджоге здания... То есть лила бензин и бросала факела. Мощно! Только вот умысел был или нет? То есть поджигая, она сознательно желала смерти Владимира Захарова и стремилась закончить преступление. Не верится мне однако.
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16.12.2020 16:31 Відповісти
Цель создать прецедент, устроить срачь государственного масштаба, чем хуже у нас, тем лучше Кремлю...
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16.12.2020 16:38 Відповісти
Татьяна Черновол очень страстная женщина, Я даже боюсь подумать насколько неугомонна и активна она в сексе, вцелом она вполне могла совершить подобное преступление, тормозов и страха у этой необыкновенной женщины никогда не было.
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16.12.2020 16:31 Відповісти
"вцелом она вполне могла совершить подобное преступление,"- а вы то хоть в курсе как происходило "убийство"... , и все остальное...
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16.12.2020 16:45 Відповісти
https://censor.net/news/3188061/gbr_priehalo_s_obyskom_v_dom_eksnardepa_chornovol_foto в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Что там ищут орлы БенядиктоваЛки и тайные присдужники Портнова?
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16.12.2020 16:32 Відповісти
Это первый, пробный, шар. Смогут закатить в лузу - ждите братской дружбы с дикарями.
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16.12.2020 16:33 Відповісти
Маски новой власти - в мусорной корзине.
Только как это согласуется с тем, что бубочка с Ленкой возлагал цветы на Годовщину Майдана?
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16.12.2020 16:35 Відповісти
Буба ярий послідовник януковоча.
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16.12.2020 16:36 Відповісти
Схоже Єрмак розхитує ситуацію в Україні до нового Майдану використовуючи дурачка Зеленського, щоб знову розвязати руки Путіну.
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16.12.2020 16:39 Відповісти
это "дело" шито , и даже не именованными "зЭ-бЭлыми" , а полностью портновско-кремлевскими - и если мы это проглотим - это будет начало НЕОБРАТИМЫХ...-реально...
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16.12.2020 16:42 Відповісти
Риги підпалили свій офіс щоб згоріли документи їх злочину. Горіти першим почало приміщення серверної.
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16.12.2020 16:44 Відповісти
Уважаемой пани нечего бояться! Не виновата - суд оправдает!
Кстати, у нас патриотов не судят, не помню такого, чтобы кого-то засудили.
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16.12.2020 16:45 Відповісти
Тут не про суд. а про слідство. А про які Ви суди говорите, про суди Портнова, це навіть не смішно
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16.12.2020 16:48 Відповісти
Якщо погуглите, то багато прикладів знайдете.
Це я вже мовчу, скільки по СІЗО сидять багато місяців.
А тут за день спрацювали... ударникі!
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16.12.2020 17:49 Відповісти
З даху будинку в цей час силовики стріляли з даху по людях. Не просто знали що там люди, а стріляли по них і кидали на голови світо-шумові гранати. Світло-шумові гранати застосовував у ці дні беркут І цей тип гранати реально може вбити. Тоді треба усіх беркутовців і всіх солдат внутрішніх війск судить за навмисне вбистввоЮ або за замах на навмисне вбивство.
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16.12.2020 16:58 Відповісти
Если совершая поджог она знала, что в здании были/могли быть живые люди, у которых, вопреки правилам пожарной безопасности, перекрыты пути эвакуации или такие пути были умышленно перекрыты и Чорновол об этом была осведомлена - вот только тогда.
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16.12.2020 16:58 Відповісти
Да. Он сам виноват. Он сначала выбежал на улицу, а потом зашел в горящее здание сейфы потрошить. Кто ему доктор?
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16.12.2020 17:39 Відповісти
Та нічого не було перекрито. Ця людина рятувала диски і інші матеріали ПР, виходила і заходила з цього приміщення. Вигадуєте на ходу, зелене лайно.
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16.12.2020 17:30 Відповісти
Спробуйте уважніше читати пости, які коментуєте.
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16.12.2020 17:50 Відповісти
Статья 115 УК Украины предусматривает ответственность за умышленное противоправное причинение смерти другому человеку. С субъективной стороны это преступление характеризуется умышленной формой вины (прямым или косвенным умыслом), когда виновный осознает общественно опасный характер своего деяния, предвидит его общественно опасные последствия в виде смерти другого человека и желает или сознательно допускает их наступление. Так разъясняет Верховный суд. Вы считаете что она желала убить и этому есть какие-то доказательства?
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16.12.2020 17:01 Відповісти
Які цікаві у вас фантазії, ви випадково не психопат?
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16.12.2020 17:37 Відповісти
Вы не увиливайте, сначала вы заявили: "Если совершая поджог она знала, что в здании были/могли быть живые люди - значит это умышленно". И когда вам доказали что это не так, вы теперь пусть суд решает, давайте уже следующий этап, типа ну и что что не виновна пусть все равно ответит. И вам не кажется странным что вате и рыгам можно жечь и резать, а другим нельзя?
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16.12.2020 18:17 Відповісти
Опять виляете? Если вы ехали на авто по улице и на этой улице пострадавший упал и убился например пытаясь перебежать дорогу, то вас должны посадить за умышленное убийство? Вы определились что по вашему: "она этот поджог совершала и призывала к поджогу" это ст196 которая попадает под амнистию или опять настаиваете что ст115, что вам уже опровергли?
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16.12.2020 19:28 Відповісти
Зебил ти тупорилий, недолго вам суки сепарские, куражиться осталось.
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16.12.2020 20:27 Відповісти
Можете кидать в меня камнями, фуговыми постами...
А разве не поджигала ? Видео есть. Сама же кричала - сжечь. Или если за "Майдан" то всё спишется ? И вообще, персона стрёмная.
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16.12.2020 16:54 Відповісти
В в цей час силовики стріляли з даху цього будинку по людях. Стріляли по них і кидали на голови світо-шумові гранати. Світло-шумові гранати застосовував у ці дні беркут І цей тип гранати реально може вбити. Забивали до смерті. Увесь беркут тоді треба засудити по цій статті.
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16.12.2020 17:02 Відповісти
одно дело кричать, а другое делать. Лукаш - экс министр юстиции, тоже кричала из окон Кабмина: стреляйте по них (майдановцах)! Есть свидетели - почему Лукаш, у которой руки в крови, ее указами и действиями начался и продолжался Майдан, не сидит и не судима. Луценко обещал ей: пусть не успокаивается, и до нее доберутся. - не добрался, зато наглая селючка-провинциалка распоясалась своим черным ртом.
Она же мать!
А Таня Черновол тоже мать двоих детей, муж погиб, и ее судят
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16.12.2020 17:52 Відповісти
Муж не просто погиб, а был убит российским снайпером!
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16.12.2020 19:26 Відповісти
Філіал ФСБ в Україні , т.н. ДБР , справно виконує вказівки і накази " гаранта " і т.н. ОПУ на чолі з " другом " Козака , Єрмаком. ПОТИХЕНЬКУ , ЧРЕЗ МОЛДОВУ , " ЗЛИВАЮТЬ " ДЛЯ ФСБ , ХЛОПЦІВ - ПАТРІОТІВ , ДРУЗІВ УКРАЇНИ , З ІНШИХ ДЕРЖАВ , ЩО ВОЮВАЛИ В ДОБРОВОЛЬЧИХ БАТАЛЬЙОНАХ НА СХОДІ УКРАЇНИ , ПРОТИ КАЦАПСЬКИХ БАНДФОРМУВАНЬ ,Відправляють на вірну смерть . " ЗЛИЛИ " ФСБ СПРАВУ ВАГНЕРІВЦІВ , ЖОРСТКО ПІДСТАВИВШИ ПІД УДАР СБУ , ЩО РОЗРОБЛЯЛО ЦЮ ОПЕРАЦІЮ , тощо. Ось і думай народ , про що і за що домовився " гарант " з кацапами в Омані.
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16.12.2020 16:55 Відповісти
Ермак через свои структуры и спикеров, уже начинает опровергать свою связь с Татаровым и его назначением в ОПУ.
Выпихивая дурака Татарова на передовую борьбы с "иновлиянием" Ермак усиленно ищет контакты с демократами в США. Там уже и Ламза и Гринштейн и Вуддок - весь зоопарк.
Для отвлечения внимания от реальных вопросов Зеленский\Татаров придумали "дело Чорновол". Доказательная база на "умышленное убийство" - ноль. Татаров пытается отвлечь внимание от своего участия в коррупционных схемах Микитася.
"Дело" Гримчака окончательно развалилось. Но вопрос "Кто ответит на время проведенной в тюрьме этим человеком ?" остается.
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16.12.2020 17:02 Відповісти
Згадуючи часи Майдану та поведінку цього дятла, не сумніваюсь, що слідцтво має рацію.
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16.12.2020 17:04 Відповісти
А коли вони видадуть обвинувальний акт беркутам?
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16.12.2020 17:10 Відповісти
За сдувшимся Шереметгейтом кодлан Коломойского раздувает Чорноволгейт. Кодлан в атошниках видит для себя опасность.
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16.12.2020 17:11 Відповісти
Ну когда же, наконец, кончится этот позор?
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16.12.2020 17:13 Відповісти
закончится этот "суд" скорее всего ничем, но о татарове все забудут, пока будет продолжаться представление.
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16.12.2020 17:30 Відповісти
о Татарове не забудут - он свое получит как сказал Порошенко.
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16.12.2020 17:45 Відповісти
он много чего говорил. но все так и осталось лозунгами для лохтората.
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16.12.2020 19:36 Відповісти
Не гунди кацапска морда.
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16.12.2020 20:15 Відповісти
а вот и лохторат подтянулся
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16.12.2020 20:30 Відповісти
наш реформированный суд непредсказуем, тут как звезды сложатся
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16.12.2020 18:45 Відповісти
Таня Чорновол - героїчна людина, а більшість українців - справжнє безмозгле лайно, яке купляється на брехню і провокації.
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16.12.2020 17:33 Відповісти
73% це тупе бидло, що продаеться за обіцянку дати хліба.
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16.12.2020 20:13 Відповісти
Після деяких подій, Чорновол для мене ніхто, але видвонуті проти неї звинувачення, це абсурд. Після цього ДБР треба розпустити, і перечислити їх зарплати, а тим більш премії, у фонд держави. "Місце для паркування оленів" - це круто, як для Харкова, але це має бути на банковій та в парламенті, там оленів н.....а хмара, маубктьть вже прийшов час і відстрілу. У Запоріжжі "Слуга народу", "Опоблок", "Батьківщина" та "Єднання" захопили владу, і оголосили про обрання "голови" облради Запорізької обласної ради, тут немає що дивного, хто голосував за бюджет, той і обирав чмошника Віталія Боговіна, в студію браковане резинове непорозуміння, що ти хочеш зробити для простих громадян України. Німеччина хоче хороших відносин із РФ, але пам'ятає про Україну і справу Навального, - Меркель. Продажна бабенція, яка жоче і в х...а відсмоктати, і в Європі слід залишити, такого не буває. "Уряд підтримав рішення про введення додаткових критеріїв виклику швидкої за пріоритетністю надання медичної допомоги. Залежно від стану пацієнта звернення до швидкої будуть розділятися на критичні, екстрені, неекстренні і непрофільні", - написав Шмигаль. Але на жаль жто це буде вирішувати. Вже давно можна збитися з рахунку, скільки жінок народило не потрапивши лікарні. Ми вам віримо - довбодятли зелені. Кабмін змінив порядок отримання автономерів. На перший погляд все добре: але Крім того, документ передбачає недопущення відчуження транспортних засобів у власників, стосовно яких містяться відомості у Державному реєстрі боржників.
Він також спрощує процедури огляду транспортних засобів під час державної реєстрації, перереєстрації та зняття їх з обліку. Як все розпливчато. Буратіно з його полем чудес просто відпочиває. Там могла вирости, якась кількість золотих на дереві, а тут буде рости мінімум мішками.
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16.12.2020 17:59 Відповісти
если украинский народ разрешит рашистским безпредельщикам в Украине ,навязывать рашисткие ,написанные в Кремле"порядки" ,завтра он проснется в рашистской губернии
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16.12.2020 18:28 Відповісти
Когда єтих сепаров уничтожат, сколько им осталось?!
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16.12.2020 20:11 Відповісти
Вони не мають чим займатися, скоти, а ще на них збільшили фнансування!
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16.12.2020 20:53 Відповісти
Їхнім їзиком, щоб було зрозуміліше" за...ся пиль глотать"!
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16.12.2020 20:59 Відповісти
Уявляю що буде, коли зелена влада спробує взяти Тетяну під варту).
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16.12.2020 21:34 Відповісти
Всяко було алє, шоб таке....ну це вже СУЦіЛЬНИЙ МРАК,не снесем плесень все абзац.
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17.03.2021 23:41 Відповісти
 
 