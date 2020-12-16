Справа Чорновол: ДБР завершило досудове розслідування і направило обвинувальний акт до суду
Слідчі ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екснардепа Тетяни Чорновол в умисному вбивстві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"За результатами досудового розслідування народний депутат України VIII скликання обвинувачується в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - говориться в повідомленні.
У ДБР зауважують, що за даними досудового розслідування, "18 лютого 2014 року підозрювана керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі у центрі Києва на вулиці Липська, в якій знаходився офіс однієї з політичних партій. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у приміщені партійного офісу".
Наразі сторона захисту ознайомилася з усіма матеріалами кримінального провадження.
Обвинувальний акт у відповідності до вимог статті 291 КПК України направлено до суду.
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Нагадаємо, 15 грудня екснардепу Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності Партії регіонів, викрадення людини, побої та мордування, завдання тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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ДБР офіційно звинуватило Т.Чорновол у вбивстві під час Євромайдану. Це не лише юридичний прецедент, після якого подібні звинувачення можна вручати кожному майданівцю, це тест влади наскільки суспільство далі готове толерувати переписування Зеленським історії по лекалам кремля.
Все протестующие на майдане ФОПы, могут получить свои 8000 грв., прямо там, ударами дубинки по горбу...
как бы ты не истерил, уважаемый аноним. Для успокоения советую скушать шоколадную рошенку, может поможет.
Відпрацьований шлак.
Что там ищут орлы БенядиктоваЛки и тайные присдужники Портнова?
Только как это согласуется с тем, что бубочка с Ленкой возлагал цветы на Годовщину Майдана?
Кстати, у нас патриотов не судят, не помню такого, чтобы кого-то засудили.
Це я вже мовчу, скільки по СІЗО сидять багато місяців.
А тут за день спрацювали... ударникі!
А разве не поджигала ? Видео есть. Сама же кричала - сжечь. Или если за "Майдан" то всё спишется ? И вообще, персона стрёмная.
Она же мать!
А Таня Черновол тоже мать двоих детей, муж погиб, и ее судят
Выпихивая дурака Татарова на передовую борьбы с "иновлиянием" Ермак усиленно ищет контакты с демократами в США. Там уже и Ламза и Гринштейн и Вуддок - весь зоопарк.
Для отвлечения внимания от реальных вопросов Зеленский\Татаров придумали "дело Чорновол". Доказательная база на "умышленное убийство" - ноль. Татаров пытается отвлечь внимание от своего участия в коррупционных схемах Микитася.
"Дело" Гримчака окончательно развалилось. Но вопрос "Кто ответит на время проведенной в тюрьме этим человеком ?" остается.
Він також спрощує процедури огляду транспортних засобів під час державної реєстрації, перереєстрації та зняття їх з обліку. Як все розпливчато. Буратіно з його полем чудес просто відпочиває. Там могла вирости, якась кількість золотих на дереві, а тут буде рости мінімум мішками.