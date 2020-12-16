Справа Чорновол: ДБР завершило досудове розслідування і направило обвинувальний акт до суду

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екснардепа Тетяни Чорновол в умисному вбивстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За результатами досудового розслідування народний депутат України VIII скликання обвинувачується в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - говориться в повідомленні.

У ДБР зауважують, що за даними досудового розслідування, "18 лютого 2014 року підозрювана керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі у центрі Києва на вулиці Липська, в якій знаходився офіс однієї з політичних партій. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у приміщені партійного офісу".

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Наразі сторона захисту ознайомилася з усіма матеріалами кримінального провадження.



Обвинувальний акт у відповідності до вимог статті 291 КПК України направлено до суду.



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Нагадаємо, 15 грудня екснардепу Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності Партії регіонів, викрадення людини, побої та мордування, завдання тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

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16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.