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Новини Мовне питання
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Штрафи за порушення мовного закону битимуть не так по кишені бізнесу, як по репутації, - Кремінь

Штрафи за порушення мовного закону битимуть не так по кишені бізнесу, як по репутації, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що величезна кількість установ і закладів, які надають послуги, вже давно перейшли на обслуговування державною мовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Кремінь зауважив, що за порушення суб'єктами господарювання відповідних норм Законом передбачені штрафні санкції.

"Секретаріат Уповноваженого може здійснювати позапланові заходи контролю щодо порушень мовного закону. Якщо такі порушення протягом року будуть повторюватися і мати системний характер, ми маємо право накладати штраф. Здавалося б, комусь ця сума невелика (від 5100 до 6800 грн), але вона буде бити не стільки по кишенях бізнесу, скільки - по репутації. А це якраз те, що напрацьовується роками", - наголосив мовний омбудсмен.

Читайте також: Кремінь пояснив, яких сфер стосується перехід на українську мову з 16 січня: інтернет-магазини, кафе, гуртки і медицина

Водночас Кремінь зазначив, що головне завдання - не штрафувати, а максимально допомогти сфері обслуговування підготуватися до 16 січня 2021 року, провести інформаційну й роз’яснювальну роботу.

Нагадаємо, на початку грудня мовний омбудсмен нагадав, що з 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову обслуговування.

Автор: 

українська мова (833) мова (741) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+13
Штрафы за нарушение языкового закона будут бить не столько по карману бизнеса, сколько по репутации, - Креминь - Цензор.НЕТ 2988
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16.12.2020 16:54
+13
Випереджаючи верески 5-ї проросійської колони...
Штрафы за нарушение языкового закона будут бить не столько по карману бизнеса, сколько по репутации, - Креминь - Цензор.НЕТ 4786
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16.12.2020 16:55
+8
А от і дарми. Треба по карману. Коритні розуміють лише через корито. А так вона напаки бубть заробляти собі репутацію борців з укр. мовою і героїв "рускава міра" і збирати навколо себе свинособачу клієнтуру з рускязичнимі чєлюстямі.
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16.12.2020 16:56
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Штрафы за нарушение языкового закона будут бить не столько по карману бизнеса, сколько по репутации, - Креминь - Цензор.НЕТ 2988
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16.12.2020 16:54 Відповісти
Вышевата даже Карла Маркса поддерживает
А были бы мозги и способности думать, поняли-бы что это дерьмо всё
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16.12.2020 17:54 Відповісти
Випереджаючи верески 5-ї проросійської колони...
Штрафы за нарушение языкового закона будут бить не столько по карману бизнеса, сколько по репутации, - Креминь - Цензор.НЕТ 4786
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16.12.2020 16:55 Відповісти
А от і дарми. Треба по карману. Коритні розуміють лише через корито. А так вона напаки бубть заробляти собі репутацію борців з укр. мовою і героїв "рускава міра" і збирати навколо себе свинособачу клієнтуру з рускязичнимі чєлюстямі.
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16.12.2020 16:56 Відповісти
Без цього теж не обійдеться...
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16.12.2020 17:14 Відповісти
Я за, як на мене, штрафи для них зовсім замаленькі.
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16.12.2020 18:25 Відповісти
так більше скарг - більше перевірок - більше накосять з них для закриття дірки у бюджетах. через місяць співатимуть, не лише "вам пакєтік чи торбинку" розрізнятимуть.
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16.12.2020 18:27 Відповісти
ех, раз, ісчо раз, ісчо многа-многа раз...

17 грудня на пленарному засіданні Верховної Ради можуть змінити мовне законодавство.
Можуть змінити положення про удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України, повідомляє "https://www.facebook.com/perehodnamovu/posts/3873977985987055 Переходь на українську ".
До частини положення про те, що мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу є державна мова пропонують додати слова "якщо інше не встановлено законом".
"Йдеться не про авіаційні правила, а про будь-які нормативно-правові акти, які на підставі будь-якого закону зможуть видаватися не українською мовою. Це - руйнація однієї з базових статей закону про мову. Науково-експертне управління Верховної Ради у своєму висновку відзначило, що така пропозиція суперечить Конституції України. Аналогічну позицію висловив і уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь", - йдеться в повідомленні.
Гуманітарний комітет парламенту радив вилучити цю норму. Присутні на засіданні керівники Державіаслужби з цим погодилися.
"Однак профільний транспортний комітет несподівано підтримав ухвалення проєкту 3683 за основу без жодних вилучень. Тобто цілком проігнорував позицію гуманітарного комітету, науково-експертного управління і мовного омбудсмена. На словах ініціатори такого рішення обіцяють виправити проблему в другому читанні. Однак, по-перше, жодної віри цим заявам нема, по-друге, регламент Верховної Ради містить безліч можливостей провалити в другому читанні будь-які зміни", - заявили у спільноті.
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16.12.2020 17:37 Відповісти
До дупы их репутация. Бить надо в первую очередь по карману!!!
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16.12.2020 17:43 Відповісти
Кому выгоден раскол между гражданами Украины?
Чем сильнее противоречия, тем шире улыбка у *****. Наши правители надеются, что у него рожа треснет?
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16.12.2020 18:25 Відповісти
єті гражданє в другіх странах учат МОЛЧА язьік страньі проживания. Украинские гражданє ВСЄ учілі в школе госязьік страньі проживанія. максімум 2-3 мєсяца і вспомнят нужньіе для работьі слова, потому что не єсть русские по рождению, а по засраності мозгов. а єто лечітся, в отличии от рожденньіх русскими.
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16.12.2020 18:39 Відповісти
у мене от питання - чому на цензорі сторінка українською постійно запізнюється надовго з інформаційними повідомленнями? Я б,наприклад, на сторінку хрюцькой мовой і не заходив. Невже так важко робити всі дописи та блоги українською, а вже для "рускаязичних" робити автоматичний гугльпереклад, який вже зовсім непоганий. Що, не вистачає кадрів ? Журналісти "бєз граніц" ?
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16.12.2020 20:20 Відповісти
про англомовну версію вже мовчу тихенько у ганчірочку
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16.12.2020 20:22 Відповісти
Було би добре штрафувати за абсолютно безграмотні дебільні переклади, які, скоріше, робляться свідомо!
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16.12.2020 20:45 Відповісти
 
 