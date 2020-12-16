Штрафи за порушення мовного закону битимуть не так по кишені бізнесу, як по репутації, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що величезна кількість установ і закладів, які надають послуги, вже давно перейшли на обслуговування державною мовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Кремінь зауважив, що за порушення суб'єктами господарювання відповідних норм Законом передбачені штрафні санкції.

"Секретаріат Уповноваженого може здійснювати позапланові заходи контролю щодо порушень мовного закону. Якщо такі порушення протягом року будуть повторюватися і мати системний характер, ми маємо право накладати штраф. Здавалося б, комусь ця сума невелика (від 5100 до 6800 грн), але вона буде бити не стільки по кишенях бізнесу, скільки - по репутації. А це якраз те, що напрацьовується роками", - наголосив мовний омбудсмен.

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Водночас Кремінь зазначив, що головне завдання - не штрафувати, а максимально допомогти сфері обслуговування підготуватися до 16 січня 2021 року, провести інформаційну й роз’яснювальну роботу.

Нагадаємо, на початку грудня мовний омбудсмен нагадав, що з 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову обслуговування.