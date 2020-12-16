Протест ФОПів: на Майдані нові конфлікти мітингувальників з поліцією через намети і пінопласт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності в Києві триває протест підприємців.

Про це пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

До підприємців підійшли поліцейські діалогу і заявили, що хтось з них нібито викликав поліцейських через провокації безладу в їхньому середовищі. На це учасники акції запевнили, що у них все добре і допомоги поліції не потребують. Після цього кількість правоохоронців біля мітингувальників збільшилася. Учасники акції переконані, що поліція хоче розгромити їхню імпровізовану кухню і відібрати електрогенератор, за допомогою якого вони готують собі чай. Зараз підприємці оточили кільцем свою кухню, щоб не дозволити її знищити.

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Протестувальники привезли на Майдан додаткові намети, генератор і листи пінопласту, щоб на них сидіти. Поліцейські підійшли до стели, де протестувальники постелили "матраци", і вимкнули генератор, після чого їх обступили люди. Частина поліцейських, користуючись моментом, зірвала кілька наметів і забрала пінопласт. Це спровокувало невелику сутичку, в результаті якої ніхто не постраждав, пише Бабель.



