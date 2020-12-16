Протест ФОПів: на Майдані нові конфлікти мітингувальників з поліцією через намети і пінопласт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Майдані Незалежності в Києві триває протест підприємців.
Про це пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ.
До підприємців підійшли поліцейські діалогу і заявили, що хтось з них нібито викликав поліцейських через провокації безладу в їхньому середовищі. На це учасники акції запевнили, що у них все добре і допомоги поліції не потребують. Після цього кількість правоохоронців біля мітингувальників збільшилася. Учасники акції переконані, що поліція хоче розгромити їхню імпровізовану кухню і відібрати електрогенератор, за допомогою якого вони готують собі чай. Зараз підприємці оточили кільцем свою кухню, щоб не дозволити її знищити.
Протестувальники привезли на Майдан додаткові намети, генератор і листи пінопласту, щоб на них сидіти. Поліцейські підійшли до стели, де протестувальники постелили "матраци", і вимкнули генератор, після чого їх обступили люди. Частина поліцейських, користуючись моментом, зірвала кілька наметів і забрала пінопласт. Це спровокувало невелику сутичку, в результаті якої ніхто не постраждав, пише Бабель.
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P.S: Если ты за 12 лет не успел закрыть ЧП, тогда тебе еще мало начислили... 2916 гривен за ЧП в год! Вот уж бедные предприниматели). Я понимаю, ситуация у тебя такая, но если все будут так закрывать...Тогда что? Всем прощать? Кто-то забудет развод закрыть, двоеженство схватит...Кто-то забудет недвижимость переписать и так далее...Ты должен понимать, что это сугубо твои личные проблемы, что за 12 лет ты его не смог закрыть.
З приводу теперішніх ФОПів я не в захваті взагалі. Вони взагалі, платять хоч щось? Якщо і так, то мізер.
Це як бастувальники на євробляхах. Поїхало за гроши купило табуретку і ще й права качає...
п.с. а потім вони ж перші верещать що в країна мало грошей на нормальну зарплату... дічь одним словом
Оскільки у нас успішно працюють московські політтехнологи та московські політтехнології, то хочу напам'ятати загалу такий факт: заколотники проти царя Дмитра Івановича (Лжедмітрія Пєрвого) йшли до Кремля захистити його від...заколотників. Усе швидко закінчилося царевбивством і усе ОК!
Тому, панове, гасла протестуючих мають менше значення, аніж їхня активність та масовість. На плечах розбурханого натовпу може здійснитися те, про що той натовп і здогадатися не зможе.
Усе завжди працює в обидва боки. Важливо, хто є активнішим та нав'язує супротивнику свої правила.
Зєлі тепло і весело. Грає в пінг-понг.
Відео від мендель:
https://politics.comments.ua/ua/news/president/mendel-pokazala-fizkulthvilinku-zelenskogo-video-667678.html
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeCicR-Of0Yb4HVfx5LheJNR8_Np4dBh2Otg&usqp=CAU
ну скільки вже можна переконувати ?
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Неприємну річ скажу. Так розумію, що оті "SaveФОП", "євробляхери", учасники "Податкового Майдану" часів каденції Порошенка, то люди яким байдужа Україна, просто хочуть жити "як в Європі", яле податки не платити. Чи варто їх підтримувати зараз? Хай поки зріє в них невдоволеність режимом, може, колись вони підтримають більш широкий рух, де будуть присутні і політичні вимоги за незалежність країни, якою подекуди нехтує діюча влада.! :
Ігор Горобінченко
А від себе добавлю ,, поки фопи - внє палітікі , то нехай і не надіються на широку підтримку . . Неможливо бути - вагітним трішки ( мітингувати проти дій влали , і в той же час підтримувати її політику . ) .
Але я мав на увазі інше .
Мне вот пишут, что за акциями протестов стоит Левочкин. Дескать, напоминает податковый майдан 2010 года. Моя позиция по этому поводу очень простая - мне глубоко пох@й. Зеленского сразу осенью 2019 года, когда космонавт мсье Гетьманцев начал клепать свои дебильные законы, предупреждали, чтобы не лез к ФОПам и выполнял обещания, данные об упрощении климата для бизнеса. Вместо этого президент ответил п@здежом об инвест-нянях, байками о программе 5-7-9%, ковидных 8000 и прочей откровенной х@йней ( пардон, другого слова нет), которую он несет исключительно потому, что в его нежные уши вкладывает его окружение, которому он доверил управлением государством. Я даже не говорю о позорном законе 1210, брехне по принятии налога на выведенный капитал и прочем "законотворчестве".
Следствие всей этой бурной и часто вредной имитации экономической политики очевидна - Зеленский потерял поддержку миллионов ФОПов и их семей, которую получил в 2019 году. И конечно же этим пользуются Левочкин, Порошенко, Коломойский и вообще все кому не лень. И конечно же, Зеленского будут иметь по полной программе во все щели, пока он пишет свои наивные видосики о том, как жизнь в стране налаживается. Год ФОПы ходили к нему на Банковую, но он ни разу даже не вышел. Азаров выходил на Майдан в 2010 году, но ни одна зеленая улитка не выползла из своей уютной ракушки, чтобы посмотреть в глаза людям, которые на морозе приходили и просили их услышать. И вот теперь зеботня, которую навербовали из порохоботов, приходит и такая делает наивные глазки: "Ой, откуда взялись протесты, кто же их организовал? Наверное Левочкин". Год вы суки не задавали такие вопросы, а тут **** и наступило "прозрение". А теперь поздно пугать Левочкиным, Порошенко и кем-то еще. Если бы Зеленский просто выполнял свои обещания, то сегодня ФОПы получили бы вообще налоговые каникулы как в Казахстане на годика два-три.
Будь Зеленский мудрее он пошел бы на такой шаг, потому что пара миллиардов баксов, что собирают с ФОПов это вообще ни о чем для государства в котором на тендерах тырят два ярда в месяц. Начни наводить порядок в государстве, убирай схемы ( не все сразу, а последовательно), дай мелочи налоговые каникулы, чтобы пережить жесточайший ковид-кризис и ты имел бы одни бонусы. Но Зеленский трус. Решения принимать не хочет и не будет. Издержки решили переложить как всегда на мелочь, пока Коломойский и Ахметов делят должности. А потом искренне удивляются, почему их ненавидят как попередников. Ребята, не удивляйтесь, ведь вы и закончите как они. А может еще и хуже с учетом того, что натурборежимили за полтора года.
Не маєте ви права на цю пісню , виродки мупаєвські !!
Як ви взагалі смієте порівнювати їх безкорисливий подвиг зі своїми шкурними інтересами?!
Если кушать нечего тебе, мой друг.
Если ты от жизни от такой устал.
Может вспомнишь, ****, за кого голосовал?!!!
https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл https://twitter.com/GoshaGo06574197 @GoshaGo06574197 https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1339308447075020802 1 ч
У кого ще є бажання за ригозборище притопить?
Они ведь не получают от государства никакой помощи и выживают собственными силами, содержат свои семьи и платят налоги.
Если государство не хочет помочь - то пусть хотя бы не мешает выживать.