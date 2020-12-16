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Новини
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54% українців не згодні повернутися у часи Януковича, 32% - хотіли б, - опитування "Центру Разумкова"

54% українців не згодні повернутися у часи Януковича, 32% - хотіли б, - опитування

67% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, проте більше половини не хотіли б повернутися в часи до 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування Центру Разумкова.

"Лише 16,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 67% — що події розвиваються в неправильному напрямі. Наприкінці минулого року ці показники становили відповідно 44% і 36% (тобто відносна більшість вважала, що країна рухається у правильному напрямі)", - йдеться в результатах.

Переважна більшість (71%) опитаних заявили, що протягом 2020 року ситуація в країні в цілому погіршилася, лише 3% дотримуються думки, що вона покращилася, а 20% - що вона не змінилася.  Наприкінці минулого року на погіршення ситуації вказували 29% опитаних, на покращення — 14%, а 47% вважали, що протягом 2019 року вона не змінилася.

Також читайте: Вперше рівень довіри до Разумкова вищий, ніж до Зеленського, - опитування Центру Разумкова

Найчастіше громадяни вказують на погіршення ситуації в таких сферах: рівень цін і тарифів (на погіршення ситуації вказали 81%), економічне становище країни (76%), рівень стабільності (74%), охорону здоров'я (72%), впевненість у завтрашньому дні (69%), рівень добробуту сім'ї (64%), ставлення до влади (64%), соціальний захист (57%), ставлення влади до громадян (56%), оплата праці (56%), освіта (51%), пенсійне забезпечення (50%), ситуація зі злочинністю (49%), дотримання законності державними службовцями (46%).

Також знизився рівень оптимізму українців: 19% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих декількох років, 51% вважають, що зможе подолати проблеми в більш віддаленій перспективі, а 18% - що країна не здатна подолати існуючі проблеми ( інші не визначилися). В кінці 2019 року ці показники становили відповідно 28%, 50% і 11%.

Незважаючи на негативну оцінку нинішньої ситуації в країні, більшість громадян не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року. Так, негативну відповідь дали 54% респондентів, хотіли б повернутися - 32%, решта не визначилися.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Також читайте: Понад 40% українців вважають Зеленського головним розчаруванням року, - опитування Центру Разумкова

Автор: 

майдан (764) опитування (1934) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+31
Господи, да откуда у нас столко инфантильных дебилов-то ?
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16.12.2020 17:00
+20
Интересно, a какой процент украинцев согласился бы вернуться к времени Полтавской Битвы и порешать все будущие проблемы там?
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16.12.2020 17:02
+19
54% украинцев не согласны вернуться во времена Януковича, 32% - хотели бы, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 443
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16.12.2020 17:04
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Господи, да откуда у нас столко инфантильных дебилов-то ?
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16.12.2020 17:00 Відповісти
Интересно, a какой процент украинцев согласился бы вернуться к времени Полтавской Битвы и порешать все будущие проблемы там?
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16.12.2020 17:02 Відповісти
Ну тогда во времена Юрия Долгорукова. Неплохо было бы сорвать основание одного городка в мокшанских болотах ))
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16.12.2020 17:05 Відповісти
Хан Узбек не согласен.

Но ваша проблема решается просто гуманитарной помощью в виде презерватива для Владимира Мономаха.
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16.12.2020 17:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/453814 Подскажи, Ваня,а где князь Долгорукий погребен? И еще. А где болот больше, в Мордовии, или в Киевской области?))))
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16.12.2020 17:33 Відповісти
Ты,кацап,не виляй.Где б ни был погребен,это не отрицает факта,что киевский князь основывал Московию.И неважно,где больше болот,важно что Киев уже был,когда мокши из болот вылазили.Теперь они отмылись,отожрались,и пытаються оспаривать первенство в истории.Если б хоть это...
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16.12.2020 20:52 Відповісти
это как раз результат полоскания мозгов Ньюс ваном и его "звезды" Лукаш и Бандаренки. 112, Зиком,
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16.12.2020 17:43 Відповісти
Давайте зануремось глибше, і зпитаємо який відсоток українців хоті би зпалити в 1147 році, поселення яке звалося Москва. Я гадаю, що бажаючих набереться багато.🙂
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16.12.2020 19:39 Відповісти
А смысл? Хан Гирей палил, и шо? Козаки Катеринке Крым воевали, Нахимовцы Николаю Палкину флот бусурманский топили, а Холодному Яру всё равно пришлось с красной чумой в меньшинстве воевать.
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16.12.2020 22:21 Відповісти
Бидосик, пили видосик!
Рейтинг падает!
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16.12.2020 17:39 Відповісти
Опрос провели в ОРДЛО !!!
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16.12.2020 17:03 Відповісти
ні, тких і в Європі валом.
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16.12.2020 18:17 Відповісти
Що за дурні запитання від "центру корабельних сосон"? - часи януковоча вже настали.
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16.12.2020 17:03 Відповісти
Так вони і питають - скільки відсотків цьому раді?
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16.12.2020 17:06 Відповісти
ага маніпуляція якась дитяча

"Людям не подобається те що зараз, а до Януковича все одно вертаться не хочуть")

- Нешановні оце шо зараз і є "поверенення до часів Януковича".
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16.12.2020 17:08 Відповісти
Так может быть этим 32% в Лугандоне немножко пожить, авось протрезвеют быстрее?
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16.12.2020 17:04 Відповісти
67% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, тем не менее больше половины не хотели бы вернуться во времена до 2014



а шо значит отето ваше - "тем не менее"? - Сейчас не возвращаются времена януковича?
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16.12.2020 17:04 Відповісти
54% украинцев не согласны вернуться во времена Януковича, 32% - хотели бы, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 443
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16.12.2020 17:04 Відповісти
"Чтоб с ума сойти, надо ум иметь!"
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16.12.2020 21:52 Відповісти
а на рассее, если кто и приходит в сознание - сразу прикладом в стойло.
Тем она и отличается от цивилизации людей. Вот и Китай с нее заразился, теперь несогласных там - сразу на органы и на удобрения.
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16.12.2020 22:26 Відповісти
Уже даже самые упоротые Зебанаты понимают , что таки будет хуже ! Ещё попляшут, под дудку порнушута , холуя рашистов
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16.12.2020 17:05 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3237277/otsenka_investitsionnogo_klimata_biznesom_upala_do_urovnya_vremen_yanukovicha_eba
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16.12.2020 17:06 Відповісти
Дефолт?
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16.12.2020 17:15 Відповісти
А для чого ж беня бубу до влади привів?
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16.12.2020 17:16 Відповісти
Считаю, что Зеля прекрасно справляется с возложенными на него обязанностями! -- Политик мирового масштаба -- ...не припомню другого такого, шоб за год ухайдокал свободную, развивающуюся, воюющую с Россией страну... -- войдёт в Анналы, хоть и через аналы!
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16.12.2020 17:29 Відповісти
а 73 % готові повернутись в совок по дешеву ковбасу і жили дружно !
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16.12.2020 17:06 Відповісти
Сама постановка такого вопроса является прокацапской провокацией. Это к вопросу о том, кто эти "социологи". Поставьте вопрос так "Кто за то, чтобы повесить бубачку на кишках бени?" И посмотрите на результат.
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16.12.2020 17:08 Відповісти
А яка різниця між правлінням шлепера і зе? І тоді і зараз уряд призначає *****,тобто різниці ніякої.
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16.12.2020 17:08 Відповісти
Про СССР уже даже нет вопросника . Кто хочет почти что нет , а молодые не знают к чему возвращаться.К янеку понемножку возвращаемся.
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16.12.2020 17:10 Відповісти
Молодые деградировали так , что им через Медведчука канале в уши залили как было хорошо в ссср
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16.12.2020 17:14 Відповісти
Да при ссср было хорошо Но не Всем . Жила только номенклатура и сейчас живет Феофании тому подобное. Каналы полощут молодежь , но это деньги выброшенные на ветер.Все сидят в других местах и черпают совсем другую информацию. Прояснилось когда закодировали каналы . Оказалось , что их никто не смотрит.
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16.12.2020 17:23 Відповісти
У мене є одне просте питання, яке ставить в тупік фанатів совка - чому в ссср не можна було купити іномарку чи комп'ютер?
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16.12.2020 17:43 Відповісти
Без комментариев и так все понятно.
54% украинцев не согласны вернуться во времена Януковича, 32% - хотели бы, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 6132
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16.12.2020 17:47 Відповісти
Та не тільки Це , - А Нічого. Тільки прикрить зад , хліб і молоко и ржава риба.
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16.12.2020 17:48 Відповісти
Можно было компьютер купить. Мне родители два Спектрума купили, с завода. Более того пионеры в кружке электроники сами паяли эти компьютеры.
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16.12.2020 18:00 Відповісти
Це який рік? 1989-1990? Ну в 1990 вже і ІВМ 286 в совок возити почали...
А так на заході ПК були у вільному продажу з 1979 року, мобільні телефони і компакт-диски - з 1983 року...

А відеомагнітофони на Заході продавали з кінця 60-х, а мікрохвильові печі і пральні машини автоматичні - з кінця 50-х!

Про те, що у США уже в 50-х роках в бюджетні Форд і Шевроле ставили кондиціонер і коробку-автомат, я вже промовчу...
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16.12.2020 18:09 Відповісти
Годы точно не помню. Но где-то так.
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16.12.2020 18:17 Відповісти
>Ну в 1990 вже і ІВМ 286 в совок возити почали...

всё верно. Только у вас это звучит словно они продавались в магазине "промтовары" и любой мог купить.
Во-первых, это только предприятия могли купить, во-вторых, они стоили от 20 до 40 ТЫСЯЧ(!!!) рублей, притом что машина стоила 5000.
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16.12.2020 18:25 Відповісти
Ну да, їх возили перважно не приватним покупцям, а на підприємства...
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16.12.2020 18:32 Відповісти
1) Не звезди. Два Спектрупа, ага. Почему не 5? Никакой компьютер купить было нельзя в принципе, они просто не продавались. Программируемый калькулятор в конце 80-х типа МК-52 действительно появился в продаже. Стоил правда больше 100 рублей и купить его могли позволить только дети номенклатуры.
2) Спаять теоретически действительно можно было, схема публиковалась в журнале "Техника молодёжи". Частями, т.е. раз в месяц можно было следующую часть увидеть. Но никакие пионеры, естественно, это не паяли в кружке электроники, так как соответствующие микросхемы было достать абсолютно нереально. Ни в каком магазине они не продавались никогда и единственный вариант "пионерам в кружке электроники" это спаять - это если руководитель этого кружка лично работал на соответствующем заводе и мог договориться.

Не вешай лапшу людям на уши, ********. Сам сам явно и дня в совке не прожил
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16.12.2020 18:22 Відповісти
Я не вру. Кстати, МК-52 у меня тоже был. И я сам занимался в кружке электроники и видел как пионеры паяют Спектрумы и работают с осциллографом. Запорожье. Я даже могу указать в каком помещении находился тот кружок электроники.
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16.12.2020 18:39 Відповісти
Эх, тимошенко на вас нет.
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16.12.2020 17:22 Відповісти
К Сожалению Была . И на майдане на каляске Ездила и сейчас вступила в ширку с Медведчуком. Архивы не Горят.
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16.12.2020 17:25 Відповісти
Манафорт - Жив!
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16.12.2020 17:29 Відповісти
Украина это матрица ! Украинцы голосуют за пророссийских воров которые их обворовуют и самое главное делают все , что бы украинцы деградировали . Быдло для России в самый раз нужно
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16.12.2020 17:11 Відповісти
А, что разве банда януковоща куда-то уходила? Как была у власти 6 лет, так и осталась.
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16.12.2020 17:15 Відповісти
Не 6 а 1,5. Сейчас возвращается в полном составе. Азирова с Пшонкой только не хватает остальные уже вернулись.
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16.12.2020 17:44 Відповісти
То ото б так і казали так: «Хотім Януковіча».
А не: «Ми протів баригі, потому чьто: «убіл брата! ліпецкся хфабріка! соя ! офшори !»
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16.12.2020 17:23 Відповісти
ВОТ СТОЛЬКО ИДИЁТОВ ЖИВУТ В НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ !
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16.12.2020 17:30 Відповісти
ещё есть резерв
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16.12.2020 17:32 Відповісти
ОНИ ХОТЯТ ДОЛЛАР ПО ПЯТЬ ЧТОБ ВЛАСТЬ ПО ЧЕРНОМУ ВОРОВАЛА ЧТОБ БЫЛ БАНДИТСКО - МЕНТОВСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ ЧТОБ БЕЗО ВСЯКИХ ПРИЧИН ТЕБЯ УБИЛИ И ОТОБРАЛИ БИЗНЕС ЧТОБ ОТ ТЕБЯ НИЧТО НЕ ЗАВИСИЛО В ЭТОЙ СТРАНЕ А САМОЕ ГЛАВНО ЧТОБ ДАВАЛИ ПО СТОПЯТЬДЕСЯТ БАКСОВ ЗАРПЛАТУ И ЧТОБ ТЫ НИКУДА НЕ ДЕРГАЛСЯ И НЕ ВОНЯЛ ! БЫДЛО И ЕСТЬ БЫДЛО !
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16.12.2020 17:36 Відповісти
так и сейчас убивают просто так и отбирают бизнес.
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16.12.2020 17:42 Відповісти
Мало. Зебилы должны страдать по настоящему.
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16.12.2020 18:00 Відповісти
Как-то верю центру разумкова . Самый честный центр и опросы унего всегда интересные . Для психических больниц правда
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16.12.2020 17:39 Відповісти
. одно ворье сменило другое
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16.12.2020 17:43 Відповісти
Один знакомый с женой работают в известной страховой компании. Во времен енакиевского хряка крупные компании "добровольно" (по команде) страховали у них свой автотранспорт и сотрудников. Некоторые автоперевозчики на межобластных маршрутах тоже были их клиенты. Золотые времена! Когда открылся безвиз, знакомые - возмущенно - "кому он нужен, ваш безвиз?!! мы и так могли всегда купить визу в любую страну!"
Ничего не меняется: сыт голодному не верит. Словно две страны 25 и 73 процента.
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16.12.2020 17:44 Відповісти
А чо є питання про повернення в часи Яника у різних опитуваннях, але немає про повернення в часи Юща, коли було 7-8% росту ВВП і середня зарплата по Києву під 1000 доларів?
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16.12.2020 17:45 Відповісти
Про часи Ющенка взагалі не ******* згадувати. Бо порівняння буде не на користь Порошенка, чи Зеленського. І не на користь партнерів Зеленського - банди мдведчука.
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16.12.2020 17:48 Відповісти
Там буде порівняння ні на чию користь, бо в 2006-2008 ми жили найкраще за всю нашу історію! Простий приклад: в 2008 купили 620 тис. нових машин (саме нових, не блях!), при Янику купували по 200-300 тис., в 2019 - 88 тис. А це найкращий показник добробуту народу!
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16.12.2020 17:50 Відповісти
А чому в часи Януковича? Чому не в часи Ющенка? Як на мене, найбільше зростання відбувалося саме в часи Ющенка. А що Ющенко дав свободу слова, і його заплювали... Так така демократія і є. Янукович пару років проїхав на бензині, який залив у баки Ющенко. Коли ресурси закінчилися, пішов на поклон до путіна.
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16.12.2020 17:46 Відповісти
Саме так! При Ющі були чудові 7-8% росту ВВП, при Янику уже в 2012 ВВП рости перестав...
При Ющі були рекордні 10-11 млрд. іноземних інвестицій на рік, у 2019 - всього 2 млрд., тобто на рівні часів Кучми!

При Ющі ввели допомогу при народженні дитини, забрали в Ахмета Криворіжсталь, ввели мораторій на перевірки малого бінесу (і не чмирили ФОПи, як Азіров і Шмигаль!). А ще при Ющі відбудували палаци Чигирина і Батурина, створили Мистецький Арсенал і купу арт-фестів, ввели український дубляж кіно - справжнє культурне відродження було!

Але ж нашому мудрому наріду цього виявилося мало і вони вирішили обрати зека...
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16.12.2020 17:54 Відповісти
У 2004 році практично всі землі пустували. Суцільні бур'яни. Лиш де-не-де було засіяне поле. А у 2006 році жодного клаптика землі не було незасіяного. Те, що сьогодні Україна є світовим аграрним лідером, заслуга саме влади Ющенка. Якби не влада Ющенка, то на чому б нинішня влада варила бабло?
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16.12.2020 19:51 Відповісти
Та багато чого згадувати можна... І різке підняття мінімальної зарплати на 50%,а пенсії в 2 рази вже весною 2005... І скорочення служби в армії до року і поступовий перехід до контрактної армії...
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16.12.2020 20:00 Відповісти
І ще, навіть у страшну світову кризу гривня при Ющі впала всього лиш з 5 до 8... Бо Ющенко сам ж банкір і в Нацбанку тоді люди з його команди були!
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16.12.2020 18:01 Відповісти
Януковича усюди ліплять...ви спитайте скільки людей хотіло б повернутися на початок 2019 р ?
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16.12.2020 17:49 Відповісти
Это низя. Это порушит все иллюзии.
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16.12.2020 17:58 Відповісти
А я б у 2007-2008 хотів би повернутися, коли мав 1200 зелені зарплати - і це зразу після вузу!
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16.12.2020 17:59 Відповісти
Зебилам деньги не нужны. Им "Скотов" по Г+Г вполне хватает.
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16.12.2020 18:02 Відповісти
Я в школі навчався в 1966-1976 роках. Золоті часи! Всі згадують з ностальгією! А коли комусь нагадую, що він літом ходив босяка, навесні, та восени - в кирзяках, а взимку - у валянках, запал затихає. А що до школи половина учнів класів ходили у куфайках, про те слухати не хочуть. Не хочуть слухати, що цукерки їли тільки на новий рік, перше травня, і сьоме листопада. В подарунках біли всякі карамельки, і кілька шоколадних. М'ясо було тільки домашнє, але його бачили лише по святах. Коли це нагадую, то слухати не хочуть. Я їм фотками тикаю, не хочуть дивитися. Кажуть, що все одно у всіх всього було повно. І що то були найкращі часи.
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16.12.2020 18:01 Відповісти
Однако не следует столь радикально запугивать поколение повидавшее свет опосля "союза нерушимого".. В рсфср такое было возможно,а Украина в брежневском"застое"была самодостаточной и конфет шоколадных и мяса(рыночного)было вдосталь дабы не только по праздникам его отведывать..
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16.12.2020 19:58 Відповісти
Владе, скільки вам років? Не було ніякого "ізобілія". Щось можна було купити в мегаполісах. В "закритих" спецмагазинах. А основна маса жила в селах, та райцентрах. Де ніяких ОРСів не було. Було повно бормотухи, та кільки в тогматі. А ще - плавлених сирків по 14 копійок. Тільки вони завжди були волохаті від цвілі.
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16.12.2020 21:21 Відповісти
Ось так і є ...Всяка бидлота до влади а патріотам -зась ..
..
54% украинцев не согласны вернуться во времена Януковича, 32% - хотели бы, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 5913 ..
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16.12.2020 18:07 Відповісти
Ось ці 32% і є той якір, який не дозволяє вирватися Україні з міцних обіймів совкових скреп.
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16.12.2020 18:22 Відповісти
Вот этим 32% "украинцев" и открыта прямая дорога на новую родину Яныка - в Кацапию. Чего же они , бедненькие, так страдают в Украине по дружку обнуленного. Перышко всем в задницу на дорогу в один конец. Овощ встретит их на их будущей родине хлебом с солью. А украинцы, наконец-то, вздохнут свободно и займутся делами, чтобы сделать Украину действительно цивилизованным европейским государством.
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16.12.2020 21:05 Відповісти
Не знаю где вы получали по 1000-1200 зелёными, а я получал 400-450. И это было больше чем средняя зарплата.
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16.12.2020 21:47 Відповісти
якшо людям далі будуть промивати мозги медвечікувськими каналами,то через рік народ український запросить яника назад...
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16.12.2020 23:58 Відповісти
 
 