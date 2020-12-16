54% українців не згодні повернутися у часи Януковича, 32% - хотіли б, - опитування "Центру Разумкова"

67% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, проте більше половини не хотіли б повернутися в часи до 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування Центру Разумкова.

"Лише 16,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 67% — що події розвиваються в неправильному напрямі. Наприкінці минулого року ці показники становили відповідно 44% і 36% (тобто відносна більшість вважала, що країна рухається у правильному напрямі)", - йдеться в результатах.

Переважна більшість (71%) опитаних заявили, що протягом 2020 року ситуація в країні в цілому погіршилася, лише 3% дотримуються думки, що вона покращилася, а 20% - що вона не змінилася. Наприкінці минулого року на погіршення ситуації вказували 29% опитаних, на покращення — 14%, а 47% вважали, що протягом 2019 року вона не змінилася.

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Найчастіше громадяни вказують на погіршення ситуації в таких сферах: рівень цін і тарифів (на погіршення ситуації вказали 81%), економічне становище країни (76%), рівень стабільності (74%), охорону здоров'я (72%), впевненість у завтрашньому дні (69%), рівень добробуту сім'ї (64%), ставлення до влади (64%), соціальний захист (57%), ставлення влади до громадян (56%), оплата праці (56%), освіта (51%), пенсійне забезпечення (50%), ситуація зі злочинністю (49%), дотримання законності державними службовцями (46%).

Також знизився рівень оптимізму українців: 19% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих декількох років, 51% вважають, що зможе подолати проблеми в більш віддаленій перспективі, а 18% - що країна не здатна подолати існуючі проблеми ( інші не визначилися). В кінці 2019 року ці показники становили відповідно 28%, 50% і 11%.

Незважаючи на негативну оцінку нинішньої ситуації в країні, більшість громадян не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року. Так, негативну відповідь дали 54% респондентів, хотіли б повернутися - 32%, решта не визначилися.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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