54% українців не згодні повернутися у часи Януковича, 32% - хотіли б, - опитування "Центру Разумкова"
67% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, проте більше половини не хотіли б повернутися в часи до 2014 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування Центру Разумкова.
"Лише 16,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 67% — що події розвиваються в неправильному напрямі. Наприкінці минулого року ці показники становили відповідно 44% і 36% (тобто відносна більшість вважала, що країна рухається у правильному напрямі)", - йдеться в результатах.
Переважна більшість (71%) опитаних заявили, що протягом 2020 року ситуація в країні в цілому погіршилася, лише 3% дотримуються думки, що вона покращилася, а 20% - що вона не змінилася. Наприкінці минулого року на погіршення ситуації вказували 29% опитаних, на покращення — 14%, а 47% вважали, що протягом 2019 року вона не змінилася.
Найчастіше громадяни вказують на погіршення ситуації в таких сферах: рівень цін і тарифів (на погіршення ситуації вказали 81%), економічне становище країни (76%), рівень стабільності (74%), охорону здоров'я (72%), впевненість у завтрашньому дні (69%), рівень добробуту сім'ї (64%), ставлення до влади (64%), соціальний захист (57%), ставлення влади до громадян (56%), оплата праці (56%), освіта (51%), пенсійне забезпечення (50%), ситуація зі злочинністю (49%), дотримання законності державними службовцями (46%).
Також знизився рівень оптимізму українців: 19% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих декількох років, 51% вважають, що зможе подолати проблеми в більш віддаленій перспективі, а 18% - що країна не здатна подолати існуючі проблеми ( інші не визначилися). В кінці 2019 року ці показники становили відповідно 28%, 50% і 11%.
Незважаючи на негативну оцінку нинішньої ситуації в країні, більшість громадян не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року. Так, негативну відповідь дали 54% респондентів, хотіли б повернутися - 32%, решта не визначилися.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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"Людям не подобається те що зараз, а до Януковича все одно вертаться не хочуть")
- Нешановні оце шо зараз і є "поверенення до часів Януковича".
а шо значит отето ваше - "тем не менее"? - Сейчас не возвращаются времена януковича?
Тем она и отличается от цивилизации людей. Вот и Китай с нее заразился, теперь несогласных там - сразу на органы и на удобрения.
А так на заході ПК були у вільному продажу з 1979 року, мобільні телефони і компакт-диски - з 1983 року...
А відеомагнітофони на Заході продавали з кінця 60-х, а мікрохвильові печі і пральні машини автоматичні - з кінця 50-х!
Про те, що у США уже в 50-х роках в бюджетні Форд і Шевроле ставили кондиціонер і коробку-автомат, я вже промовчу...
всё верно. Только у вас это звучит словно они продавались в магазине "промтовары" и любой мог купить.
Во-первых, это только предприятия могли купить, во-вторых, они стоили от 20 до 40 ТЫСЯЧ(!!!) рублей, притом что машина стоила 5000.
2) Спаять теоретически действительно можно было, схема публиковалась в журнале "Техника молодёжи". Частями, т.е. раз в месяц можно было следующую часть увидеть. Но никакие пионеры, естественно, это не паяли в кружке электроники, так как соответствующие микросхемы было достать абсолютно нереально. Ни в каком магазине они не продавались никогда и единственный вариант "пионерам в кружке электроники" это спаять - это если руководитель этого кружка лично работал на соответствующем заводе и мог договориться.
Не вешай лапшу людям на уши, ********. Сам сам явно и дня в совке не прожил
А не: «Ми протів баригі, потому чьто: «убіл брата! ліпецкся хфабріка! соя ! офшори !»
Ничего не меняется: сыт голодному не верит. Словно две страны 25 и 73 процента.
При Ющі були рекордні 10-11 млрд. іноземних інвестицій на рік, у 2019 - всього 2 млрд., тобто на рівні часів Кучми!
При Ющі ввели допомогу при народженні дитини, забрали в Ахмета Криворіжсталь, ввели мораторій на перевірки малого бінесу (і не чмирили ФОПи, як Азіров і Шмигаль!). А ще при Ющі відбудували палаци Чигирина і Батурина, створили Мистецький Арсенал і купу арт-фестів, ввели український дубляж кіно - справжнє культурне відродження було!
Але ж нашому мудрому наріду цього виявилося мало і вони вирішили обрати зека...
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