Вперше рівень довіри до Разумкова вищий, ніж до Зеленського, - опитування Центру Разумкова

Українці в основному не довіряють політикам. Водночас, вперше рівень довіри до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова вищий, ніж до президента України Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

Так, більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлено в опитувальнику. Однак дещо частіше порівняно з іншими політиками довіра висловлюється Разумкову (йому довіряють 35% опитаних, однак не довіряють - 52%), меру Києва Віталію Кличку (відповідно 30% і 59,5%) і Зеленському (відповідно 30% і 64%) .

Зазначається, що при цьому вперше рівень довіри до Разумкова перевищив довіру до президента Зеленського.

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Довіру лідеру партії "Сила і честь" Ігорю Смешку висловили 24% опитаних (не довіряють йому 53,5%), експрем'єру Володимиру Гройсману — відповідно 24% і 65%, лідеру партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку — відповідно 22% і 70%, лідеру партії "Громадянська позиція" Анатолію Гриценку — відповідно 20,5% і 62%, п'ятому президенту Петрові Порошенку — відповідно 20% і 74%, лідеру ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко — відповідно 17% і 76%, голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку — відповідно 16% і 77,5%, представнику Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслану Кошулинському — відповідно 15% і 54%, главі МВС Арсену Авакову — відповідно 14% і 75%, експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі — відповідно 14% і 76%, нинішньому прем'єр-міністру Денису Шмигалю — відповідно 13% і 70%, лідерові Блоку Вілкула "Українська перспектива" Олександру Вілкулу — відповідно 12% і 63%, лідеру Радикальної партії Олегові Ляшку — відповідно 12% і 81%, керівнику Офісу президента Андрієві Єрмаку — відповідно 11% і 63%, генпрокурору Ірині Венедіктовій — відповідно 8% і 63%.

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 69% опитаних), волонтерських організацій (66%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (64%), Церкви (62%), добровольчих батальйонів (59%), Державної прикордонної служби (58%), Голови міста (селища, села), в якому проживає респондент (58%), Національної гвардії України (55%), до ради міста (селища, села), в якому проживає респондент (52%), ЗМІ України (48%) та громадських організацій (46%).

Тим часом недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 80% опитаних), державному апарату (чиновникам) (78%), судам (судовій системі загалом) (77%), Верховній Раді України (76%), Уряду України (75%), комерційним банкам (73%), політичним партіям (72%), Вищому антикорупційному суду (70%), Конституційному Суду України (70%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (70%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (70%), Прокуратурі (70%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (70%), Верховному Суду (68%), місцевим судам (67%), Президенту України (62%), Національному банку України (61,5%), національній поліції (52%), профспілкам (52%), СБУ (47%).

Дослідження проводилося методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Соціологічне дослідження виконано в рамках дослідницького проєкту Центру Разумкова "Україна-2020-2021: невиправдані очікування, несподівані виклики".