Вперше рівень довіри до Разумкова вищий, ніж до Зеленського, - опитування Центру Разумкова
Українці в основному не довіряють політикам. Водночас, вперше рівень довіри до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова вищий, ніж до президента України Володимира Зеленського.
Про це свідчать дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня, інформує Цензор.НЕТ.
Так, більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлено в опитувальнику. Однак дещо частіше порівняно з іншими політиками довіра висловлюється Разумкову (йому довіряють 35% опитаних, однак не довіряють - 52%), меру Києва Віталію Кличку (відповідно 30% і 59,5%) і Зеленському (відповідно 30% і 64%) .
Зазначається, що при цьому вперше рівень довіри до Разумкова перевищив довіру до президента Зеленського.
Довіру лідеру партії "Сила і честь" Ігорю Смешку висловили 24% опитаних (не довіряють йому 53,5%), експрем'єру Володимиру Гройсману — відповідно 24% і 65%, лідеру партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку — відповідно 22% і 70%, лідеру партії "Громадянська позиція" Анатолію Гриценку — відповідно 20,5% і 62%, п'ятому президенту Петрові Порошенку — відповідно 20% і 74%, лідеру ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко — відповідно 17% і 76%, голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку — відповідно 16% і 77,5%, представнику Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслану Кошулинському — відповідно 15% і 54%, главі МВС Арсену Авакову — відповідно 14% і 75%, експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі — відповідно 14% і 76%, нинішньому прем'єр-міністру Денису Шмигалю — відповідно 13% і 70%, лідерові Блоку Вілкула "Українська перспектива" Олександру Вілкулу — відповідно 12% і 63%, лідеру Радикальної партії Олегові Ляшку — відповідно 12% і 81%, керівнику Офісу президента Андрієві Єрмаку — відповідно 11% і 63%, генпрокурору Ірині Венедіктовій — відповідно 8% і 63%.
Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 69% опитаних), волонтерських організацій (66%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (64%), Церкви (62%), добровольчих батальйонів (59%), Державної прикордонної служби (58%), Голови міста (селища, села), в якому проживає респондент (58%), Національної гвардії України (55%), до ради міста (селища, села), в якому проживає респондент (52%), ЗМІ України (48%) та громадських організацій (46%).
Тим часом недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 80% опитаних), державному апарату (чиновникам) (78%), судам (судовій системі загалом) (77%), Верховній Раді України (76%), Уряду України (75%), комерційним банкам (73%), політичним партіям (72%), Вищому антикорупційному суду (70%), Конституційному Суду України (70%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (70%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (70%), Прокуратурі (70%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (70%), Верховному Суду (68%), місцевим судам (67%), Президенту України (62%), Національному банку України (61,5%), національній поліції (52%), профспілкам (52%), СБУ (47%).
Дослідження проводилося методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.
Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Соціологічне дослідження виконано в рамках дослідницького проєкту Центру Разумкова "Україна-2020-2021: невиправдані очікування, несподівані виклики".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
однозначно
Плоской планете - 6700 лет - верим! Небо это "твердь" - верим!
Хочуть перегрупуватись на парламентсько-президенстьске правління.........
Зав"язка ЗеЄ народ зає...
Тим більше Зе на Беню туп ногою - ось і незабарилась відповідь........... Та й ВПх-лалала незадоволений.....тиснуть на нього і тиснуть через Крим , а Зе мовчить та ще й має наглість скалитись.
Цікаво його закриють чи у дурку посадять.
А вообще то следует заметить, что у нас нет ни одного политика, кому бы доверяли больше чем не доверяли. Это говорит о том, что наша политическая система очень гнилая. Так как эта система выдвигает гнилых политиков.
Ещё бы у бабушки Разумкова спросили бы...
Каждый нормальный украинец любит свой народ. Он может считать, что народ ошибается, но никогда не будет считать его деб-льным. Только абсотный мерзавец может считать свой народ народ деб-льным.
Но это не значит, что этот "опрос" заварил сам центр Разумкова. Похоже, что на Разумкова ставит кукловод беня, на случай ухода ЗЕ. Вся команда СН гнилая. И все должны уйти.
Але мене абсолютно не цікавить подальша доля Зеленського. Треба розуміти, що після нього доведеться стикнутися в жорсткому протистоянні з проросійськими запроданцями, які виросли і зміцніли саме за час правління Зеленського і за активного сприяння його оточення, яке він позичив у Януковича. Прибирати за ним знову доведеться важко, довго і боляче. Відновлювати теж.
Володимир Ар'єв, FB
Якщо буде Ваша ласка, допоможіть мені оплатити адвоката для вирішення мого подальшого життя (скільки можливо), а то колектори вже набридають і погрожують (вже не знаю що робити)..
Хто може допомогти будь-ласка допоможіть, номер карти 5375-4141-1414-8009.
Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!..................