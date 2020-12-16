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Вперше рівень довіри до Разумкова вищий, ніж до Зеленського, - опитування Центру Разумкова

Вперше рівень довіри до Разумкова вищий, ніж до Зеленського, - опитування Центру Разумкова

Українці в основному не довіряють політикам. Водночас, вперше рівень довіри до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова вищий, ніж до президента України Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

Так, більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлено в опитувальнику. Однак дещо частіше порівняно з іншими політиками довіра висловлюється Разумкову (йому довіряють 35% опитаних, однак не довіряють - 52%), меру Києва Віталію Кличку (відповідно 30% і 59,5%) і Зеленському (відповідно 30% і 64%) .

Зазначається, що при цьому вперше рівень довіри до Разумкова перевищив довіру до президента Зеленського.

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Довіру лідеру партії "Сила і честь" Ігорю Смешку висловили 24% опитаних (не довіряють йому 53,5%), експрем'єру Володимиру Гройсману — відповідно 24% і 65%, лідеру партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку — відповідно 22% і 70%, лідеру партії "Громадянська позиція" Анатолію Гриценку — відповідно 20,5% і 62%, п'ятому президенту Петрові Порошенку — відповідно 20% і 74%, лідеру ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко — відповідно 17% і 76%, голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку — відповідно 16% і 77,5%, представнику Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслану Кошулинському — відповідно 15% і 54%, главі МВС Арсену Авакову — відповідно 14% і 75%, експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі — відповідно 14% і 76%, нинішньому прем'єр-міністру Денису Шмигалю — відповідно 13% і 70%, лідерові Блоку Вілкула "Українська перспектива" Олександру Вілкулу — відповідно 12% і 63%, лідеру Радикальної партії Олегові Ляшку — відповідно 12% і 81%, керівнику Офісу президента Андрієві Єрмаку — відповідно 11% і 63%, генпрокурору Ірині Венедіктовій — відповідно 8% і 63%.

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 69% опитаних), волонтерських організацій (66%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (64%), Церкви (62%), добровольчих батальйонів (59%), Державної прикордонної служби (58%), Голови міста (селища, села), в якому проживає респондент (58%), Національної гвардії України (55%), до ради міста (селища, села), в якому проживає респондент (52%), ЗМІ України (48%) та громадських організацій (46%).

Тим часом недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 80% опитаних), державному апарату (чиновникам) (78%), судам (судовій системі загалом) (77%), Верховній Раді України (76%), Уряду України (75%), комерційним банкам (73%), політичним партіям (72%), Вищому антикорупційному суду (70%), Конституційному Суду України (70%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (70%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (70%), Прокуратурі (70%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (70%), Верховному Суду (68%), місцевим судам (67%), Президенту України (62%), Національному банку України (61,5%), національній поліції (52%), профспілкам (52%), СБУ (47%).

Дослідження проводилося методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Соціологічне дослідження виконано в рамках дослідницького проєкту Центру Разумкова "Україна-2020-2021: невиправдані очікування, несподівані виклики".

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) опитування (1934) Центр Разумкова (209) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+60
Это каламбур ? А что скажет центр Зеленского ?
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16.12.2020 17:08
+49
Центр зеленского скачет по клавишам рояля...
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16.12.2020 17:09
+41
Впервые уровень доверия к Разумкову выше, чем к Зеленскому, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2923
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16.12.2020 17:11
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всі вони зрадники, а де закони для нації? знову олігархи нам готують провокацію на вибори а вибори без вибора
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16.12.2020 17:42 Відповісти
Олігархічні клани тримають народ України в тонусі, щоб недай боже на наступні вибори лохторат не проголосував за "нерейтингових".
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16.12.2020 18:10 Відповісти
Хто б дивувавсь. Цей "центррозумкова" в опросниках перед місцевими Юля навіть не входила в п'ятірку, а у неї друге місце виявилось. Коротше віримо цьому "центру"
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16.12.2020 17:43 Відповісти
Іван , як прокоментуєш те що Жуля вперше за багато років , проголоcувала за бюджет .? Бюджет - злочинної( з твоїх слів) влади .? То Зелю - геть , чи вже ні ?? .
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16.12.2020 18:01 Відповісти
Опрашивали тоже Разумкова.
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16.12.2020 17:44 Відповісти
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16.12.2020 17:46 Відповісти
разумков разумкову око не виклює
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16.12.2020 17:46 Відповісти
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16.12.2020 17:49 Відповісти
РАЗУМ к OFF...
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16.12.2020 17:54 Відповісти
якби опитування проводило б морозиво ласка, то разумков програв би морозиву..
однозначно
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16.12.2020 19:09 Відповісти
таки да -- лучше разумков был бы президентом чем шимпан--зе
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16.12.2020 17:49 Відповісти
Шив би нас в дурні професійно?
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16.12.2020 18:14 Відповісти
К этому тупому решению зеленое быдло и подводят!
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17.12.2020 02:37 Відповісти
Разумков - профессиональный скупщик краденого с внешностью китайского болванчика (занимается ломбардами). Представители данной профессии отличаются чудовищной беспринципностью и жестокостью по отношению к людям и люди , если они хоть чуть-чуть не дебилы, тоже не испытывают к скупщикам краденого добрых чувств. Вообще все,кто пришел вместе с Зеленским, должны сгинуть вместе с ним, потому что еще не было более, бездарных, тупых, беспринципных и вороватых политиков, чем они.
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16.12.2020 17:53 Відповісти
Это смешно -центр ломбардного удава -хочет выдвинуть своего ломбардного удава в президенты ,а гундосного членограя просто задушить ,а затем проглотить. Зверинец какой то.
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16.12.2020 18:03 Відповісти
І найменша недовіра у народу України до націоналістів. В той час як всім вже остогидли порошенки бойки, мертвечуки, тимошенки.
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16.12.2020 18:08 Відповісти
Вот только рейтинга у вас,как моя кошка насрала)
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16.12.2020 18:24 Відповісти
Сам пью,сам гуляю,сам е+у и сам рожаю.
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16.12.2020 18:09 Відповісти
Різниця між ними, як між лайном різної консистенції. Це смаки населення, схильного до копрофагії.
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16.12.2020 18:10 Відповісти
церкви (62%), \\\\\\\\

Плоской планете - 6700 лет - верим! Небо это "твердь" - верим!
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16.12.2020 18:15 Відповісти
- Нам люди доверяют больше чем бандитам, мы гордимся этим, - отметили в пресс-центре МВД(и немедленно зарыдали)
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16.12.2020 18:18 Відповісти
яка дурь!!! що вони курять??
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16.12.2020 18:19 Відповісти
А ось це брехня !!! Просто смішно з цього центру, типу розумкова. Немає тут ніякого довіри, слизький тип..
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16.12.2020 18:22 Відповісти
Коломойский хочет сменить нам Зеленского на Разумкова?
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16.12.2020 18:47 Відповісти
У идоглобализаторов кадры заканчиваются. Скоро начнут собак возле синагоги ловить.
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16.12.2020 23:03 Відповісти
Агенты россии в Украине Зеленский и Разумков те же яйца только в профиль. разумков следующий президент? Украинцы умеют сами себя иметь и в хвост и гриву.
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16.12.2020 18:50 Відповісти
что в лоб что по лобу...два еврея ..
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16.12.2020 18:51 Відповісти
Центр Разумкова !!! Замовив "опрос" на Разумкова !??? КАРЛ...Дімон, це просто - шикардос.
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16.12.2020 18:51 Відповісти
Лучше бы спросили ,сколько процентов ,вообще знает кто это такой.Я думаю % 10 населения ,слышали про этого малороса,ломбардного.
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16.12.2020 18:52 Відповісти
"Впервые уровень доверия к Разумкову выше, чем к Зеленскому, - опрос Центра Разумкова"
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16.12.2020 18:58 Відповісти
Орнул с заголовка конечно...
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16.12.2020 19:23 Відповісти
Президенту Украины не доверяют 62%...
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16.12.2020 19:29 Відповісти
Пора неотложно проводить внеочередные выборы президента.
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16.12.2020 22:57 Відповісти
Ахахаха)))) Зебуїна-наркомана переграє риговський виродок))) Цирк продовжується, але це все ні разу не смішно
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16.12.2020 19:31 Відповісти
Так уровень доверия даже к неразумковым выше чем разумковым и шмаркле.
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16.12.2020 20:15 Відповісти
Разумкову нет никакого доверия вообще. И кто проводит эти так называемые "опросы"?
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16.12.2020 20:34 Відповісти
це так як швейцарські "вчені" кожен рік доводять, що, РАПТОВО, швейцарія - найкраща країна в світі! АХАХАХАХАХ
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16.12.2020 21:06 Відповісти
У "слузі господ" повний лопдаун.
Хочуть перегрупуватись на парламентсько-президенстьске правління.........
Зав"язка ЗеЄ народ зає...
Тим більше Зе на Беню туп ногою - ось і незабарилась відповідь........... Та й ВПх-лалала незадоволений.....тиснуть на нього і тиснуть через Крим , а Зе мовчить та ще й має наглість скалитись.
Цікаво його закриють чи у дурку посадять.
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16.12.2020 21:13 Відповісти
Разумков? Это который из "Молодых регионов"?
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16.12.2020 21:35 Відповісти
Мені цікаво до якої пори "мудрий" народ буде спостерігати за грою обраного ним 95-го квартету?
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16.12.2020 22:13 Відповісти
Т.е. жизнь долбойобов ничему не учит. Ожидаемо...
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16.12.2020 22:47 Відповісти
Центр Разумкова начинает потихоньку раскручивать Разумкова.
А вообще то следует заметить, что у нас нет ни одного политика, кому бы доверяли больше чем не доверяли. Это говорит о том, что наша политическая система очень гнилая. Так как эта система выдвигает гнилых политиков.
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16.12.2020 22:47 Відповісти
Не, ну кто бы сомневался.
Ещё бы у бабушки Разумкова спросили бы...
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16.12.2020 23:17 Відповісти
Некая ботоферма истерит, что избиратели деб-лы, не за тех голосуют. Как относится к народу ботоферма, так относится и тот за кого они агитируют. Нахрена нам политик, который от мщения, что не за него проголосовали считает большую часть народа деб-лами. Что касается меня, то я за ЗЕ не голосовал.
Каждый нормальный украинец любит свой народ. Он может считать, что народ ошибается, но никогда не будет считать его деб-льным. Только абсотный мерзавец может считать свой народ народ деб-льным.
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17.12.2020 01:38 Відповісти
Кроме того, от того что этот политик ненавидит украинский народ, то должно быть ясно что он не есть этническим украинцем.
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17.12.2020 01:40 Відповісти
Это показывает только жадность к власти и деньгам Розумкова. Люди у которых пороки - это нравы, не должны быть у власти страны ибо они не во благо работают и подъем страны, а грабят страну и в убыль и к ухудшениям ведут страну. Во власти должны быть люди, которые видят благо не в личном обогащении, а в обеспечении жизни в стране, чтобы каждый имел возможность себя реализовать. И не нужно помогать каждому человеку, а важно создать систему в которой все институции работают честно. Также, чтобы все уровни жизни человека его сопровождали высшей степени профессионализма все клетки государства - это сильное образование, сильная медицина, сильная безопасность, свобода мысли и реализации, защищенность прав, и тогда люди в стране будут жить по лучшей версии реализации своей природы человеческой - это постоянному развитию разума и реализации. А если допускать людей во власть, которые порочны и которые считают личное обогащение - благом, то они отравленные пороками, потому что деньги - это яд, который отравляет душу. Александр Македонский завоевал все, что можно было и пролил море крови и поработал много и завоевал много и он стремился к большей власти и большим богатствам, а счастлив он не стал, когда все это сделал. И для алчным людям хочется пить с золотых кубков в алмазах, а для людей с чистым духом не важно с чего пить со стакана или набрать воды в ладоши рук и напиться, ибо для человека со здоровым духом не то важно с чего пить, а его задача утолить жажду. А для этих рыгов важно с чего пить и когда мы увидели дом Яныка, в котором золотой унитаз, то это дух отравленный пороками и с жадности они шли на такие извращения, что сложно представить, как сильно порок денег отравил им душу. Все пороки - сладки, и они отравляют душу, будь то деньги, развлечения разные и будь то вместо книги просмотр тв, или будь то - сигарета скуренная вместо спорта, или будь то выпитый стакан алкоголя, потому что пороки такие, что манят и ты думаешь, что чуть-чуть можно и пороки тебя порабощают и твой дух идет к упадку! Нам нужно власть, которая не порабощена пороками, которая добродетельна духом и будет работать на благо всем!
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17.12.2020 06:18 Відповісти
Похож на приказчика.
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17.12.2020 07:22 Відповісти
Центр Разумкова не может беспристрастно относиться к Разумкову. Если кто не знает, то тот Разумков был отцом этого.
Но это не значит, что этот "опрос" заварил сам центр Разумкова. Похоже, что на Разумкова ставит кукловод беня, на случай ухода ЗЕ. Вся команда СН гнилая. И все должны уйти.
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17.12.2020 09:59 Відповісти
И ещё. В отличие от некой ботофермы, утверждающей, что наш народ деб-льным и не за того проголосовал, я утверждаю, что наш народ очень достойный, но очень склонен ошибаться. А ошибается потому, что нет действительно достойного лидера, который мог бы повести народ за собой. Поэтому народ вполне может проголосовать за Разумкова, если его подсунут олигархи. Тем более, подозреваю, что и ЗЕ начинает надоедать роль президента. Ему надоело выкручиваться когда Запад ждёт его разрыва с баней. А Разумков прирожденный, потомственный функционер.
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17.12.2020 10:33 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3928454867217340?__cft__[0]=AZW2AUanDkO-GvyA8rgxL_IO0EoV7Rjs51jZX9Kl-Fe8rIYTfV0ZY_quznFjF0le5BQimrRLQ4CgIrphzd2DulHFUn2_5crFzLUZmCVAB7bPpdPhNaNwLP-wdmDRXQmi4j4&__tn__=%2CO%2CP-R Зеленський невідворотньо зникає, як явище , бо бреше, зневажає людей, оточив себе відвертими негідниками, з якими краде безупинно під прикриттям пандемії і зливає ворогу роботу спецслужб, непрофесійний і глухий до порад, і, взагалі, перелік «чеснот» може розтягнутися на два абзаци. Соціологія показала: зелень пожовкла і опадає.
Але мене абсолютно не цікавить подальша доля Зеленського. Треба розуміти, що після нього доведеться стикнутися в жорсткому протистоянні з проросійськими запроданцями, які виросли і зміцніли саме за час правління Зеленського і за активного сприяння його оточення, яке він позичив у Януковича. Прибирати за ним знову доведеться важко, довго і боляче. Відновлювати теж.
Володимир Ар'єв, FB
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17.12.2020 10:02 Відповісти
Доброго дня всім, в мене виникла маленька проблема з мікро кредитами, зараз є вирішення цього питання, але для цього потрібно найняти гарного адвоката щоб представляв мої інтереси і вирішив моє питання.
Якщо буде Ваша ласка, допоможіть мені оплатити адвоката для вирішення мого подальшого життя (скільки можливо), а то колектори вже набридають і погрожують (вже не знаю що робити)..
Хто може допомогти будь-ласка допоможіть, номер карти 5375-4141-1414-8009.
Дякую за розуміння та гарного Вам дня!!!..................
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17.12.2020 11:38 Відповісти
Зескоти на наступних виборах проголосують за Розумова, навіть якщо він нагидить на трибуну перед камерою. Я це одразу після виборів 2019 зрозумів.
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17.12.2020 13:14 Відповісти
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