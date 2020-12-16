ВООЗ рекомендує святкувати Новий рік і Різдво на вулиці і в масці

Європейський офіс Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала носити маски та дотримуватися соціальної дистанції під час прийдешніх свят, щоб мінімізувати ризики заразитися коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВООЗ.

"Збори повинні проводитися на вулиці, якщо це можливо, і учасники повинні носити маски та дотримуватися фізичної дистанції", - йдеться в повідомленні.

Якщо свято проходить у приміщенні, організація порадила обмежити кількість гостей і забезпечити хорошу вентиляцію. Що стосується подорожей, європейцям рекомендували уникати засобів пересування, в яких можуть бути натовпи.

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ВООЗ також закликала європейські країни обережно поставитися до роботи лижних курортів, які "зіграли значну роль у поширенні пандемії в Європі".

"Влада повинна розглянути можливість відкласти, обмежити або скасувати масові зібрання в поточній ситуації поширення (коронавірусу. - Ред.) в Європі", - йдеться в повідомленні.