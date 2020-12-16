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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ рекомендує святкувати Новий рік і Різдво на вулиці і в масці

ВООЗ рекомендує святкувати Новий рік і Різдво на вулиці і в масці

Європейський офіс Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала носити маски та дотримуватися соціальної дистанції під час прийдешніх свят, щоб мінімізувати ризики заразитися коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВООЗ.

"Збори повинні проводитися на вулиці, якщо це можливо, і учасники повинні носити маски та дотримуватися фізичної дистанції", - йдеться в повідомленні.

Якщо свято проходить у приміщенні, організація порадила обмежити кількість гостей і забезпечити хорошу вентиляцію. Що стосується подорожей, європейцям рекомендували уникати засобів пересування, в яких можуть бути натовпи.

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ВООЗ також закликала європейські країни обережно поставитися до роботи лижних курортів, які "зіграли значну роль у поширенні пандемії в Європі".

"Влада повинна розглянути можливість відкласти, обмежити або скасувати масові зібрання в поточній ситуації поширення (коронавірусу. - Ред.) в Європі", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Новий рік (551) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
ВОЗ рекомендует отмечать Новый год и Рождество на улице и в маске - Цензор.НЕТ 3531
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16.12.2020 17:37
+1
ВООЗ то кастрована продажна паразитуюча нінащо не здала організація, котра РАКОМдує як її поставлять сильні цього світу.
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16.12.2020 17:21
+1
ВООЗ рекомендує святкувати Новий рік і Різдво на вулиці і в масці - Цензор.НЕТ 5260
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16.12.2020 18:05
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На робочому місці зустрічати Новий рік та Різдво, рекомендує сімейний бюджет більшості українців.
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16.12.2020 17:12 Відповісти
ВООЗ то кастрована продажна паразитуюча нінащо не здала організація, котра РАКОМдує як її поставлять сильні цього світу.
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16.12.2020 17:21 Відповісти
Вентиляцию помещений - рекомендовать.
Вентиляцию лёгких проводить только в строго отведенных для этого местах, в присутствии специалистов.

Не занимаетесь самовентилированием!!!
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16.12.2020 17:22 Відповісти
ВОЗ рекомендует отмечать Новый год и Рождество на улице и в маске - Цензор.НЕТ 3531
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16.12.2020 17:37 Відповісти
А " радаваться" нада
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16.12.2020 17:24 Відповісти
ВОЗ рекомендует отмечать Новый год и Рождество на улице и в маске, но в Омане
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16.12.2020 17:24 Відповісти
А может Дома с Семьей.
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16.12.2020 17:27 Відповісти
Розумний це знає і без ВООЗ.
Дурнуватому, ця рекомендація, як червона ганчірка.
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16.12.2020 17:28 Відповісти
В масках зайчиков, лисичек и для БДСМ.
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16.12.2020 17:34 Відповісти
ВООЗ рекомендує святкувати Новий рік і Різдво на вулиці і в масці - Цензор.НЕТ 5260
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16.12.2020 18:05 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26024972.html Вакцинация, которую мы заслужили

ВОЗ рекомендует отмечать Новый год и Рождество на улице и в маске - Цензор.НЕТ 9065

Прочитал, что на вакцинацию от ковида в бюджете следующего года заложен 2.6 млрд грн. Первоисточник не курил, поверил на слово.

Сумма вроде как немаленькая, с одной стороны. С другой - нас примерно 40 млн в Украине. Даже если расчитывать на охват в 70% населения (я не очень представляю, какой эффект даст меньший охват), получим чуть больше 90 грн на человека. 3 евро на саму вакцину, ее транспортировку и хранение, организацию и учет.

Похоже, слово "вакцинация" у нас смело можно будет заменять словом "профанация" без ущерба для смысла.
https://www.facebook.com/100002283061789/posts/3614700081949392/ Анатолий Дацюк
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16.12.2020 17:40 Відповісти
МОЗ рекомендує зустрічати Новий Рік в масці...а ще краще на вулиці...а ще краще одному...а ще краще взагалі не зустрічати...
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16.12.2020 17:57 Відповісти
Десятого грудня їздили з дружиною в Харків . Виникла потреба відвідати лікарів ( у жінки хронічні хвороби ) . Скрізь дотримувались усих застережень , навіть в транспорті ніде не тримались за поручні і ручки ... . Сьогодні вже шостий день , поки що все гаразд , - ніяких симптомів грві не маємо і на Новорічні свята ні до кого не підемо . Гостей теж не чекаємо , - всі все розуміють . Будемо спілкуватись онлайн . )
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16.12.2020 17:59 Відповісти
Це Ви дуже мудро робите... Здров*я Вам і Вашій дружині !
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16.12.2020 18:06 Відповісти
Дякую і Вам здоров'я бажаю . До речі , думаю , що я вже якимось вірусом перехворів в середині вересня , хвороба була не типічною , не такою як я завжди хворів на грві або грип . І перехворів я досить легко , за сім днів . Був весь час дома , лікувався самими звичайними пігулками без всяких антибіотиків . І все окей . Скинув вагу на п"ять кілограмів за тиждень .. ))
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16.12.2020 18:34 Відповісти
... шампанское и жаркое тоже через маску.... .
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16.12.2020 18:04 Відповісти
А есть маски для салата оливье ?
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16.12.2020 18:16 Відповісти
Найкраще в туалеті з протигазом.
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16.12.2020 18:17 Відповісти
ВООЗ рекомендує святкувати Новий рік і Різдво на вулиці і в масці - Цензор.НЕТ 98
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16.12.2020 18:38 Відповісти
Нет, этого мало. Надо в костюме химзащиты.
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16.12.2020 21:13 Відповісти
 
 