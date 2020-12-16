ВООЗ рекомендує святкувати Новий рік і Різдво на вулиці і в масці
Європейський офіс Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала носити маски та дотримуватися соціальної дистанції під час прийдешніх свят, щоб мінімізувати ризики заразитися коронавірусом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВООЗ.
"Збори повинні проводитися на вулиці, якщо це можливо, і учасники повинні носити маски та дотримуватися фізичної дистанції", - йдеться в повідомленні.
Якщо свято проходить у приміщенні, організація порадила обмежити кількість гостей і забезпечити хорошу вентиляцію. Що стосується подорожей, європейцям рекомендували уникати засобів пересування, в яких можуть бути натовпи.
ВООЗ також закликала європейські країни обережно поставитися до роботи лижних курортів, які "зіграли значну роль у поширенні пандемії в Європі".
"Влада повинна розглянути можливість відкласти, обмежити або скасувати масові зібрання в поточній ситуації поширення (коронавірусу. - Ред.) в Європі", - йдеться в повідомленні.
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Вентиляцию лёгких проводить только в строго отведенных для этого местах, в присутствии специалистов.
Не занимаетесь самовентилированием!!!
Дурнуватому, ця рекомендація, як червона ганчірка.
Прочитал, что на вакцинацию от ковида в бюджете следующего года заложен 2.6 млрд грн. Первоисточник не курил, поверил на слово.
Сумма вроде как немаленькая, с одной стороны. С другой - нас примерно 40 млн в Украине. Даже если расчитывать на охват в 70% населения (я не очень представляю, какой эффект даст меньший охват), получим чуть больше 90 грн на человека. 3 евро на саму вакцину, ее транспортировку и хранение, организацию и учет.
Похоже, слово "вакцинация" у нас смело можно будет заменять словом "профанация" без ущерба для смысла.
https://www.facebook.com/100002283061789/posts/3614700081949392/ Анатолий Дацюк